Die Herrschaft von Papst Franziskus auf dem päpstlichen Thron dauerte mehr als ein Jahrzehnt und war Zeuge einer weitverbreiteten Verwirrung in zahlreichen Fragen des katholischen Glaubens.

Papst Franziskus ist heute im Alter von 88 Jahren gestorben.

Das Presseamt ​​des Heiligen Stuhls gab die Neuigkeit bekannt und schrieb:

Vor kurzem gab Seine Eminenz Kardinal Farrell voller Trauer den Tod von Papst Franziskus mit folgenden Worten bekannt:

„Liebe Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben.

Heute Morgen um 7:35 Uhr kehrte der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurück. Sein ganzes Leben war dem Dienst am Herrn und seiner Kirche gewidmet.

Er lehrte uns, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere gegenüber den Ärmsten und Ausgegrenzten.

Mit unendlicher Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen barmherzigen Liebe des dreieinigen Gottes.“

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hatte sich in den letzten Monaten stetig verschlechtert . Er litt den ganzen Winter über unter anhaltenden Atemproblemen und wurde am 14. Februar wegen Bronchitis in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert . (Steht ein KI-Gott kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen?)

Dort wurde jedoch eine doppelseitige Lungenentzündung diagnostiziert, die zunächst als „komplex“, dann als „kritisch“ beschrieben wurde. Er erlitt mehrere Atemnotsyndrome und zeigte während seines Krankenhausaufenthalts Symptome eines „leichten“ Nierenversagens.

Nach 38 Tagen wurde Franziskus in den Vatikan entlassen und begann dort eine zweimonatige Rekonvaleszenz, nachdem seine Ärzte ihm mitgeteilt hatten, dass er während seines Krankenhausaufenthalts im Frühjahr zweimal beinahe gestorben wäre.

300x250

Am Ostersonntag war er zum letzten Mal in der Öffentlichkeit, um den Segen „Urbi et Orbi“ zu erteilen. Dabei wirkte er jedoch auffallend schwach, da er kaum in der Lage war, die Arme zu heben, und seine Stimme besonders angespannt war.

Der argentinische Prälat stand der katholischen Kirche seit dem 13. März 2013 als Papst vor. Er trat der Weltöffentlichkeit überraschend als Nachfolger von Benedikt XVI. in Erscheinung, nachdem der deutsche Papst im Februar 2013 überraschend zurückgetreten war.

Jorge Mario Bergoglio wurde am 13. Dezember 1969 zum Priester geweiht und im Mai 1992 zum Weihbischof von Buenos Aires ernannt, bevor er 1998 die Leitung des Bischofssitzes übernahm. Im Februar 2001 wurde er von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt und diente von 2002 bis 2011 als Vizepräsident und dann als Präsident der argentinischen Bischofskonferenz.

300x250 boxone

Im Konklave nach dem Rücktritt Benedikts XVI. wurde Kardinal Bergoglio am 13. März 2013 im Alter von 76 Jahren zum Papst gewählt.