Unglaubliche Theorie: Atlantis ging nicht verloren, es wurde aus der Geschichte gelöscht (Video)

Nun glauben einige Quantenphysiker, dass Atlantis gar kein Ort ist, sondern eine Zeitlinie, eine Epoche, in der die Menschheit einen völlig anderen evolutionären Weg gegangen ist, mit einem anderen Bewusstsein als wir das heute in Form von Krieg und Industrie tun?

Anstatt andere Völker und Länder zu erobern, beherrschten die Menschen in Atlantis die Magie des Bewusstseins, in dem sie unterschiedlichen Realitäten schufen. Häufig wird behauptet, dass die Atlanter am Ende größenwahnsinnig wurden.

Was ist passiert? Haben sie den irgendwann den Bogen überspannt? Vielleicht haben sie ein Paradoxon geschaffen, vielleicht hat ein Quantenereignis ihre gesamte Realität zum Einsturz gebracht und fragmentiert, dessen Bruchstücke in unsere Zeitlinie übergegangen sind.

Das könnte nach Meinung von Forschern erklären, warum es in unserer Geschichte häufig zu bizarren Wissenssprüngen kommt und warum sich Menschen oft an Dinge erinnern können, die nie zuvor existiert haben und warum immer wieder Artefakte an Orten auftauchen, wo es sie nicht geben dürfte.

Einige Quantenphysiker schlagen die sogenannte Viele-Welten-Interpretation vor, in der es unendliche viele Zeitlinien gibt, die jeweils unterschiedlich sind. Gelegentlich können diese Zeitlinien ineinander übergehen und tatsächlich zu Realitätsverschiebungen führen.

Eine mögliche Theorie wäre, dass Atlantis Seite an Seite mit der Zeitlinie unserer Realität existierte, bis eine Quantenkatastrophe eine Zeitlinienverschmelzung auslöste?

Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein

Das würde nach Meinung von Forschern den Mandela-Effekt erklären, den plötzlichen Ausbruch des technologischen Fortschritts und all die seltsamen Strukturen, die absolut nicht in ihre Zeit passen.

Architekten und Erfinder könnten beispielsweise unbewusst Erinnerungen aus der atlantischen Zeitlinie wachgerufen und entsprechende Projekte in ihre Gegenwart übertragen haben.

Was aber könnte der Grund für die Katastrophe gewesen sein, die zur Löschung der atlantischen Zeitlinie geführt hat? Eine Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Gehen wir von der Theorie aus, dass Forscher nicht nur auf materieller Ebene experimentierten, sondern auch im Raum-Zeit-Gefüge, könnte das einiges erklären.

In der Quantenphysik gibt es eine Dekohärenz. Man spricht in diesem Fall vom Verschwinden fester Phasenbeziehungen, bei der Quantenzustände zusammenbrechen und ein System dazu zwingen, eine Realität einer anderen vorzuziehen.

Versuchten also die Bewohner von Atlantis die Realität umzuschreiben und lösten dabei ein Paradoxon aus? Über die Gründe kann man nur spekulieren – aber vielleicht waren sie ja einfach nur neugierig.

Tatsache ist in diesem Fall, dass sie letztendlich den Zusammenbruch der Zeitlinie auslösten und sich am Ende selbst aus der Geschichte tilgten. Das wäre eine zumindest logische Erklärung, warum Atlantis keine deutlich sichtbaren Spuren hinterlassen hat.

Der Haken an dieser Theorie ist, wenn Atlantis tatsächlich ausgelöscht wurde, woher wissen wir heute von dessen Existenz? Eine Erklärung wäre, dass tatsächlich einige Fragmente der Zeitlinie noch immer vorhanden sind und zu Störungen unserer Realität führen.

Aber kann diese Theorie tatsächlich den Mandela-Effekt, temporärere Wissenssprünge und seltsame Artefakte erklären? Zweifellos leben wir in einer seltsamen Welt.

Vor Tausenden von Jahren waren Menschen noch dazu in der Lage, gigantische Bauwerke wie die Pyramiden zu errichten, heute scheinen sie die Baukunst verlernt zu haben, weil moderne Gebäude oft nicht mal zehn Jahre halten.

Eine ernsthafte Frage, die sich Forscher im Zusammenhang mit dieser Theorie stellen, ist, ob sich eine derartige Katastrophe wiederholen könnte. Einige Wissenschaftler glauben nämlich, dass der Large Hadron Collider am CERN in der Schweiz in der Lage ist, Quantenfelder zu verändern, kleine schwarze Löcher zu erzeugen und das Gefüge der Raumzeit durcheinander zu bringen.

Löste CERN-Experiment Mandela-Effekt aus?

Interessant ist, dass der Mandela-Effekt nach einem Experiment am CERN im Jahr 2012 deutlich stärker wurde. Die Menschen fingen plötzlich an, sich an Dinge zu erinnern, die die Realität in Frage stellten.

Viele Theoretiker spekulierten sogar mit dem Gedanke, dass am CERN die gescheiterten Experimente aus Atlantis wieder aufgenommen oder fortgesetzt werden. Können die Experimente am CERN tatsächlich eine Realitätsverschiebung auslösen?

Eine von der Forschung bewiesene Tatsache ist, dass es verschiedene Orte auf der Erdkarte gibt, an denen merkwürdige Dinge passieren, die Forscher auf der ganzen Welt verblüffen und vor ein Rätsel stellen.

Das Bermuda Dreieck zwischen Florida, Puerto Rico und den Bermudas ist so ein Ort. Hunderte Schiffe, Flugzeuge und Menschen sind hier auf unerklärliche Weise spurlos verschwunden.

Könnte an diesem Ort ein Überbleibsel von Atlantis zurückgeblieben sein, das versucht, in unser Raum-Zeit-Gefüge einzudringen? Forscher vermuten, dass sich in diesem Dreieck ein Portal befindet, das sich von Zeit zu Zeit, möglicherweise durch einen Dimensionsriss öffnet, und Menschen und Objekte in eine andere Dimension oder auf eine andere Zeitlinie führt.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist Göbekli Tepe in Mesopotamien, fünfzehn Kilometer nordöstlich der südanatolischen Stadt Sanliurfa, auf dem mit 750 Metern höchsten Punkt der langgestreckten Bergkette von Germus gelegen.

Die Anlage mit fortschrittlichem Mauerwerk und astronomischer Ausrichtung wurde laut Schätzungen im 10. Jahrtausend v. Chr. errichtet, was eigentlich nicht möglich sein dürfte. Göbekli Tepe gilt als eine der ältesten bekannten Großbauten der Menschheit.

War dieser Ort möglicherweise einmal Teil von Atlantis, wurde hier vielleicht sogar der Versuch unternommen, die Zivilisation noch einmal aufleben zu lassen – oder handelt es sich um ein Überbleibsel einer anderen uns vielleicht noch völlig unbekannten Zivilisation von einer ebenso unbekannten Zeitlinie?

Vielleicht ist Atlantis nicht ganz verschwunden, vielleicht wartet es ja nur auf den richtigen Moment der Rückkehr, vielleicht aber war oder ist Atlantis ja auch nur ein Bewusstseinsexperiment.

Tatsache ist, dass uns das Wissen aus Atlantis bis heute beeinflusst. Persönlichkeiten der Geschichte wie Nikola Tesla Leonardo da Vinci oder Pythagoras nutzen offenbar ihre Frequenz.

Es ist durchaus denkbar, dass Atlantis auf einer anderen Frequenz noch immer weiterexistiert, weitere herausragende Persönlichkeit beeinflusst, den einen mehr, den anderen weniger – je nach Sensibilität.

Vor allem seltsame Träume und Inspirationen könnten Zeichen einer verlorenen Zivilisation sein, die versucht, mit Auserwählten in Kontakt zu treten. Wenn sie dazu in der Lage ist, die Zeit zu manipulieren, könnte sie auch Botschaften über das Unterbewusstsein weiterleiten.

Sind möglicherweise alte Prophezeiungen, mysteriöses Wissen oder geniale Erfindungen Botschaften aus Atlantis – und sind Außerirdische oder Zeitreisende möglicherweise Besucher aus Atlantis, die dem Zusammenbruch ihrer Zeitlinie entkommen sind und die nachfolgenden Generation warnen wollen, denselben Fehler zu begehen?

Wenn sich die Vergangenheit von Atlantis wiederholt, dann bleibt am Ende nur noch die Frage: Werden auch wir irgendwann Zeuge sein, wie sich unsere Geschichte auslöscht? Wenn Atlantis wirklich ausgelöscht wurde, was hindert das Schicksal daran, dass es noch einmal passiert?

