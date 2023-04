Barack Obamas Familie gibt zu, dass er kein Amerikaner ist und Michelle „nicht das ist, was ER zu sein scheint“ (Video)

Gerüchte über die Legitimität von Barack Obamas US-Geburtsurkunde haben sich geweigert zu verschwinden. Im Jahr 2017 führte eine fünfjährige Studie dazu, dass forensische Forscher behaupteten, es gebe „10 Merkmale“, die beweisen, dass Obamas hawaiianisches Dokument eine Fälschung ist.

Jetzt wirft Malik Obama Wahrheitsbomben und Dokumente ab, die beweisen, dass sein jüngerer Bruder Barack Obama in Nairobi, Kenia, geboren wurde und somit ein falscher und illegitimer Präsident war.

Malik sagt, jeder in der Obama-Familie nennt Barack „Fake Ass“ und hat auch über Michelle Obama eine große Wahrheitsbombe zum Platzen gebracht. Maliks Enthüllungen kommen zur gleichen Zeit, als Absolventen der Columbia University, die angeblich in derselben Klasse wie Barack Obama waren, zugeben, dass sie sich überhaupt nicht an ihn erinnern können.

An dieser Stelle müssen wir uns fragen, ist an Amerikas erstem schwarzen Präsidenten irgendetwas echt – oder ist er ein totaler Schwindler? Sind Barack und Michelle Obama die größten Betrüger der Geschichte?.(Ein weiterer Pädo-Skandal mit Verbindung zum Weissen Haus zeigt einmal mehr: Die Welt wird von geisteskranken Pädophilen regiert!)

Malik Obama hat in der Vergangenheit auf Twitter Wahrheitsbomben über seine Familie abgeworfen. Am Dienstag veröffentlichte er ein paar höchst belastende Dokumente aus der kenianischen Geschichte seines Bruders, die beweisen, dass die Geschichte, die uns über Obama erzählt wurde, eine totale Lüge ist.

I tried to get fake ass to put this in his library but he wouldn’t pic.twitter.com/wjQZmz0voE — Malik Obama (@ObamaMalik) April 11, 2023

Dies sind Dokumente aus dem Haus der Familie Obama in Kenia, die die CIA-Agenten, die Obamas Identität sorgfältig ausgearbeitet haben, unbedingt vor Ihnen verbergen möchten.

Malik Obama, der bei den Präsidentschaftswahlen 2016 seine Unterstützung für Donald Trump ankündigte, ist von seinem jüngeren Bruder entfremdet und beschwert sich darüber, dass er sich während seiner zweiten Amtszeit von seiner Familie distanziert habe.

Seitdem nutzt Malik Twitter, um Trump zu unterstützen und peinliche Informationen über seinen jüngeren Bruder zu veröffentlichen, aber die Veröffentlichung von Barack Obamas angeblicher kenianischer Geburtsurkunde ist bisher bei weitem die schädlichste.

Die vom britischen Protektorat Kenia ausgestellte Geburtsurkunde besagt, dass Barack Hussein Obama II am 4. August 1961 im Coast Province General Hospital in Mombasa, Kenia, geboren wurde.

Die Enthüllung droht, die Präsidentschaft seines Bruders zu delegitimieren und die größte Lüge unserer Zeit aufzudecken. (Richter bestätigt, dass Ashley Biden als Kind von Joe Biden „begrapscht und sexuell missbraucht“ wurde)

Aber es kommt noch schlimmer für die Obamas. Malik ist auch entschlossen, die Wahrheit über seine Schwägerin, den demokratischen Liebling Michelle Obama, zu enthüllen, von der Malik behauptet, dass sie überhaupt nicht seine Schwägerin ist. Laut Malik ist Michelle Obama ein Mann, und sie hat politische Ambitionen, die er unbedingt sprengen will, indem er die Wahrheit über sie enthüllt.

Maliks Behauptungen werden durch offizielle Regierungsdokumente gestützt.

Die ehemalige First Lady Michelle Obama war von 1994 bis 2008 als Mann registriert, laut offiziellen Dokumenten, die von der Illinois State Board of Elections erhalten wurden. Die offiziellen Dokumente enthüllen auch, dass Obama 2008 offiziell ihr Geschlecht auf weiblich geändert hat, im selben Jahr, in dem ihr Ehemann für die Präsidentschaft kandidierte.

Wir haben ein ganzes Video über diese verdammten Aufzeichnungen gemacht , die auf Anfrage von FOIA erhalten wurden.

Die offiziellen Dokumente wurden vom Dokumentarfilmer Joel Gilbert vom Bundesstaat Illinois beschafft, der erklärt, dass er sich entschieden habe, „einen ernsthaften Ansatz zu verfolgen“, um mehr über Michelle Obamas Hintergrund zu erfahren, weil die Mainstream-Medien sich weigern, das Thema anzusprechen.

Aber er rechnete nicht damit, Beweise dafür zu finden, dass sie sich vierzehn Jahre lang als Mann zum Wählen eingetragen hatte.

Gilbert war fassungslos, als er Michelle Obamas offizielle Wählerregistrierungskarten von 1994 und 2008 erhielt. Gilbert beschreibt den Prozess der Enträtselung von Michelle Obamas „sich verändernder sexueller Identität“:

„ Nachdem ich kürzlich offizielle Dokumente des Bundesstaates Illinois erhalten habe, kann ich Folgendes mit Gewissheit sagen: Ich habe Beweise in offiziellen Dokumenten gefunden, dass Michelle Obama sich 1994 als Mann registriert hat. Ich habe auch einen offiziellen Beweis dafür, dass Michelle Obama 13 Jahre als Mann wählte und dann ihr Geschlecht 2008 änderte, von männlich zu weiblich.

Das ist nicht noch mehr Social-Media-Albernheit, das ist Tatsache. Ich habe die Unterlagen erst letzte Woche vom Illinois State Board of Elections erhalten. Hier ist die offizielle Wählerregistrierungskarte von Michelle Obama aus dem Jahr 1994, als sie sich als Mann zur Wahl anmeldete. Der Buchstabe M ist unter Sex eingekreist.“

„Dann, am 14. Juli 2008, als ihr Ehemann von den Demokraten für die Präsidentschaft nominiert werden sollte, änderte sie ihr Geschlecht von männlich zu weiblich.“

Seit den Anfängen der Obama-Regierung haben Bürgerinnen und Bürger Videos und Fotos von Michelle Obama studiert und gesagt, dass sie ein Mann ist.

2014 heizte die Komikerin Joan Rivers beide Gerüchte an, als sie auf einen TMZ-Reporter antwortete, der sie unschuldig fragte, ob die USA jemals einen schwulen Präsidenten wählen würden.

„Wir haben es bereits mit Obama, also beruhigen wir uns“, sagte Rivers, bevor er hinzufügte: „ Du weißt, dass Michelle eine Transe ist. “ Als sie gebeten wurde, ihre Bemerkung zu präzisieren, artikulierte sie langsam: „ Ein Transgender. Wir wissen es alle.“

Die Kommentare von Rivers befeuerten Social-Media-Postings von Fotos, die darauf hindeuteten, dass Michelle wirklich ein Mann ist, und Nahaufnahmen von Zeitlupenvideos ihres Tanzens in der Ellen DeGeneres Show, die vorgaben, etwas zu zeigen, das in ihrer Hose lauert.

Weniger als zwei Monate später starb Rivers an den Folgen einer angeblich geringfügigen Halsoperation.

Wer ist Barack Obama?

Barack Obamas Geburtsurkunde und die wahre Natur seiner Ehe sind nicht die einzigen Kontroversen, die drohen, dem ehemaligen Präsidenten ins Gesicht zu explodieren und lebenslange Lügen aufzudecken.

Klassenkameraden seiner Abschlussklasse für Politikwissenschaften in Columbia ’83 geben jetzt zu, dass der ehemalige Präsident die Universität nicht besucht hat, obwohl Obamas offizielle Hintergrundgeschichte besagt, dass er seinen Abschluss an der angesehenen Schule gemacht hat.

Wayne Allyn Root, ein Columbia-Absolvent dieser Klasse, sagt, er habe seine Klassenkameraden gefragt, ob sie sich an Barack erinnern, und keiner von ihnen habe während ihrer vier Jahre an der Columbia auch nur eine einzige Erinnerung an den zukünftigen Präsidenten.

„ Ich habe jeden Klassenkameraden, den ich bei unserem 30. Klassentreffen getroffen habe, viele von ihnen im Hauptfach Politikwissenschaften, gefragt, ob sie Obama jemals getroffen, gesehen oder von ihm gehört haben. Die Antwort war ein klares NEIN von allen. Ich fragte, ob sie das seltsam fanden, oder ob sie sich Sorgen machten, wie das möglich sei? Sie haben alle mit JA geantwortet.

„Ich fragte, ob sie es für möglich hielten, Politikwissenschaft im Hauptfach zu studieren und in unseren kleinen Klassen nie einen Kommilitonen im Hauptfach zu treffen? Sie warfen mir alle einen sehr seltsamen Blick zu und antworteten NEIN. Also fragte ich: „Wie konnte das möglich sein? Können Sie das erklären?“ Niemand hatte eine Antwort.“

Wayne Allyn Root bezeichnet sich selbst als Demokraten, der beide Male für den ehemaligen Präsidenten gestimmt hat. Er erklärt weiter:

„ Denken Sie daran, dass diese Leute, mit denen ich gesprochen habe, alle – ein Mann und eine Frau – engagierte liberale Demokraten sind, die für Obama gestimmt haben. Ich schätze, 90 % sind wichtige demokratische Mitwirkende. Meine Klassenkameraden aus Columbia sind die Crème de la Crème der amerikanischen Gesellschaft. Anwälte, Ärzte, milliardenschwere Mitglieder von Hedgefonds, Stars der Medien. Sie verehren Obama. Aber sie geben alle zu, dass sie ihn in ihren vier Jahren an der Columbia nie getroffen haben .“

„ Niemand hat ihn jemals getroffen. Schlimmer noch, niemand erinnert sich daran, dieses einzigartige, einprägsame Gesicht gesehen zu haben. Denken Sie eine Minute darüber nach. Unser Klassenkamerad ist Präsident der Vereinigten Staaten. Sollte sich nicht jemand an ihn erinnern? Oder zumindest behaupten, sich an ihn zu erinnern? „

Columbia-Professoren haben auch ihre Zweifel an Obamas Behauptungen, die Institution der Ivy League besucht zu haben:

„ Ein Klassenkamerad erzählte mir, dass er anwesend war, als einer der angesehensten Professoren in der Geschichte der Columbia University vor ein paar Jahren eine Rede vor Alumni hielt. An die Rede schloss sich eine Frage-und-Antwort-Runde an. Dieser geliebte Professor wurde in Columbia nach Obama gefragt. Er sagte: ‚Ich habe meine Zweifel an der Geschichte.‘ Die Menge war fassungslos. Er ging sofort zur nächsten Frage über und ging nie näher darauf ein .“

Wer ist also Barack Obama? Sein älterer Bruder behauptet, der Präsident habe über alles gelogen, auch über seinen Geburtsort. Seine angeblichen ehemaligen Klassenkameraden behaupten, er sei nicht an der Columbia University gewesen. Der Mann ist eine sorgfältig konstruierte Fälschung, entworfen, um Amerika und der freien Welt maximalen Schaden zuzufügen.

Und laut Barack Obamas eigener Familie ist seine Frau Michelle eigentlich ein Mann. Wo endet die Täuschung?

Seit Jahren berichten wir über die Gender-Blurring-Agenda, die auf der Behauptung basiert, Geschlechter seien soziale Konstrukte. Die gleiche Agenda behauptet, dass Kleinkinder die lebensverändernde Entscheidung treffen können, das Geschlecht zu wechseln, während sie gleichzeitig den Konsum von extremen Drogen wie Hormonblockern fördern.

Dieselbe Agenda schleicht sich auch in die Lehrpläne der Grundschulen ein, weil „sie“ wissen, dass Indoktrination in jungen Jahren erfolgen muss, um die Psyche dauerhaft zu beeinflussen.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 18.04.2023