Die Aktionen der Vereinigten Staaten haben die Spaltung zwischen Frankreich und Deutschland angeheizt, die sich beide in inneren Unruhen befinden, wobei ihre Führer nicht mehr den Willen ihrer eigenen Bevölkerung vertreten, betonte Elijah Magnier, ein erfahrener Kriegsberichterstatter.

Washington gestaltet die Machtverhältnisse auf dem europäischen Kontinent gezielt neu und nutzt dabei ein „schwaches Frankreich“ und ein „schwaches Deutschland“, sagte Elijah Magnier gegenüber Sputnik.

Die USA nutzen einen insgesamt „geschwächten“ Kontinent aus, sagte der erfahrene Kriegsberichterstatter. All dies ereigne sich vor dem Hintergrund des andauernden Stellvertreterkrieges der USA gegen Russland in der Ukraine , indessen Folgen es der Regierung in Washington geholfen hätte, die inneren Unruhen in Frankreich und Deutschland weiter auszunutzen, erklärte er.

„Die USA locken die europäische Industrie mit billigerer Energie, niedrigeren Steuern … und schaffen so eine Spaltung zwischen Frankreich und Deutschland … Und obendrein verlagern die Amerikaner das Zentrum Europas von Westeuropa nach Osteuropa, weil Westeuropa zu viel ist.“ von Kopfschmerzen“, erklärte Elijah Magnier.

Während in Frankreich „heute Macron, morgen Marine Le Pen“ sei, stehe „Scholz in Deutschland hinter den Interessen der USA und unterstützt nicht länger die deutsche Bevölkerung und ihre Bedürfnisse“, betonte der erfahrene Kriegskorrespondent.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz seien „ selbst in ihren eigenen Ländern keine Führungspersönlichkeiten mehr “, betonte er.

Obwohl es seit der Eskalation der Ukraine-Krise Anfang 2022 schon immer eine Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland gegeben habe, hätten die selbstverletzenden Sanktionen des Westens die Energiekrise verschärft, so Magnier, so, dass die beiden europäischen Länder keine „einheitliche Front“ dagegen aufbauen könnten.

Frankreich hat seine innenpolitischen Probleme nicht im Griff und sieht sich massiven Protesten gegen Emmanuel Macrons zutiefst unpopuläre Rentenreform zur Anhebung des Rentenalters gegenüber.

In Deutschland streitet die Drei-Parteien-Regierungskoalition aus Sozialdemokraten (SPD), Umweltschützern der Grünen und der Freien Demokratischen Partei (FDP) über eine Reihe von Themen.

Dann begannen die beiden Länder über Energie- und Verteidigungsfragen zu streiten. Dementsprechend gelang es Frankreich und Deutschland nicht, eine einheitliche Front aufzustellen und die USA an der Verabschiedung des Inflation Reduction Act (IRA) zu hindern.

Die im August 2022 von US-Präsident Joe Biden in Kraft gesetzte IRA bietet Steuergutschriften für in Nordamerika hergestellte Elektroautos, priorisiert US-Batterielieferketten, verspricht hohe Subventionen und schafft Anreize für europäische Hersteller, ihre Geschäfte in die USA zu verlagern.

All dies wurde trotz der Beschwerden von EU-Mitgliedstaaten durchgesetzt, dass die IRA neue Handelshemmnisse für europäische Waren schaffen könnte. Laut der Analyse der ING-Gruppe ist Deutschland in diesem Winter nun in eine technische Rezession abgerutscht , in der die europäische Industriemacht mit Wettbewerbsverlusten und Deindustrialisierung zu kämpfen hat.

Und dennoch drängt Washington Berlin, sich stärker für den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine einzusetzen, obwohl in der Presse berichtet wurde, dass das deutsche Militär mit finanziellen Engpässen konfrontiert ist und dringend modernisiert werden muss.

Ein weiteres eklatantes Zeichen von „Schwäche“ sei, dass Deutschland „ die Sabotage der Hauptgaspipeline zwischen Russland und Europa durch die USA akzeptiert habe “, sagte Elijah Magnier.

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Seymour Hersh hatte im Februar detailliert beschrieben, wie die Biden-Regierung einen Plan zur Zerstörung des russischen Nord Stream-Pipelinenetzes in die Tat umsetzte. Die Explosionen ereigneten sich am 26. September an drei der vier Stränge der Unterwasserpipelines Nord Stream 1 und 2, die gebaut wurden, um jährlich zusammen 110 Milliarden Kubikmeter russisches Gas nach Europa zu transportieren.

Laut Hersh wurde der Plan von US-Agenten in Koordination und Zusammenarbeit mit dem norwegischen Geheimdienst und der Marine durchgeführt.

So wurde in dem Bericht darauf hingewiesen, dass Deutschlands NATO-Verbündete die kritische Infrastruktur des Landes angegriffen haben, was eine weitere bittere Pille ist, die Berlin schlucken musste.

„Alles, was passiert, zeigt, wie schwach die Europäische Union ist, wie schwach Frankreich geworden ist und wie schwach Deutschland geworden ist “ , sagte Magnier.

Divisionen brauen sich in Europa zusammen

Innerhalb der EU und innerhalb der NATO braute sich Uneinigkeit zusammen, da sich die alte Aristokratie und Geschäftskreise Frankreichs und Deutschlands von Washington betrogen fühlten, sagte Pepe Escobar, geopolitischer Analyst und erfahrener Journalist, im Podcast „New Rules“ von Radio Sputnik.

„Grundsätzlich möchten die Amerikaner, dass Osteuropa die NATO und sogar die EU anführt, was noch weit hergeholt ist“, sagte Pepe Escobar.

„Und die neue Supermacht wäre Polen. Das ist es, was sie denken, und das ist es, worauf sie tatsächlich hinarbeiten. Die Franzosen und die Deutschen, und ich verallgemeinere nicht, sagen wir mal, speziell die patriotische Fraktion der französischen Wirtschaft“ , und ein paar Diplomaten sagen:

„Nein, wir müssen zu unseren modernen De-Gaulle-Wurzeln zurückkehren. Wir sollten unabhängig sein. Wir sollten unsere eigene ‚force de frappe‘ haben, wie sie sagen, unsere eigene Schlagkraft. Wir“ „Die NATO sollte tatsächlich aus der NATO austreten“, fuhr der geopolitische Analyst fort.

Während die Biden-Regierung die gleichzeitige Konfrontation mit Russland und China vorantreibt, besteht für Washingtons europäische Verbündete das Risiko, nicht nur billige Energierohstoffe, sondern auch einen führenden Handelspartner zu verlieren.

Wie die US-Strategie gegen Frankreich, Großbritannien und Deutschland nach hinten losgeht

Nach seinen Gesprächen mit dem Vorsitzenden Xi Jinping erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron am 9. April gegenüber Politico, dass Europa seine Abhängigkeit von den USA verringern und vermeiden müsse, in eine Konfrontation zwischen China und den USA wegen Taiwan hineingezogen zu werden. Er warnte davor, dass Europa „in Krisen geraten könnte, die nicht unsere sind, was es daran hindert, seine strategische Autonomie aufzubauen.“

„Als Macron sagte, wir sollten eine dritte unabhängige Supermacht sein, meinte er nicht Europa, sondern Frankreich“, bemerkte Escobar. „Und wie Sie wissen, haben die Franzosen immer noch die Vorstellung von sich selbst als ewiger westlicher Macht (…)

Sie träumen immer noch von Napoleon und beziehen sich nicht einmal auf Napoleons Niederlagen, wie zum Beispiel in Russland, sondern auf Napoleon bei ihm.“

Es ist also ein sehr kompliziertes Umfeld mit gemischten Gefühlen. Und die Frage der Souveränität ist von entscheidender Bedeutung. In Frankreich haben sie immer noch eine Vorstellung von Souveränität im Kopf, die aus der Aufklärung stammt.“

Am 11. April hielt Macron seine Grundsatzrede in Den Haag, Niederlande, und betonte die Notwendigkeit Europas, seine eigene Wirtschaft und Sicherheit inmitten der anhaltenden Krise zu fördern.

Bemerkenswert ist, dass der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, während Macron seine Vision der strategischen Autonomie Europas darlegte, nach Washington flog, um die Wirtschafts- und Verteidigungsbeziehungen mit den USA zu stärken – diejenige, die laut Warschau „unsere Sicherheit in Europa garantiert.“

Auch wenn Macron von US-Gesetzgebern wegen seines offensichtlichen Widerspruchs kritisiert wurde, trat etwa eine Woche später der britische Außenminister James Cleverly in einem Interview mit dem Guardian am 19. April hervor und warnte, dass Großbritannien nicht „die Fensterläden herunterziehen“ dürfe.

In einer Rede im Mansion House in der City of London sechs Tage später betonte der Außenminister Cleverly, dass ohne Peking kein bedeutendes globales Problem gelöst werden könne, und argumentierte, dass „ein stabiles, wohlhabendes und friedliches China gut für Großbritannien und gut für die Welt ist“.

Im Gegensatz dazu schweigt die deutsche Regierung weitgehend, was kaum verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass sich die Nation laut Escobar „noch immer in einer Neokolonie-Periode“ befindet.

„Und das wurde durch den gesamten Nord Stream-Vorfall bewiesen“, so der erfahrene Journalist. „Aber deutsche Geschäftsleute reden bereits darüber.“

Und es gibt einen Unterton von sehr, ich würde sagen, sehr geheimnisvoller Tat, weil es hier und da ein Leck gibt. Deutsche Unternehmer und Teile des alten deutschen Adels diskutieren im Grunde untereinander und sagen: „Wir müssen diese Ampelregierung loswerden, die völlig verrückt ist mit diesen Grünen.“

Und wir sollten wieder eine Art Bismarck-Pakt mit Russland schließen, dann können wir unser Schicksal als Handelsmacht Nummer eins in Europa und eine der besten der Welt erfüllen.“ Handel, insbesondere mit Russland, China und dem Rest Asiens. Und die amerikanische Dominanz enorm abbauen.

Aber das ist im Moment eine Unterströmung, die sehr geheim gehalten wird. Aber das hört man immer wieder von sehr gut vernetzten deutschen Geschäftsleuten. Frankreich und Deutschland denken also bereits auf hoher Ebene über das Post-EU/NATO-Umfeld nach.“

Verrät die Bundesregierung nationale Interessen?

Deutschland scheint der größte Verlierer der von den USA angeführten Anti-Russland- und Anti-China-Politik zu sein, da ihm sowohl der EU-Flaggschiffstatus als auch der europäische Machtstatus entzogen wurde. Nach dem Beginn der russischen Sondermilitäroperation (SMO) drängte Washington Berlin dazu, sich dem umfassenden Energieembargo des Westens gegen Russland anzuschließen.

Deutschland war seit den 1970er Jahren auf Moskaus Pipelinegas angewiesen. Der deutsche Chemieriese BASF nannte russisches Gas einst „die Grundlage der Wettbewerbsfähigkeit unserer Branche“. N

ach der Zerstörung der Nord Stream-Pipelines – die laut dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour Hersh von US-amerikanischen und norwegischen Aktivisten durchgeführt wurde – waren deutsche mittelständische Unternehmen und Industrieriesen aufgrund der steigenden Energiepreise gezwungen, ihren Standort zu verlagern .

„Das Problem ist, was wollen deutsche Unternehmen? Sie wollen genau das Gleiche wie die Chinesen. Sie wollen auf der ganzen Welt Geschäfte machen“, sagte Escobar.

„Sie waren bereits vor der SMO, vor den Sanktionen und vor der Bombardierung der Nord Streams eine erstklassige Handelsmacht auf dem Weg zur Supermacht. Und jetzt kehren sie, um es auszudrücken, in die Zeit vor 100 Jahren zurück“ zumindest in Xi Jinpings Sprache. Und die einzigen, die das tatsächlich sehen, sind deutsche Geschäftsleute, offensichtlich nicht die Politiker.“

„Jede politische Partei in Deutschland versteht es einfach nicht. Sie sind alle ideologisch und sie alle folgen den Empfehlungen von DC. Als [Bundeskanzler Olaf] Scholz nach Peking ging, war eine große deutsche Wirtschaftsdelegation bei ihm. Tatsächlich diktierten sie die Tagesordnung. Sehen Sie, Sie können sagen, was Sie wollen, aber wir sind hierher gekommen, um mit den Chinesen Geschäfte zu machen. Das ist es, was wir brauchen.“

Wissen Sie, das Problem ist, dass sie bei der Nord-Stream-Bombardierung kein Mitspracherecht hatten, weil sie vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und sagten: „Wow, wir haben gerade unsere billige Energiequelle verloren, was haben wir denn da?“ Ersatz?‘

Nichts. Können Sie sich also vorstellen, dass Sie ein deutscher Geschäftsmann wären, der auf seine Regierung blickte und sagte: „Meine Regierung hat mich verraten, sie hat mein Land verraten.“?‘ Das ist Verrat.

„Das ist eine äußerst ernste Angelegenheit“, fuhr der erfahrene Journalist fort.

…

