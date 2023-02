Das Ende des Spiels nähert sich, als die khasarische Mafia eine gefälschte Invasionskarte zieht (Videos)

Es sieht so aus, als würde die khasarische Mafia endlich ihr Projekt Bluebeam, eine gefälschte Alien-Invasion, mit all diesen öffentlichen „UFO-Abschüssen“ starten.

Dies ist nur ein Teil einer laufenden Weltraumoper in den von der khasarischen Mafia (KM) kontrollierten Medien. Unter dem folgenden Link können Sie 10 Videos sehen, die Teil dieser Show sind. Von Benjamin Fulford

http://themostimportantnews.com/archives/10-videos-that-beweisen-dass-die-dinge-gerade-ziemlich-ein-bit-weirder-wurden/

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, etc. auch eine PsyOp ist!

Es wäre lustig, außer dass die Erfolgsbilanz der KM bedeutet, dass sie wahrscheinlich plant, Massenmorde an Zivilisten „Außerirdischen“ anzulasten. (Die Kapitulation von Baron de Rothschild schafft eine bedeutende Machtverschiebung (Video))

Die einzigen Außerirdischen, die wir bekämpfen müssen, sind dämonisch besessene „Anführer“ wie der falsche Joe Biden (sogar seine Enkelin Ashley Biden sagt jetzt, er sei tot), Justin Casttrudeau, Benyamin Netanyahu und Emmanuelle Macron. Deshalb ist die Festnahme dieser Verbrecher notwendig, um weiteren Massenmord zu verhindern.

Zur Erinnerung an die Leser habe ich zuerst begonnen, gegen die khasarische Mafia zu kämpfen, weil sie viele meiner Kollegen ermordet und versucht hat, mich zu ermorden, um uns davon abzuhalten, die Wahrheit zu sagen.

Jetzt versuchen sie, Sie und Ihre Familien mit Impfstoffen usw. zu ermorden. Verstehen Sie es jetzt? Entweder wir kriegen sie oder sie kriegen uns. Es ist völlig legal, jemanden wie Justin Casttrudeau auf Anhieb zu verhaften, weil er ein nachgewiesener Massenmörder ist, der aktiv versucht, Sie und Ihre Familie zu töten. (Die freimaurerische Agenda vom „WELTFRIEDEN“ und die „GOLDENE NEUE ZEIT“ des schwarzen Adels und der khasarischen Mafia)

Diese Leute zu neutralisieren ist eine vertretbare Selbstverteidigung.

Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, schauen Sie sich all diese Patente für die Krankheiten an, mit denen sie versucht haben, uns zu töten.

Diese Kriminellen sind jetzt besonders gefährlich, weil sie vor dem Bankrott ihres wichtigsten Durchsetzungsinstruments, der United States of America Corporation, stehen.

Das kommt jetzt an die Öffentlichkeit. Brian Moynihan, der Vorsitzende der Bank of America, sagte gegenüber CNN: „Wir müssen auf [einen US-Staatsschuldenausfall] vorbereitet sein.“

https://edition.cnn.com/2023/02/06/investing/bank-of-america-ceo-brian-moynihan-debt-default/index.html#:~:text=The%20CEO%20of%20Bank %20von,Möglichkeit,%20dass%20nicht%20ignoriert werden kann .

BOA ist einer der Hauptaktionäre des Federal Reserve Board und seiner Tochtergesellschaft US Corporation, also hat er Insiderwissen.

Eine andere Gruppe von Insidern, die Familie Rothschild, unternahm ebenfalls einen Schritt, indem sie Rothschild & Co. von der Börse nahm. „Dies war ein Kompromiss, um das, was innerhalb der Familie vor sich geht, als Privatsache zu halten. Es findet ein ernsthafter Wiederaufbau statt, der von der White-Hat-Allianz überwacht wird.

Es sieht so aus, als ob eine gegenseitige Einigung erzielt wurde“, sagt eine Mossad-Quelle. Er stellt fest, „dass die Rothschilds in ihrer Pressemitteilung sagten, dass Macron ‚ihr Junge‘ ist.“

https://nypost.com/2023/02/06/rothschild-family-to-take-paris-listed-investment-bank-private/

Ein objektiver Blick auf die Fakten zeigt jedoch, dass die Rothschilds bankrott sind und Lynchmobs ausgesetzt sind. Die gesamte französische Nation befindet sich in offener Revolte mit Demonstrationen an über 300 Orten, nachdem ihre Marionette Macron angekündigt hat, dass er die Renten der Menschen stiehlt.

Allein in Paris demonstrierten 500.000 Demonstranten gegen Macron.

Die Rothschilds sehen sich auch täglichen Demonstrationen von Hunderttausenden von Menschen in ihrer Kolonie Israel gegenüber, während die Juden gegen die satanischen KM-Oberherren rebellieren.

Sie wurden auch systematisch aus Afrika vertrieben, was bedeutet, dass sie diesen Kontinent nicht mehr plündern können. Der malische Außenminister Abdoulaye Diop, der für viele afrikanische Länder sprach, sagte, sein Land habe die französischen Truppen durch private russische Sicherheitskräfte ersetzt, weil:

„Was Frankreich betrifft, sind wir zu allen Schlussfolgerungen gekommen“, sagte er. „Diese Zusammenarbeit hat die Erwartungen des malischen Volkes nicht erfüllt“, fügte er hinzu.

https://tass.com/world/1572851

Die Rothschilds und ihre Komplizen, die Rockefellers, werden auch aus dem Nahen Osten und anderswo vertrieben.

Im Nahen Osten hat der russische Außenminister Sergej Lawrow eine massive Anti-KM-Allianz geschaffen, die jetzt die Türkei, den Iran, den Irak, Syrien, Ägypten und Saudi-Arabien umfasst.

Erst am vergangenen Sonntag, dem 12. Februar, kündigte der russische Botschafter in Saudi-Arabien, Serge Kozlov, an: „Russland und Saudi-Arabien haben ihre Bemühungen zur Ausweitung der militärisch-technischen Zusammenarbeit verstärkt.“

https://www.theinteldrop.org/2023/02/12/russia-and-saudi-arabia-to-pen-defense-pact/

Saudi-Arabiens ehemaliger Rivale Iran, dessen Land gerade gleichzeitig von Aserbaidschan, Israel und der Ukraine angegriffen wurde, ist jetzt Teil der planetarischen Befreiungsallianz. Ihr Präsident ist gerade nach China gereist.

„Der Generalgouverneur der Zentralbank wird ihn mit dem Ziel begleiten, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bankenbereich und die Verhandlungen im Einklang mit der Öffnung des Devisenhandels zu stärken“, sagt eine iranische Quelle.

KM-Sklaventreiber Netanjahu „hat das Thema des russisch-ukrainischen Konflikts tatsächlich mit der aktuellen Verschärfung der israelisch-iranischen Beziehungen in Verbindung gebracht“, sagen russische Regierungsquellen.

Sie können sicher sein, dass er Kenntnis von dem KM-Angriff auf die Türkei mit skalaren Erdbebenwaffen hat, bei dem über 50.000 unschuldige Zivilisten getötet wurden. Dies war Teil eines gescheiterten Versuchs, die Türkei wieder zum Gehorsam gegenüber der KM einzuschüchtern.

Russland hat auch solche Waffen, aber im Gegensatz zu den von der KM kontrollierten Ländern führen sie keine Massenmorde an Zivilisten durch.

Weitere derartige Angriffe werden sie jedoch wahrscheinlich dazu zwingen, sich zu rächen, indem sie gleichzeitig Tel Aviv und Genf zerstören, warnen FSB-Quellen.

All diese Turbulenzen finden statt, weil die US-Corporation eine Zahlungsfrist am 31. Januar verpasst hat und bis zu dieser Woche Zeit hatte, um die Gelder aufzubringen oder abgeschnitten zu werden. Für die Finanzmärkte bedeutet dies, dass eine Art Mega-Black-Swan-Ereignis wahrscheinlich ist. Dies kann durchaus eine vollständige Schließung der Aktien- und Rentenmärkte sowie der US-Regierung bedeuten. Darauf würde eine Insolvenzsanierung der Vereinigten Staaten nach Kapitel 11 folgen. Eine Insolvenz führt in der Regel zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Außerdem könnten die USA als Ergebnis dieser Umstrukturierung mit Kanada und Lateinamerika fusionieren, Verschiedene Quellen hatten jedoch unterschiedliche Ansichten darüber, was passieren wird. Eine Quelle des Secret Space Program sagt: „Sie werden es durch die Iden des März wissen.“ Quellen der asiatischen Königsfamilie und des polnischen Geheimdienstes erwarten ebenfalls eine Art größere Ankündigung im März. Eine Quelle des kanadischen Geheimdienstes erwartet, dass am 17. Februar etwas Radikales passieren wird. Unterdessen hält der Chef des MI6 Funkstille. Wir können jedoch sicher sein, dass China definitiv nicht mehr plant, die USA zu finanzieren. Ihre Regierung hat gerade eine Liste von 20 Ländern veröffentlicht, in die die USA seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs einmarschiert sind. China fordert alle Länder auf, „niemals zu vergessen, wer die wirkliche Bedrohung für die Welt ist. Gab es Empörung in der westlichen Gemeinschaft über die Vereinigten Staaten? Gab es laute Anklageschreie? Wurden mindestens einmal Sanktionen gegen die Vereinigten Staaten verhängt?“ Die Chinesen haben geldbettelnde Besuche von US-Finanzministerin Janet Yellen und Außenminister Anthony Blinken abgelehnt. Sie nehmen auch keine Anrufe von Verteidigungsminister Lloyd Austin entgegen. Aber auch ohne chinesisches Geld müssen wir bedenken, dass die KM in der Vergangenheit auch sehr gut darin war, die Dose auf die Straße zu treten. Möglicherweise hatten sie Zugang zu einigen Mitteln des Roten Kreuzes für die „Erdbebenkatastrophenhilfe in der Türkei“. Erinnerst du dich an Haiti? Die Clintons sammelten 500 Millionen und bauten nur 6 Häuser. https://www.propublica.org/article/how-the-red-cross-raised-half-a-billion-dollars-for-haiti-and-built-6-homes Außerdem täuschen diese Clowns schon lange Dinge vor. Werfen Sie einen Blick auf die 2 beigefügten Fotos von Kamala Harris, ihrer Maske und dem gefälschten CGI Biden aus der Rede zur Lage der Nation letzte Woche. Ich frage mich, wo es wirklich stattfand? Das Hauptgebäude ist komplett mit einem 10 Fuß hohen Zaun eingezäunt.

Quellen: PublicDomain/eraoflight.com am 14.02.2023