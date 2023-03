Wie Sie sich auf den Tag vorbereiten können, an welchem der Euro und Dollar diesen Sommer verschwinden!

Teile die Wahrheit!

Dieser Blog beschäftigt sich schon seit 4 Jahren mit dem Schicksal des Euro, dessen Ende bereits 2012 durch den ESM-Vertrag besiegelt wurde.

Seit 2016 diskutieren die Zentralbanken über eine Währungsreform (CBDC), welche in einigen Ländern wie beispielsweise China bereits vor Jahren getestet wurde.

Und schon in 3 Tagen ändert sich alles für den Dollar:

Zunächst ist jahrelang nichts passiert und jetzt geht es im Schweinsgalopp über die Klippen.

In Großbritannien und den USA wird seit November 2022 bereits darüber berichtet, wie die Währungsreform durchgeführt wird und mit dem Ausbruch der Bankenkrise vor 2 Wochen befinden wir uns schon mittendrin im Untergang des Euro.

Es wird also höchste Zeit, dass Sie sich darauf vorbereiten, was Sie ohne den Euro in der Tasche noch alles machen können.

Wir haben das hier auf dieser Seite in den letzten 3 Jahren immer wieder ausführlich diskutiert und Sie haben jetzt noch maximal 3 Monate Zeit für einen Quickie, aber auch nur dann, wenn Sie Glück haben.

Im ersten Schritt geht es darum, dass Sie zunächst einmal das Problem an sich erkennen müssen und dann endlich handeln sollten, bevor es endgültig zu spät ist. (Dominoeffekt Weltfinanzkrise – hin zu einer neuen Finanzordnung?)

Sie haben jetzt schon eine deutlich schlechtere Startposition als diejenigen, welche sich bereits ein paar Jahre darauf vorbereiten konnten.

Das bedeutet, dass Sie jetzt Prioritäten setzen müssen oder sich ein Leben rund um die Mülltonne schönreden müssen.

300x250

Den ganz großen Wurf können Sie jetzt vergessen, weil Sie den Sechser mit Zusatzzahl in diesem Lotto an andere verschenkt haben.

Währungsreformen dienen zur Bereicherung der Obrigkeit, aber es fällt auch immer etwas für die Untertanen ab, wenn man danach strebt.

Augenblicklich laufen Sie auf eine neue Währung mit der Abkürzung CBDC zu und das bedeutet für Sie, dass Sie täglich einen Gruß vom Coronavirus und seinen Mutanten erhalten werden.

Und weil man ungebetene Gäste nur ganz selten durch Nichtstun loswird und starten wir jetzt durch.

300x250 boxone

Ein Virus ist an sich nichts wert und wie Sie damit täglich Ihre Rechnungen bezahlen sollen, hat keiner durchdacht, weil Sie in das Proletariat zurückgeschickt werden sollen.

Die Konsumgesellschaft verschwindet und wie sich das anfühlt, das können Sie jederzeit bei Charles Dickens nachlesen.

Die Chinesen wollten deshalb diese Währung nicht verwenden und die Nigerianer auch nicht.

Das Problem ist nur, dass Sie von der EZB gar nicht nach Ihrer Meinung gefragt werden.

Fangen wir also mit der jüngeren Währungsgeschichte oder mit dem Euro an.

Wie zufrieden waren Sie mit ihm?

Und dann stellen Sie sich vor, dass Sie schon im September von ihm träumen werden, und zwar so wie Sie nach seiner Einführung vermutlich noch lange von der DM geschwärmt haben.

Bei den letzten Währungsreformen 1948 und 2002 gab es keine Alternativen zu den neuen aufgezwungenen Währungen.

Dies hat sich nach der ersten Finanzkrise 2008 grundlegend geändert und mit diesem Thema werden wir beginnen, weil Sie einige Zeit benötigen werden, um sich mit dieser alternativen Währung schon vertraut machen zu können.

Und diese finanzielle Freiheit werden Sie schon bald zu schätzen wissen.

Doch auch der Dollar wird bald verschwinden…

Brasilien und China schmeißen US-Dollar aus gemeinsamen Handel

Brasilien und China werden den Handel untereinander nicht länger in US-Dollar verrechnen, sondern ihre beiden Landeswährungen miteinander konvertierbar machen. Der US-Dollar hat ausgedient.

Die Regierungen der beiden BRICS-Staaten Brasilien und China haben einen weiteren Schritt unternommen, um den Handel zwischen ihren Ländern zu vereinfachen und verintensivieren.

Bisher wurden alle Transaktionen untereinander von den beiden jeweiligen Landeswährungen in US-Dollar als Basis-Währung umgerechnet und erst dann miteinander verrechnet. Damit ist jetzt Schluss. Zukünftig sind beim Handel untereinander die Währungen Reais (Brasilien) und Yuan (China) mit- respektive gegen- oder auch untereinander konvertierbar.

Laut der brasilianischen Handels- und Investitionsförderungsagentur ApexBrasil soll das neue Abkommen Kosten senken und eine noch größere bilaterale Handelskooperation fördern und Investitionen erleichtern. In der Praxis wird der Abschluss auch den Einfluss der USA auf die Weltwirtschaft verringern, wenn sich zwei der größten Länder der Welt jetzt vom Dollar unabhängig machen.

Nach neuesten Zahlen ist China mit mehr als einem Fünftel aller Importe Brasiliens größter Handelspartner, gefolgt von den USA. China ist auch Brasiliens größter Exportmarkt und macht mehr als ein Drittel aller Exportgüter aus.

Immer mehr Länder distanzieren sich vom US-Dollar als Leitwährung. Stattdessen wird der Handel untereinander in einer der Währungen der beteiligten Länder abgerechnet oder aber es wird eine dritte, meist neutrale, Währung als Berechnungsgrundlage herangezogen.

Dem US-Dollar aber laufen die Interessenten davon. Russland machte den Anfang, als Moskau bekanntgab, dass Gas- und Ölgeschäfte mit russischen Unternehmen ausschließlich in Rubel zu begleichen wären. Die Biden-Administration war stinkig, wurde ihnen mit diesem Schritt doch ein Machtinstrument aus der Hand gerissen.

Weil immer mehr Länder immer weniger Vertrauen in die Biden-Administration haben und nicht länger von deren Politik und Forderungen abhängig bleiben wollen, scheren sie aus dem Handel mit dem US-Dollar als Leitwährung aus.

Die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen sind:

1. Sichern der Einkommensquelle(n)

Die derzeit vorrangige Maßnahme: Egal womit Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten, ob Sie angestellt, selbständig oder Bezieher von Renten, Pensionen, Mieten, Zinsen etc. sind, Sie müssen prüfen, wie krisensicher Ihre Einkommensquellen sind. Alle Einkommensarten sind grundsätzlich gefährdet und Sie sollten jetzt agieren statt später nur zu reagieren.

2. Prüfen und sichern der Finanzen

Dies umfasst die Analyse und Neudisposition aller Geldanlagen, soweit nötig und kurzfristig möglich. Trennen Sie sich von allen Papiergeldanlagen und Investments, die im Krisenfall deutlich an Wert verlieren. Treffen Sie darüber hinaus Maßnahmen, um Ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit aufrechtzuerhalten.

3. Ihre persönliche Vorsorge

Wenn der Crash kommt, wird die Infrastruktur sowie die Versorgung binnen weniger Tage für eine ungewisse Zeit zusammenbrechen. Das führt zu leeren Geschäften, Chaos und unmittelbarer Not. Legen Sie daher einen ausreichenden Vorrat für einige Wochen an, der Nahrungsmittel, Trinkwasser, Hygieneartikel, Verbrauchsgegenstände sowie Medikamente umfasst.

4. Ihre unmittelbare Sicherheit

Jegliche Vorsorge bringt nicht viel, wenn sie nicht sicher ist, Sie bestohlen oder ausgeraubt werden und sich nicht vor Eindringlingen schützen können. Daher sind grundlegende Schutzmaßnahmen Ihrer Person sowie Ihres Zuhauses unbedingt erforderlich.

5. Verbessern Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten

Die beste Chance, die zukünftigen Wirren zu überstehen, sind Sie selbst! Sie müssen in der Lage sein, mit allem, was auch immer über Sie hereinbrechen mag, mental fertig zu werden. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig die eigenen psychologischen und physischen Fähigkeiten zu verbessern.

Das sind die Bereiche, die Ihnen Rückhalt und Standfestigkeit für jede Situation geben, egal was passiert.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de/krisenvorsorge.com am 30.03.2023