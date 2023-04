Groß Tartaria: Ein fehlendes Vermächtnis

Es war einmal eine hochentwickelte Zivilisation, die heute als Groß Tartaria bekannt ist. Sie verschwand vor weniger als einem Jahrhundert aus unseren Geschichtsbüchern.

Seine Spuren sind jedoch immer noch überall. Diese Zivilisation beherrschte fortschrittlichere Technologien als die heutigen. Sein Geopolymer-Beton war ewig und wurde mit der Zeit stärker.

Seine gigantischen Strukturen aus Eisen und Glas, überragt von Kuppeln und Metallnadeln, waren auf allen Kontinenten präsent. In Verbindung mit Quecksilber verteilten sie kostenlose atmosphärische Energie an alle. Seine Türme und Bahnhöfe sind noch in Betrieb.

Leider wurde die Technologie der freien Energie aus dem Äther zerstört und „eingesperrt“ und alte Technologie wieder eingeführt, wie Kabel und Drähte, um Energie zu verteilen und ansehnliche Gewinne zu erzielen.

Sie könnten mit dem Boot reisen, Auto oder Flugzeug umsonst, indem wir einfach auf die magnetische Energie der Natur zugreifen, die allgegenwärtig ist, und uns wurde diese freie Energie aufgrund unseres kapitalistischen Systems der Gier und Beherrschung durch die Machthaber bis heute nicht für alle „erlaubt“.

So wurde uns über 100 Jahre lang ein wohlwollendes System freier Energie für alle verweigert.(Das Chronologieproblem: Die Weltgeschichte, die uns immer noch beigebracht wird, basiert auf Fälschungen aus der Renaissance)

Die gefälschte Geschichte hat die antike Architektur als „maurisches Revival“ oder „mauresque“ und „islamisch“ bezeichnet. Und auch „Kolonial“, „Mittelalter“, „Neoklassizismus“, „Barock“, „Romanik“, „Gotik“, „Beaux Arts“, „Eklektik“, „Tudor“, „Renaissance“, „Palladianische“, „Richardsonsche Romanik“, „Chicago School“ oder „Viktorianisch“ und bezeichnete sie als modische Stile, um die alte und wahre Funktion ihrer Säulen, gewölbten Öffnungen, Zinnen, Rosetten, mit Eisensäulen verzierten Kirchenschiffe, Türme und Kuppeln zu verbergen. (Im Herzen von Tartaria: Wurde die Inselfestung Por-Bajin von einer unbekannten Zivilisation errichtet?)

Zusätzlich dazu, dass die Enden der Zinnen auf den Fotos abgeschnitten oder Kreuze hinzugefügt wurden, die vorher nicht existierten.

Seine Geschichte erzählt uns, dass laut Wikipedia die ersten Kraftwerke erstmals 876 in Kairo, Ägypten, errichtet wurden. Es ist das größte und älteste in Ägypten, in seiner ursprünglichen Form. Alle kleinen und großen Kraftwerke von Tartaria hatten Pfeifenorgeln, um die Bevölkerung durch Schallwellen zu harmonisieren und zu heilen, was heute als „Kymatik“ bekannt ist.

Die Kirchen und Kathedralen, die wir auf der ganzen Welt sehen, haben alle ähnliche Designmuster, die mit heiliger akustischer Geometrie entworfen wurden, um Vibration, Ton und Resonanz zu maximieren, um zu heilen und zu helfen, höheres Bewusstsein herunterzuladen.

Nach der großen Säuberung durch die Tartarier bauten die religiösen Orden, angeführt von den Romanovs, diese erstaunlichen Strukturen in presbyterianische, katholische, anglikanische, mormonische Synagogen, Moscheentempel und so weiter um.

Zurücksetzen der Weltordnung

Die Vereinigten Staaten sind gemäß US-Code 3002, Abschnitt 15, als föderale Körperschaft definiert. Die Virginia Company wurde während des Unabhängigkeitskrieges von den freimaurerischen Gründervätern, die der Großloge von England dienten, in die Vereinigten Staaten umgewandelt.

Die Virginia Company wurde von der britischen Königsfamilie von der City of London Corporation für nordamerikanische Siedlungen ausgegeben. 1213 übergab König John das Königreich England unter der Goldenen Bulle an den Heiligen Stuhl. Im Jahr 1215 erließ König John unter direkter päpstlicher Autorität die Magna Carta (lateinisch für „Große Charta“) und etablierte den 1,6 km großen quadratischen Block namens City of London Corporation als souveräne Einheit von England und London.

Der Heilige Stuhl verwendet Latein für offizielle Dokumente und der Vatikan verwendet Latein als Amtssprache. Novus Ordo seclorum ist Latein und bedeutet „Neue Ordnung der Zeitalter“ und ist auf dem Großen Siegel der Vereinigten Staaten und dem Ein-Dollar-Schein der Vereinigten Staaten.

Washington DC liegt sowohl in Virginia als auch in Maryland. Das ist das Land der Jungfrau Maria. DC hieß ursprünglich Rom im Jahr 1669, was in der Katholischen Enzyklopädie angegeben ist. DC ist römische Architektur und das Capitol Hill ist nach dem Kapitolinischen Hügel in Rom benannt. Das altrömische Fasces- Symbol ist überall auf Bundesgebäuden und Bundessiegeln zu finden.

Die US-Bundesregierung basiert auf der Römischen Republik, die ein faschistisches Reich war. Römische Faszien. Daher kommt das Wort „faschistisch“. Sie hatten Stockruten und eine Axt für jeden gebündelt, der mit den römischen Gesetzen nicht einverstanden war.

Die Familie Colonna regiert zeremoniell über den Kapitolinischen Hügel, der die politische Macht des römischen Unternehmensimperiums darstellt. Die Säule symbolisiert die politische Unterstützung, die ihren Anspruch auf staatlichen Landbesitz aufrechterhält. Faschismus bedeutet Zentralisierung der Macht.

Die Neue Weltordnung (NWO) schrieb auch ihre Geschichte während der Überarbeitung der Historie während des epischen Resets zwischen Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre um, als Hofjuden David Rockefeller zusammen mit den Rothschilds (Rotes Schild) die vielen Geschichten der Mainstream-Materialisten begann, wie Wissenschaft, die Aufarbeitung religiöser Mythen und Überlieferungen.

Die Hofjuden des Hofes waren/sind die jüdischen Akanashi, die vom Vatikan eingezogen wurden, um all das Geld und den ganzen Ruhm verdienen zu dürfen, solange der Vatikan, die Jesuiten und 13 satanische Blutlinien mit Informationen und Macht versorgt würden.

Der Vatikan richtete zum gleichen Zweck Beichtstühle ein und betreibt eine weltweite Spionageagentur namens „Die Einheit“, die alle großen Spionageagenturen besitzt und kontrolliert, einschließlich CIA, NSA, MI6, Mossad usw.

Die Alte Weltordnung waren die wohlwollenden Tartarier. Eine ihrer einzigen primären Richtlinien lautete: „Was du der Natur zurücknimmst, gibst du mehr zurück!“ Ihre Natur/Pflege basierte auf Isis, der Mondgöttin, die alle erschuf und für sie sorgte.

Angesichts der extrem ähnlichen Strukturen, die wir überall auf der Welt sehen, kann man nur schlussfolgern, dass alle in einer gemeinsamen Sprache lebten und alle in gemeinsamen Gedanken, Absichten und Designs verwandt waren.

Sie hatten Heilzentren für Mensch und Tier. Sie hatten passive Beziehungen zu allem Leben, weil sie ihr Bewusstsein erweitert hatten, um Liebe und Wohlwollen für alle auszustrahlen. Ihre Flagge war von einem Greif besetzt, der ein echtes Tier war! Der Greif ist teils Mensch, teils Adler, teils Löwe und teils androgyner Stier. Aus ihren Karten und Legenden geht hervor, dass es auch Zentauren, fliegende Schildkröten und Einhörner gab.

Wir können nur vermuten, dass das gesamte tatarische Volk dann zerstört wurde, als die NWO lernte, wie sie ihre tatarische Technologie einsetzen konnte, um ihre gesamte Kultur zu zerstören und ihre Existenz aus allen modernen Geschichtsbüchern von heute auszulöschen. Wenn Sie sich die Fotos und Bilder dieser Zeit genau ansehen, werden Sie diese massiven Gebäude sehen, die bedeuteten, dass Hunderte von Millionen, vielleicht sogar Zehnmilliarden von Tartarianern „eliminiert“ wurden, als ihre Heiltechnologie verwendet wurde, um sie zu zerstören.

Wir finden Millionen von Knochen, die unter Städten und riesigen Irrenanstalten vergraben sind, wo sie wahrscheinlich die erwachsenen Tataren eingesperrt haben, nachdem sie sie von ihren Kindern getrennt hatten (um sie für Sklavenarbeit zu verkaufen und in „Findelzügen“ zu verschiffen), die Krematorien und große Friedhöfe an ihren Standorten hatten.

Und die einstigen Großen Tartarier genossen eine gemeinsame Sprache, wie es der Turm von Babylon vermuten lässt? Allein Großbritannien hat über 44 Dialekte! Also schmachten wir jetzt in unseren Sprachen, die vom NWO-Orden und den Phöniziern geschaffen wurden, so dass unsere Definitionen jetzt „taube Phönizier“ sind, und wir „plappern weiter und weiter“ mit all den unterschiedlichen Dialekten, Redewendungen und römisch-lateinischen Etymologien.

Die Neue Weltordnung, die sich heute entfaltet, hat wahrscheinlich die Tataren genozidiert. Einige dieser gedankengesteuerten NWO-Mitglieder werden „Blaues Blut“ genannt, weil ihr Blut einen höheren Kupfergehalt hat als Menschen ohne RH-negative Blutlinie.

Die Rh-negative Blutlinie ermöglicht die Weitergabe genealogischer DNA-Merkmale, während jede „Kontamination“ positiver + Blutlinien die Reinheit der Blutlinien korrumpiert. Die meisten sind sich nicht einmal bewusst, dass alle US-Präsidenten negatives Blut haben und ihre Abstammung bis zu König Karl II. des 17. Jahrhunderts und Wladimir dem Pfähler, auch bekannt als der ursprüngliche Dracula, zurückverfolgt werden kann!

Überall auf der Welt eroberten Invasionstruppen, die Tartaria besiegten, ihre Paläste und Quecksilberkraftwerke und verwandelten sie in Regierungsgebäude, Universitäten, Museen, Theater, Banken, Präfekturen, Handelskammern, Börsen, Kirchen, Hochschulen, Gerichten, Banken, Postbüros, Bibliotheken, Opernhäusern, biomedizinische Forschungsinstituten, Kasinos und Touristenattraktionen sowie Kathedralen, Synagogen und Kirchen und schrieben ihre Geschichte neu, die im Kollektiv „Wikipedia“ aufgezeichnet wurde.

Tartaria war die ganze Welt: Asien, Afrika, Europa, Ozeanien und Amerika waren Teil einer einzigen Hochzivilisation und hatten eine Architektur, die sich auf die Gewinnung magnetisch-ritischer Energie konzentrierte. Groß Tartaria wurde dann in zivilisatorische Kategorien wie das Osmanische Reich, das Byzantinische Reich und das Ross-Reich (Russland) eingeteilt.

Diese Änderungen wurden dann in Thronsälen wie dem Großer Kremlpalast in Moskau, den National Archives of Britain und der Library of Congress in Washington „archiviert“.

Um ganz klar zu sein, Tartaria war die ganze Welt mit einer einheitlichen Sprache und einem einheitlichen Design. Wie könnten die vielen Pyramiden, die auf der ganzen Welt zu finden sind, denselben Gedanken und dasselbe Design beinhalten, wenn die Tataren nicht alle irgendwie miteinander verbunden wären?

Wo sind die Gestaltungspläne? Wir werden immer wieder sehen, wie 1) Brände angeblich die meisten Strukturen zerstörten, 2) Architekturzeichnungen und Blaupausen nie zur Verfügung gestellt wurden, 3) Eisenfälschungsanlagen nie gefunden wurden, 4) Woher die Steine, Ziegel, Kupfer, Eisen usw. stammen oder 5) Wie diese massiven Strukturen und unglaublichen technischen Meisterleistungen bewerkstelligt wurden.

Würden sie nicht all ihr erstaunliches Know-how mit uns allen teilen? Dennoch werden Sie sehr wenig, wenn überhaupt, verfügbare Literatur zu einem der oben genannten Punkte finden.

Fortsetzung folgt…

…

