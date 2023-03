Die moderne Musik-Verschwörung: Lady Gagas „durchgesickertes“ Video „Do What U Want“ mit R. Kelly verherrlicht den Missbrauch in der Unterhaltungsindustrie (Videos)

Es gibt so viele Dinge, die an Lady Gagas Video „Do What U Want“ (2013) falsch sind, dass es unglaublich ist. Man kann verstehen, warum das Video ab Januar 2019 nicht veröffentlicht wurde.

Auslöser war die Ausstrahlung der Fernsehdokumentation Surviving R. Kelly, in der frühere Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen R. Kelly erneuert wurden. (Auszug aus dem Buch: Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche)

Der US-amerikanische Unterhaltungsseite „TMZ“ wurde im September 2014 das Lady Gaga-Musikvideo zugespielt, das eigentlich aussortiert war … Berichten zufolge, weil sie eine heftige Gegenreaktion befürchteten, da ihr Co-Star wegen Kinderpornos vor Gericht stand und ihr Regisseur in einem Wirbel von Kontroversen über angebliche sexuelle Übergriffe oder Belästigungen seiner Models steckte.(85)

Warum wurde es überhaupt aufgenommen? Es war eine schreckliche Idee, noch bevor ein einzelnes Bild von der Kamera geschossen wurde.

Erstens zeigt das Lied R. Kelly. Das ist alles was ich zu sagen habe. Für diejenigen, die es nicht wissen, wurde er verschiedener Straftaten mit minderjährigen Mädchen beschuldigt.

Im Januar veröffentlichte die „Village Voice“ (86) einige Artikel, in denen die Angriffe von R. Kelly auf „Magenverstimmung“ beschrieben wurden, um die Erinnerungen von „Fans“ aufzufrischen, die seine Verbrechen vergessen zu haben scheinen.

„Village Voice“ berichtet in einem weiteren Enthüllungsartikel: „Das Video wurde im ‚Spielzimmer‘ im Keller eines Hauses in Chicagos Stadtteil Lakeview gedreht, das Kelly gehörte. Es zeigt einen Mann, der Kelly ähnelt, und ein Mädchen, das nach Angaben der Sun-Times zu diesem Zeitpunkt 14 oder 15 Jahre alt war (aber nie genannt wurde).

Sie wird aufgefordert, den Mann ‚Daddy‘ zu nennen; sie folgt seinen Anweisungen, verschiedene Posen einzunehmen und sich weit zu öffnen, während er ihr in den Mund uriniert, und sie wird angewiesen, verschiedene Positionen einzunehmen, während die beiden Sex haben. Vier Monate später führte das Video dazu, dass die Sängerin vom Staat Illinois in 21 Fällen wegen der Herstellung von Kinderpornografie angeklagt wurde. (Trailer: Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche (Video))

Kellys Prozess konzentrierte sich auf enge Anklagen, die sich nur auf das Video bezogen. Trotz Dutzender Zivilklagen und außergerichtlicher Vergleiche mit minderjährigen Mädchen, die behaupten, sie hätten sexuelle Beziehungen zu ihm gehabt, die sie körperlich und emotional geschädigt hätten, wurde er nie wegen gesetzlicher Vergewaltigung angeklagt.“(87)

Kelly singt immer wieder: „Mach was ich will, mach was ich will mit deinem Körper“. Später im Lied singt er „Du bist die Marilyn, ich bin der Präsident“. Marylin Monroe war eine Beta-programmierte Sexsklavin im Dienste von John F. Kennedy.(Die moderne Musik-Verschwörung: Die dunkle Bedeutung von „All Good Girls Go To Hell“ von Billie Eilish (Video))

„The Vigilant Citizen“ berichtet: „Während viele Biographen Marilyns Nöte mit ‚psychologischen Problemen‘ erklären, enthüllt das Zusammensetzen von Fakten über ihr Leben in Verbindung mit dem Wissen über die dunkle Seite Hollywoods etwas viel Dunkleres: Marilyn Monroe war eine der ersten Prominenten, die der Monarch-Gedankenkontrolle unterworfen waren, einem Zweig des MKULTRA-Programms der CIA.

Durch Traumata und psychologische Programmierung wurde Monroe zu einer hochrangigen Marionette der Schatten-Elite und sogar zum Präsidenten-Modell von JFK..(Die moderne Musik-Verschwörung: Die verborgene Bedeutung von Taylor Swifts Video „Style“)

Als Monroes Programmierung seine Wirkung verlor und sie zusammenbrach, argumentieren einige, dass sie „aus dem Freiheitszug geworfen“ wurde, ein MKULTRA-Begriff für die Bezeichnung von Sklaven, die getötet werden, wenn sie für ihre Handler nicht nützlich (und möglicherweise gefährlich) sind.“(88)

Abb. 193: In einer bizarren Aufführung bei den „American Music Awards“ 2013 spielte R. Kelly die Rolle des Präsidenten, während Gaga Marilyn Monroe war, eine gedankengesteuerte Beta-Sklavin

Um die Dinge besonders unangemessen zu machen, wurde das Video von Terry Richardson gedreht, dem heute bekanntesten Promi-Fotografen, der von mehreren Models beschuldigt wurde , seine Position in der Branche zu nutzen, um sie zu missbrauchen.

Terry Richardson ist eine Lieblingsfigur der okkulten Unterhaltungsindustrie, und wie R. Kelly wurde er nie für seine Verbrechen verurteilt. Warum?(Die moderne Musik-Verschwörung: Christina Aguilera – die verstörende und verborgene Bedeutung von „Fall in Line“ (Video))

In der Industrie geht es darum, Menschen zu jagen, sie zu manipulieren, zu kontrollieren, zu missbrauchen, diese Energie zu speisen und sie an die Massen weiterzugeben. „Do What U Want“ ist im Grunde eine Feier der ekelhaften Kultur, die in der Unterhaltungsindustrie vorherrscht. Lady Gaga spielt wie üblich die Rolle des kontrollierten Opfers und verherrlicht die Schrecken, die ihnen zugefügt wurden.

Da man die Hintergründe aller Beteiligten kennt, ist die Prämisse des Videos ziemlich schmutzig.(Die moderne Musik-Verschwörung: Christina Aguilera – die verstörende und verborgene Bedeutung von „Fall in Line“ (Video))

Abb. 194: Terry Richardson erscheint im Video und fotografiert Gaga, wie sie beim Lesen der Schlagzeilen tanzt

Laut dem Online-Magazin „Page Six“ spielt R. Kelly die Rolle eines räuberischen Arztes, der Gaga sagt: „Ich werde dich betäuben, und wenn du aufwachst, wirst du schwanger sein“. R. Kelly greift dann unter Gagas Krankenbetttücher und stöhnt.

Man hört ihn sagen: „Klingt so, als würde die Medizin langsam wirken“, bevor sie auf dem Operationstisch ohnmächtig wird. Kelly betäubt sie im Grunde genommen, um sie zu missbrauchen. Genau das passiert im Video.(Die moderne Musik-Verschwörung: Die okkulte Bedeutung von Beyoncés „Lemonade“ (Video))

Abb. 195: Dann tauchen ein paar Krankenschwestern auf, die die Ohnmacht von Gaga ausnutzen

Gaga fragt Kelly dann, ob sie jemals wieder laufen kann – ein Hinweis auf ihre reale Hüftverletzung. Er antwortet: „Ja, wenn du mich mit deinem Körper machen lässt, was ich will.“ Später im Video übergibt sich die Künstlerin. Man kann so ein Zeug nicht erfinden.

Kurz gesagt, das Video von „Do What U Want“ wurde veröffentlicht und nachträglich vom Musikmarkt genommen, aber es wurde tatsächlich gemacht – und alle Beteiligten wussten, worum es ging.

Wenn die Anschuldigungen gegen Richardson in den letzten Jahren nicht die Aufmerksamkeit der Medien erregt hätten, wäre das Video wahrscheinlich für immer veröffentlicht geblieben – und an junge Köpfe auf der ganzen Welt weitergegeben worden.

Das Video liess man allerdings bequem „durchsickern“, wodurch der Song in Folge der Kontroversen bekannter wurde und die Menschen erreicht wurden, die er erreichen sollte.

„Do What U Want“ können wir als „mach was du willst“ übersetzen, hier kommt der Schriftsteller und Okkultist Aleister Crowley ins Spiel: „Crowley stieg schließlich auf, um Anführer einer anderen okkulten Gruppe zu werden, die als »Ordo Templi Orientis«, O.T.O. oder »Orden der östlichen Templer« bekannt wurde, bevor er in Cefalù (Italien) eine religiöse Gemeinde gründete, die als »Abtei von Thelema« bekannt war, und die er von 1920 bis 1923 anführte.

Den Androgynität idealisierenden O.T.O. und die Abtei von Thelema verband Mystik und Spiritualismus mit sexuellen Riten, um sexuelle Zaubersprüche hervorzubringen und so den Wahrnehmungszustand zu schaffen und zu verändern.

Nachdem Crowley die Abtei aufgrund allgemeinen Widerstandes verlassen hatte, kehrte er nach England zurück, wo er bis zu seinem Tod 1947 für Thelema und seine Philosophie „Tu was du willst“ einstand. Obwohl Crowley per se kein Satanist war, verband er sich mit Dämonismus.“(90)

Sie tun, was sie wollen und wir schauen, was wir sollen.

…

Ende des Auszugs aus dem Buch „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ ab 18. März 2022 lieferbar.

