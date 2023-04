Neue Weltordnung beendet 500-jährigen Plan zur Eroberung des Planeten

Am 30. März hat der Vatikan die Entdeckungslehre aufgegeben. Es war ein einmaliges Ereignis in 500 Jahren, über das weder in den großen noch in den alternativen Medien berichtet wurde.

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2023/03/30/230330b.html

Diese Doktrin, die erstmals 1452 von Päpsten aufgestellt wurde, erlaubte es Christen, Nichtchristen auf der ganzen Welt zu ermorden, zu versklaven und ihr Land zu stehlen. Sie führte zu über 500 Jahren unerbittlicher Eroberungs- und Plünderungskriege des Westens gegen den Rest der Welt. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Deshalb zogen die spanischen Eroberer eine Bibel hervor, forderten die Azteken und Inkas auf, ihre Lehren zu befolgen, und schlachteten sie ab, als sie sich weigerten.

Die Amerikaner rechtfertigten damit den Völkermord an den ersten Nationen. In jüngerer Zeit wurde sie von George Bush (Pecce) Jr. benutzt, um eine massive Invasion im Nahen Osten zu rechtfertigen.

Jetzt sagt das Römische Reich: „Es tut uns leid, dass wir versucht haben, den gesamten Planeten dem Gehorsam eines Cäsars zu unterwerfen.“ Papst Franziskus sagt: „Nie wieder darf sich die christliche Gemeinschaft von der Idee anstecken lassen, dass eine Kultur anderen überlegen ist oder dass es legitim ist, Mittel und Wege zu nutzen, um andere zu zwingen.“

Es ist auch wieder im Gespräch, Franziskus durch einen afrikanischen Papst zu ersetzen. Dies könnte der wahre Grund dafür sein, dass erneut Gespräche über seinen Rücktritt „aus gesundheitlichen Gründen“ aufgetaucht sind. Beobachter des Vatikans bemerken:

Die gesundheitliche Episode um Papst Franziskus scheint zunehmend undurchschaubar. Die vorliegenden Versionen sind nicht nur unterschiedlich. Sie stehen auch im Widerspruch zueinander.

https://ilsismografo.blogspot.com/2023/03/vaticano-card-sandri-gia-lunedi-scorso.html

300x250

Jedenfalls schickte der Leiter des Komitees der 300 in derselben Woche, in der der Vatikan seine Schritte unternahm, eine Botschaft an die asiatischen Geheimgesellschaften mit der Bitte, eine polyzentrische Neuordnung des Planeten auszuhandeln. Die asiatischen Geheimbünde antworteten wie folgt:

Wir wollen den Weltfrieden verwirklichen. Wir haben uns oft von den schönen Worten des Westens täuschen lassen, aber wir freuen uns auf die Schaffung einer neuen Weltföderation. (世界の平和実現は我々も求めています。何度も欧米に美しい言葉で騙されてきたが、新たな世界連邦を期待しています)。

Diese Schritte der beiden wichtigsten westlichen Machtzentren – des Vatikans und des britischen Commonwealth – werden unternommen, weil die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und die BRICS inzwischen etwa 80 % der Weltbevölkerung und des BIP kontrollieren. Selbst Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Deutschland, die Niederlande, die Slowakei, Polen und das Vereinigte Königreich haben bereits mit der khasarischen Mafia gebrochen und treiben Handel mit Russland. (Von den Rothschilds und Rockefellers erpresst: Westliches Finanzsystem erleidet 8 Billionen Dollar Implosion, Revolution folgt)

300x250 boxone

Das bedeutet, dass die „regelbasierte Weltordnung“ der KM jetzt auf einige wenige Marionettenführer wie den falschen Joe Biden beschränkt ist, die demnächst ins Gefängnis kommen werden.

Eine regelrechte Revolution braut sich auch in den Vereinigten. Staaten. Frankreich, Israel, Deutschland und die wenigen anderen KM-Verweigerer.

Ein weiterer wichtiger Faktor für das Streben des Westens nach Frieden ist die militärische Niederlage. CIA-Quellen sagen: „Sobald Putin die Ukraine erledigt hat.

Die NATO wird zusammenbrechen. Wir wissen das bereits. Sie bröckelt jetzt schon.“

Der MI6 stimmt dem zu und sagt: „Der Kern der Sache ist die Geldwäsche, die den Waffenhandel in einer Art Scheinkrieg nutzt, um den Bankrott zu bezahlen. Soweit es uns betrifft, ist der Krieg in der Ukraine vorbei, und alles, was noch übrig ist, ist das Aufräumen.“

Der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, fügt hinzu: „Der Zusammenbruch der Europäischen Union ist nicht mehr weit entfernt.“ https://tass.com/politics/1595047

Russland hat nun den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen und sagt, es werde „das Völkerrecht und die Verfahrensregeln, die über Jahrzehnte entwickelt wurden, in der UNO tatsächlich durchsetzen, anstelle der ‚regelbasierten Ordnung‘, durch die der kollektive Westen das Völkerrecht zu ersetzen versucht.“

https://tass.com/politics/1598101

Sie sagen der Welt auch: „Versuche, religiöse, ethnische oder soziale Faktoren als Erklärung für die dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage nach der Ankunft westlicher Streitkräfte heranzuziehen, sind eine Manipulation, die Kolonialmächte seit Jahrzehnten anwenden.“

All dies ist Teil einer neu angekündigten Strategie der russischen Außenpolitik, die darauf abzielt, „die Überreste der Dominanz der Vereinigten Staaten und anderer unfreundlicher Länder in der Weltpolitik zu beseitigen.“

https://tass.com/politics/1595747

Diese diplomatische Offensive begann aufgrund des russischen Sieges im Ukraine-Krieg. Wie Tass bemerkt, wurde die russische Flagge über dem Rathaus von Artjomowsk (in der Ukraine Bakhmut genannt) gehisst, sagte Jewgeni Prigoschin, der Gründer der privaten Militärfirma Wagner, am Montag.

https://tass.com/defense/1598263

Jeden Tag melden sich 6.000 bis 10.000 Russen zu dem, was sie jetzt als einen heiligen Krieg zur Befreiung Europas von der satanischen Kontrolle betrachten.

Im Gegensatz dazu benutzen die ukrainischen Panzer Moscheen als Deckung, während andere ukrainische Schläger Kirchen beschlagnahmen.

Militärisch gibt es derzeit nichts, was Russland davon abhalten könnte, nach Westeuropa vorzudringen. Das liegt daran, dass die Streitkräfte der USA und Großbritanniens nicht gegen Russland kämpfen werden, um die faschistische EU und ihre Marionettenregierungen zu retten.(Die erste Weltrevolution, die die Menschheit befreien wird?)

Alles, was die Russen jetzt tun müssen, ist, auf die Revolution zu warten, die Europa überrollt. Diese beginnt definitiv in Frankreich, wo eine zweite Revolution bereits im Gange ist.

Der bekannte Journalist Thierry Meyssan (der erste, der berichtete, dass 911 ein Insider-Job war) spricht für die meisten Franzosen, wenn er schreibt:

Jeder merkt, dass nichts richtig läuft: Das Bildungsniveau ist gefährlich gesunken, die Polizei kann die Ordnung nicht mehr aufrechterhalten, die Justiz hat nicht die Mittel, um vor zwei Jahren etwas zu unternehmen, die Armee ist nicht in der Lage, auf einen Krieg von hoher Intensität zu reagieren. Die Probleme sind so zahlreich, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Die öffentlichen Dienste sollten nicht geflickt, sondern entsprechend den neuen Realitäten neu gestaltet werden: Die Franzosen, die 1789 die Initiative ergriffen haben, um das alte Regime zu stürzen und eine moderne Gesellschaft zu schaffen, hoffen, eine weitere Initiative zu ergreifen, um eine neue Welt zu schaffen.

Die Proteste in ganz Frankreich sind inzwischen alles andere als friedlich. Mehr als 1.000 Polizeibeamte und Feuerwehrleute wurden bei Demonstrationen und Unruhen in ganz Frankreich verletzt, wie Innenminister Gerald Darmanin am Sonntag gegenüber lokalen Medien erklärte.

https://www.dw.com/en/france-minister-over-1000-officers-injured-in-unrest/a-65206758

In einem weiteren Ausdruck der Revolution bietet ein angeblich „anonymer“ französischer Polizeibeamter einige strategische Tipps für den Sturz der Regierung an:

1. Blockieren Sie die Außenbezirke jeder größeren Stadt mit LKW-Fahrern.

2. Lassen Sie nur Landwirte mit ihren Traktoren herein, die gegen die schweren Fahrzeuge der Polizei nützlich sein können.

3. Verwenden Sie Müllwagen, um jede Polizeistation und die umliegenden Straßen zu blockieren.

Andere Demonstranten haben Unternehmen wie die Total Energy Company lahmgelegt.

Französische und deutsche Staatsanwälte trugen ihren Teil dazu bei, indem sie am Dienstag im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts auf massiven Steuerbetrug und Geldwäsche fünf von Rothschilds kontrollierte Banken durchsuchten, so die Staatsanwälte.

https://insiderpaper.com/authorities-raid-five-french-banks-in-tax-fraud-case-prosecutors/

Vermutlich stehen die Razzien im Zusammenhang mit den Behauptungen des französischen Milliardärs Philippe Argillier, er verfüge über vier Datenbanken, die 38 Personen aufdecken sollen, die die „Schattenregierung“ leiten. Bill Gates ist eine dieser 38 Personen.

Es geht auch nicht mehr darum, dass Renten gestohlen werden, französische Demonstranten wollen die Guillotine für die Rothschild-Marionette Präsidentin Emmanuelle Macron.

https://www.frontnieuws.com/boze-franse-demonstranten-verleggen-focus-van-pensioenfiasco-naar-macron-zelf-ken-je-de-guillotine/

Kein Wunder, dass Macron diese Woche zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach China fliehen will.

Vielleicht wird auch der israelische Gottkönig Benyamin Netanyahu nach China gehen und um politisches Asyl bitten. Netanjahu macht niemandem etwas vor, wenn er behauptet, es gebe keinen Zusammenhang zwischen seinem laufenden Korruptionsprozess und den weitreichenden Rechtsreformen seiner Regierung,

https://www.timesofisrael.com/citing-national-crisis-netanyahu-tells-court-he-must-be-involved-in-overhaul/

Wie der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtet, weitet sich die Verweigerung des Dienstes in der israelischen Armee aus, und zum ersten Mal haben sich ihr die „Shayetet 13“-Soldaten (mehr oder weniger wie Navy Seals) angeschlossen, die angekündigt haben, dass sie ihren Dienst in der Reserve nicht fortsetzen werden, wenn die Justizreformen umgesetzt werden.

Das KM-Hauptquartier in der Schweiz, das von Klaus Schwab Rothschild usw. geleitet wird, wird ebenfalls angegriffen. Polnische Geheimdienstberichte:

Aus CIA-Dokumenten geht hervor, dass Schwabs Firma Escher-Wyss vom US-Energieministerium und dem Außenministerium geleitet wurde. Dies würde darauf hindeuten, dass Klaus Schwab ein Dreifachagent war, der gleichzeitig für die CIA, den MI6, die British American Pilgrims Society der Vereinten Nationen, die Nazis (jetzt Deutschland) und die Schweiz arbeitete. Seine Firma Escher-Wyss setzte Sklavenarbeiter (Russen, Zigeuner, Ungarn, Rumänen, Polen) und Kriegsgefangene ein.

Außerdem berichtet die NSA, dass die UBS in der Schweiz nun die Zahlung von Anleihen verweigert und alle Vermögenswerte Saudi-Arabiens und anderer OPEC-Staaten beschlagnahmt hat, nachdem sie die Credit Suisse übernommen hat.

Die Fusion hat einen öffentlichen Aufschrei ausgelöst und wird von drei Vierteln der Schweizer Bürger abgelehnt. Jetzt schließen sich die Schweizer Staatsanwälte ihren französischen und deutschen Kollegen an, um die Rothschild-Marionettenmeister zu verfolgen, die hinter all dem stehen.

https://www.theguardian.com/business/2023/apr/02/switzerlands-attorney-general-to-investigate-credit-suisse-takeover

Auf jeden Fall werden die verschiedenen mächtigen Leute, denen ihr Geld von den Schweizer Bankern gestohlen wurde, nicht akzeptieren, was getan wurde. „Sehen Sie zu, wie die OPEC dem Westen den Geldhahn zudreht und Biden anordnet, die US-Ölquellen zu schließen und weitere Raffinerien in die Luft zu jagen“, sagt die NSA-Quelle voraus.

In den USA wurden unterdessen gegen vier der reichsten Männer – darunter Google-Mitbegründer Sergey Brin – Vorladungen zu den Verbindungen von JP Morgan zum pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein erlassen.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11926267/Google-founder-Hyatt-Hotels-chairman-subpoenaed-case-JPMorgan-Jeffrey-Epstein.html

Dies ist nur ein Teil des massiven juristischen Sturms, der sich dort zusammenbraut.

Wie allgemein berichtet wird, ist Donald Trump der erste ehemalige Präsident, der strafrechtlich belangt wird. Sehen Sie sich das Foto am Anfang des unten verlinkten Artikels an.

https://www.politico.com/news/2023/03/30/manhattan-da-wanted-friday-trump-arrest-00089853

„Das ist nicht der echte Trump. Er ist zu dünn. Das ist eine Doppelgängerin. Es scheint also 3 Trumps zu geben. Das Video, das Kyle Cheney von Politico gemacht hat, zeigt den schwergewichtigen Trump mit den weißen Augen. Sehr interessant“, kommentiert eine CIA-Quelle.

Der Angriff auf „Trump“ geht für die Demokraten voll nach hinten los, denn 83 % der Amerikaner halten die Anklage gegen Trump für politisch motiviert. Jetzt hat Gouverneur Ron DeSantis dem Militär den Fehdehandschuh hingeworfen, indem er sagte, Florida werde „bei einem Auslieferungsantrag“ für Trump nicht helfen.

„Das war der Plan der White Hat Alliance. Es ist ein brillanter 5D-Schachzug. Das öffnet die Tür, um gegen Avatar Obama, Avatar Bush und die ganze Schar der KM-Schergen vorzugehen“, sagt die CIA-Quelle.

https://www.westernjournal.com/dems-trump-attack-backfires-accidentally-set-stage-prosecute-biden-judicial-watch/

Das bedeutet, dass selbst wenn Schauspieler eingesetzt werden, um „Präsident Biden“ usw. zu spielen, sie dennoch zu Fall gebracht werden können.

Fragen Sie sich auch, warum Reuters „U.S. President Joe Bidens Administration“ und nicht einfach „President Biden“ schreiben muss? Ohhhh, richtig, weil der falsche maskierte Biden nicht Präsident ist.

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-is-on-rampage-against-human-rights-new-hrw-chief-says-2023-03-30/

Nun, schauen Sie sich an, wie der falsche, maskierte Biden seine Kandidaten für den Justizdienst nicht einmal die grundlegenden Fragen von Senator John Kennedy beantworten kann – einschließlich eines Kandidaten, der nicht in der Lage war, Artikel V der Verfassung zu erklären. Es ist wirklich erbärmlich, wie dumm diese Richter wirklich sind. Überzeugen Sie sich selbst in dem Video unten.

Es ist alles eine Bühne voller Schauspieler. Das Foto unten, das das Körperdouble zeigt, das mit der anderen Hand des anderen Biden schreibt, ist nur die jüngste Bestätigung dafür.

„Biden“ ist nicht einmal der bestbezahlte Schauspieler. Offiziell war Tom Cruise der bestbezahlte Schauspieler des Jahres 2022. Er hat 100 Millionen Dollar verdient. Tatsächlich aber war Volodymyr Zelensky der bestbezahlte Schauspieler. Er bekam 18 Milliarden Dollar.

Wir werden uns nicht einmal die Mühe machen, auf die jüngsten inszenierten Massenerschießungen einzugehen, weil sie diesen Trick so oft angewendet haben, dass die Menschen nicht mehr reagieren.

Wie eine Mossad-Quelle anmerkt: „Je verrückter der Scheiß wird, desto näher kommen wir der Ziellinie“.

In jedem Fall sind solche Mätzchen wie das Umstellen der Liegestühle auf der Titanic, weil das gesamte Finanzsystem untergeht.

„Ich sage Ihnen, dass ein Zusammenbruch bevorsteht, der alles verändern wird“, sagt der Fernsehkommentator Glenn Beck und schließt sich damit vielen anderen an.

Die meisten US-Banken stehen technisch gesehen kurz vor der Insolvenz, und Hunderte sind bereits vollständig zahlungsunfähig“, sagt der anerkannte und viel beachtete Wirtschaftswissenschaftler Nouriel Roubini. „Wir sind noch nicht aus der Bankenkrise heraus. Sie könnte sogar erst der Anfang sein“, so eine Mossad-Quelle weiter.

Die Krise hat begonnen, massive Finanzkriminalität aufzudecken. So erfahren wir jetzt, dass die Rettungsaktion für die Silicon Valley Bank dazu diente, 10 chinesischen Milliardären zu helfen, die 13,3 Milliarden Dollar in der Bank hatten.

„Diese Enthüllung ist ein schwerer Schlag für die KM-kontrollierte Federal Reserve“, so eine CIA-Quelle.

Nun zeigen Dokumente, dass die US-Regierung am 14. März 9.800 Bitcoins verkauft hat. Dies führte dazu, dass Bitcoin innerhalb von Minuten um über 9% einbrach. Berichten zufolge planen sie, im Laufe des Jahres weitere 41.500 Bitcoin in vier Chargen zu verkaufen.

Es ist ziemlich sicher, dass diese Bitcoins im Laufe der Jahre durch Manipulation der Kryptowährungsmärkte erlangt wurden.

Diese Machenschaften führen dazu, dass sich die Bürger gegen die Banken auflehnen. In der letzten Märzwoche verloren große Banken 129 Milliarden Dollar an Einlagen, der größte wöchentliche Abfluss aller Zeiten. Im Gegensatz dazu verzeichneten die kleinen Banken sogar einen Zufluss. Der Gesamtabzug von 5 % bei den Einlagen inländischer US-Geschäftsbanken ist der größte in der Geschichte.

https://www.zerohedge.com/markets/large-us-banks-see-record-deposit-outflows-small-bank-outflows-stall

Diese Kommentare zu dem Zerohedge-Artikel über den Bank-Run spiegeln die Stimmung in der Bevölkerung wider:

„Das sind also 130 Milliarden Dollar, die die Banken nicht über den ‚Bail-in‘ in die Hände bekommen können. „

„Raus aus den Banken und rein in Kreditgenossenschaften/Gold/Krypto/brauchbare Güter“.

Die Menschen protestieren auch gegen die Versuche, biometrische Zahlungen in Form von Bargeld für Einkäufe zu erzwingen.

Viele Menschen gehen sogar noch weiter, indem sie zu offenem Diebstahl greifen. Fast jeden Tag gibt es Berichte über große Unternehmen – Target, Walmart, Walgreens usw. – die eine Großstadt verlassen, weil die Kriminalität und der Diebstahl zugenommen haben. Der aus Portland stammende Dustin Michael Miller sagte zu Fox News: „Unsere Stadt ist außer Kontrolle geraten. Sie ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, und in den letzten fünf Jahren hat sie sich einfach verschlechtert.“ Er hätte über die meisten großen US-Städte sprechen können und nicht nur über Portland.

https://www.foxbusiness.com/retail/cracker-barrel-becomes-latest-company-flee-portland-amid-rising-crime-retail-theft

Dies wird erst dann ein Ende haben, wenn das Finanzsystem von den Menschen zurückgenommen wird. Wie polnische Geheimdienstquellen bemerken: „Geld ist nicht alles. Der Baum des Lebens auf einer polnischen Banknote aus der Vorkriegszeit … ist ein Hinweis auf Leben, Wiedergeburt und Langlebigkeit.“

Die KM versucht, mit immer extremeren Ausbrüchen von Angstpornos zurückzuschlagen, wie dem folgenden, der dem polnischen Geheimdienst zugespielt wurde.

Die mRNA-Technologie wurde bereits 100 Millionen Tieren injiziert und kaum jemand weiß davon. „Diese mRNA-Technologie wird von der Stiftung von Mark Zuckerberg und seiner Frau finanziert. Seit eineinhalb Jahren machen sie das im ganzen Land.“ Gavi (Bill Gates) ist damit beschäftigt, mRNA in Gemüse wie Tomaten, Avocados und Kopfsalat zu injizieren. Sie wollen alle umbringen.

Während die KM versucht, die Gen-Editierungstechnologie zu nutzen, um uns zu töten oder zu versklaven, sieht es so aus, als würden die Chinesen damit beginnen, Supermenschen zu schaffen. Der folgende Bericht zeigt beispielsweise, dass die Chinesen herausgefunden haben, wie sie Gene von praktisch unzerstörbaren Mikroorganismen, den Bärtierchen, nutzen können, um Supersoldaten zu schaffen.

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3215286/chinese-team-behind-extreme-animal-gene-experiment-says-it-may-lead-super-soldiers-who-survive

Und schließlich, als weiteres Anzeichen dafür, dass wir als Spezies wirklich unerforschtes Gebiet betreten, hier die neuesten UFO-Sichtungen:

1. UFO über dem Iran

2. Die 2 Sonnen belichten Arizona, USA

3. Zigarrenförmiges UFO in Mexiko

4. Plasma-Energie Orb in Kanada

5 Eine Reihe von UFO-Drohnen in New Jersey, USA 2023

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 05.04.2023