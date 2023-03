Die Kabale, deren Entvölkerungsagenda und was tatsächlich geschieht

Warum bestimmte Theorien über die derzeitige politische Ordnung falsch sind und das Ausmaß des Problems sogar noch unterbewerten.

Eines der Ziele der Pest-Chronik ist es, die institutionellen oder kulturellen Wurzeln bestimmter bösartiger Erscheinungen zu beleuchten, die auf den ersten Blick auf bestimmte schlechte Akteure zurückzuführen sind.

Ich verstehe zwar, dass einige von Ihnen das irritierend finden, aber es geht mir nicht darum, jemanden vom Haken zu lassen. Vielmehr möchte ich darauf hinweisen, dass die sehr realen Bösewichte, um die wir uns alle sorgen, nur Ausdruck viel tiefer liegender Kräfte sind, und dass die Lösung der Probleme viel mehr erfordert, als alle Anthony Faucis dieser Welt zusammenzutreiben und sie wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen.

Eine Strömung der Corona-Analyse sieht die gesamte Pandemie als Komplott globalistischer Verschwörer, die an der Reduzierung der Weltbevölkerung interessiert sind.

Es gibt viele Variationen dieser Theorie, aber die grundlegendste besagt, dass die Abriegelungen und der Rest ein Mittel waren, um uns dazu zu bringen, schädliche Impfungen zu akzeptieren, was in den kommenden Jahren zu einem massiven Aussterben der Geimpften führen und den Weg für eine nachhaltige Nettozukunft bereiten wird, die Klaus Schwab für die Überlebenden geplant hat.

Meine Leser schicken mir oft Links zu Podcasts, Videos und anderen Medien, die Beweise für diese globale Entvölkerungsagenda liefern. Clip-Zusammenstellungen wie dieser bilden ein wichtiges Genre in diesem Bereich.

Sie zeigen in der Regel Globalisten – in diesem Fall Bill Gates -, die in verschiedenen Interviews und Podiumsdiskussionen unheilvolle Dinge über die Überbevölkerung sagen.

Ich schaue mir fast alles an, was Sie mir schicken, und inzwischen habe ich genug gesehen, um festzustellen, dass sich der Internet-Fall gegen Gates weitgehend auf das gleiche Dutzend Videoaussagen stützt.

Einige dieser Beiträge, z. B. der dritte in diesem Link (in dem Gates über die Senkung der Kindersterblichkeit spricht), sind bewusst irreführend, und es ist eine wichtige Frage, warum es in diesem Bereich so viele eindeutig manipulierte Medien gibt. Die übrigen Clips geben die Argumente von Gates mehr oder weniger korrekt wieder, das einzige Problem ist, dass sie zu eng gefasst sind. (Pandemievertrag führt zu einer nicht gewählten Eine-Welt-Regierung (Video))

Der vierte Clip unter diesem Link stammt zum Beispiel aus einem TED-Vortrag, in dem Gates meint, dass

Die Welt steuert heute … auf etwa neun Milliarden [Menschen] zu. Wenn wir nun wirklich gute Arbeit in Bezug auf neue Impfstoffe, Gesundheitsfürsorge und reproduktive Gesundheitsdienste leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um zehn oder fünfzehn Prozent senken.

Der fünfte Fall ist fast identisch. Hier plädiert Gates:

Das Problem ist, dass die Bevölkerung dort am schnellsten wächst, wo die Menschen am wenigsten in der Lage sind, damit umzugehen, also in den ärmsten Gegenden, in denen sich die Bevölkerung bis 2050 verdreifachen wird. Die Fähigkeit, die Menschen dort zu ernähren, auszubilden, Arbeitsplätze zu schaffen, für Stabilität zu sorgen und die Umwelt zu schützen, stellt sie vor ein fast unmögliches Problem.

Wenn Sie diese Äußerungen genau lesen, werden Sie feststellen, dass sie nicht wirklich die Idee unterstützen, dass Gates die Weltbevölkerung reduzieren will, indem er die Menschen zu Tode impft.

Erstens kann man von ihm kaum erwarten, dass er solche Pläne in einem öffentlichen Forum äußert, und zweitens verbindet Gates seine Äußerungen über die Bevölkerung fast immer mit anderen Anliegen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bildung. Das sind seltsame Skrupel für einen mörderischen Wahnsinnigen, der Milliarden von Menschen töten will.

Diese Äußerungen ergeben erst dann einen Sinn, wenn man sich klarmacht, dass sie auf der soziologischen Theorie des demografischen Übergangs beruhen. Diese Theorie besagt, dass Gesellschaften, die sich technologisch und wirtschaftlich weiterentwickeln, von einer Ordnung mit hohen Geburten- und hohen Sterberaten zu einer Ordnung mit niedrigen Geburten- und niedrigen Sterberaten übergehen.(Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird)

Gates, der sich wie alle globalistischen Eliten Sorgen um die Auswirkungen einer zu großen Zahl von Menschen auf die Umwelt macht, glaubt, dass er den Höchststand der Gesamtbevölkerung in Ländern wie Afrika reduzieren kann, indem er medizinische Eingriffe zur Senkung der Sterblichkeit einführt und so die Bevölkerungen in ein demografisches Muster mit niedrigen Geburtenraten und nach dem Übergang führt.

Ob diese Theorie richtig ist oder ob Gates‘ Eingriffe dadurch moralisch vertretbar sind, ist eine andere Frage. Unstrittig ist jedoch, dass Gates so argumentiert und dass jeder in seinem Publikum versteht, dass er so argumentiert.

Die banale Wahrheit ist, dass Gates ein unorigineller, schlaffer westlicher Liberaler ist. Er macht sich Sorgen um die Umwelt, um die Bevölkerung und um benachteiligte braune Menschen, und er glaubt, dass er all diese Probleme lösen kann, indem er die Gesundheitsversorgung verbessert.

Das ist keine Verteidigung von ihm. Ich bin überzeugt, dass er einen bösartigen Einfluss hat und dass wir am Ende sind, wenn es uns nicht gelingt, die Gates dieser Welt zu zügeln, aber das liegt nicht daran, dass er die Menschheit mit mRNA-Impfstoffen dezimieren will.

Diejenigen, die über die globale Entvölkerungsagenda besorgt sind, werden sich durch diese Klarstellungen natürlich nicht beruhigen lassen. Sie werden auf die antinatalistischen Botschaften und die Politik in den westlichen Ländern verweisen, aber auch auf Organisationen wie den Club of Rome und etablierte Intellektuelle wie Paul Ehrlich, die offen gegen das Gespenst der Überbevölkerung gewettert haben. Sie werden – zu Recht – argumentieren, dass unsere gesamte politische Kultur im Bannkreis einer grünen Bewegung steht, die sich jeder Technologie widersetzt, die das menschliche Wohlergehen durch zuverlässige Energie fördern könnte, ungeachtet ihrer Kohlenstoffauswirkungen.

Sie werden sagen, dass ich selbst häufig beklagt habe, dass Länder wie Deutschland ihrer Wirtschaft dauerhaften Schaden zufügen, indem sie eine Energiewende verfolgen, die auf lange Sicht keinen Unterschied machen wird, weil die künftigen Kohlenstoffemissionen fast ausschließlich eine Funktion des zunehmenden Wohlstands und des Bevölkerungswachstums in den Entwicklungsländern im Süden und Osten sind.

Wenn es keine globale Entvölkerungsagenda gibt, was ist dann los, und wie sind all diese ominösen Entwicklungen zu erklären?

Die Antwort ist bedeutungsvoll, und sie liegt in den Besonderheiten der politischen Ideologie der Nachkriegszeit und den moralischen Instinkten, die diese Ideologie zum Ausdruck bringt.

Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu veranschaulichen, aber die effizienteste ist wahrscheinlich diese klassische Nature-Studie über ideologische Unterschiede in der Ausdehnung des moralischen Kreises.

Die Autoren baten die Studienteilnehmer, die sich als „Konservative“ und „Liberale“ (im amerikanischen Sinne) bezeichneten, unter anderem um Angaben zu den Bereichen, die ihnen moralisch am wichtigsten sind.

Die „Konservativen“ tendierten dazu, die Bereiche, die ihnen selbst am nächsten stehen – ihre unmittelbare Familie, ihre entfernteren Verwandten, ihre Freunde – als die Bereiche mit dem größten moralischen Gewicht hervorzuheben. Die „Liberalen“ hingegen bekundeten das größte moralische Interesse an den Bereichen, die am weitesten von ihnen entfernt sind – zum Beispiel „alle Menschen auf allen Kontinenten“ oder „alle Säugetiere“.

Als Wärmekarten auf 16 konzentrischen Kreisen aufgetragen, wobei der erste Kreis die „unmittelbare Familie“ und der sechzehnte Kreis „alles Existierende“ ist, sehen die vergleichenden Ergebnisse wie folgt aus:

Da hier das zukünftige Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht, sollten wir die dummen Etiketten „konservativ“ und „liberal“ fallen lassen.

Die Heatmap auf der linken Seite ist nicht „konservativ“. Sie spiegelt die gewöhnliche, unauffällige moralische Orientierung fast aller Menschen wider, die jemals gelebt haben, und fast aller derzeit lebenden Menschen auf der ganzen Welt. Ohne eine moralische Orientierung, die Ihren Nachkommen und Ihren Verwandten Priorität einräumt (wie auch immer man das verstehen mag), werden Ihre Gene nichts erreichen.

Die Wärmekarte auf der rechten Seite stellt die anomale exogene moralische Orientierung (EMO) der politischen und kulturellen Eliten im entwickelten Westen dar, die mit dem Begriff „liberal“ nicht einmal ansatzweise beschrieben werden kann und die den moralischen Schwerpunkt auf die Kreise 13 und 14 legt. Dies sind „alle Tiere im Universum, einschließlich außerirdischer Lebensformen“ und „alle Lebewesen im Universum, einschließlich Pflanzen und Bäume“.

Ein erheblicher moralischer Wert wird auch den Dingen im zwölften Kreis beigemessen, „allen Tieren auf der Erde, einschließlich Paramecien und Amöben“, und im fünfzehnten Kreis, „allen natürlichen Dingen im Universum, einschließlich träger Wesen wie Felsen“. Es handelt sich um Menschen, die streng genommen behaupten, dass sie sich moralisch an Familie, Freunde und Verwandte gebunden fühlen, und zwar in erster Linie in dem Maße, wie diese in die Kategorien „Lebewesen“ oder „existierende Dinge“ fallen.

Wir werden zwar nicht gerade von gestaltwandelnden Echsen regiert, aber von völlig wahnsinnigen Ideologen, die den Willen der gestaltwandelnden Echsen erfüllen würden – notfalls auf unsere Kosten -, wenn diese jemals entdeckt würden.

Nun, ganz so schlimm, wie es scheint, ist es nicht. Denken Sie vorwiegend daran, dass es sich um moralische Bestrebungen und Ideale handelt; sie sind das, was die Befragten der Studie zu fühlen behaupten. Die offengelegten Präferenzen zeigen, dass die meisten dieser Menschen in ihrem persönlichen Leben immer noch ein erhebliches moralisches Gewicht auf ihre unmittelbaren Freunde, Familie und Gemeinschaft legen.

Wahrscheinlich haben sie jedoch Bedenken, und wenn der Kontext nicht so unmittelbar ist – wenn sie unter anderem politische Entscheidungen für Millionen von Bürgern treffen -, werden sie dies kompensieren, indem sie ihrer idealisierten EMO nachgeben, wo immer dies möglich ist. Mit anderen Worten: Bill Gates mag die Bequemlichkeit seines Privatjets, auch wenn er hofft, die Menschen vom Fliegen abhalten zu können.

Denken Sie auch daran, dass die Dosis das Gift macht. Ein gewisses Maß an EMO ist nicht schlecht. Das ist einer der Gründe, warum wir z. B. auf Müllvermeidung herabsehen. Ein wichtiger Ausdruck des wachsenden westlichen EMO ist das europäische Interesse an anderen Völkern und Kulturen, einschließlich des viel gescholtenen Kolonialismus und der weniger gescholtenen britischen Kampagne zur Abschaffung des Sklavenhandels nach dem späten achtzehnten Jahrhundert.

Vor allem seit 1900 ist das EMO der westlichen Regierungseliten jedoch immer extremer geworden, bis zu dem Punkt, an dem es eine existenzielle Bedrohung für die menschliche Zivilisation darzustellen begann.

Wie es zu dieser radikalen und historisch beispiellosen EMO kam, ist eine komplexe Frage. Sie den Medien oder der Propaganda zuzuschreiben, ist nicht ganz zufriedenstellend, denn wir müssten uns fragen, woher die Medien und die Propagandisten diese Ideen überhaupt haben.

Eine Voraussetzung ist die Technik und die zunehmende Entfremdung von der Natur. Jeder, der eine oder zwei raue Wochen auf einem Berg verbracht hat, wird diese Erfahrung als persönliche Bereicherung empfinden, aber vielleicht auch daran zweifeln, dass die unbewirtschaftete Natur genauso freundlich, gut und moralisch wertvoll ist wie seine unmittelbare Familie. Tropen, die die Weisheit in fernen indigenen Völkern und auf fremden Kontinenten verorten, verraten ebenfalls eine Naivität in Bezug auf die Realitäten des Jäger- und Sammlerdaseins und einen Mangel an Erfahrung mit dem Leben außerhalb des wohlhabenden Westens.

Ein wichtigerer, unmittelbarer Kausalfaktor ist die Umwälzung der etablierten Gesellschaftsordnungen seit der industriellen Revolution, die mit dem Aufstieg der liberalen Demokratie und der Ablösung der traditionellen Aristokratie durch neue Führungseliten zusammenfiel. Letztere haben häufig taktische Allianzen mit Außenseitern oder der Unterschicht geschlossen, um die bisherigen Einrichtungen zu verdrängen – einschließlich, im Zuge der stillen Revolution, der bisherigen Einrichtungen der Manager.

Dies ist die Hauptfunktion der Initiativen für Vielfalt, Einbeziehung und Gleichberechtigung im heutigen Amerika, und es ist offensichtlich, dass sie sowohl die Organisatoren als auch die Nutznießer ermutigen und darauf angewiesen sind, sich auf radikale EMO-Rituale einzulassen.

Da sich das Problem mit der Zeit zu verschärfen scheint, spielen wahrscheinlich auch selbstverstärkende Selektionseffekte eine wichtige Rolle. Je ausgeprägter EMO von der herrschenden Elite favorisiert wird, desto mehr werden alle Politiker und prominenten Personen im Westen gezielt auf diese Eigenschaft hin selektiert, oder zumindest auf ihre Bereitschaft, sie zu pantomimisieren. Menschen mit diesen moralischen Neigungen hat es zwar schon immer gegeben, aber sie waren noch nie so stark in einflussreichen Positionen konzentriert, und je mehr sie sich konzentrieren, desto aggressiver filtern sie nach gleich gesinnten Radikalen wie sich selbst, auch ohne (und im Übermaß) ein bestimmtes Ziel zu haben.

Wenn man diese einfache Dynamik einmal gesehen hat, kann man sie nicht mehr übersehen.

Sie erklärt die zunehmende Bedeutung von tierischen (und sogar außerirdischen) Protagonisten in den Unterhaltungsmedien, die offenkundige Vorliebe für sexuelle Minderheiten am Rande der Gesellschaft, die Vorliebe für supranationale globale politische Gremien und Nichtregierungsorganisationen, die über Grenzen und nationale Institutionen hinausgehen.

Dies erklärt insbesondere, warum die regierenden Eliten so offen für wahnwitzige, noch nie dagewesene Maßnahmen wie die Masseneinwanderung sind. Sie haben keine besonderen nationalen moralischen Kategorien mehr, sodass sie widerwillig die gesamte Menschheit und vorzugsweise alle Lebewesen überall einbeziehen.

In ähnlicher Weise erklärt dies, warum die liberale Mainstream-Politik den Kohlenstoff-Fußabdruck von Millionen von Einwanderern aus der Dritten Welt fröhlich vergrößert, indem sie sie im industrialisierten Westen willkommen heißt, während sie gleichzeitig gegen alle Aspekte der Industriegesellschaft wegen ihrer angeblich negativen Auswirkungen auf die Natur Krieg führt.

Weniger offensichtlich ist, dass die radikale EMO unserer Politiker und ihrer Unterstützer die zunehmende Bereitschaft der Eliten erklärt, suboptimale und aktiv schädliche Politiken im eigenen Land zu tolerieren. Die moralische Welt der Menschen, die unsere Länder regieren, hat sich enorm vergrößert, sodass die Sphären ihrer direkten Zuständigkeit im Vergleich dazu fast mikroskopisch klein sind. Warum sollte man nicht die gesamte Gesellschaft abschalten, um einen (wahrscheinlich von Menschen verursachten) Virus zu töten?

Warum injiziert man nicht Milliarden von schlecht getesteten mRNA-Impfstoffen und unterdrückt alle Hinweise auf negative Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung? Dass die Eliten ihre Bevölkerungen zunehmend wie Vieh behandeln, ist ein direkter Ausdruck ihres erweiterten moralischen Universums. Sie haben so viele andere Dinge, um die sie sich kümmern müssen.

Es hat eine Weile gedauert, bis diese moralischen Empfindungen ihre angemessene ideologische Artikulation gefunden haben. In den frühen 1970er-Jahren wiesen radikale EMO-Leute für kurze Zeit auf die Gefahren der menschlichen Überbevölkerung hin, und es folgte ein Moment der moralischen Hysterie, in dem Leute wie Paul Ehrlich Bücher wie Die Bevölkerungsbombe schrieben.

In den folgenden Jahren hat sich ein differenzierteres ideologisches System herausgebildet, das die Bevölkerung der Dritten Welt weniger stark, aber immer noch bevorzugt berücksichtigt. So beschränken sich die antinatalistischen Systeme hauptsächlich auf den Westen, wo auch die eifrigste Umweltpolitik betrieben wird.

Dass Europa morgen verschwinden könnte, ohne dass dies minimale Auswirkungen auf die langfristigen globalen Bevölkerungsprognosen oder die künftige Zusammensetzung der Atmosphäre hätte, ist irrelevant. Entscheidend ist die Tatsache, dass dies der Kreis ist, der am wenigsten moralische Bedenken hat.

Im neunzehnten Jahrhundert würde jemand wie Bill Gates mit größerer Wahrscheinlichkeit einheimische Wohltätigkeitsorganisationen leiten, aber in unserer heutigen Hyper-EMO-Welt verbringt er jeden wachen Moment damit, über Afrika nachzudenken und wie er Afrikanern helfen und dabei auch sparen kann Natur, indem sie den afrikanischen Übergang zu niedrigeren Geburtenraten beschleunigen und das Netzero-Ideal der Realität näher bringen. Alle politischen Dokumente und ehrgeizigen Erklärungen des Weltwirtschaftsforums, der Vereinten Nationen und anderer Gremien sind von einem ähnlichen Geist beseelt.

Eine globalistische Kabale, die die Entvölkerung der Welt plant, wäre ein schwerwiegendes Problem, aber eines, für das es eine klare Lösung gibt. Wir haben es stattdessen mit einem ganzen moralischen und ideologischen System zu tun, das sehr tief in der wohlhabenden westlichen Kultur verwurzelt ist. Dies ist kein Universum, in dem morgen alle aufwachen, Bill Gates für seine Verbrechen gegen die Menschheit vor Gericht stellen und danach zu einer vernünftigen Gesundheitspolitik zurückkehren.

Es ist eine Welt, in der Millionen von Menschen die ideologischen Ängste exzentrischer Kinder wie Greta Thunberg teilen, eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber negativen politischen Ergebnissen in ihren eigenen Ländern an den Tag legen und von einer zukünftigen Erde ohne Menschen wie sie selbst träumen.

Da die treibenden Kräfte auf der Ebene des moralischen Instinkts und der Emotionen agieren, können weder Beweise noch Appelle an die Vernunft dies aufhalten. Wahrscheinlich liegt die beste Hoffnung in ihrer Naivität und ihrem Idealismus.

Die sich verschlechternden Bedingungen werden diese Ideologien letztlich ihrer kulturellen Anziehungskraft berauben; wie schlimm die Dinge werden müssen, bevor dies geschieht, ist die erschreckende Frage.

Quellen: PublicDomain/eugyppius.com am 17.03.2023