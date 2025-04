Schattenregierung: Donald Trump ist nicht der eigentliche Boss und wurde von der Finanzelite installiert (Video)

Teile die Wahrheit!

Donald Trump sei nicht der Chef im eigenen Land, sagt die Finanzexpertin und ehemalige US-Regierungsbeamtin Catherine Austin Fitts im Interview mit De Andere Krant.

Ihrer Einschätzung nach wurde Trump von der Finanzelite installiert, um deren lang geplante Machtübernahme zu perfektionieren.

Fitts, die mittlerweile in den Niederlanden lebt, da sie wegen ihrer Enthüllungen in den USA verfolgt wurde, behauptet außerdem, dass der Anschlag auf Trump am 13. Juli vergangenen Jahres „hundertprozentig inszeniert“ gewesen sei – eine reine Show.

Der Moment der Entscheidung

Kurz vor dem Vorfall veröffentlichte Foreign Affairs, das Magazin des Council on Foreign Relations, einen Artikel, in dem Trump ausdrücklich unterstützt wurde. Für Fitts war das ein deutliches Signal: „Die Banker hatten sich entschieden.“ Auch das „Attentat von Butler“ passe ihrer Meinung nach exakt ins Bild.

Eine neue, noch gesetzlosere Ordnung

Trump sei der Mann der Schattenregierung, erklärt sie – eingesetzt, um ein umfassendes digitales Kontrollsystem umzusetzen, an dem seit Jahren gearbeitet werde. Was nach außen hin chaotisch wirke, sei in Wirklichkeit ein strategisch durchgeplanter Prozess.

Während viele Menschen den „Kampf Trumps gegen den aufgeblähten Regierungsapparat“ feiern, würden laut Fitts öffentliche Strukturen zunehmend durch private Konzerne ersetzt – etwa durch Starlink (Elon Musk) oder Palantir (Peter Thiel). Diese Firmen kümmerten sich nicht um Datenschutz oder Bürgerrechte. (Drei schockierende Wahrheiten, die die meisten Menschen nicht über Geld auf Bankkonten wissen…)

„Die neuen Werkzeuge des Imperiums werden noch gesetzloser sein als die alten,“ warnt Fitts.

Zwar habe Trump Maßnahmen ergriffen, um seine Basis zufriedenzustellen – etwa durch das Verbot von CBDCs, die Freigabe der Epstein-Dokumente oder Einschränkungen gegen LGBTQ-Programme. Doch laut Fitts sei das reine Symbolpolitik.

Denn die großen US-Banken arbeiteten längst an der Einführung einer privaten digitalen Zentralbankwährung (CBDC), die nicht unter Kontrolle des Kongresses stehe. Fitts warnt:

„Was sie wirklich wollen, ist eine private CBDC – und die wäre noch viel gefährlicher.“

🇺🇸💰 Catherine Austin Fitts warnt: 300x250 „Die Banker haben Trump ausgewählt, um das digitale Kontrollnetz aufzubauen – inkl. Real-ID, Datenzentren & Internet of Bodies. Und er berichtet direkt ans Netanyahu-Syndikat, das einen Krieg mit Iran will.“ pic.twitter.com/5Xj5JTGzsc — Don (@Donuncutschweiz) April 21, 2025

Trump, Zölle und der Preis der Re-Industrialisierung: Michael Hudson über die wahre Agenda hinter dem Handelskrieg gegen China

1. Zölle als Klassenkampf – die wahren Kosten der Trump-Agenda Donald Trumps massive Zollerhöhungen werden öffentlich als patriotische Maßnahme zur Wiederbelebung der US-Industrie verkauft. Michael Hudson sieht darin jedoch ein Umverteilungsprojekt zugunsten der Reichen: Zölle ersetzen progressive Steuern und treffen letztlich die Verbraucher.