Poliovirus-Ausbruch in Afrika im Zusammenhang mit Impfstoffen von Bill Gates

naturalnews.com berichtet: Ausbrüche des von Impfstoffen stammenden Poliovirus im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Burundi wurden mit Impfstoffen in Verbindung gebracht, die von der Bill and Melinda Gates Foundation an beide Nationen geliefert wurden.

Gesundheitsbeamte beider Nationen entdeckten die Fälle und informierten sofort die Weltgesundheitsorganisation und die Global Polio Eradication Initiative.

Die WHO sagte, die burundische Regierung habe den Nachweis des Virus bei Kindern zu einem nationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Die Fälle ereigneten sich in Burundis westlichem Distrikt Isale, in der Nähe des großen städtischen Zentrums Bujumbura und nur etwa ein Dutzend Meilen von der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo entfernt. Proben aus der Umweltüberwachung von Abwasser bestätigten das Vorhandensein von Poliovirus Typ 2.

In der Demokratischen Republik Kongo wurde bei mindestens sechs Kindern in den östlichen Provinzen Tanganjika und Süd-Kivu bestätigt, dass sie das aus dem Impfstoff stammende Typ-2-Poliovirus haben.

Dies sind die ersten international anerkannten Fälle von Poliovirus im Zusammenhang mit der Verwendung eines neuen Impfstoffs , des neuartigen oralen Polio-Impfstoffs Typ 2 (nOPV2), der speziell entwickelt wurde, um das Risiko von Polio in unterentwickelten Ländern zu verringern.

Im Gegensatz zum Polio-Wildvirus verursacht das zirkulierende, aus Impfstoffen stammende Poliovirus Typ 2 (cVDPV2) Infektionen, wenn sich ein abgeschwächter Stamm des Poliovirus, der in oralen Polio-Impfungen vorhanden ist, über einen längeren Zeitraum in der Bevölkerung ausbreitet. (Entvölkerungs-Droge heimlich in Lebensmittel gepumpt? Bill Gates investierte vor mysteriöser Eiknappheit und Preiserhöhungen in künstliche Eier (Videos))

Das letzte Mal, als Burundi einen cVDPV2-Ausbruch hatte, war vor über drei Jahrzehnten .

Die von der Gates Foundation geführte NGO behauptet, dass mehr Impfstoffe die richtige Reaktion auf Ausbrüche sind

Die Nichtregierungsorganisation, die die Bemühungen zur Eindämmung des Ausbruchs leitet, ist die GPEI. Die GPEI ist eine Partnerschaft, die sich aus der WHO, mehreren anderen globalen Gesundheitsorganisationen und insbesondere der Bill and Melinda Gates Foundation zusammensetzt.

Mit Hilfe der WHO und der GPEI plant Burundi, in den kommenden Wochen eine Polio-Impfkampagne für alle berechtigten Kinder bis zum Alter von sieben Jahren durchzuführen. Die Demokratische Republik Kongo hat für April eine ähnliche Impfkampagne geplant, die von der GPEI geleitet werden soll.

„Während die Erkennung dieser Ausbrüche eine Tragödie für die betroffenen Familien und Gemeinden ist, ist dies bei einer breiteren Verwendung des Impfstoffs nicht unerwartet“, sagte die GPEI, die auch lokale Behörden in „Nachbarländern“ unterstützt.

„Polio ist hochgradig ansteckend, und rechtzeitiges Handeln ist entscheidend, um Kinder durch wirksame Impfungen zu schützen“, sagte Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektor für Afrika. „Wir unterstützen die nationalen Bemühungen, die Polio-Impfung zu verstärken, um sicherzustellen, dass kein Kind vergessen wird und keinem Risiko der schwächenden Auswirkungen von Polio ausgesetzt ist.“(Die nächste Pandemie ist 2025-2028 im Anmarsch – die WHO rüstet für die zukünftige Weltregierung auf (Videos))

Die GPEI sagte, dass ihre Mobilisierung in der Region „eine gründliche Risikobewertung“ und die Frage beinhalten werde, wie „das Risiko einer weiteren Übertragung verringert werden kann“. Die NGO wird auch Massenimpfkampagnen in der Region durchführen.

Die GPEI stellte fest, dass rund 600 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs in 28 Ländern verabreicht wurden, seit er der Öffentlichkeit im März 2021 zur Verfügung gestellt wurde. Die NGO behauptet weiterhin, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist.

„Während des umfangreichen Feldeinsatzes des Impfstoffs sind die Stämme in der Demokratischen Republik Kongo und in Burundi die einzigen beiden nachgewiesenen cVDPV2-Ausbrüche, die mit nOPV2 in Verbindung gebracht wurden“, behauptete GPEI.

Die Organisation behauptete weiter, dass es ohne den neuen, von der Gates Foundation finanzierten Impfstoff „30 bis 40“ mehr cVDPV2-Notfälle in der Region aufgrund der Prävalenz oraler Polio-Impfungen (OPV) geben würde.

„Solange wir in einigen Ländern orale Polio-Impfstoffe verwenden, werden OPV-abgeleitete Viren weiterhin zirkulieren und eine Bedrohung für alle ungeimpften Menschen darstellen“, behauptete der Virologe Vincent Racaniello von der Columbia University .

Trotz der Behauptungen, die Zahl der durch Impfung verursachten Polio-Fälle zu verringern, hat die WHO im Jahr 2022 in mindestens 14 Ländern mehr als 400 Fälle von cVDPV2 aufgrund von OPV registriert.

Im vergangenen Jahr tauchten zum ersten Mal seit Jahren Fälle im Zusammenhang mit dem oralen Impfstoff in reichen Ländern wie Großbritannien, Israel und den USA auf.

Beamte begannen letztes Jahr mit der Einführung eines neuen oralen Polio-Impfstoffs, von dem sie hofften, dass er weniger wahrscheinlich zu einer Version mutieren würde, die neue Ausbrüche auslösen kann.

Es wurde jedoch festgestellt, dass die Epidemie in Burundi – zusätzlich zu sechs Fällen im Kongo – durch den neuen oralen Impfstoff ausgelöst wurde.

In ganz Afrika wurden im vergangenen Jahr mehr als 400 Fälle von Polio mit dem oralen Impfstoff in Verbindung gebracht, darunter Kongo, Nigeria, Äthiopien und Sambia.

Die Krankheit bleibt auch hartnäckig in Pakistan und Afghanistan verankert, wo die Übertragung nie gestoppt wurde.

Afghanistan und Pakistan melden jetzt mehr Fälle von Lähmungen durch impfstoffbedingte Polio als durch das Wildvirus.

Ironischerweise ist Afrika jetzt frei von „wilder“ Kinderlähmung.

Die einzigen Fälle des Virus sind impfstoffinduziert.

