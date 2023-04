Experten fordern sofortigen Stopp bei der Entwicklung fortschrittlicher KI – „Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren“?

In einem Interview mit Tucker Carlson hat sich Twitter-CEO Elon Musk sehr kritisch über die Entwicklung künstlicher Intelligenz geäussert.

Elon Musk hat in einem Fernseh-Interview mit dem Moderator Tucker Carlson auf «Fox News» davor gewarnt, dass künstliche Intelligenz ohne entsprechende Reglementierung zur «Zerstörung der Zivilisation» führen könnte.

Auch wenn er sich mit seinen zahlreichen Unternehmen, darunter ein kürzlich erworbenes, weiterhin stark für das Wachstum der KI engagiert.

Elon Musk sieht Umgang mit KI als Herausforderung unserer Zeit

«KI ist gefährlicher als, sagen wir, schlechtes Flugzeugdesign oder Produktionswartung oder schlechte Autoproduktion, in dem Sinne, dass sie das Potenzial hat, zur Zerstörung der Zivilisation zu führen. Egal wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, trivial ist sie nicht», sagte Musk.

Offener Brief fordert Verschnaufpause und staatliche Regulierung

Musk warnte in letzter Zeit wiederholt vor den möglichen Gefahren künstlicher Intelligenz. Im vergangenen Monat unterzeichnete Musk zusammen mit einer Gruppe anderer führender Tech-Unternehmen einen offenen Brief, in dem er eine sechsmonatige Pause im «ausser Kontrolle geratenen» Wettlauf um die Entwicklung von KI forderte.

Musk sagte am Montagabend, er unterstütze eine staatliche Regulierung der KI, auch wenn es «keinen Spass macht, reguliert zu werden». Wenn KI erst einmal «die Kontrolle hat», könnte es zu spät sein, Vorschriften zu erlassen, sagte Musk.

Regulierungsbehörde als Vorschlag

«Eine Regulierungsbehörde muss mit einer Gruppe beginnen, die sich zunächst nur mit künstlicher Intelligenz befasst, dann die Meinung der führenden Industriellen einholt und dann einen Vorschlag zur Regulierung macht», so Musk zu Tucker Carlson.

Weiter sagte Musk, er habe «viel Mühe» in die Erschaffung von OpenAI gesteckt, um eine Art Gegengewicht zu Google zu schaffen. (Transhumanismus-Pläne der Globalisten: Nutzlose Esser werden sich abschlachten)

TruthGPT: Musk plant «wahrheitssuchende KI»

Jetzt, so Musk, wolle er einen Konkurrenten zu den KI-Angeboten der Tech-Giganten Microsoft und Google schaffen. «Wir werden etwas starten, das ich TruthGPT nenne». Musk beschrieb es als eine «maximal wahrheitssuchende KI», die «sich explizit darum kümmern soll, das Universum zu verstehen».

«Hoffentlich gibt es mehr Gutes als Schlechtes», so Musk.

Elon Musk schließt sich mehr als 1000 Experten an, die einen sofortigen Stopp bei der Entwicklung fortschrittlicher KI fordern – „Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren“?

Twitter-CEO Elon Musk hat sich Dutzenden Experten für künstliche Intelligenz (KI) und Führungskräften aus der Industrie angeschlossen und einen offenen Brief unterzeichnet, in dem alle KI-Labore aufgefordert werden, das Training von Systemen, die leistungsfähiger als der Chat GPT-4 sind, für mindestens sechs Monate „sofort zu unterbrechen“.

Der Brief, der vom gemeinnützigen Future of Life Institute herausgegeben wurde, ist von mehr als 1.100 Personen unterzeichnet worden, darunter der Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, der Gründer und CEO von Stability AI, Emad Mostaque, und Ingenieure von Meta und Google, um nur einige zu nennen.

Sie argumentieren, dass KI-Systeme mit konkurrenzfähiger menschlicher Intelligenz „tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit“ darstellen und die „Geschichte des Lebens auf der Erde“ verändern können, und berufen sich dabei auf umfangreiche Forschungsarbeiten zu diesem Thema und Bestätigungen von „führenden KI-Labors“.

Die Experten führen weiter aus, dass es derzeit nur begrenzte Planungs- und Managementmöglichkeiten für fortgeschrittene KI-Systeme gibt, obwohl sich die Unternehmen in den vergangenen Monaten in einem unkontrollierten Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Köpfe befanden, die niemand – nicht einmal ihre Erfinder – verstehen, vorhersagen oder zuverlässig kontrollieren kann.

„Heutige KI-Systeme werden bei allgemeinen Aufgaben immer konkurrenzfähiger für Menschen, und wir müssen uns fragen: Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten? Sollen wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nicht-menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Solche Entscheidungen dürfen nicht an nicht gewählte Tech-Führer delegiert werden“, heißt es in dem Schreiben.

Sicherheitsprotokolle erforderlich

„Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind“, heißt es weiter.

Das Schreiben fordert eine öffentliche und überprüfbare mindestens sechsmonatige Pause für die Ausbildung von KI-Systemen, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, oder ein von der Regierung erlassenes Moratorium für eine solche Ausbildung, wenn die Pause nicht schnell in Kraft gesetzt werden kann.

Während einer solchen Pause sollten KI-Labore und unabhängige Experten die Zeit nutzen, um eine Reihe gemeinsamer Sicherheitsprotokolle für fortschrittliche KI-Designs und -Entwicklungen zu erstellen und umzusetzen, die „streng geprüft“ und von unabhängigen Experten überwacht werden, heißt es in dem Schreiben.

Solche Protokolle sollten so gestaltet sein, dass sie sicherstellen, dass Systeme, die sich an sie halten, zweifelsfrei sicher, genau, vertrauenswürdig und aufeinander abgestimmt sind, so die Experten.

Ferner fordert der Brief die politischen Entscheidungsträger auf, rasch robuste KI-Governance-Systeme zu entwickeln, wie z. B. Behörden, die in der Lage sind, hochleistungsfähige KI-Systeme zu beaufsichtigen und zu verfolgen, Finanzmittel für zusätzliche KI-Sicherheitsforschung aufzubringen und Institutionen zu schaffen, die mit den „dramatischen wirtschaftlichen und politischen Störungen (insbesondere für die Demokratie), die KI verursachen wird, umgehen können“, wie es heißt.

„Dies bedeutet keine Pause in der KI-Entwicklung im Allgemeinen, sondern lediglich eine Abkehr vom gefährlichen Wettlauf zu immer größeren, unvorhersehbaren Black-Box-Modellen mit emergenten Fähigkeiten“, so die Experten in ihrem Schreiben.

Der Brief kommt nur zwei Wochen nachdem OpenAI, der Entwickler des künstlichen Intelligenzsystems ChatGPT, am 14. März das lang erwartete Update seiner KI-Technologie veröffentlicht hat – Chat GPT-4, das leistungsstärkste KI-System aller Zeiten.

ChatGPT-Update veröffentlicht

Nach Angaben von OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird, verfügt das aktualisierte System über eine Reihe neuer Funktionen, wie z. B. die Annahme von Bildern als Eingaben und die Generierung von Beschriftungen, Klassifizierungen und Analysen, ist aber sicherer und genauer als sein Vorgänger.

In einer Erklärung vom Februar räumte OpenAI ein, dass es wichtig sein könnte, eine „unabhängige Überprüfung zu erhalten, bevor mit dem Training zukünftiger Systeme begonnen wird, und dass die fortschrittlichsten Bemühungen sich darauf einigen, die Wachstumsrate der für die Erstellung neuer Modelle verwendeten Daten zu begrenzen.“

„Wir sind überzeugt, dass öffentliche Standards wichtig sind, die festlegen, wann ein AGI-Projekt einen Trainingslauf beenden, ein Modell als sicher für die Freigabe betrachten oder ein Modell aus der Produktion nehmen sollte. Schließlich halten wir es für wichtig, dass die weltweit wichtigsten Regierungen Einblick in Trainingsläufe ab einer bestimmten Größenordnung haben“, so das Unternehmen.

Anfang dieser Woche warnte Europol, die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, vor den schwerwiegenden Folgen des Einsatzes von ChatGPT für Cyberkriminalität und andere böswillige Aktivitäten wie die Verbreitung von Desinformationen.

Weitere Bedenken wurden hinsichtlich der Software geäußert, die mit Hilfe von Verstärkungslernen durch menschliches Feedback (RLHF) trainiert wird, insbesondere im Hinblick darauf, dass sie Schülern dabei helfen kann, bei ihren Prüfungen und Hausaufgaben zu schummeln.

Trotz dieser Bedenken hat die Popularität von ChatGPT konkurrierende Unternehmen dazu veranlasst, ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen.

Vergangene Woche gab Google bekannt, dass es seine KI-App, die unter dem Namen „Bard“ bekannt ist, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten zu Testzwecken auf den Markt gebracht hat, obwohl das Unternehmen die Technologie im Vergleich zu seinen Konkurrenten viel langsamer freigegeben hat, da es noch mehr Feedback zu der App benötigt.

Sollten wir die Warnungen der KI-Experten beherzigen, JETZT aufzuhören?

99 % der Bevölkerung haben keine Vorstellung davon, was KI eigentlich ist oder welche Bedrohung sie für die Menschheit darstellt. Wenn wahre Experten der Branche deutliche Warnungen aussprechen, die KI-Entwicklung zu stoppen, hat der Rest der Welt immer noch keine Ahnung, warum jemand auf sie hören sollte, und so geht die Entwicklung unvermindert und ungebremst weiter.

Ein TOP-KI-Experte hat eine deutliche Warnung vor dem Potenzial für das weltweite Aussterben herausgegeben, das die superintelligente KI-Technologie mit sich bringen könnte.

Eliezer Yudkowsky ist ein führender KI-Forscher und behauptet, dass „jeder auf der Erde sterben wird“, wenn wir die Entwicklung übermenschlicher Intelligenzsysteme nicht stoppen .

Der 43-Jährige ist Mitbegründer des Machine Intelligence Research Institute and (MIRI) und will genau wissen, wie „entsetzlich gefährlich diese Technologie“ ist.

Er befürchte, dass, wenn es um Menschen versus übermenschliche Intelligenz geht, das Ergebnis ein „Totalverlust“ sei, schrieb er in der TIME .

Als Metapher, sagt er, wäre dies wie ein „11. Jahrhundert, das versucht, das 21. Jahrhundert zu bekämpfen“.

Kurz gesagt, die Menschen würden dramatisch verlieren.

Am 29. März reichten führende Experten von OpenAI einen offenen Brief mit dem Titel „Pause Giant AI Experiments“ ein, der ein sofortiges sechsmonatiges Verbot des Trainings leistungsstarker KI-Systeme für sechs Monate forderte.

Es wurde von Leuten wie Apples Mitbegründer Steve Wozniak und Elon Musk unterzeichnet .

Der amerikanische Theoretiker sagt jedoch, er habe es abgelehnt, diese Petition zu unterzeichnen, da sie „zu wenig verlangt, um sie zu lösen“.

Die Bedrohung ist so groß, dass er argumentiert, dass die Auslöschung durch KI „als Priorität gegenüber der Verhinderung eines vollständigen nuklearen Austauschs angesehen werden sollte“.

Er warnt davor, dass das wahrscheinlichste Ergebnis der Roboterwissenschaft darin besteht, dass wir „ KI schaffen werden, die nicht tut, was wir wollen , und sich weder um uns noch um empfindungsfähiges Leben im Allgemeinen kümmert“.

Wir sind nicht bereit, gibt Yudkowsky zu, der KI beizubringen, wie man fürsorglich ist, da wir „derzeit nicht wissen, wie“.

Stattdessen ist die nüchterne Realität, dass Sie im Kopf eines Roboters „aus Atomen bestehen, die er für etwas anderes verwenden kann“.

„Wenn jemand unter den gegenwärtigen Bedingungen eine zu mächtige KI baut, erwarte ich, dass jedes einzelne Mitglied der menschlichen Spezies und alles biologische Leben auf der Erde kurz danach stirbt.“

Yudkowsky weist darauf hin, dass derzeit „wir keine Ahnung haben, wie wir feststellen können, ob KI-Systeme sich ihrer selbst bewusst sind“.

Das bedeutet, dass Wissenschaftler versehentlich „digitale Köpfe schaffen könnten, die wirklich bewusst sind“, und dann in alle möglichen moralischen Dilemmata rutschen, dass bewusste Wesen Rechte haben und nicht besessen werden sollten.

Unsere Unwissenheit, beschwört er, wird unser Untergang sein.

…

Quellen: PublicDomain/nau.ch/technocracy.news am 21.04.2023