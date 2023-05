CEO verhaftet, weil er bei Aktionärsversammlung die „Sexualverbrechen von Bill Gates“ angesprochen hat (Video)

Der Vorsitzende einer Unternehmensaufsichtsbehörde wurde festgenommen und gewaltsam aus einer Aktionärsversammlung entfernt, nachdem er die Unterstützung des CEO von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, für die Bill & Melinda Gates Foundation in Frage gestellt hatte.

Zu den Kritikpunkten des aus dem Amt entlassenen gemeinnützigen Leiters am Samstag gehörten die enge Freundschaft und Reisen des Microsoft-Mitbegründers Bill Gates mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein, berichtet Daily Signal

Pete Flaherty, Vorsitzender und CEO des National Legal and Policy Center, wurde das Mikrofon abgeschnitten, sobald er anfing, über Bill Gates zu sprechen, bevor er von der Polizei in Omaha, Nebraska, verhaftet und wegen Hausfriedensbruchs angeklagt wurde, obwohl sein Name auf der Teilnehmerliste für die Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway stand.

Flaherty und NLPC haben sich dafür eingesetzt, dass Berkshire Hathaway einen separaten CEO und Vorsitzenden bekommt. Beide Rollen werden derzeit von Gates‘ engem Freund und Multimilliardärskollegen Warren Buffett besetzt.(Ein weiterer Pädo-Skandal mit Verbindung zum Weissen Haus zeigt einmal mehr: Die Welt wird von geisteskranken Pädophilen regiert!)

Während er sich auf der Versammlung an andere Aktionäre wandte, stellte Flaherty den Punkt in Frage, ob es eine Person als Vorstandsvorsitzenden und CEO geben sollte, indem er Buffetts Verbindungen zu Bill Gates hervorhob.

Er fuhr fort, indem er der Menge sagte, dass „wir alle wissen, wie sehr sich Bill Gates um Kinder kümmert“, weil er „mit Jeffrey Epstein gereist ist“.

Dann wurde Flahertys Mikrofon abgeschaltet, er wurde festgenommen und vor fassungslosen Investoren gewaltsam aus der Versammlung entfernt. (Pädo-Netzwerke: Barack Obamas Verbindung zu Pizzagate in neuen Epstein-Dokumenten aufgedeckt (Video))

Flaherty wurde von der Polizei in Omaha, Nebraska, verhaftet und wegen Hausfriedensbruchs angeklagt.(Richter bestätigt, dass Ashley Biden als Kind von Joe Biden „begrapscht und sexuell missbraucht“ wurde)

„Ich habe offenbar die dritte Schiene der Milliardärspolitik berührt, als ich Jeffrey Epsteins Namen erwähnte“, sagte Flaherty am Montag gegenüber The Daily Signal.

„Ich engagiere mich seit 19 Jahren im Aktionärsaktivismus, und mir wurde noch nie das Mikrofon abgeschnitten, und ich wurde noch nie verhaftet.“

"We all know how much bill gates loves children, he's been with Epstein…" at berkshire hathaway annual meeting. pic.twitter.com/q6KgjSKrLX
— Tykoo.eth (@0xTykoo) May 6, 2023

TRANSKRIPT:

Ich bin Peter Flaherty, Vorsitzender des National Legal and Policy Center. 300x250 boxone Wenn wir einen unabhängigen Vorsitzenden hätten, würde sich das Unternehmen weniger mit den politischen Aktivitäten von Herrn Buffett identifizieren. Er hat der Bill and Melinda Gates Foundation Dutzende Milliarden gespendet. Als das Paar noch zusammen war, erklärte Bill Gates: „Obwohl die Stiftung unseren Namen trägt, stammt im Grunde die Hälfte unserer Mittel von Warren Buffett.“ Wenn die „woke“ Kultur eine Krankheit ist, dann ist Philanthropie das Virus. Die Gates-Stiftung finanziert die Lehre der Kritischen Rassentheorie im ganzen Land, einschließlich der Tatsache, dass Mathematik von Natur aus rassistisch ist. Die Gates Foundation bietet eine Gender Identity Toolbox an, die behauptet, dass Geschlecht das Ergebnis „sozial und kulturell konstruierter Ideen“ ist. Das ist eine Lüge. Geschlecht ist kein kulturelles Konstrukt. Es ist eine genetische und biologische Tatsache. 1:08 WOLLUMS UNTERBRECHUNG Sie werden nicht zensieren, was ich sage, Ma’am. Es tut mir sehr leid. Und ich appelliere an den Vorsitzenden, dass mir gestattet wird, fortzufahren. Herr?“ 1:20 BUFFETT: „SIE KÖNNEN FORTFAHREN, ABER UNTER DER DREI-MINUTEN-BESCHRÄNKUNG.“ Natürlich. Wir wissen, wie sehr sich Bill Gates um Kinder kümmert. Er traf Jeffrey Epstein viele Male und reiste mit ihm, nachdem Epstein wegen Sexualverbrechen verurteilt worden war. Die Gates-Stiftung hatte großen Einfluss auf das Fiasko der COVID-Reaktion. Bill Gates verteidigte Chinas COVID-Politik und schließt immer noch die Möglichkeit aus, dass das Virus aus einem Labor stammt, auch wenn die US-Geheimdienste anderer Meinung sind. Die Gates-Stiftung ist möglicherweise der größte Einzelspender für die „Dunkle Geld“-Maschine namens Arabella Associates. 1:54 Buffett spricht über FLAHERTY (unverständlich) Es finanziert Anliegen wie die Entfinanzierung der Polizei, die amerikanische Städte unbewohnbar machen. Geld geht auch an Gruppen, die… 2:04 Das Mikrofon geht aus

Buffett, der milliardenschwere Vorstandsvorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway Inc., ist dafür bekannt, politische Positionen auf der linken Seite zu vertreten, oft für höhere Steuern für die Spitzenverdiener des Landes.

Berkshire Hathaway, eine multinationale Konglomeratsholding mit Sitz in Omaha, reagierte am Montag nicht sofort auf Telefon- und E-Mail-Anfragen von The Daily Signal.

Das National Legal and Policy Center (NLPC) war der Sponsor von Vorschlag Nr. 8 auf der Aktionärsversammlung am Samstag in Omaha, der „danach erfordern würde, dass zwei getrennte Personen das Amt des Vorsitzenden und das Amt des CEO innehaben“. Buffett hat beide Jobs inne.

Gemäß der Versammlungsordnung haben Aktionäre drei Minuten Zeit, um für einen Beschluss zu sprechen. Ein Mitarbeiter von Berkshire Hathaway unterbrach Flaherty kurz nach einer Minute, und dann schnitt jemand sein Mikrofon ab.

In seinen Ausführungen sprach Flaherty über die Finanzierung linker Anliegen wie der kritischen Rassentheorie, der Geschlechterpolitik und der Entfinanzierung der Polizei durch die Non-Profit-Organisation Gates. Doch erst als er Epstein erwähnte, pfiffen und zischten einige im Publikum.

Flaherty erinnerte sich, geantwortet zu haben, dass er gehen würde, nachdem er seine Aussage beendet hatte. Er sagte, er wisse zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Ton seines Mikrofons unterbrochen worden sei.

Als nächstes teilte ein Polizeibeamter aus Omaha Flaherty mit, dass er verhaftet sei, und begleitete ihn von der Versammlung in der CHI Health Center Arena. Die Polizei brachte ihn in das Douglas County Correctional Center in Omaha, wo er durchsucht, mit Handschellen gefesselt und wegen Hausfriedensbruchs angeklagt wurde.

Die Polizei hielt Flaherty etwa drei Stunden lang fest und er wartete nicht in einer Zelle, sondern auf einer Bank mit anderen Festgenommenen. Für seine Freilassung zahlte er eine Kaution in Höhe von 2.500 US-Dollar.

Flaherty, ein Einwohner von Arlington, Virginia, soll am 22. Mai vor dem Douglas County Court in Omaha erscheinen.

Seit 2004 haben Flaherty und andere NLPC-Mitarbeiter an jährlichen Aktionärsversammlungen verschiedener Unternehmen teilgenommen und dort Vorträge gehalten, darunter Bank of America, Coca-Cola, Goldman Sachs, Home Depot, PepsiCo, Salesforce, Visa, Alphabet, Amazon, Boeing, Citigroup, Facebook, Procter & Gamble und Walmart.

ES sei auf dem Plan, auf der Aktionärsversammlung zu sprechen, bemerkte Flaherty. Sowohl die Vorschriften der Securities and Exchange Commission als auch die Gesetze des Bundesstaates Delaware schreiben vor, dass börsennotierte Unternehmen jährliche Versammlungen abhalten, um die Meinung der Aktionäre zu hören. Obwohl Berkshire Hathaway wie viele große Unternehmen seinen Sitz in Nebraska hat, wurde es aus steuerlichen Gründen in Delaware eingetragen.

Flaherty sagte, er fordere eine Entschuldigung von Berkshire Hathaway und die Einstellung der Anklage.

