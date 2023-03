Das erste Insekten-Eis ist im Land der Tüftler und Denker unter falscher Flagge zu genießen

Deutschlands erste Eisdiele will mit einem Insekteneis bei den Leckermäulern punkten.

Wird das funktionieren?

Die jüngste Zulassung von Insekten als Lebensmittel in der EU hat vor allem bei den Bürgern für berechtigte Empörung gesorgt, aber dennoch gibt es in Deutschland Unternehmer, die ihr Glück mit Grillen und Co. in ihren Produkten versuchen.

Solche Experimente sind grundsätzlich eine gute Idee, aber gerade im Lebensmittelbereich gibt es eine gefürchtete Behörde, welche eigentlich dafür sorgen sollte, dass sich genau so etwas nicht im Speiseeis befindet.

Eine Eisdiele in Baden-Württemberg bietet jetzt ihr sogenannte „Barbecue Ice Cream“ an, welche aber nichts mit BBQ zu tun hat.

Neben dem verwendeten Mehl aus Heimchen werden getrocknete Insekten als Krönung verwendet, deren Geschmack dann jedoch mit Extrakten aus Waldhonig, Vanille und Keksen überdeckt werden muss.

Sonst gibt es üble Flecke auf dem Lakotz-Polohemd!

Dieses Produkt soll dann angeblich reich an Cholesterin und gefährlichen Viren sein, also genau das, was man heutzutage dringend braucht.

Eine neue EU-Verordnung erlaubte kürzlich die Verwendung von mehr Insekten in Lebensmitteln, obwohl sie einen extrem hohen Cholesterinspiegel aufweisen und das Risiko bergen, gefährliche Viren mit sich zu bringen.

Beispielsweise enthält Mehl aus Grillenfarmen 545,67 mg Cholesterin in 100 g, was dem Verzehr von Eiern entspricht. (Insekten in Lebensmitteln: Ekelhaft, vernünftig, riskant oder notwendig? Wie man die Beimischungen erkennt)

Trotzdem ist der Inhaber einer Eisdiele in Baden-Württemberg auf eine seltsame Idee gekommen:

Seit Kurzem bietet er in seiner Eisdiele eine „Barbecue“-Variante an.

Die Eisdiele in Rottenburg im Landkreis Tübingen ist bekannt für ausgefallene Eiskreationen.

Eis mit Gorgonzola oder Leberwurst und sogar echtes Blattgold wurde dort schon angeboten.

Die neueste Kreation ist ein Eis mit dem Mehl von Grillen und einer Krönung aus getrockneten braunen Insekten.

Der Eisdielenbesitzer will monatelang mit dem Grillenmehl experimentiert haben.

Er verwendet sehr fein gemahlenes Mehl für seine irreführend etikettierte Kreation.(Insektenfarmen: Essen wird noch grauslicher)

Berichten zufolge wird der Geschmack der Grillen dann mit Extrakten aus wildem Honig, Vanille und Keksen entschärft.

Mit der Insektenagenda ist eigentlich eine Toleranzgrenze erreicht worden, welche man noch vor drei Jahren als unglaublich eingestuft hätte.

Aber inzwischen schlucken die Deutschen einfach alles hinunter und deshalb ist es auf jeden Fall das richtige Produkt zur richtigen Zeit.

Aber es ist nicht nachhaltig und beim Spucken auf das T-Shirt wird auch noch CO₂ ausgestoßen.

Die Reaktionen der Kunden sind bislang offenbar sehr unterschiedlich.

Viele sind angewidert und andere neugierig auf alles, was da noch kommen wird.

Ob Insekteneis eine Zukunft hat, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Es ist jedenfalls sehr interessant, dass sich der Eisdielenbesitzer nicht getraut hatte, seine Grillen beim Namen zu nennen.

Das wird sich absehbar rächen, solange noch keiner Insekten verzehren muss.

Im Zuge des Medienrummels der Leitmedien um die „essbaren Insekten“ sahen sich zahlreiche Bäckereien veranlasst, ihren Kunden zu versichern, dass keine Insekten in ihren Produkten verwendet werden.

Dafür erhielten sie richtigerweise sehr viel Zuspruch von ihren Kunden.

Mehr als zehntausend Likes sind bei solchen Beiträgen in den sozialen Netzwerken keine Seltenheit.

Bayerischer Insekten-Bäcker verwundert über Shitstorm

Kaum hat die EU-Mischpoke Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer als Nahrungsmittel zugelassen, da pantscht Bäcker Florian Postel aus Anzing das Ekelzeug devot in seine Krapfen und verkauft das Ganze als Statement für den Klimaschutz.

Jetzt wunder sich der Ekelbäcker, dass er einen Shitstorm erntet. Ist der woke Klimabäcker wirklich davon ausgegangen, dass jeder das widerwärtige EU-Fraßdiktat kommentarlos hinnimmt? Und: Wann kommt die Panzertorte?

Ob der Bäcker Ihres Vertrauens ein ebenso devoter Klima-Hysteriker ist wie der Bäcker Florian Postel aus dem bayerischen Anzing, das sollten Sie schnellstens in Erfahrung bringen, es sei denn, Ihnen ist es egal, ob sich in ihren Brötchen oder Krapfen die Überreste von Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer finden.

Denn genau dieses Ekelzeug – obwohl es keinerlei Gründe dafür gibt, gemahlenes Getier in Backwaren zu mischen – Insektenpulver hat keine Backeigenschaften – findet sich bei der Bäckerei Postel in Krapfen.

„Der Teig besteht aus Mehlwurmmehl, in der Schoko-Karamell-Glasur sind geriebene Grillen“, teilt der für diese Sauerei verantwortliche Bäcker Ludovic Gerboin in der Anzinger Bäckerei Postel stolz wie Bolle mit. Eine weitere „Kreation“: Der „Klimakleber-Krapfen“ – innen Crème brûlée, obendrauf eine Hand aus Marzipan, aufgeklebt mit Karamell.

Nun bejammert die Ekelbäckerei Anzing in der, für jeden noch so widerlichen Zeitgeist zu habende Süddeutschen Zeitung hinter der Bezahlschranke herum, dass es im Internet Beleidigung hageln würde.

Ein Blick in die sozialen Medien zeigt: Ja, auch wenn sich die Menschen „noch“ aussuchen können, ob sie dem devote Klima-Klebere-Bäcker den Insektenfraß abkaufen oder nicht – offensichtlich wehren sich immer mehr Menschen dagegen, von der EU ein Fraßdiktat verpasst zu bekommen:

Hoffe geht mit seinem Insektendreck unter. Ist mir neu, dass man in der Bäckerlehre irgendwas mit Insekten im Rezept lernt. Abartig.

Pfui Deibel.

Die Grünlinken wollen nicht nur Urlaub, Einfamilienhäuser, Grillen, Autos und Fleisch verbieten, sondern auch Insektenkonsum erzwingen.

Nicht mit mir.

Wer Insekten verarbeitet dem traue ich auch schlimmere Sachen zu. Ich werde dort nie Kunde und der es will, soll sich den Sch…. rein ballern, nur noch zum kotzen

#Insekten-#Krapfen, Klimakleber-#Krapfen

jetzt fehlt in der regimetreuen #Bäckerei nur noch ein Danke-Krapfen für die Regierung für die vervielfachten Energiepreise 🤣 PS. Und wann kommt die Panzertorte? #Postel #Anzing #Ebersberg

…

