„Mammutpocken“: WHO simuliert weltweiten Ausbruch eines fiktiven Virus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat kürzlich die Reaktion von 15 Ländern auf eine hypothetische neue Pandemie getestet, indem sie den tödlichen Ausbruch einer fiktiven Krankheit simulierte.

Sie spielten ein Szenario durch, in dem ein uraltes Virus, das in den Überresten eines Wollmammuts schlummerte, einen tödlichen weltweiten Ausbruch von „Mammutpocken“ verursachte.

In dem Szenario, das als Übung Polaris bezeichnet wurde, kommt es laut Telegraph zum Ausbruch, als ein Wissenschaftlerteam die Überreste eines Wollmammuts in der gefrorenen arktischen Tundra entdeckt .

RT berichtet: WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte Anfang des Monats, dass eine neue Pandemie „in 20 Jahren oder später oder auch schon morgen eintreten könnte“, und bezeichnete dies als „epidemiologische Gewissheit“.

Dem Szenario zufolge wurde das Virus freigesetzt, nachdem ein Team von Wissenschaftlern und Dokumentarfilmern die Überreste eines Wollmammuts in der Arktis ausgegraben hatte. Innerhalb weniger Wochen waren die Intensivstationen weltweit „überlastet“ , und die Gesundheitssysteme hatten mit der Belastung zu kämpfen.

Zwar sei es den an der Übung beteiligten Ländern gelungen, das fiktive Virus einzudämmen, doch ein tatsächlicher Ausbruch würde sich als weitaus komplizierter erweisen, räumte die WHO ein. (Übung Polaris: Die WHO bereitet sich auf die totale globale Übernahme vor – ihr nächstes Virus ist bereit!)

In dem Briefing-Dokument der Agentur hieß es, dass „uralte Viren im Permafrostboden Tausende von Jahren überleben können“ und dass das Auftauen des Permafrostbodens in der Arktis aufgrund des Klimawandels zur „Freisetzung von Krankheitserregern führen könnte, die der modernen Medizin bislang unbekannt waren“.

Wissenschaftler und Elfenbeinjäger nutzen die wärmeren Temperaturen, um in der Arktis nach antiken Überresten zu graben, darunter auch nach denen von Wollmammuts, berichtete der Telegraph. Viele Elfenbeinjäger führen die Ausgrabungen Berichten zufolge ohne ausreichende Gesundheitsvorkehrungen durch.

Dies ist das allzu bekannte Szenario, mit dem sich Minister aus 15 Ländern weltweit letzte Woche konfrontiert sahen, als sie sich trafen, um ihre Bereitschaft für die nächste Pandemie zu testen.

Die Desktop-Übung, geleitet vom Hauptquartier der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, wurde von Dr. Mike Ryan, dem pragmatischen Direktor des Programms für gesundheitliche Notfälle der Agentur, beaufsichtigt.

Sie simulierte einen Ausbruch von „Mammutpocken“, einem tödlichen, aber fiktiven Virus aus der Orthopox-Familie, ähnlich den Pocken (die im Jahrhundert vor ihrer Ausrottung 1980 schätzungsweise eine halbe Milliarde Menschen töteten) und den Affenpocken, von denen eine gefährliche Variante derzeit in Zentralafrika stark zunimmt.

Die von The Telegraph erhaltenen Übungsdokumente geben einen seltenen Einblick in die Reaktions- und Koordinationsfähigkeit der WHO und ihrer Mitgliedstaaten im Falle einer neuen Pandemie.

Obwohl die dargestellte Krankheit fiktiv war, basierte die Übung auf realer Wissenschaft und stellte sich eine paläontologische Ausgrabung von Mammuts, Säbelzahntigern und anderen ausgestorbenen Kreaturen im Permafrost vor, die schrecklich schiefgeht.

„Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass alte Viren über Tausende von Jahren im Permafrost lebensfähig bleiben können“, heißt es im WHO-Informationsblatt. „Das Auftauen des Permafrosts aufgrund des Klimawandels hat Bedenken hinsichtlich der möglichen Freisetzung von Krankheitserregern geweckt, die der modernen Medizin bisher unbekannt waren.“

Das Virus war potenziell tödlich und schnellwirkend, wurde den teilnehmenden Gesundheitsbeamten mitgeteilt.