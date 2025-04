Teile die Wahrheit!

Im Süden der USA steigt die Zahl der Masernerkrankungen. In den besonders betroffenen Staaten Texas und New Mexiko hat sich die Zahl der Fälle auf etwa 500 erhöht, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Wo genau könnte die Infektionskrankheit, die in den USA seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr auftrat, ihren Ursprung haben?

Besorgte Beobachter fürchten, dass es sich um einen verdeckten Biokrieg der Ukraine gegen den christlichen Westen handelt. Es gibt aber noch eine andere Theorie. Von Frank Schwede

Mehr als 600 Fälle von Masern hat die amerikanische Gesundheitsbehörde inzwischen bestätigt, doppelt so viele wie noch vor wenigen Wochen, verteilt auf 22 Bundesstaaten.

Um die 500 sind es in Texas, das Zentrum ist Gaines County, vor allem die Kleinstadt Seminole mit ihren rund 7000 Einwohnern. Ein Kind war an den Folgen einer Maserninfektion gestorben.

Es starb wie zuvor in derselben Gegend ein sechs jähriges Mädchen an den Folgen einer Krankheit, die in den Vereinigten Staaten schon als besiegt gegolten hat. Bei dem dritten Todesopfer handelt es sich um einen Erwachsenen aus New Mexiko.

Laut einem Bericht der New York Times begann der Ausbruch bereits Ende Januar, als in der ländlichen Gemeinde Gaines County an der westlichen Grenze des Staates zwei Fälle entdeckt wurden. (Shedding: Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des COVID-Impfstoffs an Nicht-Geimpfte)

Von dort seien die Masern auf das benachbarte New Mexiko übergesprungen, wo es einen Todesfall gab, der aber noch nicht ganz geklärt sei, heißt es in dem Bericht weiter.

Was die Medien verschweigen ist, dass es in Alaska, Kalifornien, Georgia, New York, New Jersey und Rhode Island ebenfalls Masernausbrüche gab. Vielfach wird in diesem Zusammenhang die Frage geäußert, wie Masern in einem kalten, stürmischen Spätwinter weite Distanzen überwinden können und welchen gemeinsamen Übertragungsweg sie in den Ballungszentren haben.

Da die Masern in den USA offiziell als ausgerottet gelten, wäre eine Möglichkeit ein Import aus dem Ausland, etwa über einer der sieben Luftwaffenstützpunkten der USA Air Force in den Regionen, von wo aus auch sehr viele Auslandseinsätze geflogen werden, vor allem in die Ukraine.

Beobachter vermuten, dass Truppenverbände aus der Ukraine das Virus eingeschleppt und an ihre Kinder oder Enkel übertragen haben, da jeder der sieben Bundesstaaten, in denen die Viruserkrankung ausbrach, einen Luftwaffenstützpunkt beherbergt.

Eine Drohung Selenskyjs?

Die Infektionswelle in sieben Bundesstaaten könnte möglicherweise eine bewusste Drohung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit biologischen Waffen an die USA sein.

Krankenhausmitarbeitern ist aufgefallen, dass der aktuelle Masernstamm anders als die bekannte natürliche Variante ist. Wurde er möglicherweise in einem der zahlreichen Biolabore in der Ukraine gentechnisch verändert?

Werfen wir einen genaueren Blick auf die US Luftwaffenstützpunkte der Bundesstaaten, in denen die Infektion ausbrach. In Alaska befindet sich der Luftwaffenstützpunkt Elmendorf.

In Kalifornien sind das die Stützpunkte Travis Air Force Base und Camp Pendleton sowie mehrere andere Militäreinrichtungen, in Georgia unter anderem Fort Benning, in New Jersey und New York Joint Base Dix.