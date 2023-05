Der Beweis: Ein ganzheitlicher Arzt wurde genau so von Big Pharma ermordet, wie er es vorhergesagt hatte (Video)

Ein weiterer ganzheitlicher Arzt, der gegen Big Pharma arbeitete, wurde unter höchst verdächtigen Umständen tot aufgefunden, während die Gemeinschaft der Ärzte, die versuchen, außerhalb der Grenzen der Pharmaindustrie zu arbeiten und ihre Ziele offenzulegen, weiterhin ausgerottet wird.

Dr. Rashid Buttar, der britisch-amerikanische Arzt, der dafür verantwortlich war, Millionen Menschen die Wahrheit über Big Pharma und die globalistische Agenda bewusst zu machen, wurde am 18. Mai tot aufgefunden. Er war 57 Jahre alt und bei bester Gesundheit.

Er war auch Gegenstand eines beispiellosen und bösartigen Angriffs durch die Mainstream-Medien.

Wir erleben einen vollständigen Frontalangriff auf Wahrheit und Anstand, eine Zeit, in der Lügen als selbstverständliche Wahrheiten verbreitet werden und jeder, der es wagt, die Wahrheit über die wahren Absichten der Eliten zu sagen, verleumdet, verunglimpft, als verrückt angegriffen wird … oder noch Schlimmeres .

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Sterblichkeitsrate unter ganzheitlichen Ärzten ließ er seinen Anhängern unbedingt mitteilen, dass es nicht natürlich sei, wenn ihm etwas zustoßen würde.

Dieses Video wurde am Tag bevor er tot aufgefunden wurde, veröffentlicht:

Dr. Buttar wusste, dass er ein Fadenkreuz im Rücken hatte. Er wurde von den Mainstream-Medien als einer der sogenannten „Desinformations-Dutzend“ bezeichnet, einer Liste von 12 alternativen Gesundheits-Influencern, darunter Robert F. Kennedy Jr., von denen sie behaupteten, dass sie für fast zwei Drittel der Anti-Big-Pharma-Inhalte verantwortlich in sozialen Medien seien. (Achtung! Lesen! Auch bald bei uns: Milchprodukte, Fleisch, Gemüse – alles versetzt mit mRNA als „Schluckimpfung“! (Video))

Der Mainstream wird alles tun, um die giftigen Produkte der Big Pharma zu fördern und natürliche Heilmittel zu verteufeln.

Die Mainstream-Medien hegten einen perversen und unnatürlichen Hass auf Dr. Buttar und machten Überstunden, um den ganzheitlichen Arzt zu verfolgen und ihn aus dem Geschäft zu vertreiben.

Erleben Sie den extremen Hass, den Drew Griffin von CNN ihm entgegenbrachte:

Es scheint, dass Dr. Buttar einen Nerv getroffen hat und die Elite ihn zum Schweigen bringen musste. Vergessen Sie nicht, wie viel der Werbeeinnahmen von CNN von Big Pharma stammt.

Sogar die Washington Post hat zugegeben , dass Big Pharma viel mehr für Marketing und Werbung auf Kabelkanälen wie CNN ausgibt als für Forschung. Mensch, das ist beruhigend.

Es gibt nur ein Problem für Big Pharma. Dank mutiger Wahrheitserzähler wie Dr. Buttar werden wir Menschen uns der Lügen von Big Pharma bewusst.

Erin Elizabeth, die auch zu den sogenannten „Desinformations-Dutzenden“ der Mainstream-Medien gehörte, twitterte am Samstag über Buttars Tod. „Erst vor drei Tagen gab er nach einem großen CNN-Interview bekannt, dass er vergiftet wurde“, sagte sie. „Stunden danach starb er.“

Laut Buttar selbst wurde er mit der 200-fachen normalen Dosis der Impfungen vergiftet.

Verdammtes Zeug. Gegen den Status Quo zu verstoßen ist in letzter Zeit so, als würde man sich selbst zum Tode verurteilen. Der Einsatz könnte nicht höher sein.

Big Pharma und Mainstream-Medien haben eine Verschwörung gegen das Volk gebildet.

In den letzten Jahren wurden über einhundert ganzheitliche Ärzte unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Und die Zahl der Todesopfer steigt exponentiell.

Wie es in den letzten zwei Jahren bei den meisten ganzheitlichen Ärzten und Heilern der Fall war, wird der Gerichtsmediziner für Dr. Buttar wahrscheinlich eine falsche Todesursache bekannt geben.

Gerichtsmediziner haben die Angewohnheit, ganzheitlichen Ärzten die abscheulichsten und bizarrsten Todesursachen zuzuschreiben.

Aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns von der Wahrheit abbringen.

Wir haben in den letzten Jahren so viele ganzheitliche Heiler verloren.Viele Fälle wurden damals von den Behörden unter den Teppich gekehrt, einige Fälle wurden jedoch inzwischen wieder aufgerollt und werden nun als Tötungsdelikte untersucht.

Es ist an der Zeit, die außergewöhnliche Zahl an Todesfällen innerhalb der ganzheitlichen medizinischen Gemeinschaft als das zu erkennen, was sie ist – eine Säuberung .

Aber wie Dr. Buttar am Tag bevor er tot aufgefunden wurde, sagte: Wir leben in Zeiten, in denen die Wahrheit endlich ans Licht kommt, die Menschen aufwachen und die bösen Menschen auf der Welt als die Kriminellen entlarvt werden, die sie sind.

Die Covid-Pandemie war ein Versuch, die Menschheit in eine Zwangsjacke zu stecken, aus der wir niemals entkommen konnten.

Aber wir lehnten ihre Agenda ab und kämpften für unsere Freiheit.

Wie Dr. Buttar sagte: „Die einzige Kraft, die sie haben, ist die Fähigkeit, Angst in Ihnen hervorzurufen.“

Weise Worte eines Wahrheitserzählers, der vor seiner Zeit niedergeschlagen wurde. Ruhen Sie in Frieden, Dr. Buttar.

Hier bei PRAVDA TV sind wir entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, die kriminelle Kabale im Herzen von Big Pharma und die Verschwörung, die sie mit den globalen Eliten gebildet haben, aufzudecken.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 25.05.2023