Älteste Erwähnung des Gottes Odin auf einer Goldmünze identifiziert

terra-mystica.jimdofree.com berichtet: Forscher haben die älteste bekannte Runeninschrift identifiziert, die sich auf den nordischen Göttervater Odin bezieht.

Thor, Loki und Odin gehören dank der aktuellen Comicverfilmungen von Marvel zu den wahrscheinlich bekanntesten Gottheiten der Wikinger. Auf der Kinoleinwand können die Zuschauer erleben, wie sich die Götter teilweise selbst mit ihren übernatürlichen Kräften bekämpfen und auf diese Weise um Macht und Herrschaft über die Menschheit ringen.

Für uns handelt es sich selbstverständlich um reine Unterhaltungs-Fantasy, doch für die nordischen Völker vor rund 1.000 Jahren waren diese Götter sehr real und wurden von ihnen ernst genommen.

Und darin spielte Odin (in einigen südgermanischen Überlieferungen auch »Wodan« oder »Wotan« genannt) als der höchste Gott in der germanischen und nordischen Mythologie die größte Rolle.

In der eddischen Dichtung wurde er als Göttervater, Kriegs- und Totengott sowie als ein Gott der Dichtung und Runen, der Magie und Ekstase beschrieben, dessen Heimat das himmlische Reich Asgard war, wo er in der Walhalla thronte, eine riesige Halle mit 540 Toren, die sich in seiner Burg Gladsheim befand, und in der die Hälfte aller erschlagenen Krieger ihre ewigen Tage verbringen.

Die andere Hälfte sollte nach Fólkvangr reisen, dem Reich der Göttin Freyja.

Die Wikinger verehrten ihn vor allem wegen seiner Kriegslust und Stärke, die Germanen und Kelten hingegen bewunderten auch seine Weisheit schätzten. Odin soll auch eine Vielzahl von Kindern gehabt haben, wobei die bekanntesten wohl Thor, der Gott des Donners, und Balder, der Gott des Lichts, sein dürften.

Als vor etwa anderthalb Jahren die Entdeckung einer der größten, reichsten und schönsten Goldschätze in Vindelev bei Jelling in der dänischen Region Mitteljütland in bekannt wurde, erregte dies großes Aufsehen.

Jetzt stellte sich heraus, dass diese Schätze noch eine weitere Überraschung enthielten. Denn auf einem der goldenen Brakteaten (Münzen oder Medaillen) konnten hinzugezogene Runenschriftexperten des Dänischen Nationalmuseums die älteste Inschrift der Welt identifizieren, die den Namen Odin, den Hauptgott der nordischen Mythologie, erwähnt.

Ein Teil des übersetzten Textes lautet „Er ist Odins Mann“ und bezieht sich auf das Porträt eines unbekannten Königs oder Herrschers auf dem Brakteat, dessen Name (oder Spitzname) »Jaga« oder »Jagaz« gewesen sein könnte.

Da es keine anderen schriftlichen Quellen aus dem Dänemark des fünften Jahrhunderts gibt, wissen die Runenforscher nicht genau, wer diese Person gewesen sein könnte, obwohl sich der Name wahrscheinlich auf einen König oder Oberherrn bezieht, dessen göttliches Recht zur Herrschaft direkt von Odin kam.

Dieser eingravierte Text ist rund 150 Jahre älter als die bisher bekannte Erwähnung des Namens Odin und bedeutet, dass die Götter, die wir aus der nordischen Mythologie kennen, bereits zu Beginn des 5. Jahrhunderts bekannt waren: 150 Jahre früher als bisher angenommen.

„Diese Runeninschrift war die schwierigste, die ich in all meinen Jahren als Runologe je zu interpretieren hatte“, erklärte Lisbeth Imer vom Dänischen Nationalmuseum in einem Statement.

„Es ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass der Name Odin erwähnt wird. Das bedeutet, dass die nordische Mythologie nun bis ins frühe 5. Jahrhundert zurückdatiert werden kann.“

Die Schwierigkeit, die Inschrift zu entziffern, lag daran, dass viele der Runen stark verblasst waren, während der Text selbst ohne Leerzeichen zwischen den Wörtern und in einem etwas archaischen Stil geschrieben war.

„Nicht nur die Struktur der Sprache hat sich seit dem 5. Jahrhundert enorm entwickelt, sondern auch viele Wörter sind nicht mehr in Gebrauch“, so der Spezialist für alte Sprachen Krister Vasshus.

„Normalerweise finden wir kurze Runeninschriften mit recht verständlichem Inhalt, doch dieses Mal ist der Text sehr lang und besteht fast ausschließlich aus neuen Wörtern. Das machte die Interpretation extrem schwierig.“

Laut Vasshus könnte die erfolgreiche Übersetzung des Textes den Forschern helfen, andere alte Runeninschriften zu entziffern. So wurden in Nordeuropa mehr als 200 eingravierte Brakteate gefunden, von denen sich die meisten bisher als zu schwer zu interpretieren erwiesen haben.

