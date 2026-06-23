Dieser „Super-El Niño“ hat das Potenzial, der stärkste aller Zeiten zu werden, und absolut verrückte Wetterereignisse ereignen sich bereits überall auf dem Globus

Die globalen Lebensmittelversorgungsketten sind so bedroht wie nie zuvor. Der Krieg mit dem Iran hat eine weltweite Düngemittelkrise ausgelöst, die Dieselpreise sind auf schmerzhafte Höhen gestiegen, und Landwirte in den USA kämpfen mit einer jahrelangen, extremen Dürre. Nun ist auch noch ein „Super-El Niño“ da, und Fox News warnt uns, dass er das Potenzial hat, der „stärkste Super-El Niño aller Zeiten“ zu werden . Von Michael Snyder

Tatsächlich wurde uns sogar davor gewarnt, dass er, beeinflusst von einer gigantischen, 14.500 Kilometer langen marinen Hitzewelle im Nordpazifik, sich zu einem „Godzilla-El Niño“ entwickeln könnte .

Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten zwölf Monaten Dinge auf diesem Planeten erleben werden, die sich die meisten Menschen nicht einmal vorstellen konnten. Tatsächlich ereignen sich bereits jetzt weltweit absolut verrückte Wetterereignisse.

Ich fange mit den Grundlagen an.

Anfang dieses Monats gab die NOAA den Beginn eines El Niño-Ereignisses bekannt, und nun hat die NASA dies offiziell bestätigt …

Der Super-El Niño ist „im Gange“, wie die NASA anhand von Satellitenbeobachtungen der Meeresoberflächenhöhe im Pazifik bestätigt hat.

Messungen des Satelliten Sentinel-6 Michael Freilich zeigen, dass der Meeresspiegel in Teilen des äquatorialen Pazifiks erhöht ist.

„Wenn sich das Meerwasser erwärmt, dehnt es sich aus und lässt die Meeresoberfläche ansteigen – die Höhe des Wassers ist somit ein zuverlässiger Indikator für die Meerestemperaturen“, erklärte die NASA.

„Überdurchschnittlich hohe Temperaturen und damit einhergehend höhere Meeresspiegelstände in Teilen des äquatorialen Pazifiks stehen im Zusammenhang mit El Niño.“

Jedes El Niño-Ereignis in der gesamten Menschheitsgeschichte brachte wärmere Temperaturen. (Zwei Phänomene erzeugen einen „Godzilla El Niño“ der die globale Nahrungsmittelproduktion vernichten könnte)

Doch während dieses „Super El Niño“ wird es besonders heiß werden.

In Europa erleben wir bereits eine wahrlich extreme Hitzewelle. Überall auf dem Kontinent werden Rekorde gebrochen, und heute wurden in 26 verschiedenen Ländern Hitzewarnungen ausgegeben …

Europa leidet unter der zweiten Hitzewelle innerhalb von zwei Monaten. Die Temperaturen klettern auf über 40 Grad Celsius und führen in weiten Teilen des sich am schnellsten erwärmenden Kontinents zu gefährlichen Bedingungen. Frankreich hat den öffentlichen Alkoholkonsum verboten, Spanien hat eine Fanzone zur Weltmeisterschaft geschlossen, und Großbritannien befürchtet einen deutlichen Temperaturrekord für Juni.

Am Montag wurden in 26 Ländern, von Irland bis Griechenland, Hitzewarnungen herausgegeben, da die extremen Temperaturen eine der schlimmsten Juni-Hitzewellen in Westeuropa seit Beginn der Aufzeichnungen verursachten.

Die sengende Hitze ist die Folge einer Hitzeglocke, die sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten über dem Kontinent festgesetzt hat. Hitzeglocken sind beständige Hochdruckgebiete, die wie ein Deckel auf einem Topf wirken, heiße Luft einschließen und nach unten drücken.

Die Bedingungen sind in Frankreich besonders schlecht.

Kaum zu glauben, aber die Höchsttemperatur in Bordeaux sollte am Montag 107 Grad erreichen…

In Frankreich starben drei Menschen an gesundheitlichen Problemen infolge extremer Hitze, und fast 2.700 Schulen des Landes sollten schließen oder ihre Stundenpläne ändern, da die Behörden in ganz Europa für Montag Hitzewarnungen herausgegeben hatten.

In Bordeaux im Südwesten Frankreichs wurden für Montag Temperaturen von über 42 Grad Celsius (107,6 Grad Fahrenheit) vorhergesagt, und der Wetterdienst Meteo France gab bekannt, dass für 49 regionale Verwaltungsgebiete eine rote Hitzewarnung gelten wird.

„Wir steuern auf mindestens mehrere Tage mit sehr, sehr heißem Wetter zu. Wir wissen nicht, wann die Temperaturen zu sinken beginnen werden“, sagte die französische Gesundheitsministerin Stéphanie Rist im Fernsehsender TF1.

Wir reden hier nicht von Phoenix, Arizona.

Das ist Frankreich.

Normalerweise erreicht das Quecksilber in Bordeaux niemals 107 Grad, aber genau das ist passiert.

Bei solchen Temperaturen können gewaltige Gewitter entstehen, und genau das ist gerade in den Niederlanden passiert …

Ein nach der jüngsten Hitzewelle entstandenes Gewittersystem verursachte über 188.000 Blitzeinschläge in den Niederlanden – ein Wert, den das Königlich Niederländische Meteorologische Institut (KNMI) als außergewöhnlich bezeichnete. Die Gewitter forderten ein Todesopfer und lösten mehrere Brände aus.

Das KNMI erklärte, sein Blitzarchiv zeige, dass nur wenige der jüngsten Gewitter mehr als 100.000 Entladungen verzeichneten. Ein Sprecher sagte gegenüber NOS: „Die Energie in der Luft war außergewöhnlich hoch.“

Das ist einfach schockierend.

Natürlich geht es auch hier in den Vereinigten Staaten ziemlich wild zu.

In der ersten Hälfte dieser Woche wurde prognostiziert, dass große Teile des Landes mit „extremer Hitze und heftigen Gewittern“ zu kämpfen haben würden …

Die ersten Sommertage, die offiziell am 21. Juni begannen, werden laut Prognosen in weiten Teilen des Landes extreme Hitze und heftige Gewitter mit sich bringen.

Dies schließt laut einer Online-Vorhersage des Wettervorhersagezentrums (WPC) der NOAA einen möglichen Ausbruch von schweren Unwettern am 22. Juni vom Nordosten bis zu den High Plains ein.

Ich hoffe, Sie sind bereit für einen langen, heißen Sommer.

Und wir werden einige absolut gewaltige Stürme erleben.

In Oklahoma City war ein Sturm, der gerade durchgezogen ist, so heftig, dass er Schiffscontainer umgeworfen hat , die jeweils Tausende von Pfund wiegen …

Schwere Stürme mit starken und schädlichen Winden zogen am frühen Montagmorgen durch Zentral-Oklahoma und hinterließen einige Schäden in einem bekannten Park in OKC.

Abgesehen von umgestürzten Stromleitungen und herumfliegenden Baumteilen in ganz OKC waren die Einsatzkräfte auch im Wheeler Park mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Die großen Schiffscontainer, die normalerweise als Windschutz für die Parkbesucher dienen, wurden am frühen Montagmorgen während des Sturms umgeworfen. Die gestapelten Container wiegen mehrere tausend Pfund und verdeutlichen so die Heftigkeit des Sturms.

Ja, hohe Temperaturen und Gewitter gibt es im Sommer immer.

Aber dieses Jahr ist alles anders.

Wie ich bereits in einem früheren Artikel erwähnte , wurden Fische „buchstäblich in Seen und Flüssen im ganzen Land zu Tode gekocht“, noch bevor der Sommer offiziell begann…

Gleichzeitig werden Fische in Seen und Flüssen im ganzen Land buchstäblich zu Tode gekocht…

Ein Team von Auftragnehmern verbrachte das Wochenende damit, Tausende toter Fische aus dem Como Lake in Minnesota zu bergen, wie die Zeitung „Minnesota Star Tribune“ am Dienstag berichtete. In dem See, der in einem Park am Stadtrand von St. Paul liegt, sind nun etwa 1.000 Sonnenbarsche und Crappies weniger gestorben, die massenhaft aufgrund von Sauerstoffmangel – einer Folge des plötzlichen Hitzeeinbruchs – verendet sind.

Im südlichen Arizona sperrten die Naturschutzbehörden den San Carlos Lake auf unbestimmte Zeit, nachdem Dürre und die Öffnung eines nahegelegenen Staudamms zu einem massiven Fischsterben geführt hatten, von dem nahezu 100 Prozent des Fischbestands betroffen waren. Im anderen Teil des Landes, in Massachusetts, kam es im Charles River zu einem massenhaften Karpfensterben, nachdem eine Hitzewelle vor dem Sommer die vom Laichen erschöpften Fische regelrecht umgehauen hatte.

Will irgendjemand behaupten, das sei „normal“?

Auf der anderen Seite der Welt verursacht eine schwere Dürre bereits gravierende Wasserknappheit in Indonesien …

In mehreren Regionen Javas hat eine Dürre eingesetzt. Die Meteorologie-, Klimatologie- und Geophysikbehörde (BMKG) warnt davor, dass die Trockenzeit des Landes voraussichtlich im August ihren Höhepunkt erreichen und länger als üblich dauern wird.

Die Nationale Katastrophenschutzbehörde (BNPB) berichtete Anfang dieser Woche, dass die anhaltende Trockenheit bereits zu Engpässen bei sauberem Trinkwasser in Teilen Javas geführt hat, obwohl Überschwemmungen weiterhin mehrere Regionen im ganzen Land betreffen.

Ein Monat ohne Regen hat die Bewohner des Regierungsbezirks Bekasi in Westjava stark beeinträchtigt. Die schlimmsten Bedingungen wurden aus dem Dorf Ridogalih im Bezirk Cibarusah gemeldet, wo 296 Haushalte bzw. rund 800 Menschen Schwierigkeiten haben, an sauberes Wasser zu gelangen.

Jedes Mal, wenn ein „Super-El Niño“ auftritt, werden einige Teile der Welt von Dürre betroffen sein.

Das ist nun mal die Realität, mit der wir konfrontiert sind.

In den späten 1870er Jahren verursachte ein besonders starker „Super-El Niño“ weitverbreitete weltweite Dürren, die zum Tod von etwa 50 Millionen Menschen führten …

Die Geschichte liefert uns Beispiele. 1877 ging eines der stärksten jemals registrierten El-Niño-Ereignisse mit historischen Dürren in Asien sowie in Teilen Brasiliens und Nordafrikas einher. „Diese Dürren trugen zusammen mit der Kolonialpolitik zu verheerenden Hungersnöten in vielen Regionen bei“, so Deepti Singh, außerordentliche Professorin an der Washington State University und Mitautorin einer Studie über diese globale Hungerperiode.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit diesen Hungersnöten, mehr als 50 Millionen Menschen, sei „eine demütigende Vorstellung“, sagte Singh.

Nach allem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, dass der Super-El-Niño, der jetzt begonnen hat, sehr wahrscheinlich viel stärker sein könnte als der Super-El-Niño von 1877-1878.

Und das ist durchaus bemerkenswert, denn dieser Super-El Niño war eine der schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte …

„Es war wohl die schlimmste Umweltkatastrophe, die die Menschheit je heimgesucht hat, und eine der verheerendsten Katastrophen überhaupt in den letzten 150 Jahren“, schrieben die Autoren eines Forschungsartikels aus dem Jahr 2018 im Journal of Climate. „In gewisser Weise trugen El Niño und die Klimaereignisse von 1876–78 maßgeblich zur Entstehung der globalen Ungleichheiten bei, die später als ‚Erste Welt‘ und ‚Dritte Welt‘ bezeichnet wurden.“

Selbst wenn es keinen Super-El Niño gäbe, wäre die globale Nahrungsmittelproduktion in diesem Jahr aufgrund der globalen Düngemittelkrise, höherer Dieselpreise und anhaltender Dürren in wichtigen Kornkammern der Welt deutlich geringer.

Doch nun droht der Super-El Niño, der uns bevorsteht, in einigen unserer wichtigsten Anbauregionen „gravierende Produktionsausfälle“ zu verursachen …

El-Niño-Ereignisse verursachen Dürren in wichtigen Anbaugebieten des westlichen Pazifiks (z. B. Ostindonesien, Philippinen, Südostchina), im südlichen Afrika, in der westlichen Sahelzone, in Nordzentralindien und im Nordosten Südamerikas. Diese Bedingungen führen wiederum zu erheblichen Ernteausfällen bei Grundnahrungsmitteln in diesen Gebieten. Ein El Niño, der statistisch nur alle hundert Jahre auftritt, verursacht wahrscheinlich erhebliche Produktionsausfälle, was die Nachfrage nach Handelsprodukten zum Ausgleich erhöht und die globalen Lebensmittelpreise steigen lässt.

Es gibt nur vier Nutzpflanzen, die über 60 Prozent aller von der Weltbevölkerung konsumierten Kalorien ausmachen.

Leider wird prognostiziert, dass diese vier Nutzpflanzen sehr stark betroffen sein werden …

Weltweit besteht ein erhöhtes Risiko für Störungen der globalen Nahrungsmittelversorgungsketten. Vier Nutzpflanzen – Weizen, Reis, Mais und Sojabohnen – decken über 60 % des weltweiten Kalorienbedarfs.

Mais und Reis reagieren besonders empfindlich auf El Niño. Dürre und ausbleibende Monsunregen führen in wichtigen Anbauländern wie Südafrika, Indien, Indonesien, Vietnam und Brasilien zu Ernteausfällen. Weizen leidet in wichtigen Exportländern wie Australien, Kanada und China unter Hitze und Dürre, während die Sojabohnenproduktion in Ländern wie Brasilien und Argentinien zurückgegangen ist.

Keiner von uns hat jemals in seinem ganzen Leben so etwas erlebt.

Uns stehen globale Hungersnöte bevor . Die einzige Frage ist, wie weit verbreitet sie werden.

Wir essen derzeit noch zu einem sehr großen Teil Lebensmittel, die letztes Jahr produziert wurden.

Der Wendepunkt wird zur Erntezeit im Herbst kommen.

In den wohlhabenden Ländern werden die Lebensmittelpreise noch weiter steigen, und in den armen Ländern wird es schlichtweg nicht genug zu essen geben.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 23.06.2026