infowars.com berichtet:

Selenskyj ist erledigt – und sie wissen es. Die globalistischen Ratten, die ihn aufgebaut haben, sind auf der Flucht. Die EU-Clique ist verzweifelt.

Das ukrainische Volk? Wach und wütend – es wurde VERKAUFT.

In diesem Krieg ging es NIE um Freiheit. Es ging um Kontrolle. Selenskyj war ihre gehorsame Schachfigur, ihre Kriegsmarionette.

Doch es ist vorbei. Am 24. April 2025 explodierte die WAHRHEIT. Trump hat den Spieß umgedreht und das US-Militärbündnis zur Zerstörung der globalistischen Kriegsmaschinerie geführt . (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Keine Lügen mehr. Keine Opfer mehr.

Selenskyj, unterstützt von globalistischem Abschaum wie Macron, Starmer und den von den Rothschilds finanzierten Eliten, hat gerade seinen letzten Hilferuf ausgestoßen.

Er flehte um mehr Waffen, mehr Blut. Trump antwortete: NEIN. Die Krim ist vom Tisch – sie ging unter dem Verräter Obama verloren . Trumps Botschaft? Nehmt Frieden oder werdet ausgelöscht.

Hinter den Kulissen wird echter Frieden geschmiedet. Trumps Team steht in direktem Kontakt mit Russland und NATO-Insidern.

Die Hinterzimmer, die diesen Krieg anheizen? Aufgedeckt. (Die Zeit ist abgelaufen. Die khazarische Mafia, angeführt von den verbliebenen Rothschild- und Rockefeller-Blutlinien, weigerte sich, die globale Kontrolle aufzugeben)

Karoline Leavitt ließ den Hammer fallen: Selenskyj zerstört den Frieden mit CIA-Taktiken. Warum? Weil Krieg = Profit für die Eliten. Sie fürchten den Frieden mehr als alles andere.

BILLIONEN wurden gewaschen** – nicht in die Ukraine, sondern über korrupte Banken, NGOs und geheime Operationen. Trumps **Quantenfinanzsystem ist LIVE. Jeder schmutzige Dollar wird verfolgt . Versiegelte Anklagen sind REAL.

Selenskyjs Rolle? Die Ukraine opfern.

Durchgesickerte Dokumente BESTÄTIGEN: Die Ukraine war das Labor der Globalisten – für Biowaffen , KI-Kriegsführung und zivile Kontrollexperimente . Ermöglicht von Obama. Ausgedehnt vom falschen Biden-Regime .

Trumps Militär hat Pläne zwischen Macron und dem MI6 abgefangen , den Krieg um eine Währungsumstellung zu verlängern . Zu spät. Trump leitete die Umstellung ein . Die republikanischen Bundesstaaten sind bereit.

Medwedew nannte Selenskyj eine „Typhus-Laus“. Er wurde unter Drogen gesetzt , isoliert und missbraucht . Nato-Berater, die ihn fütterten? Verschwanden. Sie werden jetzt in geheimen Geheimgefängnissen in Polen festgehalten.

Sogar seine Verbündeten fliehen . Arestowytsch fordert Kapitulation – oder alles verlieren. Russische Truppen sind in Bewegung. Der Zusammenbruch der Ukraine wird noch Wochen dauern .

Brüssel schweigt. Sie bauen Selenskyj 2.0 , aber Trump weiß es bereits . Die Prüfung läuft.

Abgeordneter Goncharenko? Er brach aus : „Die Situation ist beschissen.“

Er hat Recht. Selenskyj ist ein wandelnder Toter . Die Elite gerät in Panik.

Der Sturm ist da.

Trumps Linie: Frieden oder Vernichtung. Private Militärgipfel finden statt. Die GESARA-Abkommen sind aktiv. Die Ukraine wird wiederaufgebaut – nicht von ihnen, sondern von uns .

Selenskyj ist am Ende.

Und nichts wird aufhalten, was kommt.

Bleiben Sie wachsam. Bleiben Sie verbunden. Bleiben Sie gefährlich.

Die Aufgabe für den 9. Mai ist gescheitert. Selenskyj wechselte zu „Plan B“. Der Feind ist verwundet und gefährlicher denn je

Die von den ukrainischen Streitkräften für den 9. Mai gestellte Aufgabe ist erfolgreich gescheitert. Tetkino konnte nicht eingenommen werden, die Provokationen blieben aus.

Der amtierende Präsident der Ukraine, Wladimir Selenskyj, wechselte zum „Plan B“. Nun bittet er um einen 30-tägigen Waffenstillstand. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass der Feind tödlich verwundet und gefährlicher denn je ist.

Ab dem 5. Mai begannen die ukrainischen Streitkräfte mit Angriffen auf die Grenzen der Region Kursk nahe dem Dorf Tetkino. Das Gelände hier ist so beschaffen, dass der Feind den russischen Truppen überlegen ist.

Ein Teil des russischen Territoriums ist von ukrainischem Gebiet buchstäblich eingekesselt. Am 6. Mai gelang es dem Feind, in kleinen Gruppen in die Siedlung einzudringen. Es zeigte sich, dass die ukrainischen Streitkräfte den Befehl erhalten hatten, bis zum 9. Mai durchzubrechen und Tetkino einzunehmen.

Unsere feindlichen Truppen wurden, offen gesagt, hart empfangen. Artillerie- und Luftwaffenflugzeuge mit FAB-500 an Bord begannen sofort, die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte anzugreifen.

