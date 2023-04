Gesundheit: Natron – Heilung vom Prostata- und Knochenkrebs

Bei den meisten herkömmlichen Chemotherapie-Behandlungen treten teils brutale und gesundheitsgefährdende Nebenwirkungen auf, ganz im Gegenteil zu der „natürlichen Chemotherapie“, die in der Krebsbehandlung Backsoda mit Ahornsirup einsetzt.

Nebenwirkungen sind hier nicht bekannt, die Kosten verschwindend gering.

Auch wenn die Behandlung mit Backsoda praktisch nichts kostet, ist sie doch äußerst wirkungsvoll! Von Chris Patron

Grundlage der „Backsoda-Therapie“ ist der Fakt, dass sich Krebszellen ausschließlich von Zucker (Kohlenhydrate) ernähren, sie verschlingen ihn regelrecht. So kam man zu der unglaublich einfachen, jedoch äußerst effektiven Lösung, dem menschlichen Organismus in Form eines trojanischen Pferdes einen Backsoda-Zucker-Komplex zuzuführen, um so das Backsoda ohne große Umstände in die Krebszelle einschleusen zu können.

Der Zucker dient dabei ausschließlich als Transporteur, das todbringende Backsoda in die Krebszelle einzubringen. Im Weiteren spielt Zucker, sobald er von der Krebszelle verschlungen wurde, keine Rolle mehr.

Die Krebszelle kann diesen Trojaner-Backsoda-Angriff nicht überleben und stirbt anschließend durch das eingeschleuste Backsoda.

Die für diese Therapie verwendete Mischung besteht aus reinem hundertprozentigem Ahornsirup und Backsoda. Beides wird miteinander vermischt und erwärmt, sodass sie, so zusammenbackend, eine letale Einheit bilden. (Blut-Transfusionen – ein Segen? — Über die Gefahren einer Blut-Transfusion — Patientenaufklärung!)

Herstellung des Backsoda-Zucker-Komplexes

Ein Teil Backsoda (Natriumhydrogencarbonat) wird mit drei Teilen Ahornsirup in einem Gefäß (Pfanne) unter fortdauerndem Rühren (ca. fünf Minuten) erwärmt. Täglich nimmt man davon mehrere Löffel, je nach Befinden, ein. Mit der oralen Einnahme wird der süße Ahornsirup gierig von den Krebszellen aufgesogen. (Krebszellen nehmen sehr viel mehr Glukose auf als gesunde Zellen).

Das auf diese Weise mit dem Ahornsirup eingeschleuste Backsoda dringt ungehindert in die Krebszelle ein, erhöht den pH-Wert, sodass der Krebszelle die Lebensgrundlage entzogen wird. Die Bezeichnung Krebszelle ist irreführend, gemeint sind ganz normale Zellen, die durch Parasiten verseucht sind.

Eine Krebszelle im Sinne des Wortes gibt es nicht!

300x250

Unbedingt beachten!

Backsoda (NaHCO 3 ) auch Natriumhydrogencarbonat, Bikarbonat, doppeltkohlensaures Natron, Natriumbicarbonat, Speisesoda, Backsoda, Speisenatron oder auch Kaisernatron benannt, sollte auf keinen Fall mit Natriumcarbonat (Na 2 CO 3 , Soda) verwechselt werden!

Backsoda (ein Natriumsalz der Kohlensäure) ist unter normalen Bedingungen ein farbloser, kristalliner Feststoff, der sich oberhalb von 50° C durch Abtrennung von Kohlenstoffdioxid und Wasser zu Natriumcarbonat (Na 2 CO 3 , Soda) zersetzt.

300x250 boxone

Mittlerweile werden immer mehr Erfahrungsberichte von an Krebs Erkrankten bekannt, die sich durch die Therapie mit Backsoda selbst geholfen haben. Beispielhaft sei hier Vernon Johnston aus Kalifornien vorgestellt, der seinen Prostata- und Knochenkrebs in Eigenbehandlung mit Backsoda und Melasse (honigartiger brauner Zuckersirup, der als Nebenerzeugnis in der Zuckerproduktion aus z.B. Zuckerrohr oder Zuckerrüben anfällt) heilte.

Vernon Johnston, Heilung vom Prostata- und Knochenkrebs

Nachdem feststand, dass Vernon Johnston an Krebs erkrankt war, riet ihm sein Bruder, dringend, den pH-Wert seines Organismus so hoch wie möglich zu halten, um dem Krebs die Basis des sauren Milieus zu entziehen.

Vernon war zudem nicht bereit, sich einer gesundheitsschädigenden herkömmlichen Behandlung mit Operation, Chemo und Bestrahlung zu unterziehen. Er hörte von Dr. Mark Sircus, einem Krebsspezialisten, der seit einigen Jahren Krebs mit großem Erfolg unter Zuhilfenahme von Backsoda behandelte.

Damit das für die Krebszelle zerstörerische Backsoda in die Krebszelle eingeschleust werden konnte, brauchte es ein Transportmittel, einen Trojaner, nach Vorschlag der beiden Krebsspezialisten: Ahornsirup. (Gesundheit: Schlaganfall – schnelle Hilfe mit Natron)

Vernon hatte jedoch keinen Ahornsirup zur Hand, sodass er alternativ auf Melasse zurückgriff. Vernon war unerschütterlich entschlossen, den Krebs in seinem Körper zu besiegen. Er führte penibel Tagebuch, indem er, so wie er es ausdrückte, „seinen Tanz mit dem Krebs“ dokumentierte.

Neben der „Backsoda-mit-Melasse-Therapie“ stellte er seine Ernährung auf basische Lebensmittel um, nahm Mineralstoffe und Vitamine zu sich und suchte die Wärme der Sonne.

Aufgrund dieser gravierenden Umstellung in seiner Ernährung stieg der pH-Wert und die Sauerstoffkonzentration in seinem Organismus stark an. Um diese positive Veränderung und die Wirkung des Sauerstoffs noch zu steigern (Krebszellen hassen Sauerstoff) machte Vernon darüber hinaus spezielle Atemübungen.

Wochen später erhielt Vernon die Ergebnisse seiner letzten medizinischen Untersuchung. Sie bestätigten, worauf er hingearbeitet, aber nicht zu träumen gewagt hatte, er war sowohl vom Prostata- als auch vom Knochenkrebs vollständig geheilt.

In den Valley News, einer kalifornischen Lokalzeitung, wurde seine Geschichte veröffentlicht. Die Theorie des Krebsspezialisten Dr. Mark Sircus, dass die orale Einnahme von Backsoda ein gewaltiges Potenzial zur Heilung von Krebs besitzt, wurde so ein weiteres Mal eindrucksvoll bestätigt.

In einem seiner Newsletter führte Dr. Mark Sircus aus, dass seine Philosophie zur Behandlung von Krebs darin besteht, Krebs durch viele Maßnahmen gebündelt von allen Seiten her anzugreifen.

Dazu gehören die gesundheitsfördernde Einnahme von konzentrierten Nährstoffen, Nahrungsergänzungsmitteln, Sport, Reflexzonenmassagen, Atemübungen, viel Sonne und natürlich die Backsoda-Ahornsirup-Therapie.

Vernon hat alle Maßnahmen, die er während seiner Behandlung durchführte, akribisch und für jeden nachlesbar, aufgeführt. Der Erfolgsschlüssel ist ganz sicher immer eine ganzheitliche Vorgehensweise, die möglichst viele unterschiedliche Aspekte eines gesunden Lebens in die Therapie mit einbezieht.

Keinesfalls sollte man sich nur auf die Einnahme einzelner Produkte beschränken.

Mehr dazu finden Sie in meinem Buch „Krebs und andere schwere Krankheiten ganz einfach besiegen“

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 08.04.2023