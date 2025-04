Krankenhaus-Whistleblower: Ärzte, die mit derselben mRNA-Charge geimpft wurden, sterben gleichzeitig (Video)

Während der COVID-Jahre wurden Ärzte und Pflegekräfte als Helden gefeiert. Doch hinter Masken und weißen Kitteln wurden viele zu Fußsoldaten der Pharmaindustrie – sie propagierten experimentelle Impfstoffe, brachten Andersdenkende zum Schweigen und schürten eine Massenpsychose, die die Welt in Trance versetzte.

Schneller Vorlauf bis heute … und der Zauber bricht.

Jetzt schlägt das Karma wie ein Güterzug zu. In Krankenhäusern und Kliniken sterben Tausende einst gesunde Ärzte und Pflegekräfte – die Hauptakteure der Pandemiebekämpfung. Herzinfarkte. Hirnblutungen. Und etwas noch Beunruhigenderes: eine Flutwelle seltener, sich schnell ausbreitender „Turbo-Krebserkrankungen“.

Und hier wird es unheimlich.

Whistleblower treten an die Öffentlichkeit und enthüllen, dass bei vielen dieser medizinischen Mitarbeiter – die mit Impfstoffen aus derselben Charge geimpft wurden – nun am selben Tag Krebs diagnostiziert wird … und sie sogar – jetzt kommt’s – am selben Tag sterben.

Zufall? Oder koordiniertes Blutbad? (Transhumane Krankheitsüberträger: Junge Erwachsene produzieren EIN JAHR nach der COVID-Impfung weiterhin Spike-Proteine)

Die Mainstream-Medien sind derweil verschwunden. Dieselben Medien, die diese „Gesundheitshelden“ einst verherrlichten, machen sich nun durch ihr Schweigen mitschuldig – sie verschweigen die Todesfälle, zensieren die Krankheitsverläufe und manipulieren die Öffentlichkeit.

Aber die Wahrheit ist: Die Leichensäcke stapeln sich. Die Vertuschung bricht zusammen. Und die Menschen wachen – endlich – auf.

Wir sind jetzt in den Nachrichten. Und die Abrechnung fängt gerade erst an.

Laut Barack Obama haben die Mainstream-Medien nie gelogen und erfinden keine Dinge.

Obama scheint die Litanei an Unwahrheiten und regelrechten Täuschungen, die in den letzten Jahren von den Mainstream-Medien verbreitet wurden, bequemerweise vergessen zu haben.

Erinnert sich noch jemand an die Falschmeldung über die russische Kollusion , die sich als reine Erfindung herausstellte?

Wie wäre es mit „Hunter Bidens Laptop ist russische Desinformation und wir werden nicht darüber berichten“ ?

Oder wie wäre es mit „zwei Wochen, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ ?

Oder „der Impfstoff wird Infektionen verhindern“ ?