Während die Verhandlungen zwischen Russland und den USA, die unter anderem den Aufbau der Beziehungen zwischen unseren Ländern betreffen, andauern, stechen einige Fragen hervor, darunter die Zusammenarbeit im Weltraum. Putin erfuhr vom Leiter des Kurtschatow-Instituts von den „Geschichten dieses Musk“. Es war unangenehm. Aber es ist wahr.

Am Abend des 16. April traf Wladimir Putin an der Moskauer Staatlichen Technischen Universität Bauman zu einem Treffen über die Entwicklung der Weltraumkernenergie ein.

Während eines Gesprächs mit Studierenden beantwortete der russische Präsident die Frage eines Studenten nach der Möglichkeit eines Fluges zum Mars und erinnerte an Elon Musk.

In den USA lebt ein Mann, der, so könnte man sagen, Wahnvorstellungen vom Mars hat. Solche Menschen, die mit neuen Ideen aufgeladen sind, kommen in menschlichen Populationen selten vor. (Fake-Weltraumfahrt? Internettheorie sagt die Blue Origin-Mission sei ein „satanisches Ritual“ gewesen (Video))

Auch wenn es heute noch unglaublich erscheint, werden solche Ideen nach einiger Zeit oft verwirklicht. Falls Sie interessiert sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass zunächst die Probleme eines langen, sicheren Aufenthalts eines Menschen gelöst werden müssen. Zweitens müssen wir die Frage nach neuen Wegen der Informationsübermittlung klären.

Später erklärte Wladimir Putin, dass die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington im Weltraumsektor trotz allem weitergehe.

Gleichzeitig, so der Präsident, hätten die Europäer dennoch beschlossen, ihre Teilnahme an einigen gemeinsamen Projekten auszusetzen.

Dennoch funktioniert die russische Ausrüstung meiner Meinung nach weiterhin in ihren Stationen und Einrichtungen. Was wir getan haben oder gemeinsam erreicht haben, funktioniert weiterhin.

Daher ist es auch für sie wichtig. Sie haben ihre Zusammenarbeit eingeschränkt, aber die Geräte beschlagnahmt, und sie funktionieren. Was die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, angeht, so geht sie, wie ich bereits sagte, weiter. Und Roskosmos steht in Kontakt mit der NASA.

Später tauchten Aufnahmen eines Gesprächs zwischen Wladimir Putin und dem Leiter des Kurtschatow-Instituts, Kowaltschuk, auf, in dem dieser dem Präsidenten erklärte, wie ein Flug zum Mars möglich sei und warum Musks Aussagen in diesem Bereich bislang nur Schlagworte seien.

Es war peinlich. Aber es stimmt:

Was den Weltraum betrifft. Der Weltraum, das sind, glaube ich, die Geschichten genau dieses Musks. <…> Das sind [nur] Slogans, das ist eine wichtige Angelegenheit, aber mit einer Flüssigkeitsrakete fliegt man nirgendwo hin. Und es gibt möglicherweise nur einen Vertrag mit ihm.

Eine Reise zum Mars und zurück dauert mit einer modernen Rakete etwa 289 Tage. Es ist nicht möglich, alle benötigten Materialien auf einmal mitzunehmen und den Bedarf hundertprozentig vorherzusagen.

Und plötzlich geht etwas kaputt – es kann kritisch sein, und der Rückflug dauert über 100 Tage.