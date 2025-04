Gold, Erdbeben, Vulkane, Krieg und böse KI – „Es muss explodieren“

Teile die Wahrheit!

Der bekannte Radiomoderator, Filmemacher, Buchautor und Experte für archäologische Ausgrabungen Steve Quayle informiert uns über die explodierenden Gold- und Silberpreise, die zunehmende Zahl von Erdbeben und Vulkanausbrüchen, Krieg und bösartige KI, die die Menschheit übernehmen und vernichten will.

Beginnen wir mit den Gold- und Silberpreisen, die laut Quayle deutlich steigen werden. Die London Bullion Metals Association (LBMA) ist vor einem Monat mit der Lieferung von physischem Gold in Verzug geraten, und diese Woche kam es zu weiteren Lieferschwierigkeiten.

Quayle erklärt: „In London gibt es kein Gold, Bank of England. Sie behaupten, sie hätten genug Gold. Stimmt nicht, und sie lassen niemanden es sehen. Dann ist da noch die Situation mit den Londoner Börsen (LBMA), wo die Leute so wütend und verärgert sind, dass sie ihr Gold nicht entgegennehmen können.

Bei Papiergold sollte man es eigentlich irgendwann zurückbekommen, aber nicht, wenn es auf jede physische Unze Gold 150 Unzen Papiergold gibt. Wir sprechen von einem Billionen-Dollar-Dominostein, der den Markt getroffen hat.

Meine Frage ist: Wie lange wird es dauern, bis er den US-Markt erreicht? … Der zukünftige Goldpreis kann explodieren … Er muss explodieren.“

Quayle warnt erneut vor zunehmender Vulkan- und Erdbebenaktivität. Er, der vor einigen Jahren „Cascadia: The Big One“ produzierte , sagte voraus, dass die Westküste der USA und insbesondere der pazifische Nordwesten schwer getroffen werden würden. (Zölle: Darum ist Tump eingeknickt – die Kehrtwende im Detail (Video))

„In der Kaskadenregion an der Nordwestküste der USA befinden sich 11 der 18 gefährlichsten Vulkane“, so Quayle. In den letzten Monaten wurde eine zunehmende seismische Aktivität registriert, und laut Quayle sind weitere zu erwarten. Er sagt: „Sie sprechen nicht von einem Erdbeben der Stärke 8,0 in der Cascadia-Subduktionszone …

Sie sprechen von einem Erdbeben der Stärke 9,0 bis 10,5. Einige Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, meinten, wir könnten das nicht offiziell sagen, aber sie sagten mir, wir hätten noch nie ein Erdbeben wie das bevorstehende erlebt … Was kommt nach den Erdbeben? Der völlige wirtschaftliche Zusammenbruch.“

In Bezug auf Krieg stimmt Quayle mit Martin Armstrong überein, wenn dieser sagt, dass Europa auf einen Krieg mit Russland zusteuert.

Quayle sagt außerdem: „Ich glaube nicht, dass wir weiter vom Dritten Weltkrieg entfernt sind, ich glaube, wir sind näher dran. … Die Leute denken, die USA seien der größte Hund im Block.

Das sind wir nicht, denn die aufgeweckte Zerrüttung hat das Militär von innen heraus zerstört. Was das nicht zerstört hat, haben die CV19-Impfungen getan. Wir können nicht aufholen, weil uns die industrielle Basis fehlt.“

Erwarten Sie nicht, dass künstliche Intelligenz (KI) zur Rettung der Wirtschaft oder der Menschheit eilt. KI wird genau das Gegenteil bewirken.

Quayle warnt: „Ich nenne KI eine Alien-Plage. Wenn ich Aliens sage, meine ich keine kleinen grünen Männchen. Ich spreche vom übernatürlichen Bösen. Die Leute sagen, man könne von leblosen Objekten nicht Besitz ergreifen, und ich sage: Oh doch, das können sie. Sie decken (mithilfe von KI) dämonische Wesen auf.

Der einzige Weg, dies in einen Kontext zu setzen, ist, es in den Kontext der gefallenen Engel zu stellen. … Ich habe von Anfang an gesagt, dass KI zur Ausrottung der Menschheit führen würde. Ich habe zwei Bücher darüber geschrieben: ‚Genetischer Weltuntergang, die Technologie von heute, Die Monster von morgen‘.“ (Dieses Buch wurde aktualisiert und durch „Beendet: Das Ende der Menschheit ist da.“ ersetzt .) …

Wir leben in einer Zeit, von der Jesus sagte, dass es nie eine Zeit wie diese gegeben habe und nie wieder geben werde. Wenn Gott, der Vater, die Tage nicht um der Auserwählten willen verkürzt hätte, gäbe es kein Leben mehr.“