Das „etwas passieren wird“ … Großer NATO-Flugeinsatz mit nuklearen Spürflugzeugen

Im Russland-Ukraine-Konflikt scheint sich etwas zu bewegen. Eine große NATO-Luftstation ist derzeit aktiv; viel größer als die meisten früheren Luftbewegungen.

Wir beginnen mit einer „Constant Phoenix“ der US Air Force, einem nuklearen Spürflugzeug, das ein seltsames Luftsuchmuster vor der Küste des Vereinigten Königreichs durchführt.

Dieses Flugzeug nimmt Luftproben, um das Vorhandensein von Nuklearmaterial festzustellen. Wie auf dem Radarverfolgungsbild unten zu sehen ist, scheint das Flugzeug nach etwas zu suchen, möglicherweise eine eingesetzte russische POSEIDON-Atomdrohne oder U-Boote, die eine solche Drohne tragen.

Russland erfand diese unaufhaltsame nukleare Torpedodrohne mit der Idee, dass sie einen Kilometer unter dem Meer detonieren kann, um einen „nuklearen Tsunami“ gegen die Küste eines Feindes zu erzeugen.

Wenn dies geschehen würde, würde eine Welle von über 1500 METERN (4500 Fuß) eine feindliche Küste anspülen, tödliche Strahlung tragen und alles innerhalb von etwa 35 Kilometer einer Küste völlig zerschmettern.

Schlimmer noch, weil dieses Wasser hohe Strahlendosen tragen würde, wäre das feindliche Land für Tausende von Jahren nicht in der Lage, Leben aufzunehmen!

Hier ist das Flugzeugsuchmuster:

Als nächstes lenken wir die Aufmerksamkeit auf eine US-„Globalhawk“-Drohne, die jetzt tief in das Schwarze Meer vordringt.

Mit dem Rufzeichen FORTE11 scheint dieser Flug ungewöhnlich, weil sie in der Vergangenheit normalerweise an der rumänischen Küste geblieben sind. (Britischer Armeegeneral: Großbritannien hat nur noch 22 Stunden Munition für den Krieg – die Generalschlacht mit Russland naht)

Dies scheint ein sehr aggressiver Schritt zu sein, der einige Beobachter zu dem Schluss veranlasst, dass „etwas passieren wird“.(Russische Kriegsschiffe werden PLÖTZLICH in der Nordsee stationiert – bereiten Sie sich für eine kalte, harte Rache vor …)

Hier ist die Flugkarte:

Außerdem sind folgende NATO-Flugzeuge im Einsatz:

-USAF E8C STERNE REDEYE6

-USAF KC135R 63-8039

-USAF KC135R 58-0092

-RAF RC-135W RRR7209

-USAF RQ-4B Global Hawk FORTE11

-Italienische Luftwaffe G550 AEW PERSE71

Hier ist die Flugradarkarte dieser Flugzeuge:

Von erheblichem Interesse an dem obigen Flugzeug ist das „Nietgelenk“ der Royal Air Force. Das RC-135W Rivet Joint ist ein spezielles elektronisches Überwachungsflugzeug , das in allen Einsätzen für strategische und taktische Missionen eingesetzt werden kann.

Seine Sensoren „saugen“ elektronische Emissionen von Kommunikations-, Radar- und anderen Systemen auf.

Die NATO hat auch ein Spionageflugzeug nach Finnland stationiert, das die gesamte russische Grenze auf und ab ausspioniert:

Ebenfalls von Bedeutung ist ein „Peace Eagle“ Frühwarn- und Kontrollflugzeug der türkischen Luftwaffe, das von Rumänien aus patrouilliert:

Die Boeing 737 AEW&C „Peace Eagle“ ist ein zweistrahliges luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollflugzeug, das auf dem Design der Boeing 737 Next Generation basiert.

Es ist leichter als die 707-basierte Boeing E-3 Sentry und hat eine feste, aktive, elektronisch gescannte Array-Radarantenne anstelle einer rotierenden.

Alle diese Flugzeuge werden von zwei StratoTankern in der Luft betankt:

Die Spannungen zwischen der NATO und Russland sind jetzt sehr hoch.

Es scheint mehreren Beobachtern, dass ENTWEDER:

a) Die Ukraine-Offensive steht möglicherweise kurz vor dem Beginn ODER

b) Die NATO befürchtet einen russischen Erstschlag.

Die Welt war noch nie so nah an einem tatsächlichen Nuklearkonflikt.

SABOTAGE! 18 Munitionslager in Russland brennen

Am Samstag standen in Pervomaiskoye, Russland, 18 Munitionslager in Flammen. Eine Evakuierung wurde angekündigt.

Aus den Pulverlagern sind Explosionen zu hören.

Es gibt massives Feuer.

Etwa 400 Bewohner des Gebiets wurden evakuiert.

RUSSEN VERBRENNEN buchstäblich Bakhmut

Bericht vom 06. Mai:

Innerhalb der letzten 60 Minuten hat die russische Artillerie, die die Überreste von Bakhmut umgibt, damit begonnen, Thermit-Brandgranaten auf das gesamte Gebiet abzufeuern, das immer noch von ukrainischen Truppen besetzt ist.

Was nach monatelangen erbitterten Kämpfen von der Stadt übrig ist, wird verbrannt.

Am 5. Mai 2023 um 18:30 Uhr EDT ist nicht bekannt, wie viele ukrainische Truppen sich noch in der Stadt befinden oder wie irgendwelche von ihnen diesen Angriff überleben können.

Video einer ukrainischen Militärdrohne über Bakhmut:

Social-Media-Geeks haben die Videobilder geolokalisiert. Hier ist, was sie gefunden haben:

⚡️Here is what Bakhmut looks like after constant shelling of incendiary GRAD munitions. pic.twitter.com/V2hBnJEE8D — War Monitor (@WarMonitors) May 5, 2023

Und bestätigt durch NASA-Satellitenerkennung der Brände:

⚡️The areas of Bakhmut that Ukraine still holds are quite literally burning as we speak. Via: NASA FIRMS https://t.co/mIXZ9NhFPp pic.twitter.com/3xbZBCUF6a — War Monitor (@WarMonitors) May 5, 2023

Video von ukrainischen Soldaten VOR ORT, als diese Granaten einschlugen:

Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem täglichen Briefing über einen Präzisionsangriff auf ukrainische Reserven und Munitionslager berichtet. Alle Ziele seien in der Nacht zum Dienstag mit luft- und seegestützten Langstreckenraketen getroffen worden. Insgesamt berichtete Konaschenkow über erfolgreiche Angriffe auf 72 Artillerie-Einheiten und 94 Orte mit Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte.

Am Frontabschnitt Kupjansk habe die Ukraine in den letzten 24 Stunden bis zu 35 Armeeangehörige, einen Panzer, zwei Militärwagen und eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija verloren, sagte Konaschenkow. Die Personalverluste des ukrainischen Militärs am Frontabschnitt Krasny Liman bezifferte er auf bis zu 75 Mann. Zudem seien dort zwei Panzerfahrzeuge, drei Pick-ups, zwei Haubitzen vom Typ D-30 und ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad außer Gefecht gesetzt worden.

In den letzten 24 Stunden seien am Frontabschnitt Donezk, darunter bei den Kämpfen um die Stadt Artjomowsk, über 464 ukrainische Soldaten und Söldner getötet worden. Das ukrainische Militär habe dort außerdem zwei Panzer, sechs Panzerfahrzeuge, sechs Militärwagen, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad und jeweils zwei Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 verloren.

Südlich von Donezk und im Gebiet Saporoschje seien in den letzten 24 Stunden mehr als 90 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Außer Gefecht worden seien zwei ukrainische Panzerfahrzeuge, zwei Militärwagen und eine Haubitze vom Typ Msta-B. Im Gebiet Saporoschje habe die russische Armee ein ukrainisches Munitionslager getroffen.

Am Frontabschnitt Cherson habe die Ukraine zuletzt bis zu 30 Armeeangehörige, fünf Militärwagen und zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika verloren. Im Gebiet Cherson habe das russische Militär ein ukrainisches Munitionslager getroffen.

Wie Konaschenkow weiter mitteilte, habe die russische Luftabwehr im Gebiet Cherson ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen. Außerdem seien in den letzten 24 Stunden drei ukrainische Geschosse vom Typ Uragan und HIMARS sowie eine Rakete vom Typ Totschka-U abgefangen worden. Die Ukraine habe auch zehn Drohnen verloren.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar 2022 insgesamt 419 Flugzeuge, 230 Hubschrauber, 4.052 Drohnen, 421 Flugabwehrraketenkomplexe, 9.046 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 1.098 Mehrfachraketenwerfer, 4.774 Geschütze und Mörser verloren.

Quellen: PublicDomain/halturnerradioshow.com/de.rt.com/ am 09.05.2023