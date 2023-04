Wurde unser Universum von Außerirdischen künstlich erschaffen? Eine KI könnte insgeheim die Welt übernehmen

terra-mystica.jimdofree.com berichtet: Ein US-Wissenschaftler hatte vor einiger Zeit eine neue – und ungewöhnliche – Theorie über die Natur unseres Universums aufgestellt.

Er hält es nämlich für möglich, dass unser Universum zum Teil (oder sogar ganz) von einer weit fortschrittlichen außerirdischen Zivilisation künstlich erzeugt sein könnte.

Wie Caleb Scharf, Leiter der Astrobiologieabteilung an der Columbia Universität in New York, in einem Artikel für das Online-Magazin Nautilus in 2016 schrieb, ist er der Meinung, dass eine außerirdische Spezies derart weit entwickelt sein könnte, dass uns ihre Technologie bzw. physikalische Erscheinung wie aus einem Hollywood-Fantasy-Film erscheinen würde.

So als würden wir unsere Vorfahren, den Homo erectus, mit einem selbstständig agierenden und interaktiven Roboter oder gar einem Hologramm konfrontieren.

Möglicherweise würden wir sie vielleicht noch nicht einmal als Entitäten erkennen, weil ihre Erscheinungsform jenseits der Grenzen unseres heutigen Vorstellungsvermögens liegt.

Er argumentiert, dass wir von unserem Universum eigentlich so gut wie gar nichts wirklich wissen und bisher lediglich rund fünf Prozent davon wissenschaftlich-fundiert entschlüsselt wurde – der Rest ist besteht aus vielen Rätseln und unbekannter Materie bzw. Energie.

Deshalb vertritt Scharf auch nicht die gängige Meinung vieler Kollegen, dass diese unbekannten Bereiche des Universums aus atomaren Partikeln bestehen, er ist eher davon überzeugt, dass die unbekannte Materie um ein Vielfaches komplexer ist, als man es ihr zugesteht.

Dunkle Materie gelte allgemein als mikrostrukturlos, doch es gebe auch Wissenschaftler, die glauben, dass sie tatsächlich ein »reiches Innenleben« besitze. Wenn das der Fall wäre, bestünde die Möglichkeit, dass sie von einer (sehr fortgeschrittenen) Zivilisation absichtlich künstlich verstärkt wird, die eine Methode zur Übertragung von Daten von normaler Materie auf dunkle Materie entwickelt hat. (Das Pentagon gibt die Möglichkeit von außerirdischen Mutterschiffen im Sonnensystem bekannt!)

Ein 3D-Drucker für dunkle Materie sozusagen. „Wenn du eine Zivilisation bist, die gelernt hat, wie man lebende Systeme in verschiedene [Materialien] kodiert, musst du nur ein Datenübertragungssystem von normaler Materie zu Dunkler Materie bauen: einen 3D-Drucker für Dunkle Materie“, so Scharf.

Denn wenn beispielsweise die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz weiterhin exponentiell an Geschwindigkeit und Raffinesse zunehmen, werden sie eines Tages in der Lage sein, die enorme Komplexität der lebenden Materie zu entschlüsseln, angefangen bei ihren Atomen und Molekülen bis hin zu dem gesamten vorherrschende Ökosystem eines Planeten (Biomen).

Und Leben müsste seiner Meinung nach ja nicht zwangsläufig aus Atomen und Molekülen bestehen, sondern könnte aus jeder beliebigen Gruppe von Bausteinen mit der erforderlichen Komplexität zusammengesetzt werden.

300x250

In diesem Fall könnte eine außerirdische Zivilisation sich selbst und ihre gesamte physische Welt in völlig neue Formen umgestalten. Vielleicht besteht sogar ein großer Teil unseres Universums von diesen neuen Formen, die von Außerirdischen erschaffen wurden.

Der Astrobiologe ist sich natürlich bewusst, dass seine hier beschriebene Theorie (und auch die anderen in seinem Artikel) aus heutiger Sicht sehr ungewöhnlich klingt und kaum zu beweisen ist.

© Fernando Calvo für terra-mystica.jimdofree.com 30.03.2023

300x250 boxone

terra-mystica.jimdofree.com berichtet:

1991 hat uns James Cameron mit seinem Science-Fiction-Film »Terminator 2 – Tag der Abrechnung« den angsteinflößenden Roboter »T-1000« vorgestellt, der bei manchem Zuschauer für Alpträume gesorgt haben dürfte, da er eine Gefahr für die gesamte menschliche Zivilisation darstellte. Heute warnt der Hollywood-Regisseur vor genau diesem Szenario, das er sehr real auf uns zukommen sieht.

In dem Film war T-1000 ein Terminator-Prototyp der 1.000er Serie, der von der künstlichen Intelligenz (KI) »Skynet« aus der Zukunft geschickt worden war, um John Connors jüngeres Selbst auszulöschen. Er bestand aus einer mimetischen Polylegierung, die es ihm ermöglichte, durch Berührung von Gegenständen oder Personen deren Aussehen zu imitieren. Zudem konnte er sich verflüssigen und auch Beschädigungen waren kein Problem, da er sich eigenständig wiederherstellen konnte.

Jetzt sprach der »Terminator«-Regisseur kürzlich in einem Podcast über die eine derartige potenzielle Bedrohung durch künstliche Intelligenzen, denn eine reale Version von Skynet wurde von uns zwar noch nicht geschaffen (zumindest nicht offiziell), doch die jüngsten Fortschritte in der Technologie der künstlichen Intelligenz bringen uns immer näher an ein solches Szenario heran.

„Ich habe keine Angst, doch ich bin ziemlich besorgt über das Potenzial des Missbrauchs von KI“, wird der 68-Jährige auf Unilad zitiert. „Ich denke, dass KI äußerst brillant sein kann aber ich glaube aber auch, dass sie buchstäblich das Ende der Welt bedeuten kann. [….] Der Punkt ist, dass keine Technologie jemals nicht als Waffe eingesetzt wurde.

Und wollen wir wirklich gegen etwas kämpfen, das intelligenter ist als wir und das nicht wir sind? In unserer eigenen Welt? Das glaube ich nicht. Die KI könnte die Welt übernommen haben und sie bereits manipulieren, doch wir würden es einfach nicht bemerken, weil sie die totale Kontrolle über alle Medien und alles andere übernommen haben.“

Übrigens, nicht nur in Bezug zu einer KI wie Skynet machen unsere Wissenschaftler große Fortschritte, auch bei dem »Formwandler-Metall« nähern wir uns langsam einem realen humanoiden Roboter wie der T-1000.

Einem Wissenschaftlerteam der Chinese University of Hong Kong und Kollegen der Carnegie Mellon University in Pittsburgh (Pennsylvania, USA) gelang es bereits, einen Roboter aus Metall zu erschaffen, der sich auf Kommando sowohl verflüssigen als auch wieder seine ursprüngliche feste Form annehmen kann.

Die Gefahr durch künstliche Intelligenzen

Die Idee einer intelligenten, empfindungsfähigen Maschine wird schon seit Jahrzehnten in Büchern und Filmen behandelt und endet meistens mit verheerenden Folgen für die Menschheit. In den populären Filmklassikern wie zum Beispiel »The Terminator« oder »The Matrix« begannen die von Menschen entwickelten, intelligenten Computermaschinen eines Tages sich gegen ihre Schöpfer zu erheben und sie vernichten zu wollen.

Und schon der verstorbene theoretische Physiker Stephen Hawking hatte ständig seine Bedenken geäußert und davor gewarnt, dass unsere Bemühungen, eine künstliche Intelligenz erschaffen zu wollen, genauso wie in den Science-Fiction-Filmen nach hinten losgehen und uns in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könnten. Hawking erklärte:

„Die Entwicklung einer vollkommen künstlicher Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Es könnte sich in innerhalb einer sehr kurzen Zeit selbstständig machen und sich selber neu programmieren. Der Mensch, der durch seine langsame biologische Evolution eingeschränkt ist, könnte nicht dagegen konkurrieren und würde unweigerlich ersetzt werden.“

Auch SpaceX-Gründer und Visionär Elon Musk warnte bereits vor der Gefahr intelligenter Maschinen und sieht ebenfalls in ihnen eine grundlegende Gefahr für die Existenz unserer Zivilisation. Musk gründete diesbezüglich sogar das Unternehmen »Neuralink Corp«, die sich der künstlichen Intelligenz (KI) widmet. Gemeinsam mit Max Hodak, Gründer der Firma »Transcriptic«, will er dort Technologien entwickeln, um eine Herrschaft der künstlichen Intelligenz über die Menschheit zu verhindern.

Und in 2015 hatte das »Future of Life Institut« (FLI) einen offenen Brief eingeleitet, der von vielen prominenten Wissenschaftlern und IT-Experten untezeichnet wurde und in dem aufgefordert wurde, dass rechtlich bindend gewährleistet werden soll, dass KI-Projekte unter strenger Kontrolle stehen und die Technologie immer nur zum Nutzen der Menschheit abzielen darf.

Das FLI ist eine unabhängige Forschungs- und Lobbyorganisation aus Boston, das sich zum Ziel gesetzt hat, mögliche Risiken für die menschliche Zivilisation zu erkennen und zu beheben. Sie setzen sich dafür ein, dass unsere KI-Systeme auch nur das tun, was wir von ihnen erwarten und nicht das, was sie wollen.

Andererseits wäre die Entwicklung von intelligenten Maschinen natürlich ein potentiell weltverändernder Durchbruch, der sich positiv auf unser aller Leben auswirken könnte. „Ich glaube, wir werden noch sehr lange die Oberhand über unsere Technologie behalten und ihr Potenzial nutzen, um damit die vielen Probleme in der Welt zu lösen“, sagt hingegen Rollo Carpenter, der Entwickler von »Cleverbot«, einer Webapplikation, die durch die Kommunikation mit dem Menschen eigenständig erlernt, menschliche Unterhaltungen nachzuahmen.

Wie sich diese Technologie letztendlich aber tatsächlich entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

© Fernando Calvo für terra-mystica.jimdofree.com 22.04.2023