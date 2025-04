Gesundheit: „Krebsheilung im 21. Jahrhundert“ – Interview mit Dr. med. Lamers

Teile die Wahrheit!

Wie bereits in meinem letzten Newsletter vom 5. Januar angekündigt, kam es aufgrund einer rechtlichen Prüfung zu einer Verspätung der Veröffentlichung des Buches „Krebsheilung im 21. Jahrhundert“.

Dabei handelte es sich insbesondere um medizinische und wissenschaftliche Aussagen hinsichtlich der Krebsbehandlung oder auch der Behandlung chronischer Krankheiten und dabei geht es immer um das Thema „Heilversprechen“ und Evidenzbasierte Medizin!

Das lässt schon vermuten, dass ich in diesem Buch nicht nur über die Neural- und Regulationstherapie des Krebsforschers Dr. Lamers berichte, der diese Behandlungsmethode bereits seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert.

Es geht im ersten Teil des Buches zunächst einmal darum aufzuzeigen, wie die Schulmedizin Krebspatienten bis heute behandelt, was dort alles schiefläuft UND was viele Krebspatienten vermutlich alles gar nicht wissen, weil sie den „Göttern in Weiß“ einfach blind vertrauen.

Viele Ärzte sagen Patienten wichtige Zusammenhänge nicht, weil sie etwas verschweigen wollen, sondern weil sie diese selbst gar nicht wissen!

Es geht dabei im Wesentlichen um die Pharmaindustrie und deren Macht und Einfluss in der Medizin! Was in diesem Bereich seit Jahrzehnten alles passiert und immer noch Alltag in Arztpraxen und Krankenhäusern ist kann man sich kaum vorstellen.

Wenn man dieses Kapitel gelesen hat, dann wird man verstehen, warum es so gefährlich sein kann, ein Buch über „alternative Heilmethoden“ zu schreiben, denn wenn es darum geht, was wissenschaftlich anerkannt ist und was nicht, dann spielt der Global Player Big Pharma eine sehr entscheidende Rolle. (Top-Onkologe schlägt Alarm wegen „globaler Epidemie erschreckend aggressiver Krebsarten“)

Dieses Buch

berichtet über das Leben und Wirken des Mediziners und Krebsforschers Dr. med. Harry Lamers. Gemeinsam mit dem weltbekannten Arzt und Krebsforscher Dr. Paul Gerhardt Seeger und vielen anderen Weggefährten hat er bereits vor Jahrzehnten die Grundlagen für einen neuen medizinischen Ansatz in der Krebsbehandlung und auch der Behandlung chronischer Krankheiten geschaffen.

Dr. Seeger machte wegweisende Entdeckungen in der Krebsforschung und wurde 1979 und 1980 sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen. Der Ansatz der Neural- und Regulationstherapie sowie der biologischen Krebsabwehr von Dr. Lamers stützt sich auf jahrzehntelange erfolgreiche Behandlung und zielt auf die individuelle menschliche Krebstherapie unter besonderer Berücksichtigung naturheilkundlicher Methoden – präventiv und auch in der Nachbehandlung.

Die biologische Krebsabwehr versteht sich dabei nicht als Alternative zur Schulmedizin, sondern setzt dort an, wo diese oft an ihre Grenzen stößt. Sie verbindet Schulmedizin und »alternative« Medizin!

Dr. Lamers, heute möchte ich mit Ihnen unter anderem über die Bedeutung der Chemotherapie für die Schulmedizin sprechen und auf der anderen Seite über die Sichtweise der sogenannten „alternativen“ Medizin.

300x250

Seit über 50 Jahren verspricht uns die Schulmedizin eine baldige Heilung bei Krebserkrankungen. Jedes Jahr werden vielversprechende neue Medikamente und Therapien vorgestellt und gleichzeitig erkranken jedes Jahr mehr Menschen an Krebs und sterben daran. Betrachtet man also die Zahlen der jährlich an Krebs sterbenden Menschen, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass offensichtlich in den vergangenen Jahrzehnten kaum Fortschritte gemacht wurden.

Das steht im Grunde genommen im krassen Widerspruch zu den wissenschaftlichen Entdeckungen hinsichtlich der Krebsentstehung von Warburg, Seeger und anderen Forschern vor fast 90 Jahren.

Eigentlich müsste man in der Krebsbehandlung und Krebsheilung, also in der Vor- und Nachsorge viel weiter sein und die Zahl der an Krebs sterbenden Menschen müsste heute eigentlich sehr viel niedriger liegen als noch vor Jahrzehnten. Leider ist dem aber nicht so.

300x250 boxone

Dr. Lamers:

Ja, das muss man leider so feststellen und es ist natürlich sehr traurig, dass die Zahlen der Erkrankten und derer, die jährlich an Krebs sterben offensichtlich immer weiter ansteigt. Tatsache ist, dass jedes Jahr Milliarden zu Forschungszwecken in die Krebsfor-schung investiert werden und Krebs mittlerweile die zweithäufigste Todesursache neben Herz-Kreislauferkrankungen in der westlichen Welt ist. Jedes Jahr sterben weltweit Millionen Menschen an Krebs.