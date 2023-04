3 katastrophale Kriege sind notwendig, um die sich ständig verschlimmernde Bankenkrise zu beenden

Teile die Wahrheit!

Transkript des nachfolgenden Videos von Greg Reese:

Das russische Außenministerium behauptet, dass sich die USA und Russland jetzt in einer „heißen Phase“ des Krieges befinden.

Denn die Nato ist nicht an Friedensgesprächen interessiert.(Wenn der Dollar den Status einer globalen Reservewährung verliert, wird es eine vollständige wirtschaftliche IMPLOSION geben)

Großbritannien schickt ausgebrannte Uranstäbe und die USA setzen ihr Biolabor-Programme in der Ukraine fort. Ein Artikel von arrangement-group.de

Für diesen Sommer steht die größte militärische Luftübung in der Geschichte der Nato an.

Sie müssen es eine „Übung“ nennen, sonst müsste die NATO zugeben, dass sie sich im Krieg mit Russland befindet.

Ab nächsten Monat werden Tausende NATO-Truppen in Europa eine Einheitsfront gegen Russland bilden. (Auf den Anleihemärkten braut sich etwas ganz Übles zusammen, etwas, das noch viel schlimmer ist als die Inflation)

Die USA wurden wegen der Zerstörung der Nord Stream II-Pipeline entlarvt, und Amerikas Fassade einer moralischen Überlegenheit verblasst ganz schnell.

Die Pentagon-Leaks sagen, dass die Ukraine den Krieg verliert.

Beide Seiten haben mit der „nuklearen Option“ gedroht und die Ukrainer haben bereits ein Atomkraftwerk angegriffen.

Wir sind nur noch eine verzweifelte Aktion von einem Atomkrieg mit Russland entfernt.

China simuliert jetzt Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele auf Taiwan, und in dem Moment, in dem sie einmarschieren, werden die USA gegen China in den Krieg ziehen.

Die Einheitsparteien und die Leitmedien konzentrieren sich seit einigen Wochen auf China und US-Senator Lindsay Graham ist bereit, mit der Entsendung von US-Truppen zu beginnen.

Aber das Verteidigungsministerium warnt, dass die USA nicht genug Munition haben, um gegen China zu kämpfen.

Die zig Millionen Schuss Munition, welche die USA in die Ukraine geschickt haben, haben die US-Lagerbestände dezimiert, deren Wiederauffüllung Jahre dauern wird.

Das macht es zu einem günstigen Zeitpunkt für die KP Chinas in den USA einzumarschieren.

Tage nachdem Xi Jinping ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien ausgehandelt hat, wird Israel von mehreren Orten aus mit Raketen angegriffen.

Als Reaktion darauf startete Israel letzte Woche Angriffe auf militärische Ziele im Libanon, im Gazastreifen und in Syrien.

Die Jerusalem Post spricht von einem „Mehrfrontenkrieg im Nahen Osten gegen Israel“ und behauptet, der Iran stecke hinter den Angriffen.

Israel hat Bataillone von Reservisten einberufen.

Berichten zufolge planen die Iraner, israelische Schiffe anzugreifen, die durch den Persischen Golf und das Arabische Meer segeln.

Letzte Woche setzten die USA ein U-Boot mit einer Tomahawk-Raketennutzlast zur Unterstützung Israels ein.

Wenn Israel mit dem Iran in den Krieg zieht, werden die USA beteiligt sein.

Die USA betrachten aktuell drei verschiedene Kriegsschauplätze.

Sie haben ihre Munition in ihrem verlorenen Stellvertreterkrieg mit Russland bereits verschossen und sie haben ihr Militär mit Impfungen und Transgender PSYOPs kampfunfähig gemacht.

Unterdessen bereitet sich die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich oder BIZ auf eine digitale Welt-Währung vor.

Die BIZ wurde 1930 gegründet, um die Nazis zu finanzieren.

Das Projekt Icebreaker ist der Plan der BIZ zur Kontrolle aller internationalen Transaktionen zwischen den digitalen Währungen der Zentralbank, ähnlich wie es FedNow in Amerika auf nationaler Ebene plant.

Die Entscheidungen, die von den Großbanken für den wirtschaftlichen Neustart getroffen werden, sind bei den erwachenden Massen äußerst unpopulär.

Aber diese kriminellen Großbanken müssen drei katastrophale Kriege als Vorwand anzetteln, während sie ihre Opposition ausschalten und die Geschichtsbücher von morgen umschreiben.

Wie lange wollen Sie eigentlich noch warten, bis Sie sich endlich über das informieren, was sich da gerade ereignet?

Die Inflationsrate in Russland fiel auf nur noch 6 % ab

Die Inflation in Russland lag am 20. März bei einer annualisierten Rate von 5,99 % und verlangsamte sich von 7,65 %, die eine Woche zuvor verzeichnet wurden.

Das steht im jüngsten Bericht, der vom Wirtschaftsministerium des Landes am vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde.

In der Kategorie der Produkte außerhalb des Lebensmittelbereichs stiegen die Preise für Elektro- und Haushaltsgeräte wieder an, während die Preise für Kleidung, Unterwäsche und Schuhe weiter stiegen.

Der Preisrückgang bei Baumaterialien zeigte eine leichte Verlangsamung.

Gleichzeitig blieben die Preise für Personenkraftwagen unverändert, nachdem sie eine Woche zuvor um 0,03 % gefallen waren.

„Im Lebensmittelbereich sind die Preise mit Ausnahme von Gemüse und Obst gestiegen“, teilte das Ministerium mit.

Der Tourismussektor und die staatlich regulierten persönlichen Dienstleistungen verzeichneten ein Preiswachstum von 0,35 % gegenüber 0,22 % in der Woche zuvor.

Das Wachstum ist hauptsächlich auf einen beschleunigten Anstieg der Preise für Flugtickets für Inlandsflüge sowie für Hoteldienstleistungen zurückzuführen.

Im März 2022 verzeichnete die Bank von Russland einen Rückgang der Inflationserwartungen der Russen für dieses Jahr von 12,2 % im Februar auf 10,7 %.

Der Westen dachte, er würde Russlands Wirtschaft mit „Höllensanktionen“ mit Lichtgeschwindigkeit zerstören, aber dieser Plan scheiterte, weil westliche

Ökonomiker (Komiker in den Gewändern von Ökonomen) keine Ahnung von der Wirtschaft haben.

Die Regulierungsbehörde erwartet, dass sich die Inflation in diesem Jahr auf 5 % bis 7 % verlangsamen und bereits im nächsten Jahr das Ziel von 4 % erreichen wird.

Das wirkliche Ziel wäre 0 %, was darauf hinweist, dass auch Russlands Wirtschaft noch immer von den westlichen Zentralbanken gesteuert wird.

Unterdessen erwartet das Wirtschaftsministerium, dass sich die Inflation in diesem Jahr bei 5,5 % einpendeln wird.

Nach Angaben der Zentralbank wird die annualisierte Inflation vorübergehend auf 4 % sinken und sich von dem anfänglichen zweistelligen Anstieg im letzten Jahr aufgrund westlicher Sanktionen erholen.

Also irgendetwas müssen wir doch komplett falsch machen und was das ist, erfahren Sie hier!

…

