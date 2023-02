Hellseher: Steht uns eine neue Weltordnung bevor?

In seiner Eigenschaft als bekannter Hellseher wird Emanuell Charis oft von den Menschen auf eine möglicherweise bevorstehende neue Weltordnung angesprochen.

Die sogenannte »Neue Weltordnung« (NWO bzw. »New World Order«) macht vielen Angst, was mitunter vor allem daran liegt, dass sie in verzerrter Form Teil verschiedener Verschwörungsmythen ist. Von Emanuell Charis

Emanuell Charis will hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Was bedeutet die NWO? Was sind ihre Grundlagen? Welche Auswirkungen wird sie auf unser aller Zukunft haben?

Diese drei Fragen führen unwillkürlich zu einem ganzen Fragenkatalog, der die Menschen beschäftigt: Werden in Zukunft Roboter den Menschen ersetzen? Werden wir alle einer ständigen Gehirnwäsche unterzogen?

Werden die Menschen eines Tages nur noch im digitalen Cyberspace isoliert dahinvegetieren? Ist geplant, Menschen zu chippen, um sogenanntes Social Scoring (Punkte für staatlich erwünschtes Verhalten) zu ermöglichen?

Wird es eine totale Überwachung geben – oder gibt es sie womöglich schon? Soll das Bargeld abgeschafft werden? Wird der Wohnraum immer kleiner und teurer? Zerfällt die natürliche Familie schleichend und ist dies so geplant?

»In verschiedenen Verschwörungstheorien wird vom Aufbau einer äußerst autoritären, überstaatlichen Weltregierung, der sogenannten ›Globalen Diktatur‹ ausgegangen«, erklärt Hellseher Emanuell Charis.

»Diese Theorien besagen außerdem, dass diese Weltregierung von Eliten und Geheimgesellschaften angestrebt wird, um eine neue Weltordnung (NWO) zu schaffen.« (Prophezeiungen, Voraussagen und Prognosen für das Jahr 2023: Dunkle Zeiten stehen uns bevor)

Die diesbezüglichen Befürchtungen der Menschen seien, so Charis, nicht ganz unbegründet, denn immerhin ist die NWO nicht nur in Kreisen von Verschwörungstheoretikern ein Thema, sondern auch in der Politik und in den Medien.

So widmete beispielsweise die Sendung »Streng Geheim« der neuen Weltordnung eine interessante und aufschlussreiche Kurzdokumentation. Das Online-Magazin von t-online berichtete am 23. Januar 2019, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Reform der globalen Architektur fordert.

Bereits am 4. Juni 2011 hatte sie auf dem evangelischen Kirchentag von dem Streben nach einer wirklichen Weltordnung gesprochen. In einem Artikel des Handelsblatts vom 25. September 2007 wurde erwähnt, dass sich Nicolas Sarkozy, seinerzeit französischer Präsident, im Rahmen der UNO-Generaldebatte für eine neue Weltordnung aussprach und dafür mit minutenlangem Applaus gefeiert wurde.

Die »Welt« berichtete am 8. Juli 2009, dass auch Papst Benedikt XVI. an einer neuen Weltordnung interessiert sei. Der Fernsehsender »Phoenix« präsentierte eine Rede von Angela Merkel mit dem Titel »Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung«.

Am 29. August 2017 zitierte die »Welt« den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der sich wie folgt äußerte: »Es ist unsere Pflicht, eine neue Weltordnung aufzubauen, die stabil und gerecht ist.«

Wie solch eine neue Weltordnung aussehen könnte, darüber wird unter anderem in den Werken von Aldous Huxley (»Schöne neue Welt«), George Orwell (»1984«) und Dave Eggers (»Der Circle«) spekuliert.

Das Bemerkenswerte an den Werken dieser drei Autoren ist, dass in ihren Publikationen sehr präzise Beschreibungen von Entwicklungen zu finden sind, die in unserer Zeit bereits – wenn man es so interpretieren will – zum Alltag gehört.

Aldous Huxley beschreibt in seinem Buch »Schöne neue Welt« eine Gesellschaft, in der Menschen künstlich geboren werden, frühkindliche Sexualerziehung akzeptiert ist, familiäre Verbände aufgelöst wurden und Drogen ein fester Bestandsteil des Lebens sind – Visionen, die sich nach Ansicht vieler Menschen derzeit gerade in Realitäten verwandeln.

George Orwell (bürgerlich: Eric Blair), ein Schüler von Aldous Huxley, entwirft in seinem Buch »1984« eine Gesellschaft, in der alle Lebensbereiche vom Staat in Form des »Großen Bruders« kontrolliert werden.

Mit Kameras überwacht der Staat die Bürger sogar in ihren Wohnungen, manipuliert ihr Denken mithilfe von Fake News und inszeniert Terrorangriffe auf die eigene Bevölkerung, um Angst zu schüren.

Diese Thematik greift auch Dave Eggers auf und beschreibt in »Der Circle« den Weg zum transparenten Bürger, dessen Wohnraum kameraüberwacht ist und der jederzeit geortet werden kann. Hier trägt jeder Mensch sogar eine Kamera an der Brust, womit er permanent Live-Videos sendet, die jedermann sehen darf.

»Es liegt auf der Hand«, erklärt Hellseher Emanuell Charis, »dass die Menschen diese literarischen Vorlagen aufgrund der aktuellen Situationen und Entwicklungen als Grundlage nehmen und die Frage stellen, wie weit wir von solchen Szenarien noch entfernt sind – oder wie real sie bereits geworden sind.«

Laut der Bundesregierung hat der »Rat für nachhaltige Entwicklung« eine beratende Funktion bei allen ökologischen, ökonomischen, sozialen und globalen Fragen inne und wurde 2001 von der Regierung eingesetzt. Der Website des Rats ist zu entnehmen, dass diese nachhaltigen Projekte fördert und initiiert, die dem gesellschaftlichen Wandel dienen.

Seine Zukunftsvision sind im Buch »Dialoge Zukunft Vision 2050« nachzulesen. Dieses Werk kann als PDF-Datei kostenlos im Internet eingesehen werden. Für Aufsehen sorgte die Zukunftsvision, dass das traditionelle Bild der Familie nicht mehr existieren und die natürliche Familie durch große Wohngemeinschaften, sogenannte Familiengemeinschaften, abgelöst werden solle.

Gehen Kinder aus diesen Gemeinschaften hervor, so sollen diese von Elternteilen mit unterschiedlichen sexuellen Hintergründen aufgezogen. Auch soll die Gleichheit des Liebens auf allen Ebenen festgeschrieben und die Ehe abgeschafft werden.

Emanuell Charis hierzu: »Einiges von dem, was hier beschrieben wird, nimmt zurzeit in der täglichen Realität Form an. Kein Wunder also, dass die Menschen verunsichert und zum Teil verängstigt sind.«

Am 15. Januar 2018 berichtete der »Focus« über rätselhaften »Georgia Guidestones« in den USA. Es ist nicht bekannt, wer diese drei gewaltigen Steintafeln aufgestellt hat, auf denen zehn Gebote in mehreren Sprachen aufgeführt sind.

Es kann durchaus angenommen werden, dass die Georgia Guidestones eine bedeutende Rolle für den Aufbau einer NWO spielen. Bemerkenswert ist dabei vor allem das erste Gebot:

Dieses fordert nämlich, die menschliche Population unter 500 Millionen zu halten. Aktuell leben etwas mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde. Emanuell Charis versteht, dass dieses Gebot die Menschen ängstigt, denn »… es stellt sich die Frage, wie die Verantwortlichen es schaffen wollen, die Weltbevölkerung von acht Milliarden auf 500 Millionen zu reduzieren.«

Auf YouTube ist ein Video aus dem Jahr 1996 zu finden, in dem ein ehemaliger Mitarbeiter des Geheimdienstes über die geplante neue Weltordnung berichtet.

Seinen Worten zufolge könnte es eine einzige Weltregierung geben, die, so der Bericht weiter, einer Diktatur gleichen und nicht demokratisch gewählt sein. Die neue Weltordnung könnte sich durch eine Weltwährung, Weltreligion, Weltarmee und Weltkultur auszeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass Privatbesitz in dieser Ordnung nicht existieren wird.

Ferner solle eine Registrierung aller Menschen erfolgen, und zwar dahingehend, dass jeder Mensch gechippt wird und jederzeit geortet werden kann. Das würde bedeuten, dass die Menschen jeglicher Privatsphäre, Persönlichkeit und Freiheit beraubt und kaum etwas anderes als Roboter wären.

Emanuell Charis betrachtet diese Horrorvisionen einer Zukunft skeptisch: »Es ist verständlich, dass man dazu neigt, aktuelle Umstände, Krisen und Ereignisse so zu interpretieren, dass sie in das Muster der literarischen Vorlage einer diktatorischen Weltordnung passen.

Hat man sich einmal darauf eingelassen, wird man immer wieder vermeintliche Beweise finden, die wiederum so interpretiert werden, dass sie die Spekulationen bestätigen.

Dies gehört aber eher in den Bereich der Fantasie.« Wenngleich die rasch voranschreitenden technischen Entwicklungen eine derartige vollständige Kontrolle des Menschen ermöglichen würden, zweifelt der bekannte Hellseher daran, dass die Vision jemals eintreten wird und stellt die berechtigte Frage:

»Wem würden auf solche Weise entmenschlichte Menschen auf Dauer nutzen?«

…

