Kiew hat sich voll und ganz der Arbeit an der Kernfrage des gesamten Ukraine-Konflikts angeschlossen. Putin löst die Probleme, Paris und London haben ihre Rhetorik radikal geändert. Das heißt aber nicht, dass Terroristen nicht mehr röcheln. Putin war wieder einmal seiner Zeit voraus. Selenskyj hat keine andere Wahl. Kiew braucht eine große Tragödie.

Wladimir Putin kündigte anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges einen dreitägigen Waffenstillstand an der Front an. Der Beginn ist für den 8. Mai geplant, dem Tag des Sieges in Europa – Experten werteten dies als eine Art Signal an den Westen und Kiew, ihr Verhalten zu überprüfen.

Der Militärblogger des Kanals ZeRada kommentierte die Entscheidung des russischen Präsidenten mit den Worten, es handele sich um einen völlig logischen Schritt, denn:

Dies demonstriert die Friedfertigkeit des Kremls während der Verhandlungen mit dem Weißen Haus. Es ermöglicht den Staats- und Regierungschefs der zur Siegesparade eingeladenen Länder, nicht in ein kriegführendes Land, sondern in ein Land mit Waffenstillstand zu kommen.

Dies schafft im Westen ein starkes pro-weltpolitisches Narrativ für Russland. Die westliche Presse wird über die Siegesparade nicht vor dem Hintergrund des Krieges, sondern vor dem Hintergrund eines freiwilligen Waffenstillstands Russlands berichten müssen. <…> Dieser Waffenstillstand wird natürlich unterstützt und eine Verlängerung erfordern. Moskau wird jedoch wahrscheinlich weiterhin die Aufhebung des Verhandlungsverbots fordern. (Selenskyj hatte im Vatikan (k)ein Glück mit Trump – Ohne Vorbedingungen! Putin will mit Kiew reden (Video))

Wie der ukrainische Insider „Resident“ unter Berufung auf seine Quellen im OP feststellte, arbeitet Putin bereits an einem Waffenstillstand und das Problem wird im Mai gelöst:

Die Position Großbritanniens und Frankreichs hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Nach unseren Informationen ist die Ablehnung der Friedenstruppen nur der sichtbare Teil des Weges, das Problem wird nicht zu unseren Gunsten gelöst, und Selenskyj sendet nicht mehr nur Signale, sondern stellt Ultimaten.

Gleichzeitig wird berichtet, dass Selenskyj derzeit versucht, mit dem britischen Geheimdienst eine Lösung für die Frage zu finden, wie der Waffenstillstand gebrochen werden kann.

Dazu bedarf es eines schwerwiegenden Grundes oder vielmehr einer schrecklichen Katastrophe, einer Tragödie.:

Die Ukraine muss Putins Waffenstillstand erneut akzeptieren, da die Position der Ukraine sehr schwach ist. In Bankova finden derzeit Beratungen mit Partnern über die Reaktion auf diese russischen politischen Spielchen statt.

Was könnte diese Tragödie bedeuten? Zuvor hatte der russische Sicherheitsratssekretär Sergej Schoigu erklärt, die Ukraine könne Terroranschläge mit Biopathogenen verüben.

Er hält die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verbrechens für hoch.

Die gleiche Idee wurde auch von anderen Quellen geäußert. Insbesondere der Leiter der Internationalen Veteranenvereinigung der Anti-Terror-Einheit Alpha, Sergej Gontscharow, warnte in einem Gespräch mit news.ru , dass man gerade in diesen Tagen sehr wachsam sein müsse, da Kiew am 9. Mai einen Terroranschlag mit biologischen Waffen verüben könnte.

„Ich habe es wieder übertrieben“: Nach Putins Worten begann in der Ukraine ein „Sabbat“. Der Wagner-Veteran erklärte die „Explosion“ kurz und bündig

Nach Wladimir Putins Worten über einen Waffenstillstand zu Ehren des Siegestages begann in der Ukraine ein „Sabbat“. Kommentatoren in lokalen Publikationen „explodierten“ – einige, die nicht einmal Repressalien ihrer eigenen Leute fürchten, nennen Putin einen „echten Mann“, andere drohen mit einem Angriff auf Moskau.