Die Niederlage der Ukraine bedeutet nicht das Ende des Krieges

Man denkt zu Unrecht, dass die Niederlage von Präsident Selenskyj in Donezk und Luhansk, in Cherson und Saporischschja das Ende der Kämpfe bedeuten könnte.

Angesichts des Widerstands, dem Moskau bei der Umsetzung der Resolution 2202 des Sicherheitsrates begegnet ist, sagte Präsident Putin, er müsse Odessa noch befreien und Transnistrien anschließen.

Genau das ist es, was das Pentagon seit 2019 anstrebt. Es bereitet sich bereits auf eine zweite Runde in Moldawien vor. Nicht, weil es die Ukrainer verteidigen will, und dann die Moldauer, sondern weil er seine eigenen Verbündeten ausrauben will.

ie Zahlen der Atlantischen Allianz, die von westlichen Nachrichtenagenturen verbreitet werden, deuten darauf hin, dass das ukrainische Volk vereint ist und dank westlicher Waffen widersteht. Die Zahlen des Mossad, die von der türkischen Website Hürseda Haber verbreitet werden, beweisen jedoch, dass sie keinen Bezug zur Realität haben.

Diese Sache ist nicht neu. Nachdem ich während des Kosovo-Krieges ein tägliches Bulletin herausgegeben habe, in dem die Depeschen westlicher Nachrichtenagenturen mit denen der Balkan-Nachrichtenagenturen verglichen wurden, bin ich jetzt nicht überrascht. Die NATO hat eine lange Geschichte ihren Bürgern gegenüber zu lügen.

Es handelt sich hier nicht um Übertreibungen, sondern tatsächlich um unverschämte Lügen. Ältere Leser erinnern sich, dass diese Lügen die Herzen aller Leute im Westen erobert haben, einschließlich jener Leute, die sie selbst erfunden haben.

Am Ende dieses Konflikts stimmte das Bündnis dem Rückzug des Restes der serbischen Armee (damals „jugoslawisch“ genannt) unter dem Schutz der russischen Armee großzügig zu. Dann aber, zum Erstaunen aller, sah man viele Panzer und Flugzeuge intakt aus ihren unterirdischen Schutzräumen herauskommen. (Berlin sperrt sich gegen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg: US-Experten diskutieren Zerschlagung Russlands)

Während eines Krieges ist es sicherlich unmöglich, die Vorgänge auf einem Schlachtfeld genau zu kennen. Die Armeen selbst zählen ihre Verluste, wissen aber nicht, ob die vermissten Männer tot oder verwundet, gefangen oder auf der Flucht sind.

Offiziere müssen immer in der Unbestimmtheit des Krieges entscheiden, ohne jemals genaue Statistiken zu haben, wie es sie in Friedenszeiten gibt.

Wie auch immer, während alle Regierungen wissen, dass Russland gewonnen hat und dass es Neurussland bis Transnistrien befreien wird, geben manche vor zu glauben, dass es auch in Moldawien einmarschieren wird, wie Russland es in der Ukraine machte.

Es ist nicht wichtig für sie, dass Transnistrien sich bei der Auflösung der UdSSR, wie auch die Krim, für unabhängig erklärte. Die Hauptsache ist, Russland weiterhin als eine erobernde Tyrannei darzustellen, die alles auf ihrem Weg verwüstet.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass Moldawien, als es sich für unabhängig erklärte, die Folgen des deutsch-sowjetischen Paktes von 1939 für nichtig erklärte, insbesondere die Eingliederung Transnistriens in sein politisches Gebiet [1].

Doch bald darauf beanspruchte es Transnistrien als sein eigenes Territorium. Im Juni 1992 koordinierte Oberst Howard J.T. Steers, ein US-Militärgeheimdienstoffizier und Berater der Atlantischen Allianz, eine Militäroperation zur Eroberung Transnistriens.

Dafür aber begnügte er sich nicht mit der kleinen moldauischen Armee, er mobilisierte die rumänische Armee und viele rumänische Strafgefangene.

Transnistrien war ein kleines Tal mit einem Mikroklima, das zu einer geheimen Basis des sowjetischen militärisch-industriellen Komplexes gemacht wurde. Es war daher sowohl von seinen ursprünglichen Bewohnern als auch von vielen Familien sowjetischer Wissenschaftler besiedelt. Es wurde von einem kleinen Stützpunkt beschützt, dem der sowjetischen 14. Armee.

Der russische Präsident Boris Jelzin weigerte sich, Transnistrien zu verteidigen, genauso wie er den Beitritt der Krim zur Russischen Föderation ablehnte. Der jetzt russischen 14. Armee, mit mehr als tausend Mann, wurde befohlen, nicht einzugreifen.

Aber Tausende transnistrische Frauen belagerten die Militärbasis. Die russischen Soldaten schossen nicht auf sie, sondern missachteten die Befehle von Präsident Jelzin und ließen sie eintreten.

Sie beschlagnahmten 1000 Kalaschnikows, 1,5 Millionen Schuss Munition und 1300 Granaten. Es war dieses bewaffnete Volk, das die rumänische Armee unter Oberst Steers zurückwarf.

Diese Niederlage des Atlantischen Bündnisses hat man in Europa nie erzählt. Man muss dort gewesen sein, um es zu wissen [2]. Sie hat diejenigen so hart getroffen, die sie erlebt haben, dass manche dann die Seiten gewechselt haben.

Dies war insbesondere der Fall des CIA-Stationschefs Harold James Nicholson, der sich in den folgenden Monaten in den Dienst des russischen KGB stellte, für den er zu einem der wichtigsten Informanten wurde.

Transnistrien behauptet heute von sich, der einzige Erbe der Sowjetunion zu sein, deren bewährte Praktiken es ohne ihre autoritären und bürokratischen Aspekte beibehält.

Als die Rand Corporation den aktuellen Krieg in der Ukraine plante, informierte sie die Abgeordneten im US-Kongress. Es war der 5. September 2019. Sie stützte sich auf zwei Berichte [3].

Sie erklärt dort, dass das Ziel der Operation darin bestehen muss, Russland zu einem Einsatz außerhalb seiner Grenzen zu provozieren, wo es doch bereits die Grenzen nicht verteidigen kann. Russland muss daher gezwungen werden, zuerst in die Ukraine einzumarschieren und dann in Transnistrien.

Man muss das, was das Pentagon tut, nicht angesichts der Situation verstehen, die sich westliche Nachrichtenagenturen vorstellen, sondern angesichts der Pläne der Rand Corporation; nämlich einer zusätzlichen Runde, nicht mehr bezüglich Neurusslands, sondern bezüglich Transnistriens.

Der US-Verteidigungsminister, General Lloyd Austin, stellt seine Verbündeten weiterhin unter Druck, ihre Waffen und Munition zu spenden, bis sie ausgeblutet sind (und daher noch mehr seinen Schutz suchen).

Gleichzeitig hat er sie gezwungen, einer Änderung der Arbeitsweise der NATO zuzustimmen. Letztere kann nun in eine „Koalition der Willigen“ für Operationen außerhalb von Artikel 5 umgewandelt werden (d.h. auf eine Aggression eines ihrer Mitglieder nicht mehr reagieren zu müssen). Das ist nichts Neues. Dies war bereits bei der Operation gegen Libyen der Fall.

Damals wurden Mitglieder der Allianz, die gegen den Krieg waren, ferngehalten, während andere, wie Katar, daran beteiligt wurden. Diesmal wird die NATO handeln, ohne ihre eigenen Statuten verletzen zu müssen. In der Praxis bedeutet dies, dass der Atlantikrat alle Macht verloren hat.

Ein Verbündeter kann sich dem Kriegseintritt der NATO nicht länger widersetzen, da die USA dennoch NATO-Ressourcen mit einer Koalition der Willigen nutzen werden.

Die Niederlage der Ukraine, die bereits den Donbass und vier Oblaste verloren hat, bedeutet daher nicht das Ende des Krieges. Während der Kreml bereits erklärt hat, dass er Odessa noch befreien und damit die Verbindung zu Transnistrien herstellen muss, feilt die NATO an ihrer Rhetorik. Ziel ist es, Verwirrung zwischen Transnistrien (der sogenannten „moldauischen Republik Dnjestr“) und Moldawien zu stiften.

Dann glauben zu machen, dass der russische Bär in Moldawien eingedrungen ist.

[1] « Declaratia de independenta a Republicii Moldova », Romania libera, 28 août 1991, p.8.

[3] Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019. Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.

Quellen: PublicDomain/voltairenet.org am 02.03.2023