Kontrollfreaks und Milliardäre, die glauben, die Welt sei überbevölkert

Seamus Bruner, Forschungsleiter beim Government Accountability Institute , nahm am First Things -Podcast teil, um über sein neues Buch „ Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life “ zu sprechen.

Oligarchen sind typischerweise extrem reiche Menschen mit engen Beziehungen zur Regierung. In letzter Zeit habe man den Begriff „Big-Tech-Oligarchen“ gehört, der sich auf die Reichsten im Silicon Valley beziehe, erklärte Bruner.

Was Kontrolligarchen von Oligarchen unterscheidet, ist, dass sie tatsächlich jeden Aspekt unseres Lebens kontrollieren wollen.

„Diese Leute haben so etwas wie einen Gottkomplex, aber auf Steroiden“, sagte Bruner.

Von den etwa 3.100 Milliardären der Welt kommen in diesem Buch [ Controligarchs ] nur etwa 30 vor … Leute wie Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, George Soros … und sein Sohn Alex Soros – diese Typen nutzen ihren Reichtum, um nicht so tolle Dinge zu tun“, sagte Bruner dem Moderator von First Things, Mark Bauerlein.

Er analysierte die Zahlen und stellte fest, dass diese Milliardäre ihr Nettovermögen seit Anfang 2020 teilweise verdoppelt haben. „Mark Zuckerbergs Vermögen ist während der Pandemie von etwa 60 Milliarden Dollar auf heute fast 120 Milliarden Dollar gestiegen, weil alle im Lockdown waren, zu Hause blieben und durch Facebook scrollten … und Jeff Bezos hat sein Nettovermögen fast verdoppelt“, sagte er. (Bill Gates: Mehrheit der Weltbevölkerung wird innerhalb von 10 Jahren „überflüssig“ sein)

Es ist nicht überraschend, dass Online-Unternehmen boomten, während kleine Unternehmen und Schulen geschlossen waren. Überraschend ist jedoch Bill Gates und seine Übernahme von Ackerland.

„Sie haben die Pandemie, um es mit den Worten von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, auszudrücken, als Chance genutzt. Die Pandemie war eine Gelegenheit, die Gesellschaft neu auszurichten und sie ‚grüner‘ wiederaufzubauen“, sagte Bruner.

Als Klaus Schwab im Juli 2020 den „Great Reset“ ankündigte, war den Menschen nicht wirklich klar, was eine Pandemie mit dem Klimawandel zu tun hat. Doch allmählich wird klar, dass der „Klimawandel“ nur die nächste Krise ist, die sie nutzen wollen, um nicht nur reicher zu werden, sondern auch Systeme tyrannischer Kontrolle aufzubauen.

Zu den Systemen der tyrannischen Kontrolle, erklärte Bruner, gehören die Kontrolle über Lebensmittel, Energie, Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone, das Internet der Dinge, intelligente Städte und die Finanzkontrolle.

Kontrollarchen sind Entvölkerungsbefürworter

Die konstituierende Sitzung des Good Clubs fand 2009 an der Rockefeller University in Manhattan, New York, statt. Der Good Club ist die Bezeichnung für die winzige globale Elite milliardenschwerer „Philanthropen“.

Zu den Mitgliedern zählen bekannte Persönlichkeiten wie Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, Oprah Winfrey, David Rockefeller und Ted Turner.

Doch es gibt auch andere, wie die Wirtschaftsgiganten Eli und Edythe Broad, die ebenso reich, aber weniger bekannt sind. Insgesamt besaßen die Mitglieder damals 125 Milliarden Dollar.

„Bill Gates, George Soros und David Rockefeller sind so etwas wie die drei Co-Gastgeber [des ersten Treffens des Good Clubs]“, sagte Bruner. „Sie luden ein halbes oder ein Dutzend ihrer Milliardärsfreunde ein … Sie alle trafen sich im Frühjahr 2009.“

Der Kontext ist das Ende der globalen Finanzkrise … Sie konnten spüren, dass die ‚Bauern‘ dabei waren, unbändig zu werden … Der andere Teil [des Kontexts] ist, dass Barack Obama gerade zum Präsidenten gewählt worden war [und] viele Leute beim Good Club-Treffen in New York viel getan hatten, um ihn dorthin zu bringen, insbesondere George Soros, also wollten sie Obamas Gelegenheit zu ihrem Vorteil nutzen.“