Von den Rothschilds und Rockefellers erpresst: Westliches Finanzsystem erleidet 8 Billionen Dollar Implosion, Revolution folgt

Der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems ist eine mathematische Gewissheit, denn die jüngsten Zinserhöhungen haben den Finanzinstituten einen Verlust von mindestens 8 Billionen Dollar beschert. Die Regierungen haben versucht, dies den Menschen aufzubürden. Eine Revolution wird die Folge sein. Das ist der Grund, warum Frankreich, Deutschland, Pakistan, Israel und viele andere Länder von beispiellosen Unruhen heimgesucht werden. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Es gibt auch ein globales Erwachen der Tatsache, dass die so genannte „regelbasierte Weltordnung“ die Herrschaft von völkermordenden, Satan anbetenden Kriminellen bedeutet. Das bedeutet, dass Massenverhaftungen und Kriegsverbrechertribunale unvermeidlich sind.

Die Frage ist nun, welcher khasarische Mafia-Marionettenführer als erster fallen wird, Emanuelle Macron in Frankreich oder Benyamin Netanyahu in Israel? Wer auch immer es sein wird, es werden in kurzer Zeit der falsche Präsident Joe Biden in den USA, Justin Castrudeau in Kanada, Olaf Scholz in Deutschland und Ursula von de Leyen in der EU folgen… Weitere Dominosteine, die fallen werden, sind der falsche Papst Franziskus und die Marionettenführer in Pakistan, Südkorea, Japan usw.

Da der Bankrott der herrschenden Klasse der westlichen khasarischen Mafia die Ursache für den politischen Aufruhr ist, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die neuesten Entwicklungen an dieser Front werfen.

Grundsätzlich gilt: Egal wie sehr man versucht, die Realität zu verdrängen, irgendwann holt sie einen Weg ein. Die KM hat als erstes damit begonnen, der Realität auszuweichen, indem sie den Banken erlaubt hat, für jede 8 Dollar, die sie haben, 100 Dollar zu verleihen; dies sind die so genannten „BIZ-Regeln“.

Das ist gefährlich, denn es bedeutet eine mehr als zehnfache Verschuldung. Dann, als dies nicht mehr funktionierte, erhöhte Bill Clinton Rockefeller den Einsatz, indem er eine 1000-fache oder noch höhere Hebelwirkung zuließ.

Dies verwandelte den größten Teil des westlichen Finanzsystems in eine gigantische Halluzination, die als Derivate bekannt ist, mit zahllosen Billionen von Dollar (eine imaginäre, aber sehr große Zahl), die in den Supercomputern der Banken hin und her geschoben werden.

Das Problem ist, dass der Rest der Welt, insbesondere die Asiaten, darauf bestanden, mit Geld bezahlt zu werden, das durch reale Dinge, die tatsächlich existieren, gedeckt ist. Um die Schulden an Asien usw. weiterhin mit realen Dingen zu bezahlen, stahlen die UNITED STATES OF AMERICA Corporation und ihre Eigentümer Öl aus dem Irak und anderen Ländern, erpressten Japans Notgroschen, zwangen die Welt, giftige Impfstoffe zu kaufen usw. (Die erste Weltrevolution, die die Menschheit befreien wird?)

Der Krieg in der Ukraine war ihr letztes Hurra, denn sie nutzten ihn, um ihre Waffenvorräte zu verkaufen und gestohlene Kryptowährung über die ukrainische Zentralbank zu waschen.

Da selbst dies nicht ausreichte, begannen die Rockefellers, Rothschilds usw., noch mehr Geld von der europäischen und amerikanischen Bevölkerung zu erpressen.

So sprengten sie beispielsweise die Nordstream-Pipeline, um die Europäer zu zwingen, Flüssiggas aus den USA zum vierfachen Preis zu kaufen, den sie Russland zahlten. Aus diesem Grund sind die gesamten LNG-Importe der EU aus den USA im Jahr 2022 um 154 Prozent gegenüber 2021 gestiegen. Natürlich ist der Lebensstandard in Europa entsprechend gesunken. Dies ist einer der Gründe, warum Europa jetzt in Flammen steht (mehr dazu später).

Die größte Erpressung geht jetzt von der privaten FRB aus, die die Zinssätze erhöht. Die Indian Express Newspaper schätzt, dass die US-Banken infolge der jüngsten Zinserhöhungen mindestens 2 Billionen Dollar verloren haben, während die Banken außerhalb der USA seit 2022 6 Billionen Dollar an Investitionen in zinssensitive Anlagen verloren haben. https://www.newindianexpress.com/web-only/2023/mar/23/a-new-global-banking-crisis-2558810.html

Diesen konservativ geschätzten Verlusten von 8 Billionen Dollar stehen fast 24 Billionen Dollar an Vermögenswerten der von der FDIC versicherten US-Banken gegenüber, während die FDIC nur 125 Milliarden Dollar in ihrer Kriegskasse hat. Selbst diese 125 Mrd. $ sind weg, weil die US-Banken 153 Mrd. $ zu einem Strafzins von 4,75 % gegen Sicherheiten am Diskontfenster geliehen haben.

Das ist mehr als während der Lehman-Krise im Jahr 2008. Dabei sind die Vier-Milliarden-Dollar-Verluste der Banken aus Derivatgeschäften noch gar nicht berücksichtigt. Ein Zeichen dafür, dass diesmal sogar die Zentralbanken untergehen, ist, dass die niederländische Zentralbank im letzten Jahr fast eine halbe Milliarde Euro verloren hat, ihr erster Verlust seit der großen Depression von 1931. Dies ist erst der Anfang.

https://nltimes.nl/2023/03/23/dutch-central-bank-reports-first-loss-since-1931-amid-rising-interest-rates

Diese Finanzkrise wird unweigerlich zum Zusammenbruch der Weltbank, des IWF, der BIZ und der meisten internationalen Finanzinstitutionen sowie vieler Regierungen führen. Systemversagen gefällig?

Aus diesem Grund hat das westliche Komitee der 300 den Ältesten Asiens vorgeschlagen, Verhandlungen über die Schaffung einer neuen Weltfinanzarchitektur aufzunehmen. Insbesondere unterstützen sie die Idee, eine künftige Planungsagentur mit Sitz in Asien einzurichten. Diese würde die funktionalen Teile des IWF, der Weltbank, der BIZ usw. übernehmen und dazu beitragen, die westlichen Ressourcen weg vom ewigen Krieg und Ressourcendiebstahl und hin zum Aufbau einer besseren Zukunft für den gesamten Planeten umzuleiten.

Selbst wenn die Asiaten nicht sofort in Verhandlungen einwilligen, steuert der Westen auf einen totalen Regimewechsel zu. Die Asiaten werden sich dann mit der neuen Führung auf irgendeine Art von Abkommen einigen müssen, sei es Krieg oder Frieden.

Sehen wir uns also an, wie sich die Revolution entwickelt. Wir beginnen mit Israel, das nach der Schweiz das Hauptquartier der KM ist.

Ihre Mossad-Quellen berichten: „Das Land befindet sich in einer totalen Revolution. Das alles passiert jetzt.“

Hier sind einige Stichpunkte, die das totale Chaos in diesem Land zeigen:

„Israelischer Konsul in New York tritt zurück und sagt, er könne Netanjahu nicht dienen.“

„Mehrere Bürgermeister kündigen Hungerstreik wegen Justizreform an“

„Massive Proteste in Israel, nachdem Premierminister Netanjahu den Verteidigungsminister entlassen hat, der sich gegen die Justizreform ausgesprochen hatte“

„Israel befindet sich in der größten Gefahr seit dem Krieg von 1967“ – der ehemalige Premierminister Naftali Bennet

Der hebräische Kanal 12 zitiert einen hohen Beamten der Likud-Partei: „Netanjahu hat die Kontrolle verloren“

„Gerüchte über eine Meuterei in den israelischen Verteidigungskräften“.

„Israels nationale Gewerkschaften rufen zu einem Generalstreik auf, der die Wirtschaft lahmlegt.“

Die Situation hat einen Punkt erreicht, an dem „der Avatar Netanjahu gezwungen war, sich in einen Schutzraum zu flüchten, als Massen wütender Bürger sein Haus stürmten.“

Dies ist der Fall Babylons und das Ende von über 3000 Jahren jüdischer Sklaverei, sagen jüdische Widerstandskräfte.

In Frankreich hingegen ist die Lage noch dramatischer. Es wird geschätzt, dass weit über 9 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, davon 3,5 Millionen allein in Paris.

Noch bedrohlicher für Rothschilds Sklavenpräsident Macron ist, dass die Polizisten ihre Waffen niedergelegt haben und die Demonstranten unterstützen. Der Mob schreit „Wenn Macron fällt… werdet ihr alles lernen“.

Unter anderem haben sie bereits erfahren, dass die französische First Lady Brigitte Macron ihr Leben als Mann begonnen hat. Das liegt daran, dass ihre Klage gegen zwei Frauen, die behaupteten, sie habe sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen, ohne Anhörung abgewiesen wurde. Der wichtige Punkt ist, dass die Tatsache, dass er/sie so hart gekämpft hat, um dies geheim zu halten, bedeutet, dass Macron damit erpresst wurde.

Französische Fernsehsender haben bereits berichtet, dass die französische Elite jedes Jahr Tausende von Kindern foltert und tötet, um Adrenochrom zu gewinnen. Das wird für die KM-Führung in Frankreich nicht gut ausgehen. Macron hofft, nächste Woche nach China zu fliegen, um Hilfe zu bekommen, aber es ist eine gute Wette, dass er verhaftet wird, bevor er dort ankommen kann.

Auch in Deutschland zeichnet sich ein Regimewechsel ab. Die deutsche Oppositionspartei AFD zum Beispiel sagt: „Wenn Seymour Hersh Recht hat [dass er an der Sprengung der Nordstream-Pipeline beteiligt war], hat Bundeskanzler Olaf Scholz Hochverrat begangen und muss zurücktreten“.

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/germanys-afd-party-on-nord-stream-attack-if-seymour-hersh-is-correct-german-chancellor-olaf-scholz-committed-treason-and-must-resign/

Außerdem wird Deutschland heute (27. März) durch einen massiven Streik lahmgelegt. Es ist der letzte in einer Reihe von monatelangen Arbeitskämpfen und Protesten, die die großen europäischen Volkswirtschaften getroffen haben, da höhere Lebensmittel- und Energiepreise den Lebensstandard beeinträchtigen.

https://tvpworld.com/68752840/megastrike-in-germany-begins-at-munich-airport

Dieser drohende Machtverlust ist der Grund, warum die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Macron und andere europäische Staats- und Regierungschefs China besuchen wollen, um Hilfe zu bekommen.

https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-emmanuel-macron-china-trip/

Auch der so genannte US-Präsident Biden versucht, ein Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu arrangieren, zeigt ihm aber bisher die kalte Schulter.

Hier von der offiziellen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua können Sie sehen, warum China seinen Anruf nicht annimmt:

Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, das in mehreren Kriegen biologische und chemische Waffen eingesetzt hat, und das einzige Land, das sich der Einrichtung eines multilateralen Verifizierungsmechanismus für das Biologiewaffenübereinkommen widersetzt,

Die Vereinigten Staaten sind der Kriegstreiber Nr. 1 in der Welt. In ihrer über 240-jährigen Geschichte befanden sie sich nur 16 Jahre lang nicht im Krieg und waren für etwa 80 Prozent aller bewaffneten Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich.

https://english.news.cn/20230326/c67c3e9a1f064ec789281bc1ab3bb512/c.html

In jedem Fall sind die Tage der Marionetten des Rockefeller-Regimes Biden gezählt. Wir hören aus mehreren Quellen, dass das ganze politische Drama um die bevorstehende Verhaftung von US-Präsident Donald Trump „nichts weiter als eine Zirkusnummer ist. Es ist alles einstudiert, und die Allianz der weißen Hüte kontrolliert die Show“. Das ist es, was hinter Schlagzeilen wie dieser steckt:

Trump stellt Plan zur „Zerschlagung des Tiefen Staates“ vor, während eine mögliche Anklage droht.

https://m.youtube.com/watch?v=NcMVdh915AE&feature=youtu.be

Auch in Kanada werden die Messer gegen den Kriegsverbrecher Justin Castrudeau gewetzt. Unter anderem treibt er Kanada in den Bankrott, um seinen Herren vom Weltwirtschaftsforum zu dienen.

Der Angriff auf westliche Handlanger ist Teil einer „globalen Inszenierung, die wie eine Zirkusvorstellung von Tag zu Tag spannender wird“, so die CIA-Quellen.

Ein großer Teil der Show findet in Pakistan statt, wo Imran Khan – unterstützt von der Whitehat Global Alliance – heute die größte Kundgebung in der Geschichte des Landes abhalten wird, während die derzeitige unrechtmäßige Regierung gegen seine Anhänger vorgeht.

https://irshivideos.com/imran-khan-will-hold-the-biggest-rally-in-history-today-iv-news/

Der derzeitige falsche Premierminister Shariff sagt, Khans politische Partei sei keine politische Partei, sondern „eher eine Bande von Militanten“. Damit meint er natürlich sich selbst und seine eigene, mit Heroin handelnde Marionettenregierung.

https://www.channelnewsasia.com/asia/pakistans-parliament-summoned-midst-crisis-over-former-pm-imran-khan-3362696

Die Show umfasst auch ein militärisches Feuerwerk im Nahen Osten. Letzte Woche kam es zu einem beispiellosen militärischen Zusammenstoß zwischen dem Iran und den USA auf syrischem Boden. Bisher haben die Russen die Iraner zurückgehalten, aber jetzt, da der Iran und Saudi-Arabien ein Militärbündnis eingegangen sind, sieht es so aus, als hätten China und Russland grünes Licht gegeben, um die US-Öldiebe aus Syrien und dem Irak zu vertreiben. https://www.debka.com/iranian-drones-and-us-fighter-jets-in-first-ever-duel-over-east-syria/

Das saudische Fernsehen zeigte unterdessen, wie Biden seine Hand ausstreckte, um die einer nicht existierenden Person zu schütteln, sich auf der Bühne verirrte und die Stufen der Air Force One hinaufstürzte, während eine ebenso nutzlose Kamala Harris zusah.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/national-embarrassment-saudi-tv-mocks-biden-skit

Der gefälschte Präsident Biden reagierte auf diese Entwicklungen mit den Worten: „Machen Sie keinen Fehler, die Vereinigten Staaten suchen nicht, ich betone nicht, einen Konflikt mit dem Iran.“

Jetzt sieht es so aus, als hätten die USA einen Rückzieher gemacht und würden sich aus Syrien zurückziehen, wenn man dieser Nachricht Glauben schenken darf:

Am 25. März wurden mindestens 80 Tankwagen mit Hunderten von Tonnen gestohlenen syrischen Öls als Teil eines 148 Fahrzeuge umfassenden Konvois, der den illegalen Grenzübergang Al-Walid passierte, aus Syrien herausgebracht.

https://thecradle.co/article-view/22945/us-resumes-theft-of-syrian-oil-hours-after-merciless-attack-on-occupation-bases

Wir stellen außerdem fest, dass Ägypten den IWF verlassen hat und offiziell ein neues Mitglied der Neuen Entwicklungsbank (NDB) geworden ist, die von den BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) gegründet wurde.

https://tass.com/economy/1593081

Auch in Mexiko beschlagnahmten mexikanische Marinesoldaten und Polizisten das Hafenterminal des US-Bauunternehmens Vulcan Materials in der Nähe von Playa del Carmen in Südmexiko. Hinter dieser Geschichte verbirgt sich eindeutig mehr als berichtet wird, vermutlich geht es um Drogengelder usw.

Auch in Afrika tut sich einiges. Letzte Woche trafen sich 40 afrikanische Staatschefs mit Putin und Xi in Moskau. Als Zeichen dafür, dass die Russen, die die Franzosen aus den meisten Teilen Afrikas vertrieben haben, nun die britischen „Ex-Kolonien“ ins Visier nehmen, sagte der ugandische Präsident Yoweri Museveni, er sei dankbar für die Unterstützung der Sowjetunion im Kampf Afrikas gegen den Kolonialismus…. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation…im Bereich der Verteidigung. https://tass.com/world/1594359

Etwa zur gleichen Zeit verstaatlicht der Tschad alle Vermögenswerte des multinationalen Ölgiganten Exxon Mobil, einschließlich seiner Kohlenwasserstoff- und Explorationsgenehmigungen. Dies bedeutet, dass die Rockefellers nicht mehr in der Lage sind, Öl aus diesem Land zu stehlen.

https://apnews.com/article/exxon-mobil-chad-oil-f41c34396fdff247ca947019f9eb3f62

Unterdessen räumt General Michael Langley, der Chef des US Africa Command (AFRICOM), ein, dass Afrikaner, die von den USA ausgebildet werden, später an Putschen gegen zivile Regierungen beteiligt sind

https://news.antiwar.com/2023/03/23/africom-says-african-coup-leaders-share-core-values-with-us-military/

Wir sehen auch Lastwagen, die Kohle aus Richard’s Bay in Südafrika in die EU transportieren. 9,6 Millionen Tonnen in 9 Monaten. Es könnte sein, dass die KM mit gestohlener Kohle aus Südafrika flieht, so wie die Amerikaner mit dem letzten gestohlenen Öl aus Syrien fliehen.

Vor diesem Hintergrund erklärte Xi Jinping gegenüber den Medien: „Es kommt ein Wandel, wie er seit 100 Jahren nicht mehr stattgefunden hat, und wir treiben diesen Wandel gemeinsam voran“, woraufhin Putin antwortete: „Ich stimme zu“.

Sie fügten hinzu, dass Chinas Friedensvorschlag für die Ukraine „nicht nur von Russland gebilligt, sondern vom gesamten globalen Süden unterstützt wird.“

Der Krieg in der Ukraine wurde ohnehin von Russland gewonnen. Gegenwärtig sind 100.000 ukrainische Soldaten in der strategisch wichtigen Stadt Bakhmut alias Artjomowsk eingeschlossen.

Jetzt erfahren wir, dass der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu und der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar eine Vereinbarung über das Schwarze Meer getroffen haben. Wie eine hochrangige CIA-Quelle anmerkt, „wird derjenige, der das Schwarze Meer kontrolliert, diesen Krieg gewinnen“.

Die in die Enge getriebenen KM-Ratten erhöhen unterdessen den Einsatz für ihre Kriegsverbrechen. Der polnische Geheimdienst sagt: „Die Ukraine hat seit zwei Monaten chemische Waffen eingesetzt. Die genaue chemische Zusammensetzung der verwendeten Substanzen ist noch nicht bekannt, aber sie verursachen schwere Verletzungen bei Soldaten und Zivilisten. Der Einsatz von Chemiewaffen ist ein Kriegsverbrechen der ukrainischen Seite“.

Die KM versuchen auch, radioaktive Substanzen zu verbreiten, die als „abgereicherte Uranmunition“ getarnt sind. Deshalb wird die stellvertretende britische Verteidigungsministerin Annabelle Goldie wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden.

https://declassifieduk.org/britain-supplying-depleted-uranium-rounds-to-ukraine/

In Polen plant derweil „die derzeitige Regierungspartei, ein Chaos zu hinterlassen, eine Büchse der Pandora, scheinbar im Streit mit anderen und im Wissen, dass sie gemeinsam regieren werden: ein riesiges Haushaltsloch, schlechte Investitionen und Planung und Wahlen, die wie ein Gesangswettbewerb ablaufen“, so der polnische Geheimdienst. Sie sagen, dass der Plan der KM darin besteht, „Rizin-Impfstoffe in niedriger Konzentration zu verwenden, um den Rest des Volkes zu vernichten. Sie können dies mit Hilfe von Ukrainern in polnischen Uniformen tun. Die Chanukka-Regierung in Warschau hat einen Plan zur Liquidierung der polnischen Nation, der derzeit umgesetzt wird. Der polnische Staat soll sich aus Juden und Ukrainern zusammensetzen, die Amtssprachen werden Hebräisch und Ukrainisch sein.“

Das polnische Volk kann sicher sein, dass die globale Whithat-Allianz diesen KM-Plänen für ein größeres Khazaria ein Ende setzt. Polen wird befreit werden.

In den USA sagt das American College of Physicians, dass ein super-tödlicher FUNGUS mit einer Tötungsrate von 60% eine „dringende Bedrohung“ darstellt, die sich über Amerika ausbreitet. Die Konzernmedien bezeichnen dies als eine „HBO-Hitserie“. Darin werden Figuren von einem Cordyceps-Pilzstamm befallen, der sich so entwickelt hat, dass er Menschen infiziert, ihren Verstand kontrolliert und sie in blutrünstige Zombies verwandelt, denen Ranken aus dem Körper wachsen und die andere infizieren können. Es ist offensichtlich, dass der Angstporno, der von der KM herausgebracht wird, inzwischen zur Farce verkommen ist.

Schließlich hören wir von verstärkten Kämpfen in Untergrundbasen in den USA und jetzt auch in Kanada. Wir erhalten sogar Nachrichtenberichte aus Kanada, in denen sie zumindest zugeben, dass die jüngsten Erdbeben nicht natürlich sind, aber mit ziemlicher Sicherheit über die Ursache lügen. Beachten Sie, dass es 4 km unter der Erde war. https://edmonton.ctvnews.ca/largest-recorded-alberta-earthquake-not-natural-from-oilsands-wastewater-study-1.6325474

Wir erhalten auch immer mehr Berichte über ungewöhnliche Himmelsaktivitäten. Hier sind also einige der neuesten Meldungen:

1. UFOs vom Flugdeck aus auf dem Bildschirm gesehen

2. Mehrere UFOs über dem Ozean.

3. Plasmastrahlungsfahrzeuge außerhalb der Welt

4. Zigarrenförmiges UFO über Italien

5. Eine Flotte von Skysnakes über Sacramento, Ca. USA

6. Interdimensionales UFO-Portal

https://www.facebook.com/reel/3597056713865109/?s=ifu

Wenn sich die Dinge weiterhin so entwickeln, werden wir vielleicht bald alle Sternentore in unseren Wohnzimmern und fliegende Untertassen in unseren Garagen haben. Wir können nur hoffen.

…

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 29.03.2023