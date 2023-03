Insider in französischer TV-Show sagte, Celine Dion und andere Promis nehmen Adrenochrom (Video)

Die französische Fernsehsendung „Touche Pas à Mon Poste“ lud Gérard Fauré alias „den Ex-Dealer von Paris“ ein, um über die bizarren Taten eines französischen Komikers zu sprechen.

Am Ende schockierte er das Gremium, indem er behauptete, dass große Promis Adrenochrom konsumieren, um jung zu bleiben.

Touche Pas à Mon Poste (TPMP) ist eine sehr beliebte französische Fernsehsendung, in der Gäste eingeladen sind, aktuelle Ereignisse zu diskutieren. In den vergangenen Wochen hat ein Ereignis die Aufmerksamkeit der französischen Medien auf sich gezogen: Der Autounfall des Komikers Pierre Palmade und die darauf folgenden Enthüllungen.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was passiert ist:

Am 10. Februar 2023 war Palmade für einen Autounfall verantwortlich, bei dem er frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidierte, das auf der anderen Fahrspur in der Nähe von Villiers-en-Bière im Süden von Seine-et-Marne fuhr.

Palmade wurde in kritischem Zustand in das Krankenhaus des Kreml-Bicêtre gebracht, erholte sich jedoch am nächsten Tag und sein Leben war nicht mehr in Gefahr. (Von Biden und Adrenochrom, die Geschichte eines Geheimdienstagenten)

Das andere Auto trug eine schwangere Frau, ihren Schwager, den Fahrer des Fahrzeugs und sein sechsjähriges Kind. Aufgrund eines Unfalltraumas wurde die 27-jährige Frau ins Krankenhaus gebracht, wo ihr ein Notkaiserschnitt durchgeführt wurde. Ihr sieben Monate altes Baby starb.

– Wikipedia, Pierre Palmade

Pierre Palmade

Nach dem Autounfall wurde bekannt, dass zwei Personen aus Palmades Auto geflohen sind. Sie waren „Begleitjungen“, junge Prostituierte, die Palmade angeheuert hatte, um mit ihnen Chem-Sex zu haben. Darüber hinaus wurde Palmade positiv auf enorme Dosen von Kokain und anderen Drogen getestet.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, beschuldigten ihn wenige Tage später Personen aus dem Umfeld von Palmade, pädophiles pornografisches Material gesehen und besessen zu haben, was zur Einleitung einer Untersuchung führte. Mit anderen Worten, Palmade war an der typischen Entartung der okkulten Elite beteiligt.

Um diese Affäre zu diskutieren, hat die französische Fernsehsendung TPMP einen Gast eingeladen, der alles über diese Entartung weiß: Gérard Fauré.(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Gérard Fauré packt aus

Fauré, der als „l’ancien Dealer de Tout-Paris“ (der ehemalige Dealer von Paris) bezeichnet wurde, verkaufte Drogen an prominente französische Persönlichkeiten, darunter Prominente und Politiker.

Im Jahr 2016 begann Fauré mit der Veröffentlichung kontroverser Bücher, die behaupteten, die Geheimnisse von Menschen zu enthüllen, mit denen er früher zu tun hatte – hauptsächlich in der Politik und im Showbusiness.

Die Anklagen umfassen massiven Drogenkonsum (hauptsächlich Kokain), sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Pädophilie, Kindesmissbrauch, Kinderhandel, Morde und Attentate.

Als Fauré eingeladen wurde, um die Palmade-Affäre auf TPMP zu diskutieren , wurden die Dinge SEHR real.

Hier ist ein Teil des Interviews (auf Französisch).

🇫🇷📺VIDÉO – Moment lunaire hier dans #TPMP lorsque Gérard Fauré, ancien dealer de stars, évoque que Céline Dion sacrifierait des enfants en buvant leur sang. 👉 Il a été rapidement coupé alors qu’il s’apprêtait à faire des révélations sur Emmanuel Macron. pic.twitter.com/Nj5LijQh8R — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 10, 2023

Während des Interviews gab Fauré an, dass er an einer Party in Palmades Haus teilgenommen habe und von der Anzahl der anwesenden Jungen beunruhigt sei.

Dann, nachdem er erklärt hatte, dass Palmade reichlich Kokain zusammen mit MDMA und Amphetaminen konsumiert hatte, sagte Fauré, dass er möglicherweise auch auf Adrenochrom stehe – eine Aussage, die von massivem Keuchen im Studio gefolgt wurde.

Ein anderer Gast (der weniger empört schien als die anderen) erklärte, dass die Adrenochrom-„Verschwörungstheorie“ ziemlich plausibel sei. Sie erklärte, dass die Substanz aus dem Blut von Kindern gewonnen und von reichen und mächtigen Menschen konsumiert wird, um jung zu bleiben.

Fauré behauptete, dass mehrere Prominente regelmäßig Adrenochrom konsumierten und nannte Celine Dion als Paradebeispiel. In den letzten Monaten erklärte Fauré, dass Dions mysteriöse degenerative Krankheit auf ihren missbräuchlichen Konsum von Adrenochrom zurückzuführen sei.

Auf die Frage eines ungläubigen Gastes, woher diese geopferten Kinder kämen, antwortete Fauré, dass sie hauptsächlich entführt werden. Er erklärte, dass in Frankreich jedes Jahr über 58.000 Kinder entführt und nur zwei Drittel gefunden werden.

Dann fragte er: Wo ist das restliche Drittel?

Später erklärte Fauré, er habe in einem Fall ausgesagt, in dem eine Frau ihre Tochter an ein Adrenochrom-Labor in Dijon verkaufen wollte. Scheinbar auf Erfolgskurs fügte er hinzu, Yves St-Laurent und andere Leute in der Modebranche seien Pädo-Kriminelle.

Als Fauré den Namen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erwähnte, wurde das Interview abgebrochen. Man kann sich nur fragen, was er sagen wollte.

Medienschmelze

Als Faurés Enthüllungen die Studiogäste fast in Ohnmacht fallen ließen, brach das französische Massenmedien-Establishment vollständig zusammen. Abweisende Antworten kamen schnell.

Zunächst distanzierte sich natürlich die Sendung TPMP von Faurés Äußerungen und wandte sich an Twitter, um ihn zu verurteilen.

Suite à la séquence avec Gérard Fauré lors de l’émission „Touche Pas à Mon Poste“ de ce soir, nous rappelons que ses déclarations n’engagent que lui. Nous condamnons les propos tenus par notre invité à l’antenne. #TPMP — TPMP (@TPMP) March 9, 2023

Daraufhin beschwerten sich verschiedene Medienexperten öffentlich bei Arcom (Frankreichs Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation), die eine Untersuchung einleitete.

Während die Muttergesellschaft des Senders höchstwahrscheinlich eine massive Geldstrafe erhalten wird, deuteten einige Regierungsbeamte tatsächlich an, die Lizenz von C8, die 2025 ausläuft, nicht zu erneuern.

Das bedeutet, dass der Sender vollständig platt gemacht wird. Das ist eine extreme Form der Zensur.

Natürlich widerlegten unzählige Fernsehsendungen und Nachrichtenartikel in ganz Frankreich Faurés Behauptungen, während sie ihn als Serienlügner darstellten.

In Anbetracht seiner zwielichtigen Vergangenheit ist es keine schwierige Aufgabe, seinen Charakter zu zerstören.

Kurz gesagt, Fauré hat in Frankreich einen gewaltigen Nerv getroffen. Nach der Reaktion der Massenmedien zu urteilen, ist dieses Thema völlig tabu.

Alle, die an diesem TV-Segment beteiligt sind, werden höchstwahrscheinlich vorbildliche Strafen erhalten, um sicherzustellen, dass dies nie wieder passiert … was bedeutet, dass Fauré höchstwahrscheinlich an etwas dran ist.

Mehr Fakten erfahren Sie im neuen Buch „Illuminatenblut 2″ im Kapitel „Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 26.03.2023