Putin zerstört 60 % der Covid-Impfstoffe in Russland?

Teile die Wahrheit!

Folgende Meldung wurde am 21. März 2023 über die Seite Real Raw News verbreitet:

Wladimir Putin hat sechzig Prozent aller Covid-19-Impfstoffe in Russland zerstört und wird weiterhin Krieg gegen das „Gift“ des Deep State führen, bis jede Dosis auf russischem Boden zerstört ist, sagte FSB-Agent Andrei Zakharov gegenüber Real Raw News.

Wie am 4. März berichtet, brachte Putin die Sputnik- und CoviVac-Impfstoffe mit einem dramatischen Anstieg der HIV-Fälle in der gesamten Russischen Föderation in Verbindung.

Er beauftragte seinen Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit der Überwachung einer massiven Operation zur Säuberung von Krankenhäusern, Apotheken und Kliniken von Medikamenten sowie zur Schließung von Impfstoffproduktionsanlagen.

Darüber hinaus sagte er Berichten zufolge, dass die Wissenschaftler, die HIV in Covid-Impfstoffe eingebracht haben, für ihre Verbrechen getötet werden müssten.

Laut Zakharov haben russische Spezialeinheiten und staatliche Sicherheitsagenten einen Blitzkrieg gegen Krankenhäuser von Moskau bis Ayan am Ochotskischen Meer, von Omsk an der Grenze zu Kasachstan bis Saskylak im kalten Norden geführt. Regelmäßige Truppen wurden von der ukrainischen Front abgezogen, um bei der Impfsäuberung zu helfen.

Auf Befehl Putins zielten die russischen Streitkräfte zunächst auf große Krankenhäuser in dicht besiedelten Städten, da diese Standorte die größten Vorräte hatten, beschlagnahmten Impfstoffe und verhafteten oder exekutierten Mitarbeiter, die sich Putins rechtmäßigen Befehlen widersetzten. Krankenhausverwalter in Moskau, Minsk und St. Petersburg wurden enthauptet, weil sie sich Putins Mandat widersetzt hatten. (Machthaber beginnen mit der Etablierung eines „Vogelgrippe“-Narrativs: Neuer Impfstoff wird vorbereitet)

„Sie haben nicht kooperiert und den Preis für ihre Unverschämtheit bezahlt“, sagte Zakharov. „Wir haben Krankenhäuser erwischt, die versuchten, die Impfstoffe zu verstecken. Dieser Verrat darf nicht zugelassen werden. Wir finden und zerstören sie – die Impfstoffe und die Impfstoffliebhaber.“(Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird)

Er fügte hinzu, dass die Zerstörung von Impfstoffen keine einfache Angelegenheit sei; Russische Streitkräfte überfallen nicht unvorsichtigerweise Krankenhäuser und zerschlagen Impfstofffläschchen.

Putin hat seine Besorgnis über die Auswirkungen von Abwässern geäußert, die in den Mutterboden sickern und in das Grundwasser eindringen, eine potenzielle ökologische und biologische Katastrophe.

Daher werden alle beschlagnahmten Impfstoffe per Militärkonvoi zur Mezhgorye-Forschungsstation unter dem Berg Yamantau im Uralgebirge gebracht, eine lange Reise durch zermürbendes Gelände. Dort werden die Impfstoffe in eine sogenannte „Blitzkammer“ gegeben – eine isolierte, geschlossene Struktur, in der die Materie intensiver Hitze von bis zu 3400 Grad Celsius ausgesetzt wird.

„Wir fanden es seltsam, dass sich Wasser bei 100 Grad Celsius in Dampf verwandelt, aber diese Impfstoffe brauchten 800 Grad Celsius, um zu verdampfen. Unsere Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass dies auf das Vorhandensein von Metallen in den Impfstoffen zurückzuführen ist. Unsere Anlage macht den Dampf inert“, sagte Zakharov. (Die nächste Pandemie ist 2025-2028 im Anmarsch – die WHO rüstet für die zukünftige Weltregierung auf (Videos))

Dass Wladimir Putin es geschafft hat, sechzig Prozent der Impfstoffe in weniger als einem Monat zu eliminieren, ist wirklich eine monumentale Leistung, fügte Zakharov hinzu.

„Präsident Putin hat sich der Menschlichkeit verpflichtet“, sagte er.

Der Kampf, Russland von Impfstoffen zu befreien, hat jedoch einen hohen Tribut von den russischen Streitkräften gefordert. Als Spetznas gegen ein Krankenhaus in Perm vorging, das am Ufer des Flusses Kama in der Nähe des Uralgebirges liegt, stießen sie auf unerwarteten Widerstand; Vierzig mit automatischen Waffen bewaffnete Impfstoffbefürworter bewachten das Treppenhaus zu einem Keller voller gekühlter Impfstoffe. Fünf Spetznas starben, aber die Mission war letztendlich erfolgreich.

Auch das russische Militär erlitt Verluste, als es medizinische Einrichtungen in Barnaul, Wolgograd, Saratow und Toljatti angriff. Zakharov sagte, dass Sympathisanten des Deep State in der Staatsduma wahrscheinlich Aufständische mobilisiert haben, um Impfstoffvorräte zu sichern, von denen einige mit US-Waffen wie M-16-Gewehren und automatischen M-249-Waffen ausgerüstet waren.

„Wir haben getötet, wen wir mussten“, sagte Zakharov. „Diese Dreckskerle wollen, dass sich AIDS durch die Impfstoffe in ganz Russland ausbreitet. Das werden wir nicht zulassen. Sehr bald, sehr, sehr bald wird es in unserem Land keine Impfstoffe mehr geben.“

Abschließend sagte er, dass 50 Wissenschaftler, die mit den HIV-Impfstoffen in Verbindung stehen, „umsorgt“ worden seien.

Ende des Zitats bei RRN.

Russland füllt die COVID-19-Impfstoffe auf, zerstört sie nicht

Ist das nun richtig oder falsch?

Falsch. Es gibt weder Beweise dafür, dass Putin die Vernichtung aller COVID-19-Impfstoffe angeordnet hat, noch gibt es eine offizielle Erklärung der Regierung zu diesem Thema.

Laut einer staatlichen inländischen Nachrichtenagentur gab das russische Gesundheitsministerium am 4. März bekannt, dass es die Vorräte an Sputnik V, dem im Land entwickelten COVID-19-Impfstoff, nach einigen Engpässen bei der Impfung wieder aufgefüllt habe.

DIE FAKTEN: Ein falscher Post, der diese Woche in den sozialen Medien kursierte, behauptet, Putin habe die Vernichtung aller COVID-19-Impfstoffe in Russland angeordnet.

Die Behauptung stammt aus einer Geschichte , die am 4. März von Real Raw News veröffentlicht wurde, einer Website, die in ihrem Haftungsausschluss feststellt, dass sie „Humor, Parodie und Satire“ enthält. Social-Media-Nutzer teilten dann die unbegründete Behauptung.

„Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Vernichtung aller Covid-19-Impfstoffvorräte auf russischem Boden angeordnet“, hieß es in einem falschen Post auf Twitter.

Laut Ria Novosti, der staatlichen Nachrichtenagentur , war den Moskauer Kliniken die erste Komponente des Zwei-Schuss-Impfstoffs Sputnik V ausgegangen.

Das russische Gesundheitsministerium gab am Samstag per Telegramm bekannt, dass es Lieferungen von Sputnik V nach Moskau und in andere Regionen des Landes geliefert habe, die einen Mangel an dem Schuss gemeldet hatten.

„Chargen des Sputnik-V-Impfstoffs wurden vom Gesundheitsministerium verteilt und vom Lieferanten bereits an die Stadt Moskau und eine Reihe anderer Regionen geschickt, die einen Rückgang der Impfstoffvorräte gemeldet haben“, erklärte das Gesundheitsministerium .

Das Ministerium gab nicht an, in welchen anderen russischen Regionen die Impfstoffvorräte aufgefüllt werden müssten.

Real Raw News antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/realrawnews.com am 27.03.2023