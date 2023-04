Blackout: Der Expertenratgeber für die perfekte Vorsorge

Was ist Ihnen wichtig ?

Während eines länger anhaltenden Stromausfalls müssten Sie zwangsweise auf einige Dinge verzichten. Hier sollten Sie sich die Frage stellen, was genau Sie entbehren können und was nicht. Was wäre Ihnen und Ihren Familienangehörigen in dieser Situation wichtig?

Natürlich sollte der Lebensstandard zu Hause so gut wie möglich gehalten werden. Wäre aber keine elektrische Energie mehr verfügbar, so müssten Sie mit den vorhandenen Ressourcen haushalten und bei vielen Dingen Abstriche machen.

Wie sind Sie bisher aufgestellt ?

Meine jahrelange Praxiserfahrung als Krisenvorsorgeberater hat mich gelehrt, dass Haushalte auf dem Land häufig besser aus- gestattet sind als jene in den Städten. Das liegt daran, dass die Menschen dort in vielen Fällen über mehr Platz und häufig auch eigene Gärten verfügen, in denen sie durch eigenen Obst- und Gemüseanbau vorsorgen können. In einem Dorf kennt jeder jeden und weiß, wer welchen Beruf ausübt und welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten hat.

Wenn Sie im Ernstfall eines Blackouts beispielsweise einen …

Ende der Leseprobe

Inhalt Einleitung ……………………………………………………………………………… 7 Kapitel 01 : Vorüberlegungen ……………………………………………. 11 Kapitel 02 : Vorbereitende Maßnahmen …………………………… 19 Kapitel 03 : Überlebensprioritäten ……………………………………. 39 Kapitel 04 : Energieversorgung ………………………………………….. 85 Kapitel 05 : Ersatzbeleuchtung ………………………………………….. 93 Kapitel 06 : Informationsgewinnung ………………………………. 101 Kapitel 07 : Hygiene ………………………………………………………… 109 Kapitel 08 : Medizinische Versorgung ……………………………… 121 Kapitel 09 : Tauschmittel …………………………………………………. 129 Kapitel 10 : Unterhaltung ………………………………………………… 135 Kapitel 11 : Kraftstoff ………………………………………………………. 141 Kapitel 12 : Sicherheit ……………………………………………………… 145 Kapitel 13 : Mobilität ………………………………………………………. 157 Kapitel 14 : Babys und Kinder …………………………………………. 163 Kapitel 15 : Haustiere ……………………………………………………… 167 Über den Autor …………………………………………………………………. 174 Bildquellen ……………………………………………………………………….. 175

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 01.04.2023