Papst-Wahl: Ablauf, Favoriten und Besonderheiten

Am 7. Mai beginnt das Konklave in der Sixtinischen Kapelle: 133 Kardinäle werden unter strengster Geheimhaltung über den Nachfolger von Papst Franziskus entscheiden.

Übermorgen beginnt das Konklave im Vatikan: 133 Kardinäle der katholischen Kirche bestimmen, wer von ihnen als nächster Papst auf dem Stuhl Petri Platz nehmen wird. Ist ein neuer Papst gewählt, steigt weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle auf. Zudem läuten die Glocken des Petersdoms. Von Daniell Pföhringer

Der französische Kurienkardinal Dominique Mamberti wird anschließend in seiner Funktion als Kardinalprotodiakon vom Hauptbalkon der Peterskirche verkünden: „Habemus Papam“ („Wir haben einen Papst“). Anschließend tritt der neue Pontifex auf den Balkon und spricht erstmals den Segen „Urbi et Orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“).

Doch bis dahin werden noch einige Tage vergehen, möglicherweise sogar Wochen, denn das Konklave – abgeleitet vom lateinischen „cum clave“ („mit dem Schlüssel“) – ist erst beendet, sobald ein neuer Papst gewählt ist. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Allerdings hat keine dieser Kardinalsversammlungen seit den 1960er Jahren länger als drei Tage gedauert.(Hologramme, Doppelgänger & Co.: Der weiße, der graue und der schwarze Papst und die Macht der Jesuiten (Video))

Eröffnungstag: 7. Mai 2025

Das Konklave findet in der Sixtinischen Kapelle statt und ist von strikten Regeln geprägt, die in der Apostolischen Konstitution „Universi Dominici Gregis“ von Johannes Paul II. (Papst von 1976–2005) sowie durch einige Änderungen von Benedikt XVI. (2005–2013) festgelegt sind. Der Zeitplan für das Konklave 2025 wurde in den Generalkongregationen, den vorbereitenden Treffen der Kardinäle, beschlossen.

Nachfolgend ein Überblick über den Ablauf:

9:00 Uhr: Die Kardinäle versammeln sich im Petersdom zur feierlichen Messe Pro eligendo Romano Pontifice („Zur Wahl des römischen Pontifex“). Damit will man den Heiligen Geist um Beistand bitten. „Die Messe ist ein Moment der Besinnung, bevor wir uns in die Isolation des Konklaves begeben“, so der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Woelki, gegenüber der Kölnischen Rundschau.

16:30 Uhr: Nachmittags ziehen die Kardinäle in einer feierlichen Prozession von der Cappella Paolina im Apostolischen Palast in die Sixtinische Kapelle. Dabei singen sie das „Veni Creator Spiritus“, ein traditionelles Gebet zur Anrufung des Heiligen Geistes. Der päpstliche Zeremonienmeister verkündet anschließend das berühmte „Extra omnes“ („Alle hinaus“), womit alle nicht wahlberechtigten Kardinäle (über 80 Jahre) die Kapelle verlassen müssen.

17:00 Uhr: In der Sixtinischen Kapelle leisten die Kardinäle einen Eid auf Geheimhaltung und Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen. Der ranghöchste wahlberechtigte Kardinal, Pietro Parolin, leitet die Versammlung, da der Kardinaldekan Giovanni Battista Re und der Subdekan Leonardo Sandri über 80 Jahre alt und somit nicht wahlberechtigt sind.

17:30 Uhr: Der erste Wahlgang findet statt. Jeder Kardinal schreibt den Namen seines Kandidaten auf einen Stimmzettel, in möglichst unkenntlicher Schrift, um Anonymität zu gewährleisten. „Jeder hält seinen Stimmzettel hoch und gelobt, im Angesicht des wiederkehrenden Christus, er wähle den, von dem er glaube, dass es derjenige sei, den Gott zum Papstamt beruft“, beschreibt Kardinal Woelki den Vorgang. Die Zettel werden in eine Urne gelegt, gezählt und verbrannt. Schwarzer Rauch (fumata nera) signalisiert, dass kein Kandidat die erforderliche Zweidrittelmehrheit (89 Stimmen bei 133 Wählern) erreicht hat.

20:00 Uhr: Die Kardinäle kehren ins Gästehaus Domus Sanctae Marthae zurück, wo sie während des Konklaves wohnen. Die Unterbringung ist spartanisch. „Die Zimmer haben kein Tageslicht, alle Fenster sind versiegelt und die Rollläden sind zu“, so Woelki.

Die folgenden Tage

Sollte am ersten Tag kein neuer Papst gewählt worden sein, geht es ab dem 8. Mai wie folgt weiter:

6:30 Uhr: Frühstück im Gästehaus, gefolgt von einem Morgengebet in der Kapelle von Santa Marta.

7:45 Uhr: Die Kardinäle fahren per Bus oder gehen zu Fuß zur Sixtinischen Kapelle.