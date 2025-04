Geheime Studie der US-Armee deutet darauf hin, dass wir in einem holografischen Universum leben

Teile die Wahrheit!

Es kann sein, dass wir in einem zweidimensionalen holografischen Universum leben. Das mag zwar wie Science-Fiction klingen, aber die US-Regierung hat sich mit dieser Theorie beschäftigt.

(Titelbild: Das obige zusammengesetzte Bild zeigt ein Schema, das der Oberstleutnant der US-Armee Wayne McDonnell als Teil seines metaphysischen und einst geheimen Berichts über das Bewusstsein erstellt hat. Das Schema soll die Wechselbeziehung zwischen dem, was Menschen sehen, und unserer tieferen „holografischen“ Realität veranschaulichen)

Die Studie mit dem Titel „Analysis and Assessment of The Gateway Process“ wurde 1983 von Oberstleutnant der US-Armee Wayne M. McDonnell verfasst.

Der Geheimdienstbericht erklärt, wie das Bewusstsein durch die Verarbeitung von Energie in der physischen Welt durch das Gehirn und deren Umwandlung in ein Hologramm entsteht.

Hologramme werden häufig in der Star-Wars-Reihe eingesetzt, damit die Figuren einander in Echtzeit sehen und hören können, auch wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind.

Ein Hologramm entsteht nach der Definition der Physik, wenn die Interferenz zwischen Wellen-Licht-Teilchen – wie Photonen des Lichts – die Illusion einer 3D-Struktur erzeugt. (Wissenschaftler bestätigen eine 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass Menschen bereits in der Matrix leben)

Oberstleutnant McDonnell schrieb :

Energie erschafft, speichert und findet Bedeutung im Universum, indem sie mit bestimmten Frequenzen in einem dreidimensionalen Modus projiziert oder expandiert, der ein lebendiges Muster, ein so genanntes Hologramm, erzeugt.

Auch Wissenschaftler außerhalb des geheimen Bereichs haben sich mit Versionen dieser Theorien über das „holografische Universum“ befasst – darunter eine Reihe von „Holometer“-Experimenten am Fermi National Accelerator Lab des US-Energieministeriums.

Doch während viele Physiker immer noch hoffen, diese Idee, dass das als 3D wahrgenommene Universum in Wirklichkeit nur 2D ist, zu bestätigen oder zu widerlegen, hatten die Offiziere der US-Armee größere Ambitionen.

Sie hofften, ihre eigenen Truppen darin zu schulen, ihre vibrierenden Gehirnwellen zu erhöhen, „die der Verstand projiziert“, um „Inhalte direkt aus den holografischen Übertragungen des Universums abzufangen“.

Oberstleutnant McDonnells 29-seitiger Bericht für das Geheimdienst- und Sicherheitskommando der US-Armee (INSCOM) hat im Internet zunehmende Aufmerksamkeit erregt – zum Teil, weil neue Militärzeugen behauptet haben, dass die darin enthaltenen Vorschläge zur psychischen Spionage heute genutzt werden. (Vgl. cia.gov)

In diesem Sommer enthüllte der ehemalige UFO-Ermittler des Pentagons, Luis Elizondo, in seinen Memoiren, dass er telepathisch mit Kollegen im so genannten „Gruppenfernsehen“ zusammenarbeitete.

Das Ziel war es, Terroristen Tausende von Meilen entfernt zu verfolgen. Und der Journalist Michael Shellenberger, der neben Elizondo vor dem House Oversight Committee aussagte, legte eine schriftliche Stellungnahme vor, in der er weitere personelle Überschneidungen innerhalb der geheimen amerikanischen UFO-Jagd und dieser verrückten Programme darlegte. (Vgl. docs.house.gov)

