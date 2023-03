Eroberung der Krim laut Medwedew ein Grund für Einsatz von Atomwaffen

Teile die Wahrheit!

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 24. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint. Von Thomas Röper

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 24. März.

Beginn der Übersetzung:

Russland bereitet sich auf eine mögliche ukrainische Offensive vor, die EU kauft Waffen: Die Lage um die Ukraine

Der Generalstab der russischen Streitkräfte bereitet Entscheidungen für den Fall einer möglichen ukrainischen Offensive vor, sagte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates Dmitrij Medwedew am Freitag.

Er warnte, dass der Versuch der Ukraine, die Krim zurückzuerobern, Moskau dazu veranlassen würde, alle Waffen einzusetzen, einschließlich derjenigen, die in seiner Nukleardoktrin vorgesehen sind.

Frankreich und Deutschland halten es für notwendig, die Interaktion mit China zu verstärken, „um Russland zu beeinflussen“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron.

Polen wird eine Entschädigung aus dem EU-Friedensfonds für alte Waffen erhalten, die an die Ukraine geliefert wurden. Das wird es Warschau ermöglichen, seine eigene Waffenpark erheblich aufzurüsten, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt. (Interview: Der russische Außenminister über die neue Weltordnung)

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben ein Munitionsdepot der Söldnereinheiten „Ausländische Legion“ in der DNR zerstört, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Die taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der russischen Streitkräfte haben 87 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte getroffen und dabei Feuerstellungen, Soldaten und Ausrüstung in 109 Gebieten vernichtet. Ein Hangar mit ukrainischen Drohnen wurde in der Region Odessa zerstört, fügte Konaschenkow hinzu.

Einheiten der Gruppe der südlichen Streitkräfte, die von Luftwaffe und Artillerie unterstützt werden, haben in den vergangenen 24 Stunden über 380 ukrainische Soldaten vernichtet, sagte er weiter. Mehr als 265 feindliche Soldaten wurden bei Krasnoliman, Kupjansk, Cherson, Juschnodonezk und Saporoschschja getötet. Darüber hinaus verloren die ukrainischen Streitkräfte eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung.

Ausländische Piloten für die ukrainischen Streitkräfte

Bürger anderer Länder können in die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte aufgenommen werden, sagte der Sprecher des Luftwaffenkommandos Jurij Ignat. Er sagte, dass sich Ukrainer, die im Ausland an verschiedenen Arten von Luftfahrzeugen arbeiten, sowie Bürger anderer Länder für den Dienst in der ukrainischen Luftwaffe beworben haben.

Ignat sagte, dass die ukrainischen Luftstreitkräfte derzeit mit sowjetischem Gerät arbeiten, so dass es genügend Piloten gibt. Wenn Kiew jedoch mit F-16-Kampfflugzeugen oder anderer westlicher Ausrüstung ausgestattet werde, könnten auch Ausländer in die Luftwaffe eintreten, sagte er.(Russland warnt vor Angriff unter falscher Flagge in der Ukraine: Der Weltkrieg steht vor unserer Haustür)

Medwedew über die Krim, aber nicht nur

Der Generalstab der russischen Streitkräfte bereite Entscheidungen für den Fall möglicher ukrainischer Offensiven vor, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Medwedew in einem Interview mit russischen Medien, darunter der TASS, sowie mit VKontakte-Usern.

Gleichzeitig warnte er, dass der Versuch der Ukraine, die Krim zurückzuerobern, den Einsatz jeglicher Waffen rechtfertigen würde, einschließlich derer, die in der Nukleardoktrin vorgesehen sind, und gab der Hoffnung Ausdruck, dass „unsere ‚Freunde‘ jenseits des Ozeans dies verstehen“.

Medwedew ist sich sicher, dass die Ukraine nicht in der Lage wäre, ohne westliche Hilfe zu kämpfen, da sie zu 100 Prozent von ihm abhängig ist. Gleichzeitig räumte er ein, dass westliche Lieferungen die Aufgaben Russlands erschweren: „Je mehr sie liefern, desto schwieriger ist es natürlich, das ist völlig klar.“

Medwedew stellte in Frage, ob die Ukraine der EU beitreten werde, und bezeichnete entsprechende Versprechungen als Betrug zur Beschwichtigung der Menschen. Tatsächlich sei „das Blödsinn, eine hundertprozentige Lüge“, denn Europa brauche die Ukraine nicht, zumal sich die Wirtschaft des Landes in einer „schrecklichen Situation“ befinde.

Er sagte, er wisse nicht, ob die Europäer die Ukraine nach dem Ende des Militäroperation unterstützen würden.

Druck auf Russland durch China

Frankreich und Deutschland meinen, dass es notwendig ist, die Interaktion mit China in der Situation um die Ukraine zu verstärken, um „Russland zu beeinflussen“, sagte Macron.

Er sagte, er und Bundeskanzler Olaf Scholz „haben eine gemeinsame Sichtweise, die darin besteht, zu versuchen, zu einer maximalen Interaktion mit China zu kommen, um Russland zu drängen, keine chemischen und nuklearen Waffen einzusetzen“ und alles zu tun, um den Konflikt zu beenden.

Scholz sprach sich seinerseits dafür aus, dass China „nicht nur mit dem russischen Präsidenten, sondern auch mit dem ukrainischen Präsidenten“ in Kontakt treten sollte.

Macron sagte, er werde bei seiner bevorstehenden China-Reise im April von der Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, begleitet.

Waffenlieferungen

Die Länder der EU haben sich bereit erklärt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, unter anderem durch die Finanzierung von Munitionslieferungen und den Ausbau von Produktionskapazitäten, sagte der deutsche Bundeskanzler nach einem zweitägigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Deutschland habe vorgeschlagen, dass einige andere Länder ebenfalls Verträge mit Industrieunternehmen, die in der Waffenproduktion tätig sind, unterzeichnen, um „ihre eigene Unterstützung“ für die Ukraine „zu garantieren“.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó kommentierte den Wunsch der EU, Waffen an die Ukraine zu liefern und die Kampfhandlungen dort fortzusetzen, mit den Worten, das zeige das unverantwortliche Verhalten einiger Staaten, die einen neuen Weltkrieg und einen atomaren Konflikt riskierten.

„Wir wollen das nicht, wir wollen Frieden“, sagte er und fügte hinzu, dass man den Konflikt in der Ukraine geografisch gesehen als regionaler Konflikt betrachten könne, aber er habe „globale Konsequenzen“.

Entschädigung für Polen

Polen wird von der EU noch vor dem katholischen Osterfest eine Entschädigung in Höhe von 300 Millionen Euro für die militärische und technische Unterstützung der Ukraine erhalten, und Warschau will nach den Feiertagen weitere 500 bis 600 Millionen Euro erhalten, sagte Morawiecki.

Er wies darauf hin, dass diese Entschädigung „für Polen sehr nützlich sein wird“. „Anstelle der alten Waffen, die wir der Ukraine überlassen haben, können wir mit den europäischen Geldern moderne Waffen und Munition kaufen und Produktionslinien für verschiedene Waffentypen aufbauen“, betonte er.

Im vergangenen Jahr hat Polen insgesamt 2,2 Milliarden Euro an Militärhilfe an die Ukraine überwiesen.

Ende der Übersetzung

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 26.03.2023