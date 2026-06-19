Der Schädel eines vermissten Mitarbeiters eines Atomlabors liefert einen neuen Hinweis: Ein ehemaliger FBI-Agent vermutet Mord unter Einsatz von Hightech-Waffen.

Die Polizei von New Mexico hat neue Details im Fall des Verschwindens von Melissa Casias, einer 53-jährigen Verwaltungsangestellten des Los Alamos National Laboratory (LANL), veröffentlicht, die am 26. Juni 2025 verschwand.

Ihr Fall ist Teil einer breiteren Welle der Aufmerksamkeit für das mysteriöse Verschwinden und den Tod von Wissenschaftlern und Mitarbeitern amerikanischer Geheimlabore.

Am 28. Mai wurden im Carson National Forest die sterblichen Überreste einer Frau entdeckt. Daneben fand man eine Pistole, die laut Angehörigen nicht Casias gehörte. Gerichtsmediziner rekonstruierten den Schädel, und das Ergebnis war unerwartet.

Laut Polizei ergab die erste Computertomographie keine Hinweise auf Projektile (Kugeln) im Schädel. Obwohl dies eine Schussverletzung nicht völlig ausschließt, wirft die neue Information erhebliche Zweifel an der Selbstmordtheorie auf.

Der ehemalige FBI-Sonderagent Ben Hansen, der den Fall untersuchte, erklärte im Podcast „Brian Entin Investigates“, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 80 % davon ausgehe, dass Casias‘ Tod auf Gewalttaten zurückzuführen sei. (Das Rätsel wird immer undurchsichtiger: Überreste einer vermissten Wissenschaftlerin in einem Wald entdeckt (Video))

Hansen stellte eine äußerst ungewöhnliche Theorie auf: Eine Frau könnte Opfer einer gerichteten Energiewaffe werden. Seiner Ansicht nach können solche Waffen, die Mikrowellenstrahlung oder niederfrequente Schallwellen verwenden, schwere Paranoia, akustische Halluzinationen („Stimmen im Schädel“) und Symptome ähnlich dem sogenannten „Havanna-Syndrom“ hervorrufen.

„Das Ministerium für Innere Sicherheit hat ähnliche Geräte auf dem Schwarzmarkt erworben“, bemerkte der Ex-Agent.

Laut Hansen verhielt sich Casias am Tag ihres Verschwindens ungewöhnlich. Morgens brachte sie ihren Mann zur Arbeit ins Labor, machte dann einen kurzen Stopp bei ihrer Tochter, hinterließ ein Sandwich und sagte, sie müsse wegen eines vergessenen Ausweises nach Hause zur Arbeit.

Später ließ sie jedoch beide Handys (dienstlich und privat) zu Hause, löschte alle Daten und ging zu Fuß ohne Schlüssel, Taschen und Dokumente. Zuletzt wurde sie gegen 14:20 Uhr von Überwachungskameras gesehen, als sie allein die Staatsstraße 518 entlangging.

Im Fall des pensionierten Luftwaffengeneralmajors William McCasland hält Hansen die Wortwahl von McCaslands Ehefrau bei ihrer Vermisstenmeldung für bemerkenswert.

Sie deutet darauf hin, dass sie möglicherweise Grund zur Annahme hatte, ihr Mann sei auf einer geheimen Regierungsmission und könne deshalb keinen Kontakt zu seiner Familie aufnehmen.

Eine Theorie, die im Zusammenhang mit den vermissten und toten Wissenschaftlern aufgestellt wurde, betrifft Spekulationen darüber, dass sie Verbindungen zur UFO-Forschung gehabt haben könnten.

Im Fall des pensionierten Luftwaffengeneralmajors William McCasland sagte Hansen, er halte eine direkte Beteiligung von UFOs für unwahrscheinlich.

„Nun ja, in letzter Zeit gab es hier in der Gegend keine UFO-Sichtungen. Ich glaube also nicht, dass er ein Board oder so etwas mitgenommen hat“, sagte er.

Hansen merkte jedoch an, dass die Wortwahl von McCaslands Frau bei der Vermisstenmeldung bemerkenswert sei, da sie möglicherweise Grund zu der Annahme habe, ihr Mann sei auf einen geheimen Regierungsauftrag geschickt worden und könne deshalb keinen Kontakt zu seiner Familie aufnehmen.

„Es könnte darauf hindeuten, dass jemand Bescheid wusste. Ich wurde gewarnt, dass er weggehen würde, und ich habe einen Plan und muss tun, was von mir erwartet wird“, sagte er.

„Nämlich die Polizei anzurufen und ihn als vermisst zu melden. Aber im Grunde weiß ich, dass es ihm gut geht. Er ist nur auf einem Einsatz.“

Auch wenn eine solche Waffe wie eine Verschwörungstheorie klingen mag, merkte Hansen an, dass bestimmte Frequenzen die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen können.

„Es ist gut belegt, dass Infraschall unterhalb unserer normalen Hörschwelle Paranoia, das Gefühl, beobachtet zu werden, Angstzustände und Furcht auslösen kann. Man kann diese Gefühle bei Menschen hervorrufen“, sagte Hansen. „Es gab Gerüchte, dass wir bei der venezolanischen Mine so etwas benutzt hätten, um in das Gelände zu gelangen.“

Hansen merkte außerdem an, dass Gegner Menschen durch Drohungen oder Versprechungen beeinflussen könnten, und spekulierte, dass den Vermissten gesagt worden sein könnte, sie würden sich mit jemandem treffen, und dass sie den Eindruck hatten, sie würden nach Hause zurückkehren.

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Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 17.06.2026