Teile die Wahrheit!

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, schockierte die globalistische Elite mit seinem abrupten Rücktritt am selben Tag, an dem Papst Franziskus starb.

Am Sonntag kündigte Schwab während einer Sitzung des WEF-Kuratoriums seinen sofortigen Rücktritt als Vorsitzender und Vorstandsmitglied an, zeitgleich mit den letzten Stunden des Papstes. Dieser unerwartete Schritt folgte auf Berichte , wonach Staatsanwälte Schwab wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verhaften wollten.

Pascal Najadi ist der Sohn von Hussein Najadi, einem Bankier, der 1971 zusammen mit Klaus Schwab das Weltwirtschaftsforum gründete, bevor er zehn Jahre später ausschied, weil er von Schwabs dystopischer Vision für die Zukunft der Menschheit angewidert war.

Pascal Najadi sagt, dass er und seine Mutter jetzt an dem Covid-Impfstoff sterben, den er als „Gift“ bezeichnet und der der Menschheit von der globalen Elite aufgezwungen wurde.

Najadi arbeitet im Verfahren gegen Schlüsselfiguren der globalen Elite wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eng mit den Staatsanwälten zusammen. Dies löst beim Weltwirtschaftsforum, den Vereinten Nationen und der WHO Befürchtungen aus, dass ihnen die diplomatische Immunität entzogen und Haftbefehle ausgestellt werden könnten. (Die Prophezeiung vom Ende der Welt: Papst Franziskus ist gestorben, eine seltsame Vorhersage ist damit verbunden)

Der jüngere Najadi hat Erfahrung darin, globalistische Tyrannen zu stürzen. Er war der Mann, der rechtliche Schritte gegen den langjährigen Schweizer Premierminister Alain Berset wegen Lügen über Covid-Impfstoffe einleitete, was im Juni 2023 zu dessen Rücktritt führte.

Najadi gibt sich nicht damit zufrieden, den Schweizer Premierminister zu stürzen, sondern hat auch die ganz großen Fische bei den Vereinten Nationen, Gavi, dem WEF und der WHO im Visier.

Der erste Schritt, um die globale Elite zur Verantwortung zu ziehen, bestehe darin, ihnen die diplomatische Immunität aufzuheben, die ihnen die Schweizer Regierung gewährt, damit sie verhaftet werden können, so Najadi, der sagt: „Der Teufel wohnt in Genf.“

Wie The People’s Voice zuvor berichtete , erklärte Papst Franziskus, Schwab sei in der heutigen Zeit eine „wichtigere Figur“ als Jesus Christus, weil Jesus Seelen retten möchte und Schwab versteht, dass wir weniger Seelen brauchen.

Infowars.com berichtet: Der Vorstand hat den Vizepräsidenten Peter Brabeck-Letmathe, einen ehemaligen CEO der Nestlé-Gruppe, zu seinem Interimsvorsitzenden ernannt.

Schwab hatte seine Rücktrittsabsicht bereits Anfang des Monats angekündigt, es war jedoch klar, dass sich der Rücktrittsprozess bis ins Jahr 2027 hinziehen würde.

300x250

Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, was Schwabs plötzlichen Wechsel veranlasst hat. Sein Alter könnte ein Faktor sein – Schwab gab in seiner Rücktrittserklärung an, nun 88 Jahre alt zu sein –, aber die Entscheidung könnte auch mit den jüngsten Kontroversen über Belästigung und Diskriminierung im Forum zusammenhängen.

Im vergangenen Jahr berichtete das Wall Street Journal , dass der Vorstand des Forums mit einer Anwaltskanzlei zusammenarbeite, um die Unternehmenskultur zu untersuchen, nachdem es Vorwürfe einer „Kultur der Belästigung“ und Diskriminierung in der Organisation gegeben hatte.

Im März teilte das Forum mit, dass externe Anwälte, die die Vorwürfe untersucht hatten, zu dem Schluss gekommen seien, dass es keine Rechtsverstöße gegeben habe und dass die Vorwürfe des Fehlverhaltens gegen Schwab selbst nicht der Wahrheit entsprächen.

300x250 boxone

In einer heute auf der Website des Weltwirtschaftsforums veröffentlichten Erklärung stellte das Forum fest, dass die Notwendigkeit, „die Zukunft zu gestalten“, „nie wichtiger gewesen sei“.