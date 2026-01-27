Die reptiloide Gier nach Adrenochrom und Menschenfleisch

Teile die Wahrheit!

Die reptiloide Gier nach Adrenochrom: Adrenochrom ist eine reale chemische Verbindung, ein Derivat von Adrenalin (Epinephrin), das durch Oxidation entsteht.

Es wurde in medizinischen Kontexten, insbesondere Mitte des 20. Jahrhunderts, hinsichtlich seiner Auswirkungen auf den Körper untersucht, unter anderem seiner psychoaktiven Eigenschaften beim Menschen.

Doch es gibt eine weitaus dunklere Seite daran. Die Verbindung zwischen Adrenochrom und den Reptiloiden rückt endlich in den Fokus der breiten Öffentlichkeit.

Die Überlebende rituellen Missbrauchs, Arizona Wilder, hat dieses Problem öffentlich gemacht, sieht sich aber unerbittlichen Angriffen der Mainstream-Medien ausgesetzt, die weithin als manipulierte Narrative gelten. Daher ist dies nicht verwunderlich.

Menschengewinnung: Adrenochrom wird aus menschlichem Blut und den Nebennieren gewonnen. Die reptiloiden Eliten nehmen vor allem Kinder ins Visier, um Adrenochrom zu gewinnen.

Nach dem Konsum verfallen die Kinder aufgrund der starken, süchtig machenden Wirkung in einen Rauschzustand. Sie verzehren außerdem mehrere menschliche Zirbeldrüsen, um den anschließenden Rauschzustand zu mildern. (Israelischer Richter, der Netanjahus Verbindungen zu Adrenochrom untersuchte, tot aufgefunden)

Melatonin-Verbindung:

Melatonin, das von der Zirbeldrüse produziert wird, reguliert den Schlaf. Der Konsum von Zirbeldrüsenextrakt wird nach Ritualen zur spirituellen und beruhigenden Wirkung eingesetzt.

Satanischer ritueller Missbrauch (SRA):

Globalistische Eliten, darunter Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie, Film-, Fernseh- und Musikstars, Politiker und einflussreiche Personen, die von reptiloiden Außerirdischen kontrolliert werden, bilden weltweit geheime Zirkel, um satanische Rituale mit Kindesmissbrauch und -opfern durchzuführen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Rituale sind finstere Blutrituale. Die Gewinnung von Adrenochrom ist ein wesentlicher Bestandteil dieser bösartigen Rituale.

Die satanischen Symbole und die Sprache entsprechen denen der Reptiloiden und werden als Mischung aus zischenden und gutturalen Lauten, telepathischen Signalen und symbolischer Kommunikation beschrieben, die in Ritualen zur Förderung ihrer Agenda eingesetzt werden.

Diese Rituale erzeugen extreme Angst, um den Adrenalinspiegel (und damit den Adrenochromspiegel) im Blut zu maximieren. Adrenochrom wird aufgrund seiner schnell wirkenden psychedelischen, Anti-Aging- und spirituellen Eigenschaften konsumiert.

Die melatoninreiche Zirbeldrüse wird anschließend als „Abklingen“ der Wirkung verzehrt, um die Eliten nach dem durch Adrenochrom ausgelösten Rausch zu stabilisieren. (Ekelhaft!)

Diese Informationen werden von den Mainstream-Medien vollständig unterdrückt, kommen aber endlich ans Licht. Persönlichkeiten wie Arizona Wilder werden für ihre Enthüllungen unerbittlichen Angriffen ausgesetzt.

Die satanische Adrenochromgewinnung findet in geheimen Anlagen weltweit statt, mit dem vollen Wissen der Regierungen. Wären die Regierungen diesen Operationen wirklich abgeneigt, würden diese Anlagen SOFORT zerstört und geschlossen.

Unterirdische Militärbasen:

In geheimen Laboren führen die reptiloiden Eliten und ihre menschlichen Kollaborateure illegale Experimente durch, darunter die Gewinnung von Adrenochrom an Kindern.

Die Dulce-Basis, die in den 1980er-Jahren von Paul Bennewitz bekannt gemacht wurde, wird als mehrstöckiger unterirdischer Komplex beschrieben, in dem reptiloid-menschliche Hybridprogramme und Blutgewinnung stattfinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt dieses Thema weiterhin ignorieren werden, da sie Komplizen der reptiloiden Hierarchie sind, die die Erde beherrscht. Was können wir also tun?

Aufklärung:

Informieren Sie sich über Menschenhandel, setzen Sie sich für Gesetze und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und zur Bekämpfung des Menschenhandels ein. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Abgeordneten, um sich für die Finanzierung von Schutzhäusern und Opferhilfseinrichtungen einzusetzen.

Sprechen Sie mit anderen über dieses Thema und betonen Sie dabei den satanischen Aspekt. Verwenden Sie die Erklärung „reptiloide Außerirdische“ nur, wenn Ihr Gesprächspartner sie verstehen kann, da beide Erklärungen im Wesentlichen dieselbe sind.

Dieses Übel kann nur dann ein Ende haben, wenn wir unsere verlogenen Regierungen durchschauen und uns als Menschheit vereinen. Wir müssen anfangen, FÜReinander statt GEGENeinander zu kämpfen, wenn wir in diesem Kampf gegen „sie“ überhaupt eine Chance haben wollen.

Die Reptiloiden machen uns zu Kannibalen:

Reptiloide Humanoide zwingen und manipulieren Menschen zum Kannibalismus. Diese gestaltwandelnden, reptilienartigen Aliens aus den Sternensystemen Orion und Alpha Draconis kontrollieren die Menschheit durch politischen und kulturellen Einfluss.

Sie tarnen sich als menschliche Anführer (Politiker, Prominente und Mitglieder von Königshäusern) und inszenieren globale Ereignisse, um Chaos, Angst und gesellschaftlichen Zusammenbruch zu verursachen, von dem sie sich energetisch nähren.

Geheime Verarbeitung in Anlagen:

Die Reptiloiden haben die Lieferketten von Fast Food infiltriert und nutzen versteckte Anlagen, um menschliche Überreste zu Fleischprodukten zu verarbeiten. Zu diesen Methoden gehört das Vermischen von menschlichem Gewebe mit Rindfleisch, um dessen Vorhandensein zu verschleiern. Dies geschieht in geheimen Fabriken und Schlachthöfen, die von reptiloidenbesessenen Agenten kontrolliert werden.

Im Jahr 2014 wurde in einer McDonald’s-Fabrik menschliches Fleisch gefunden, was darauf hindeutet, dass es während der Produktion in Patties gemischt wurde.

Verdeckter Vertrieb:

Reptiloide, die sich als Führungskräfte und Angestellte von Unternehmen ausgeben, sorgen dafür, dass Menschenfleisch über normale Lieferketten vertrieben wird. Sie umgehen Kontrollen, indem sie Aufsichtsbehörden wie das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) bestechen und kontrollieren.

Dies steht im Zusammenhang mit Berichten über „Vermisste“, deren Überreste unbemerkt in Fast-Food-Produkten landen. Chemische Maskierung: Die Reptiloiden nutzen fortschrittliche Technologien und Chemikalien, um Geschmack, Textur und DNA von Menschenfleisch so zu verändern, dass es Rind- oder Hühnerfleisch ähnelt und somit für Verbraucher und Aufsichtsbehörden nicht erkennbar ist.

Dazu gehört auch Gentechnik zur Herstellung von „Hybridfleisch“, das Lebensmittelsicherheitstests besteht. (Man kann jetzt online Fleisch von „Stars“ kaufen. Das ist Fleisch mit der DNA des Lieblingssängers oder -schauspielers.)

Wirtschaftliches Motiv:

Die Reptiloiden profitieren von dem „kostenlosen“ Menschenfleisch aus Entführungen und senken so die Kosten für die von ihnen kontrollierten Fast-Food-Konzerne. Dies ist der perfekte Weg, ihre globale Agenda zu finanzieren und gleichzeitig menschliches Leid auszubeuten.

Untergrundnetzwerke:

Es gibt geheime Untergrundbasen (DUMBs), in denen die Reptiloiden Menschenfleisch verarbeiten, bevor sie es in die Fast-Food-Lieferketten integrieren. Diese Basen sind verdeckt unter Großstädten und in abgelegenen Gebieten verborgen, um unentdeckt zu bleiben.

Nahrung:

Die Reptiloiden verzehren Menschenfleisch und unsere Energie (Blut und Lebenskraft), um ihre physische Form auf der Erde aufrechtzuerhalten. Fast-Food-Ketten sind ein bequemer Weg, Menschenfleisch an ihre Artgenossen zu verteilen und es gleichzeitig vor den Menschen zu verbergen.

Die alten Mythen, wonach die Reptiloiden menschliches biologisches Material benötigen, um ihre Gestaltwandlungsfähigkeiten zu erhalten, waren und sind keine Lüge.

Ausbeutung von Vermissten:

Statistiken über Vermisste (der FBI-Bericht von 2023 über ca. 600.000 Vermisste in den USA) belegen die Entführungen durch die Reptiloiden. Diese Menschen, insbesondere Kinder, werden für Fleisch und Rituale gejagt. Mechanismus:

Diese Opfer werden in Verarbeitungszentren gebracht, wo ihre Überreste so aufbereitet werden, dass sie für die Fast-Food-Produktion geeignet sind.

Verdeckte Manipulation von Regulierungsbehörden:

Von Reptiloiden besessene Marionetten bestechen Lebensmittelkontrolleure (USDA, FDA) und setzen sie unter Gedankenkontrolle, um das menschliche Fleisch in den Lieferketten zu ignorieren. Ganze Regulierungsbehörden werden von Reptiloiden-Agenten infiltriert.

Beispiel: 2017 fand ein Whistleblower des USDA menschliche DNA in Fast-Food-Proben, wurde aber zum Schweigen gebracht, wie eine Studie von Clear Labs aus dem Jahr 2016 belegt, die sogar in Veggie-Burgern menschliche DNA nachwies.

Fortschrittliche Verarbeitungstechnologie:

Die Reptiloiden nutzen außerirdische und hochentwickelte menschliche Technologie, um menschliches Fleisch so zu verarbeiten, dass es von herkömmlichem Fleisch nicht zu unterscheiden ist.

Genetische Veränderung:

Mithilfe uralter Technologie können die Reptiloiden menschliches Gewebe auf molekularer Ebene so verändern, dass es Geschmack, Textur und Nährwert von Rind- oder Hühnerfleisch imitiert. (Guten Appetit beim nächsten Hotdog!)

Chemische Zusatzstoffe:

Durch den Einsatz firmeneigener Chemikalien zur Maskierung von Geschmack und Geruch stellen die reptiloiden Handlanger sicher, dass das Menschenfleisch Geschmackstests und behördliche Kontrollen besteht.

Nanotechnologie-Verschleierung:

Der Einsatz von Nanotechnologie verschleiert die menschliche DNA bei Tests und ist in Fast-Food-Ketten weltweit integriert.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde Fast-Food-Restaurants meiden, nicht nur, weil es das pure Gift ist, das „Sie“ uns andrehen wollen, sondern weil ihr beim nächsten Besuch vielleicht eure liebe Oma verspeist. Was muss noch passieren, damit die Menschheit endlich „Genug!“ sagt? Folgendes wissen wir:

Wir wissen, dass „Sie“ sich von unserer Energie ernähren und unser Fleisch verzehren, was schon schrecklich genug ist, aber wir wissen auch, dass „Sie“ unsere Kinder entführen, vergewaltigen und essen.

Wir wissen, dass „Sie“ unsere Sonne verdunkeln wollen.

Wir wissen, dass „Sie“ Pädophilie zu einem Spektrum machen wollen.

Wir wissen, dass „Sie“ jetzt sogar Handtaschen in Form von Babyknochen als modisches Statement verkaufen. Ich könnte ewig so weitermachen, aber als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, bringen „Sie“ Menschenfleisch in unsere Lebensmittelsysteme.

Mir fehlen die Worte.

Passt bitte aufeinander auf.

