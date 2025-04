Schweden: Die Zahl der Moscheen ist in nur 25 Jahren um fast 4.200 % gestiegen – Schweden ethnische Minderheit

In Schweden werden immer mehr Moscheen gebaut, darunter auch Megaprojekte, die möglicherweise aus dem Ausland finanziert werden.

Schweden hat in den letzten 25 Jahren massive demografische Veränderungen erlebt, die sich nicht nur in der demografischen, sondern auch in der religiösen Zusammensetzung des Landes widerspiegeln. Während weiterhin Kirchen schließen, stieg die Zahl der Moscheen im Land von etwa sieben im Jahr 2000 auf 300 im Jahr 2025.

Die genauen Zahlen sind schwer zu ermitteln. Bei den 300 Moscheen handelt es sich jedoch um fest errichtete Gebetsstätten für den muslimischen Gottesdienst, die oft mit einem Minarett und einer Kuppel ausgestattet sind.

Berücksichtigt man inoffizielle muslimische Gebetsstätten wie umgebaute Geschäfte oder Keller, dürfte die Zahl laut der schwedischen Zeitung Samnytt deutlich höher liegen .

„Wenn man mit Moschee ein muslimisches Gotteshaus meint, könnte die Zahl bei etwa 300 liegen“, sagt Frederic Brusi, Wissensbeauftragter der schwedischen Agentur zur Unterstützung religiöser Gemeinschaften.

Wie in anderen europäischen Ländern erhalten viele dieser Moscheen Gelder aus dem Ausland und insgesamt bleiben die Finanzen vieler dieser Moscheen im Dunkeln.

„In mehreren Fällen wurde der Bau schwedischer Moscheen teilweise oder vollständig mit Geldern aus Saudi-Arabien, dem Iran, Katar oder der Türkei finanziert. Allein im Fall Saudi-Arabiens ist von Milliarden die Rede. Medienberichten zufolge wird jede vierte schwedische Moschee vom sunnitisch-wahhabitischen Königreich finanziert", schreibt Samnytt.

Das Wachstum der Moscheen lässt sich aufgrund fehlender öffentlicher Statistiken nur schwer nachvollziehen. Die schwedische Zeitung verweist auf Moscheen wie die Masjid Aysha, die von der gemeinnützigen Skandinavischen Islamischen Organisation (SIO) mit Sitz in Stockholm betrieben wird.

Obwohl die Moschee seit 20 Jahren in Betrieb ist, ist unklar, ob sie überhaupt als offizielle Moschee im Land registriert ist, da es keine öffentliche Liste registrierter Moscheen gibt.

Auch der Bau von immer mehr Moscheen ist im ganzen Land geplant. In Helsingborg beispielsweise wurden für den Bau einer Moschee, die als „Skandinaviens größte Moschee“ gilt, bisher 68 Millionen Kronen (6,3 Millionen Euro) aufgebracht.

Das Geld wurde über Influencer und Social-Media-Kampagnen auf TikTok und Instagram gesammelt, fließt aber auch aus dem Ausland. Angesichts der enormen Summe, die die Moschee gesammelt hat, stellt sich die Frage, woher das Geld eigentlich kommt.

