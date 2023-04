Putin: „Russland wird seine Ziele konsequent verfolgen“

Während einige Länder ihre Beziehung zu Russland zerstören und versuchen, es zu zwingen, absurde „Regeln“ zu befolgen, wird Russland weiterhin dem Druck von außen widerstehen und seine Ziele konsequent durchsetzen – so Wladimir Putin in seiner Ansprache vor den Gesetzgebern.

Anlässlich des Parlamentarismustages werden in Sankt Petersburg Sitzungen des russischen Gesetzgeberrates abgehalten. Heute richtete Russlands Präsident Wladimir Putin seine Ansprache an die teilnehmenden Abgeordneten und Senatoren.

Es ging unter anderem um die Militäroperation Russlands in der Ukraine, die internationale Lage, neue Gebiete und antirussische Sanktionen.

Zu den Sanktionen und dem internationalen Druck bemerkte der Präsident, dass Russland trotz allem „nicht in die Selbstisolierung gehen wird“. Das Land sei keineswegs von der Welt isoliert und baue weiterhin die Zusammenarbeit mit befreundeten Ländern aus.

Dem Staatschef zufolge gebe es selbst in den USA und Europa viele Menschen, die „genauso denken wie wir“. Der Präsident betonte jedoch, dass die Eliten in diesen Ländern diese Ansichten nicht teilen ‒ eine solche Politik sei möglicherweise nicht auf die Interessen ihrer eigenen Bürger ausgerichtet.

„Und es wird sich rächen“, so Putin. Die Sanktionsbemühungen der westlichen Eliten gegen Russland rächen sich dabei bereits jetzt, meinte der russische Präsident. Er sagte:

„Schauen Sie sich die Prognosen der internationalen Organisationen an, die Prognosen für das Wachstum der russischen Wirtschaft. Alles ist mehr oder weniger stabil für uns. Selbst diejenigen, die dies nicht zugeben wollen, sind gezwungen, das doch zu tun. Und schauen Sie sich diejenigen an, die uns Probleme bereiten. Sie scheinen sie doch für sich selbst zu schaffen.“

Putin rief das Parlament, die Regierung, die regionalen und lokalen Behörden auf, angesichts der Sanktionen klar und schnell zu handeln. „Heute, unter dem Druck der wirtschaftlichen Aggression, müssen das Parlament, die Regierung, alle regionalen und lokalen Behörden klar und schnell handeln, als ein zusammenhängendes, gut koordiniertes Team arbeiten“, sagte Putin.

Die Aufgabe bestehe nicht darin, sich dem Druck anzupassen, sondern eine Basis für die erfolgreiche Entwicklung des Landes zu schaffen, so der russische Präsident.

Das Staatsoberhaupt dankte den Gesetzgebern für ihre Arbeit bei der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die effektive sozioökonomische Entwicklung Russlands, die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und die Stärkung der Souveränität und Sicherheit.

„Das Hauptanliegen des Parlaments sollte immer die Verbesserung der Lebensqualität und des Einkommens der Menschen sein. Konkrete, gezielte Unterstützung für unsere Bürgerinnen und Bürger, für Familien mit Kindern, für Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Generell hat die Verbesserung des Wohlergehens der Menschen für uns oberste Priorität“, so der russische Präsident weiter. (Ukraine plant den Dritten Weltkrieg – Russland sprengt unterirdischen Bunker (Video))

300x250

Es sei auch notwendig, Bedingungen für das dynamische Wachstum der Territorien zu schaffen, die Teil der Russischen Föderation geworden sind, sagte Putin. Ihm zufolge bestehe eine der Prioritäten darin, die vollständige Integration der vier Gebiete, die am 30. September 2022 Teil Russlands wurden, rechtlich sicherzustellen: Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson.(Ex-Bundeswehroffizier: Russland ist im Krieg mit der NATO – nicht der Ukraine, der gehen die Soldaten aus (Video))

Er betonte:

„Es ist wichtig, sorgfältig und systematisch daran zu arbeiten, dass die Menschen sich dem einheitlichen Wirtschafts-, Bildungs- und Kulturraum unseres Landes zugehörig fühlen, dass das gesamte System der Arbeits- und Sozialgarantien, einschließlich einer hochwertigen medizinischen Versorgung, für sie voll funktionsfähig ist, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und die Voraussetzungen für ein dynamisches Wirtschaftswachstum und die rasche Wiederherstellung der Infrastruktur und der lebenserhaltenden Einrichtungen geschaffen werden.

Dies sind unsere historischen Gebiete und unsere Ureinwohner. Viele von Ihnen waren schon persönlich dort ‒ was unterscheidet diese Menschen von einem anderen Teil oder anderen Teilen unseres Volkes? Nichts, sie sind ein Teil unseres Volkes.“

300x250 boxone

Der russische Präsident hat erklärt, dass alles getan werden müsse, um die Mitbürger in den neuen Territorien Russlands zu schützen und ihre Wahl zu verteidigen. „Wir müssen alles tun, um ihre eindeutige Entscheidung, nach Russland zurückzukehren, zu verteidigen und zu schützen“, so Putin.

In Bezug auf die internationale Lage stellte er fest, „einige Länder zerstören in wahnwitziger Weise die Beziehungen zu Russland“. Sie würden selbst absurde „Regeln“ schreiben, aber Russland werde diese nicht befolgen, erklärte der russische Präsident weiter:

„Unsere Partner oder ehemaligen Partner in einigen Ländern zerstören in wahnsinniger Weise den rechtlichen Rahmen und die Dialogmöglichkeiten und versuchen, ihre Ansichten und sogenannten ‚Regeln‘ allen aufzuzwingen.

Was für Regeln? Keiner hat sie gesehen. Wer hat diese Regeln geschrieben? Sie schreiben sie selbst unter ihrer Bettdecke – wir aber werden nicht unter ihre Bettdecke schlüpfen, wir werden auch nicht ihre ‚Regeln‘ befolgen.“

Trotz alledem werde Russland nur konsequent vorwärts gehen, um seine „hohen, großen Ziele zu erreichen“, so Putin.

Russischer Abgeordneter: US-Geheimdienste versorgen Ukraine mit Hinweisen für Angriffe in Russland

Die ukrainischen Streitkräfte verwenden US-Geheimdienstinformationen, um russisches Territorium anzugreifen. Das erklärte der Leiter des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrei Kartapolow, in einem Gespräch mit dem Telegramm-Kanal Shot.

Wie der Abgeordnete erläuterte, sei das russische Luftabwehrsystem objektbasiert, was bedeutet, dass jedes Boden-Luft-Raketensystem entsprechend den erforderlichen Parametern konfiguriert werden kann, um bestimmte Einrichtungen zu schützen. Kartapolow erzählte, wie die ukrainischen Streitkräfte versuchen, das russische Luftabwehrsystem zu umgehen:

„Mithilfe US-amerikanischer Geheimdienstinformationen finden sie Lücken zwischen Bereichen, die von den Anlagen abgedeckt sind, und greifen an.“

„Wir werden dieses Arsenal einsetzen!“ Kreml-Propagandist droht mit Atom-Schlag

Erneut drohte im russischen Fernsehen ein Kreml-Propagandist dem Westen mit einem Atom-Schlag. Der Mann wetterte über den Westen, der sich in Sicherheit wiegen würde. Doch der Feind würde Russland geradezu herausfordern, sein nukleares Arsenal einzusetzen.

Erneut sorgt ein Kreml-Propagandist im russischen Fernsehen für Schlagzeilen. Der namentlich unbekannte Mann drohte dem Westen mit einer nuklearen Attacke und widersprach damit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow.

„Wir werden dieses Arsenal einsetzen!“ Kreml-Propagandist droht Westen mit Atom-Schlag

Der ehemalige stellvertretende Innenminister der Ukraine, Anton Gerashchenko, teilte auf Twitter einen Ausschnitt der Fernsehsendung und übersetzte die Aussagen ins Englische.

„Ich möchte Sie auffordern, die Reden unserer Gegner, insbesondere der Leiter des ukrainischen militärischen Geheimdienstes, insbesondere Budanow, sorgfältig zu analysieren“, sagt der Putin-Propagandist. Er bezeichnet Kyrylo Budanow als „ukrainischen Terroristen“.

Der Propagandist zeigt sich entsetzt angesichts der Annahme des Westens, dass Russland seine Atomwaffen nicht einsetzen werde. „Mir scheint, dass es hier notwendig ist, nicht Budanow, sondern seinen westlichen Koordinatoren über alle verfügbaren diplomatischen und verdeckten Kanäle klarzumachen, dass dieses Arsenal eingesetzt werden wird“, sagt der Mann.

„Es liegt auf der Hand, dass die russische Führung die ukrainische Bevölkerung schont. Diese Taktik scheint mir nicht ganz richtig zu sein, denn der Feind wird den Einsatz dieser Waffe dennoch erzwingen. Und ihr Nicht-Einsatz führt dazu, dass das Kiewer Regime unverschämt geworden ist.“

Gerashchenko lässt die Aussagen des Kreml-Propagandisten nicht unkommentiert. „Russische Propagandisten drohen mit nuklearen Angriffen. Hat Lawrow nicht erst kürzlich gesagt, dass Russland diese Drohung nie benutzt?“, schreibt er zu dem Video auf Twitter.

Lawrow: Westliche Versuche, Russland zu isolieren, waren ein Fehlschlag

Die Versuche des Westens, Russland zu isolieren, seien ein völliger Fehlschlag, so der russische Außenminister Sergei Lawrow in einer Rede vor den Teilnehmern der Weltweiten Online-Konferenz zur Multipolarität. Er erklärte:

„Es scheint logisch, dass die Bemühungen Washingtons und seiner Satelliten, den Lauf der Geschichte umzukehren und die internationale Gemeinschaft zu zwingen, nach einer erfundenen ‚regelbasierten Ordnung‘ zu leben, scheitern. Ich möchte nur auf das völlige Scheitern der westlichen Politik der Isolierung Russlands hinweisen. Die Staaten der Weltmehrheit mit rund 85 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht bereit, für ehemalige Kolonialmetropolen ‚die Kastanien aus dem Feuer zu holen‘.“

Dem Minister zufolge ist die Bewegung in Richtung globaler Multipolarität eine Tatsache, eine geopolitische Realität geworden. Die neuen Weltzentren – in Eurasien, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika – machen beeindruckende Fortschritte und stützen sich dabei auf Autonomie, staatliche Souveränität und kulturelle und zivilisatorische Identität.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Russian propagandists threaten with nuclear attacks.

Didn’t Lavrov just say very recently that Russia never uses that threat? pic.twitter.com/ZDEKzML4Dm

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 27, 2023