Symbolische Bilder des Monats: Was passiert mit den Prominenten? Wie groß ist das Elitenetzwerk?

In einer Ausgabe von SPOTM: Die eklatante Symbolik der Oscar-Verleihung, Madonnas Blutopfer-Fotoshooting, Ariana Grande, die vor unseren Augen zusammenbricht, und, wieder einmal, was passiert mit den Kindern von Prominenten?

Der SPOTM des letzten Monats endete mit einem rätselhaften Social-Media-Post von Madonna, auch bekannt als die Hohepriesterin der Musikindustrie.

Madonna postete: „Töten oder getötet werden … das hat mich die Industrie gelehrt“. Wie im letzten SPOTM erwähnt, bezog sich diese Überschrift direkt auf die Opfer der Industrie.

Dieser Beitrag warb für ein Fotoshooting mit dem Branchenliebling Steven Klein. Wie wir sehen werden, deutet die Symbolik aggressiv darauf hin, dass Madonna ein Blutopfer zelebriert. (Musik: „Das Lied hat einen Zauber in sich“: Die okkulte Bedeutung von Lady Gagas „Abracadabra“)

Auf den ersten Bildern sitzt Madonna in einem Auto und hält eine Waffe in der Hand, die andeutet, dass sie jemanden ermordet hat. Und ja, die 66-jährige Madonna scheint das alles sexuell erregend zu finden.

Dann schändet sie einen echten Friedhof, indem sie seltsame sexuelle Dinge neben Grabsteinen tut.

Madonna liegt auf dem Grabstein des Menschen, den sie wahrscheinlich getötet hat. Ihr Gewand, die Kerzen und die Blumen sind rot – die Farbe des Blutopfers.

Das Fotoshooting endet damit, dass Madonna mit einer transsexuellen Nonne chillt und dabei Vampirzähne trägt. Die Botschaft: Sie sind bluttrinkende Satanisten.

Sie haben wahrscheinlich Ihre Madonna-Schrecklichkeitskontingent für den Tag erreicht, aber es gibt leider noch mehr zu berichten. Madonna war kürzlich Gastgeberin der „exklusivsten After-Party der Oscars“, und das Fotoshooting, das dabei entstand, hatte eine unmissverständliche Botschaft: Erfolg in der Branche erfordert Unterwerfung unter die okkulte Elite.

Bei dem Fotoshooting geht es darum, dass Prominente mit Augen „überschüttet“ werden, die zufällig das Lieblingssymbol der okkulten Elite sind. Auf diesem Bild hält Madonna Julia Garner wie eine Illuminaten-Göttin.

Demi Moore hat kürzlich in dem Film Substance mitgespielt, in dem es um eine adrenochromähnliche Substanz geht. Der Film war für Demi auch ein Demütigungsritual, für das sie mit einer ganzen Reihe von alles sehenden Augen belohnt wurde.

Adrien Brody zeigt seinen Oscar, während ein Auge eines seiner Augen verdeckt, so dass ein offensichtliches Ein-Augen-Zeichen entsteht. Dieses Bild fasst die Oscar-Verleihung (und die Unterhaltungsbranche insgesamt) zusammen.

Obwohl er nicht nominiert wurde, war Ben Stiller bei der Oscar-Verleihung und der anschließenden Party anwesend, wahrscheinlich weil er der ausführende Produzent und Hauptregisseur von Severance ist – einer Serie über eine Hightech-Form der Gedankenkontrolle (mit satanistischen Anklängen). Erwarten Sie bald einen Artikel über „Severance“, denn er ist höchst symbolträchtig.

Auf mehreren Bildern haben die Prominenten die Illuminati-Augen direkt über ihren Augen, was symbolisch bedeutet, dass sie von ihren elitären Oberherren geblendet sind.

Im Jahr 2022 veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel There’s Something Terribly Wrong with the Sons of Celebrities, der mit diesen Worten begann:

Warum gibt es in Hollywood so viele kleine Jungen, die in Kleidern herumlaufen? Warum werden diese Kinder in den sozialen und Massenmedien so intensiv beworben? Und was zum Teufel ist mit Liev Schreiber los? 300x250 boxone

Drei Jahre später gibt es immer noch eine überdurchschnittlich große Anzahl von Kindern prominenter Trans-Personen, die sich in einem lächerlich jungen Alter „geoutet“ haben. Und sie werden immer noch auf bizarre Weise von den Massenmedien gefördert. Und Liev Schreibers Sohn ist immer noch einer von ihnen.

Kai Schreiber gab kürzlich ein vielbeachtetes Laufstegdebüt. Die „jüdische und feministische“ Publikation Hey Alma war darüber begeistert. Währenddessen sah Kai unglücklich aus.

Kai wird auch ständig auf roten Teppichen herumgezeigt und sieht dabei ständig unglücklich aus. Warum muss er vor der Kamera stehen? Ein Wort: Agenda.

Der Sohn von Robert De Niro, Aaron Kendrick, hat vor kurzem einen neuen Look vorgestellt, bei dem er im Grunde als Frau verkleidet ist. Die Medien waren sehr erfreut.

Elon Musks Trans wurde kürzlich in einem Teen Vogue-Fotoshooting abgebildet. Dieses Bild ist voll von Beta Kitten-Bildern.

Die Tochter von Jennifer Lopez sieht in letzter Zeit ziemlich männlich aus. Und weil die Medien Angst davor haben, sie zu verwechseln, bezeichnen sie sie ALLE als „Kind“. Versuchen Sie, danach zu suchen: Jeder einzelne aktuelle Artikel über sie verwendet denselben orwellschen Begriff „Kind“.

Giulia Sarkozy ist die 13-jährige Tochter des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Sie ist nicht transsexuell, aber die Medien finden immer noch einen Weg, sich über sie zu echauffieren. In diesem Beitrag von Madame Figaro heißt es: „Wir entdecken einen Teenager, der mehr Frau ist als je zuvor“. Unter dem Bild schrieben dieselben Spinner: „Sie überrascht uns mit ihrem Model-Look“. Währenddessen steht sie einfach nur herum und schaut ein beliebiges Kind an. Was ist nur los mit diesen Leuten?

In einem kürzlichen Instagram-Post hat Lil Nas X sein „monatliches Demütigungsritual“ gepostet, um seine Songs wieder zum Verkauf zu bringen. Darin sang und tanzte er als Dora der Forscher verkleidet. Diese erniedrigenden Stunts (wenn er nicht gerade das Christentum beleidigt) sind der einzige Grund, warum er überhaupt noch Karriere macht.

Wie in früheren VC-Artikeln zu lesen war, deuten zahlreiche Details aus dem Leben und der Karriere von Ariana Grande direkt auf die Gedankenkontrolle von Monarch hin. Die Dinge werden nur noch auffälliger.

In einem Interview hat Ariana kürzlich unverhohlen erklärt, dass ihr Gedächtnis in einer Klinik in Hollywood gelöscht wurde. Merkwürdigerweise handelt eines ihrer jüngsten Musikvideos genau davon.

Seit der Veröffentlichung von Wicked sind viele besorgt über Arianas Gewichtsverlust und ihr allgemeines Wohlbefinden. Irgendetwas stimmt in letzter Zeit nicht mit ihr. Forschern zufolge brechen MK-Sklaven oft im Alter von 30 Jahren zusammen. Ariana ist 31.

Arianas „Wicked“-Kollegin Cynthia Erivo macht derweil in der Zeitschrift ELLE unverhohlene Ein-Augen-Zeichen. Die okkulte Elite ist definitiv verrucht.

SAMSTAG, 15. MÄRZ, 2025

Blind Item #7

Diese im Ausland geborene Sängerin hatte vor vielen Jahren einen viralen Internet-Hit. Wenn man ihre frühere Karriere genauer untersuchte würde man vermuten, dass sie in ihrem Heimatland eine Kinderbegleitung war.

Als sie erwachsen wurde, verwendete sie stark Elite-Symbolik und sprach in den sozialen Medien über ihre Liebe zu kleinen Jungen. Was ich nicht erwartet hatte war das Foto mit der ehemaligen A+-Sängerin/Moderatorin, auf dem die ehemalige A+-Liste sagt, sie sei ein großer Fan.

Wie groß ist das Elitenetzwerk?

In den vergangenen Jahren hat Enty Lawyer von Crazy Days and Nights oft rätselhafte „Blind Items" gepostet, die sich als wahr herausstellten. Was glaubst du, auf wen sich dieser aktuelle Blind Item bezieht? Quellen: PublicDomain/legitim.ch/ am 07.04.2025

