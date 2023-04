Neuer Musik-Code Trailer: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste – zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs und Mind Control

Sehen Sie unseren neuen Video-Trailer zu unserem Bestseller „Der Musik-Code“:

EIN FUNDIERTER ÜBERBLICK ÜBER DIE BEEINFLUSSUNG VON KÖRPER UND GEIST DURCH MUSIK UND FREQUENZEN

Die allermeisten Menschen mögen Musik und können dadurch auf seelischer, emotionaler und geistiger Ebene zutiefst berührt werden, sodass Musik ebenso Ausdruck größter Freude, Trauer oder Wut sein kann. (Auszug aus dem Buch: „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste. Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“)

Angenehme und harmonische Klänge können heilen, unangenehme und disharmonische aber auch krank machen. Das vorliegende Buch soll daher zu einem kritischeren Umgang mit Musik anregen und ein Bewusstsein für deren vielfältige Einflüsse auf Körper und Geist schaffen.

In praktisch allen Lebenslagen sind wir mal mehr, mal weniger harmonischen Klängen und Frequenzen ausgesetzt, zumal wir die Ohren nicht einfach schließen können, wie die Augen.

Die wenigsten Menschen sind sich der Tatsache bewusst, dass ein Großteil der Musik durch Geheimgesellschaften, Militär und Geheimdienste in einer Weise beeinflusst ist, durch die das Publikum insbesondere in Verbindung mit Drogen, unterschwelligen Botschaften und Bewusstseinskontrolle zugunsten ihrer jeweiligen Agenda manipuliert werden soll. (Der Musik-Code: 440 Hz – Der Einfluss der Rockefellers auf die Musik)

Angefangen von der Prägung klassischer Komponisten wie Mozart, Beethoven und Wagner durch Freimaurer und Illuminaten, spannt das Buch einen großen historischen Bogen über die allgemeinen Einflüsse der Nationalsozialisten, Rockefellers und Militärs auf den Umgang mit Musik und Frequenzen; Aldous Huxleys, des Tavistock-Instituts und des Schwarzen Adels auf die sog. britische Invasion in Form von Bands wie den Beatles und Rolling Stones; der CIA und ihres MKULTRA-Programms sowie von Drogen wie LSD auf die Hippie-Bewegung; den mysteriösen Zusammenhängen zwischen den Beatles und den Manson-Morden sowie letzteren mit dem Mord an John Lennon; bis hin zum Zusammenhang zwischen der Entwicklung der MKULTRA-Gedankenkontrolle durch Josef Mengele mit deren Weiterentwicklung in Form der Monarch-Gedankenkontrolle bei aktuellen US-amerikanischen Popstars.

Als Zugabe ist ein Kapitel über aktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona-Krise angefügt, wozu etwa Veranstaltungen wie One World: Together at Home mit Lady Gaga oder öffentliche Auftritte Madonnas zur Unterstützung der weltweiten Anti-Corona-Maßnahmen gehören, und woran deutlich wird, wie sehr die damit massiv vorangetriebene Agenda in Form der Neuen Weltordnung von solchen Popstars propagiert wird.

Durch eine detaillierte Analyse der im Hintergrund wirkenden Programme und Strippenzieher wird enthüllt, dass sogenannte Genies und Popstars häufig nichts weiter sind als fremdbestimmte Marionetten, um deren künstlerische Freiheit es kaum besser bestellt ist als um die Meinungsfreiheit in den mittlerweile stark zensierten sozialen Medien und Mainstream-Medien.(Trailer: Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche (Video))

Leseprobe

4 Die „britische Invasion“

Die perfekte Diktatur wird den Anschein einer Demokratie machen, einem Gefängnis ohne Mauern, in dem die Gefangenen nicht einmal davon träumen, auszubrechen. Es ist ein System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln. (Aldous Huxley)

Britische Bands wie die Beatles und Rolling Stones wurden künstlich geschaffen durch das „Tavistock-Institut“ – eine Jesuitengesellschaft bzw. gefördert durch den Schwarzen Adel.

Es wurde die „britische Invasion“ genannt. In den 1960er Jahren begann eine Zeit, in der „Autorität infrage gestellt“ wurde, die Haare lang wachsen gelassen wurden und Hippies und Blumenkinder sich in Kriegsgegner verwandelten.

Alles so angelegt, alles geplant, um die Gedanken zu kontrollieren und zu manipulieren, was die Baby-Boomer-Generation dachte, welche Sprache und Umgangssprache sie verwendeten und wie sich das Verhalten der Masse kontrollieren ließ.

Das „Tavistock Institute of Human Relations“ sowie seine Unterorganisation, das „Stanford Research Institute“, entwickelten u.a. die amerikanische Band Grateful Dead.

Alan Trist, ein Social Engineer des „Tavistock-Instituts“, wurde der Manager im Hintergrund der Grateful Dead. Sein Vater Eric Trist war eines der wichtigsten Gründungsmitglieder des „Tavistock-Instituts“.

Es war Teil der Entwicklung einer dynamischen psychologischen Kriegsführung, die bei ausländischen und inländischen Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden sollte, und die letztendlich den Lord-Gordon-Unruhen in London und dem Jakobiner-Terror der Französischen Revolution nachempfunden war. Der Zweck war es, als ideologische Opposition zum Staat, Menschenmassen aufzuwiegeln – eine Operation zur Massendestablisierung.

Rebellion gegen die Gesellschaft, sich die Haare wachsen lassen, abhängen, abschalten, während Millionen von LSD-Tabs aus CIA-Labors und mit Unterstützung des CIA-Agenten von der „Harvard University“, Timothy Leary (1920–1996), und der Verbreitung durch die Grateful Dead in die Hippie-Szene kamen.

Die Beatles und die Rolling Stones waren zwei Seiten einer Medaille, die vom „Tavistock-Institut“ geprägt wurde, um einer neuen Generation eine neue Sprache und eine neue kulturelle Erziehung in Bezug auf angebliche Freiheiten vorzustellen, für sich selbst zu denken, und die Freiheit, Drogen zu nehmen und zur Gegenkultur zu werden.

Und es wurde alles fabriziert. Die Texte der Beatles, die Cover für die Rolling Stones-Alben, ihre Manager (oder Hintermänner) stammen alle vom „Tavistock-Institut“, ebenso wie sein Name für die Kontrolle von „menschlichem Verhalten“ steht.(71)

Abb. 67: Ed Sullivan weiß etwas, und die „Fab Four“ wissen nicht recht, was geschieht

1963 kamen die Beatles in die USA, und mit ihrer maßgeblichen Ausstrahlung in der „Ed Sullivan Show“ nahm der „britische Sound“ in den USA seinen Anfang. Sie kombinierten Rock mit mystischer Musik, langen Haaren und der Verehrung des Hinduismus.

Der Guru, den die Beatles aufsuchten, war Maharishi Mahesh Yogi. In vielen ihrer Songs wurde auf Drogen angespielt: „Yellow Submarine“ (ein „U-Boot“ steht für ein Beruhigungsmittel, engl.: „downer“), „Lucy in the Sky with Diamonds“ (die Initialen der Hauptwörter ergeben „LSD“), „Hey Jude“ (ein Lied über die Droge Methamphetamin), „Strawberry Fields“ (Erdbeerfelder, auf denen Opium angebaut wird, damit es nicht entdeckt wird) und „Norwegian Wood“ (eine britische Bezeichnung für Marihuana).

John Lennons Lied „Imagine“ griff die Religion an („Stell dir vor, es gibt keinen Himmel [heaven], es ist einfach, wenn du es versuchst, keine Hölle unter uns, über uns nur der Himmel [sky]“), trat für eine eigene Philosophie ein („Stell dir alle Menschen vor, die für das ‚Heute‘ leben“), griff nationale Souveränität an („Stell dir vor, es gibt keine Länder“), wiederum Religion („Nichts, für das man töten oder sterben müsste, und auch keine Religion“), forderte die Abschaffung des Privateigentums („Stell dir vor, es gibt keine Besitztümer“), unterstützte eine neue internationale Ordnung („Keine Notwendigkeit für Gier oder Hunger, eine Bruderschaft der Menschen, stell dir vor, alle Leute teilen sich die ganze Welt“) und befürwortete eine Eine-Welt-Regierung („Ich hoffe, dass du dich uns eines Tages anschließt und die Welt eins wird“).

Lennon forderte die Abschaffung des Privateigentums und hinterließ dann seiner Witwe Yoko Ono ein Vermögen in Höhe von 250 Millionen Dollar (ca. 210 Millionen Euro).

Für ihre Leistung wurden die vier Rockmusiker von Ihrer Majestät, der Königin, mit dem Orden des britischen Imperiums ausgezeichnet. Die Beatles, Animals, Rolling Stones und nachfolgenden Punkrocker waren natürlich genauso wenig eine spontane Welle entfremdeter Jugendlicher wie die Drogenkultur, mit der sie einhergingen.

Wie schon bei der britischen Überschwemmung Chinas mit Drogen im 19. Jh., ist es der britischen Gegenkultur gelungen, das Gefüge der Nation bis auf die obersten Regierungsebenen zu untergraben…

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . S. 5

1 Wie Musik und Frequenzen Geist und Materie beeinflussen . . . S. 10

1.1 Emotionale Auswirkungen von Musik . . . S. 10

1.2 Die Welt ist Klang, Schwingung, Frequenz und Rhythmus . . . S. 16

1.3 Wie Musik und Frequenzen das Bewusstsein und die Gesundheit beeinflussen . . . S. 34

1.4 Wie Frequenzen die Materie beeinflussen . . . S. 74

2 Klassische Komponisten im Dunstkreis von Freimaurern, Illuminaten und Nationalsozialisten . . . S. 90

2.1 Wolfgang Amadeus Mozart . . . S. 93

2.2 Ludwig van Beethoven . . . S. 102

2.3 Richard Wagner . . . S. 113

3 Der militärische Unterhaltungskomplex . . . S. 129

3.1 Der Einfluss der Nazis und Rockefellers auf die Musik . . . S. 130

3.2 „Muzak“ . . . S. 134

3.3 Subliminale Botschaften . . . S. 137

3.4 Brummtöne . . . S. 140

3.5 Schallwaffen . . . S. 149

3.6 Musik als Waffe . . . S. 159

3.7 Die Geburt der Musikindustrie aus dem Geiste der Illuminati . . . S. 172

4 Die „britische Invasion“. . . S. 177

4.1 Aldous Huxley und die „Wassermann-Verschwörung“ . . . S. 180

4.2 Die Illuminati-Verbindungen der Beatles und Rolling Stones . . . S. 213

4.3 Die Beatles und das Tavistock-Institut . . . S. 226

4.4 Theodor Adorno und das „Radio Research Project“ . . . S. 230

4.5 Allen Ginsberg und die Rolle der Medien . . . S. 238

5 US-Armee und -Geheimdienste als Geburts- und Sterbehelfer der „Gegenkultur“ . . . S. 245

5.1 Die Geburt der Hippie-Generation im Laurel Canyon . . . S. 247

5.2 Die Beatles und der Laurel Canyon . . . S. 296

5.3 Kannten die Beatles Charles Manson persönlich? Was hat es mit „Helter Skelter“ auf sich? . . . S. 304

5.4 Die Verbindungen der Manson-Familie zum MKULTRA-Programm der CIA und zum Kinderhandel . . . S. 316

5.5 John Lennon wurde von einem durch MKULTRA kontrollierten CIA-Killer ermordet . . . S. 320

6 Die Ursprünge der Gedankenkontrolle und ihre Anwendung in der heutigen Popkultur . . . S. 326

6.1 „Monarch“-Bewusstseinskontrolle: Die dunkle Seite der Musikindustrie und Popkultur . . . S. 341

6.2 Warum klingt moderne Musik so eintönig und aggressiv? . . . S. 347

6.3 Das geheime Treffen, das die Pop-, Rap- und Hip-Hop-Musik für immer veränderte . . . S. 354

7 Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung . . . S. 362

7.1 Die „Video Music Awards“ 2020: eine dystopische Abscheulichkeit . . . S. 369

7.2 „One World: Together at Home“ war eine Werbung für die globale Elite und ihre Agenda . . . S. 383

7.3 Madonna mit bizarrem Badewannen-Coronavirus-Video, satanischem T-Shirt an Ostern und Spendenaufruf für Bill Gates . . . S. 403

Fazit . . . S. 409

