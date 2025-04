Verbotene Archäologie: Wissenschaftler entschlüsseln die älteste Karte der Welt und enthüllen den Standort der Arche Noah

Teile die Wahrheit!

In einem aufregenden Abenteuer, das sowohl historische als auch mythologische Neugier weckt, haben Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Irving Finkel das Rätsel der ältesten Karte der Welt gelüftet. Und diese Karte könnte tatsächlich zur legendären Arche Noah führen! Von Jason Mason

Es handelt sich um die „Imago Mundi“, eine etwa 3.000 Jahre alte Tontafel aus Babylon, die mit Keilschrift versehen wurde. Diese archäologische Sensation, die sich seit 1882 im British Museum befindet, enthält auf ihrer Rückseite erstaunliche Informationen, die uns einen Einblick auf die Route der Arche Noah geben.

Im Kontext der babylonischen Weltkarte (Imago Mundi) werden verschiedene mythische Kreaturen erwähnt. Während die spezifischen Kreaturen, die auf der Imago Mundi-Tafel dargestellt sind, umfasst die babylonische Mythologie eine Vielzahl von Wesen, die mit solchen Karten in Verbindung gebracht werden.

In der babylonischen Mythologie werden Sirenen oft als Vogel-Frauen dargestellt, die Seeleute mit ihren bezaubernden Gesängen in den Tod locken. Der babylonische Drache, insbesondere der Mušḫuššu, ist ein bedeutendes Wesen in ihrer Mythologie.

Drachen in der babylonischen Überlieferung sind mächtige und furchterregende Wesen. Lamassu sind schützende Gottheiten, die oft mit dem Körper eines Stiers oder Löwen, den Flügeln eines Adlers und einem menschlichen Kopf dargestellt werden.

In verschiedenen mesopotamischen Mythen gibt es Hinweise auf große Meereskreaturen oder Monster, die die Gewässer bewohnen und das Chaos des Ozeans symbolisieren. (Stationäre Erde oder heliozentrisches Weltbild?)

Skorpion-Menschen werden in einigen babylonischen Mythen als Wächter der Unterwelt dargestellt, die heilige Räume schützen. Sie werden oft mit dem Körper eines Menschen und dem Schwanz eines Skorpions dargestellt.

Laut Dr. Finkel belegt die Karte, dass man die Reise nach „Urartu“, auch bekannt als Ararat, antreten sollte. Aber was war Urartu wirklich?

Nun, stellen Sie sich ein riesiges Abenteuer aus dem ersten Jahrtausend vor. Man erhält Anweisungen, wie man ein Parsiktu konstruiert. Das war ein Bootstyp, das der großen Flut geschuldet war, also vielleicht eine frühe Version eines unsinkbaren Schiffes. In der Region des Ararat haben Forscher nämlich schon vor Jahrzehnten tatsächlich Hinweise auf diese legendäre Arche Noah gefunden.

Ein geologisches Wunder, das Durupinar-Formation genannt wird, macht die Sache noch komplizierter. Diese Formation sieht aus wie ein riesiges, versteinertes Schiff, mit einer Länge von 164 Metern, was fast genau der Größe entspricht, die wir in der Bibel für die Arche finden.

Die Wissenschaftler haben Proben dieser Formation getestet und fanden heraus, dass die Gesteine zwischen 3.500 und 5.000 Jahre alt sind. Ein Zeitraum, der perfekt zu dem Datum passt, an dem die Sintflut beschrieben wird.

Modernes Bodenradar zeigt uns Strukturen, die nicht wirklich zu natürlichen geologischen Formationen gehören. Weiter gibt es noch diese versteinerten Holzreste, die angeblich in der Durupinar-Formation liegen, die mehr Fragen aufwerfen als ein Physik-Professor bei einer Überprüfung der Gravitation.

Vielleicht sollten wir uns alle noch einmal daran erinnern, dass Geschichten von globalen Fluten möglicherweise nicht nur blühende Fantasie sind. In verschiedenen Kulturen weltweit finden wir Überlieferungen über große Überschwemmungen. Seien es die antiken Sumerer, die Inder oder die Griechen.

All diese Geschichten könnten sich um ein gemeinsames uraltes Ereignis ranken, was uns zu dem Schluss führt, dass die Menschen zur damaligen Zeit eine globale Katastrophe erlebt haben. Wenn Urartu wirklich der Ort ist, wo die babylonische Arche Noah gelandet ist, dann wäre es interessant noch weitere Bestätigungen dafür zu finden. Vielleicht ist es an der Zeit für eine gründliche Ausgrabung der Durupinar-Formation.

Somit liefert diese älteste bekannte Karte der Welt neue Hinweise, dass sich die Arche auf dem Berg Ararat befindet. Die Karte „Imago Mundi“ ist die legendäre babylonische Weltkarte, die im Jahr 1882 vom Archäologen Hormuzd Rassam in Sippar, einer antiken babylonischen Stadt im heutigen Irak, entdeckt worden ist.