Forschungsbericht sieht das Ende von Menschheit und Erde durch verheerenden Polsprung (Video)

Am 1. April haben sich die magnetischen Pole in weniger als 24 Stunden mit weitreichenden Folgen für die Erde und die gesamte Menschheit ihre Position gewechselt.

Das geht so aus einem vermeintlichen Forschungsbericht hervor, über den US Geophysiker Stefan Burns in einem Video berichtet. Warum bisher niemand die Folgen gespürt hat und was es mit dem Bericht auf sich hat, erfahren Sie hier. Von Frank Schwede

US Geophysiker Stefan Burns sagt, dass alles sehr schnell gegangen sei und dass niemand darauf vorbereitet gewesen sei:

„Die magnetischen Pole haben sich schnell bewegt und einen kritischen Schwellenwert erreicht, der zu einer plötzlichen und schnellen Umkehrung des Magnetfeldes geführt hat“.

Burns zitiert aus einem Forschungsbericht, der noch am Tag des Ereignisses im sogenannten Journal of Madeup Research veröffentlicht wurde und die gravierenden Veränderungen beschreibt, die aufgrund dieses Prozesses geschehen in den kommenden Stunden und Tagen werden.

Der Titel der Arbeit lautet: „Umkehrung des Magnetfeldes der Erde findet heute statt.“ Die Autoren sind Dr. Chrystal Ball, Dr. Hugh Briss und Dr. Balzac.

In einer Zusammenfassung heißt es, dass die Umkehrung des Magnetfeldes ein geophysikalisches Ereignis sei, das durchschnittlich alle 300.000 Jahre auftritt und zuletzt vor 780.000 Jahren stattfand. (Ein geheimes Buch enthüllt, dass kataklysmische Erdveränderungen periodisch irdische Zivilisationen zerstören)

Weiter schreiben die Autoren, dass sich der Prozess in den letzten Monaten rapide beschleunigt habe und nun abgeschlossen sei. Man gehe davon aus, dass es durch die Umkehrung der galaktischen Stromschicht verursacht wurde, heißt es in dem Papier.

Da sich die Polarität des Erdmagnetfeldes umgekehrt hat, wird es zu einer kataklysmischen Abfolge von starken Ereignissen kommen, die bereits begonnen hätten und die letztendlich auch Auswirkungen auf die Rotationsachse der Erde haben werden.

Aufgrund der magnetischen Kräfte, die die Erdkruste vom Mantel löst werde, werde es Erdbeben der Stärke 12, mehreren hundert Meter hohen Tsunamis und weltweite und dramatische Klimaveränderung auf unbestimmte Dauer geben.

Die Autoren schreiben weiter, da die Antarktis jetzt am Äquator liege, beginne sie schnell aufzutauen, während Afrika sich jetzt am neuen Südpol befände.

Aufgrund der Nähe der Erde zur Sonne und der bereits bestehenden Instabilität der Sonne aufgrund der Umkehrung der galaktischen Stromschicht, die schnelle Änderung der Umkehrung des Magnetfeldes der Erde und der Ausrichtung der Neigungsachse in Bezug auf die Sonne, werde es zu Veränderungen sowohl der interplanetaren Gravitations- als auch der elektromagnetischen Felder geben, was einen Superflare zur Folge habe, der auf die Erde ausgerichtet sei.

Außerdem werde das dramatisch geschwächte Magnetfeld der Erde nahezu keinen Schutz mehr vor der intensiven Sonnenstrahlung bieten und der Superflare werde der Zivilisation ein für alle Mal ein Ende setzen.

Die enorme Energiemenge aus dem Einschlag des Superflares werde massiven Vulkanismus in ganz Sibirien auslösen, der sich von der südlichen Hemisphäre bis zur nördlichen Hemisphäre erstreckt, was zu einer Destabilisierung der Erdklimas führen werde.

Die massive Freisetzung von Magma auf den Tiefen der Erde auf die Oberfläche werde das Gravitationsgleichgewicht der Erde verändern, was dazu führt, dass sich der Erdkern in die entgegengesetzte Richtung zu drehen beginnt.

Vorhersagen, was als nächstes passieren werde, seien sinnlos, da die einzigen Menschen, die diesen Kataklysmus überleben können, diejenigen seien, die in den beiden riesigen unterirdischen Kammern Schutz gesucht haben, die unter der mittleren Pyramide auf dem Gizeh-Plateau entdeckt wurden.

Auch Stefan Burns hat sich bereits auf den Weg nach Ägypten gemacht. Und all jenen, die es nicht mehr rechtzeitig unter die Pyramide schaffen werden, wünscht er einen schönen 1. April, denn das ganze war natürlich nur ein Aprilscherz.

Weder das genannte Institut noch die erwähnten Autoren des wissenschaftlichen Artikels existieren, denn sie sind natürlich frei erfunden.

Der geologische Polsprung

Aber: Wissenschaftler unterscheiden zwischen der magnetischen und geologischen Polumkehrung. Vor allem die geologische Polumkehrung bereitet Geophysikern in der Tat ernsthafte Sorgen.

Ob und wann es dazu kommt, darüber sind sich Wissenschaftler noch uneins. Der US Geologe Chen Thomas hat über den geologischen Polsprung 1963 ein Buch veröffentlicht. Der Titel lautet „The Adam and Eve Story“. Die CIA hat das Werk aber kurze Zeit später zensiert.

Dass es sich nur um einen Science Fiction Roman handelt, davon ging man nicht aus. Chen Thomas war nämlich Geologe und hat in seinen Ausführungen kein Blatt vor den Mund genommen und die Fakten beim Namen genannt.

Er brannte am Ende sogar ein düsteres Horrorszenario der Erde in die Seele der Menschen, dass es den Lesern im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt den Rücken herunterlief.

Viel schlimmer aber wog wohl die Tatsache, dass Chen Thomas der prophetischen Weissagung von Edgar Cayce zusätzliche Nahrung gab.

Cayce hat nämlich ebenfalls einen Weltuntergang infolge eines geologischen Polsprungs mit Pauken und Trompeten vorhergesagt, somit war Thomas Werk lediglich der wissenschaftliche Stempel dafür, das Cayce tatsächlich recht haben könnte mit seinen Visionen. Chan Thomas spricht in seinem Buch von einer massiven Verschiebung um fast neunzig Grad in wenigen Tagen. Er schreibt:

„In eineinhalb Tagen bewegen sich die Pole fast zum Äquator, und die Hölle bricht los. Die Atmosphäre und die Ozeane verschieben sich mit den Erdplatten – sie drehen sich einfach ständig von West nach Ost – und am Äquator beträgt die Geschwindigkeit Tausend Meilen pro Stunde. Normale beträgt eine Umdrehung einen Tag. Während sich die Erdplatten mit den Polen in Richtung Äquator bewegen, weht der Wind und die Ozeane nach Osten und blasen mit Überschallgeschwindigkeit über die Erde und überschwemmen die Kontinente mit kilometerlangen Wassermassen…

Man kann also sehen, dass es bei Eiszeiten nicht darum geht, dass sich Eismassen bewegen, sondern es ist so, dass sich verschiedene Gebiete der Erde zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Zeiträumen in polaren Regionen befinden, wobei der Positionswechsel innerhalb eines Bruchteils eines Tages erfolgt.“

Viele Wissenschaftler bezweifeln, dass es ein Ereignis dieser Art schon einmal in der Geschichte der Erde gegeben hat. Ben Davidson, der Gründer von Space Weather News, ist da anderer Meinung.

Er fand anhand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen heraus, dass es offenbar tatsächlich in der Vergangenheit physikalische Polverschiebungen von neunzig Grad gegeben hat. Er sagt, dass dies den Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten seit 1948 sehr wohl bekannt sei.

Was der Auslöser für ein so großes, katastrophales Ereignis sein könnte, schreibt Charles Hapgood in seinem 1958 veröffentlichten Buch „The Earth Shifting Crust“, für das Albert Einstein das Vorwort schrieb. Hapgood vermutet, dass die Ansammlung von Eis am Nord- und Südpol verantwortlich sei. Einstein schreibt:

„In polaren Gebieten wird kontinuierlich Eis abgeschieden, das nicht symmetrisch um den Pol herum verteilt ist. Die Erdrotation wirkt auf diese unsymmetrischen abgelagerten Massen und erzeugt einen Zentrifugalimpuls, der auf die starre Erdkruste übertragen wird. Der auf diese Weise erzeugte ständig zunehmende Zentrifugalimpuls bewirkt, wenn er einen bestimmten Punkt erreicht hat, eine Bewegung der Erdkruste über den Rest des Erdkörpers, wodurch die polaren Regionen in Richtung Äquator verschoben werden.“ Chen Thomas geht von der Theorie aus, dass der Auslöser im Erdinneren zu finden ist. Er schreibt: „Einmal alle paar Jahrtausende entweicht neutrale Materie aus dem inneren Kern des 1385 Kilometer großen Radius in den 20.000 Kilometer dicken geschmolzenen äußeren Kern, und es gibt buchstäblich eine atomare Explosion innerhalb der Erde. Die Explosion in der Hochernergieschicht des äußeren Kerns zerstört die elektrische und magnetische Struktur sowohl im geschmolzenen äußeren Kern als auch in der äußeren neunzig Kilometer breiten, geschmolzenen Schicht vollständig. Schließlich können die Eiskappen die Schale der Erde um das Innere ziehen, wobei die flachen, geschmolzenen Schichten die Schicht vollständig schmieren.“ Der Autor John White vermutet in einer erweiterten Ausgabe seines Werks „Pole Shift“, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit keinen geologischen Polsprung geben wird Magnetischer Polsprung Seit rund 200 Jahren untersuchen Forscher die Bewegung der Magnetpole. Und alles deutet aktuell auf eine Veränderung der globalen Geometrie des Erdmagnetfeldes hin. Es ist sogar zu befürchten, dass wir vor dem Beginn einer Feldumkehr stehen – einem magnetischen Polsprung: Das könnte gravierende Auswirkungen für die Erde zufolge haben, meint Ofer Cohen, Professor am Lowell Center für Weltraumwissenschaften und –Technologien, der sich mit der Wechselwirkung zwischen Planeten und Weltraum beschäftigt: „Auch wenn eine geringfügige Verschiebung des magnetischen Nordpols keine große Sache ist, könnte eine Umkehrung große Auswirkungen auf das Erdklima und unsere gesamte moderne Technologie haben.“ Wissenschaftler haben anhand von Lavaproben festgestellt, dass sich die Polarität in der Vergangenheit etwa alle zweihunderttausend Jahre umgekehrt hat – der letzte magnetische Wechsel fand vor 780.000 Jahren statt. Die nächste Umkehr ist also längst überfällig. Der US amerikanische Geophysiker Professor Gary Glatzmaier von der University of California fand heraus, dass das Magnetfeld immer dann die Polarität gewechselt hat, wenn es sehr schwach ist. Ob wir also schon bald mit einem Polsprung zu rechnen haben, dazu Ofer Cohen: „Feldumkehrungen erfolgen aus geologischer Sicht schnell, aus menschlicher Sicht jedoch langsam. Eine Umkehrung dauert normalerweise einige tausend Jahre, aber während dieser Zeit kann sich die Ausrichtung der Magnetosphäre ändern und ein größerer Teil der Erde der kosmischen Strahlung ausgesetzt werden. Diese Ereignisse können die Ozonkonzentration in der Atmosphäre verändern.“ GPS-Systeme, darunter auch solche für Flugzeuge und Schiffe, ermitteln den magnetischen Norden mithilfe des 1990 so genannten Weltmagnetmodells (World Magnetic Model). Dieses vom British Geological Survey und der National Oceanic and Atmospheric Administration entwickelte Modell erfasst die aktuelle Position des magnetischen Nordens und prognostiziert die zukünftige Drift anhand der Flugbahn der letzten Jahre. Um die Genauigkeit der GPS-Messungen zu gewährleisten, wird das WMM alle fünf Jahre überarbeitet . Dabei wird die offizielle Position des magnetischen Nordens neu festgelegt und neue Vorhersagen für die Drift der nächsten fünf Jahre erstellt. „Je länger man mit der Aktualisierung des Modells wartet, desto größer wird der Fehler“, sagte Dr. Arnaud Chulliat , leitender Wissenschaftler an der University of Colorado in Boulder und den NOAA National Centers for Environmental Information. „So wie das Modell aufgebaut ist, ist unsere Prognose größtenteils eine Extrapolation auf Grundlage unseres aktuellen Wissens über das Erdmagnetfeld.“ Die Wissenschaftler veröffentlichten am 17. Dezember zwei Modelle: das Standard-WMM mit einer räumlichen Auflösung von etwa 3.300 Kilometern am Äquator und das erste hochauflösende Modell mit einer räumlichen Auflösung von etwa 300 Kilometern am Äquator. Während jeder das leistungsfähigere hochauflösende Modell verwenden kann, enthält die meiste allgemein genutzte GPS-Hardware das Standard-WMM und ist nicht für das andere Modell gerüstet – und viele Benutzer werden von dem Upgrade nicht profitieren, sagte Dr. William Brown , Geophysiker und Geomagnetismusforscher beim British Geological Survey, in einer E-Mail. „Große Fluggesellschaften werden die Navigationssoftware ihrer gesamten Flugzeugflotte auf das neue Modell umstellen, und die NATO-Militärs müssen die Software einer Vielzahl komplexer Navigationssysteme aller Art aktualisieren“, sagte Brown gegenüber CNN. Für die meisten Menschen ist die Umstellung jedoch nicht notwendig. „Stellen Sie es sich wie ein Upgrade Ihres Smartphones vor – Sie möchten nicht unbedingt ein neues Telefon kaufen, nur um eine App auf eine neue, leistungsfähigere Version zu aktualisieren“, sagte er. Die Umstellung auf das neue Modell dürfte für GPS-Nutzer nahtlos erfolgen. Mit der Aktualisierung hätten die Wissenschaftler die Genauigkeit der Vorhersagen des Vorgängermodells darüber überprüft, wo der magnetische Norden bis 2025 liegen würde, sagte Chulliat. „Die Prognose war sehr gut“, sagte er. „Und so bestätigte das neue Modell, dass wir nicht weit davon entfernt waren.“ Seit seiner Entdeckung hat sich der magnetische Norden von Kanada weg und in Richtung Russland verschoben. In den 1940er Jahren hatte er sich von seiner Position im Jahr 1831 um etwa 400 Kilometer nach Nordwesten verschoben. 1948 erreichte er Prince Wales Island und im Jahr 2000 verließ er die kanadische Küste. „In den letzten 400 Jahren hat es sich typischerweise um etwa 10 Kilometer (6,2 Meilen) pro Jahr oder weniger bewegt“, sagte Brown. Das jüngste WMM-Update folgt jedoch einer Phase höchst ungewöhnlicher Aktivität am magnetischen Nordpol. 1990 beschleunigte sich seine Norddrift von 15 Kilometern pro Jahr auf 55 Kilometer pro Jahr, sagte Chulliat. Die Verschiebung sei „in den uns vorliegenden Aufzeichnungen beispiellos“, fügte er hinzu. Um 2015 verlangsamte sich die Drift auf etwa 35 Kilometer pro Jahr. Auch diese schnelle Verlangsamung sei beispiellos gewesen, sagte Chulliat. Bis 2019 wichen die Schwankungen so stark vom vorherigen Modell ab, dass Wissenschaftler das WMM ein Jahr früher aktualisierten. om vorherigen Modell ab, dass Wissenschaftler das WMM ein Jahr früher aktualisierten. Die obige Animation zeigt die Drift des magnetischen Nordpols von 1840 bis 2019. ESA/geoGraphics Bei einem Polsprung könnten Tiere, die sich bei ihrer Migration am Magnetfeld orientieren, wie Wale, Schmetterlinge, Meeresschildkröten und viele Zugvogelarten, betroffen sein. Ein Polsprung würde den Funkverkehr stören und Navigationssysteme durcheinanderbringen. Auch Satelliten in der Erdumlaufbahn wären gefährdet, da ein geschwächtes Magnetfeld weniger Schutz vor Weltraumwetter bietet. Während das Leben auf der Erde im Laufe von mehr als 100 Millionen Jahren mehrere magnetische Umkehrungen überstanden hat, „haben wir unter Einsatz moderner Technologie nie eine Umkehrung erlebt", sagte Brown. „Es wäre sicherlich eine interessante Zeit für Ingenieure, unsere Technologie an diese anzupassen, aber hoffentlich eine, die sie langsam und über Jahrhunderte hinweg aufbauen würden, statt plötzlicher Veränderungen." Tatsache ist in jedem Fall, dass ein magnetischer Polsprung wohl keine so katastrophalen Auswirkungen haben wir, wie ein geologischer Polsprung. Video: Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 07.04.2025

