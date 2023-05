Immer mehr Länder streben eine unabhängige Entwicklung an, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch auf der Plenarsitzung des Zweiten Eurasischen Wirtschaftsforums.

Der russische Präsident Wladimir Putin nahm am 24. Mai zusammen mit seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko, dem Präsidenten Kasachstans Kassym-Schomart Tokajew, dem Präsidenten Kirgisistans Sadyr Japarov und dem stellvertretenden Premierminister Armeniens Mher Grigoryan am Eurasischen Wirtschaftsforum teil.

Er nutzte den Raum, um seinen Standpunkt zu globalen Veränderungen darzulegen.

„Wir sehen wirklich tiefgreifende, grundlegende Veränderungen auf der globalen Bühne. Immer mehr Staaten gehen den Kurs in Richtung Stärkung der nationalen Souveränität, verfolgen eine unabhängige Innen- und Außenpolitik und halten an ihrem eigenen Entwicklungsmodell fest“, sagte Putin den Teilnehmern das Forum.

Im März veröffentlichte der Kreml eine aktualisierte außenpolitische Doktrin. Das Dokument revidiert die internationale Rolle Russlands und legt den Schwerpunkt auf die Erleichterung des Aufbaus eines multipolaren und gleichberechtigten Systems internationaler Beziehungen, das darauf abzielt, Sicherheit und Chancengleichheit für alle Staaten zu gewährleisten.

Die neue Doktrin setzt sich zum Ziel, die Spuren der Vorherrschaft der USA und anderer unfreundlicher Staaten in globalen Angelegenheiten zu beseitigen und Bedingungen zu schaffen, die es jedem Staat ermöglichen, auf neokoloniale oder hegemoniale Ambitionen zu verzichten.

Das Dokument bezeichnete die USA als den Hauptinitiator der antirussischen Politik in der Welt und machte auf die Versuche Washingtons aufmerksam, Moskau zu schwächen. (Putin: „Krieg gegen Russland wieder entfesselt“ – mit Atomkoffer im Moskau gesichtet? Auftritt eines Double?)

Die Entdollarisierung trägt zur Entpolitisierung der Weltwirtschaft bei

Der russische Präsident betonte, dass auch im internationalen Finanzbereich dramatische Veränderungen stattgefunden hätten, und Russland habe sich nicht nur als fähig erwiesen, sich darauf einzustellen, sondern auch eine Führungsrolle in diesem Prozess zu übernehmen.

Putin betonte insbesondere, dass Russland daran arbeite, den Anteil der Währungen unfreundlicher Länder an gegenseitigen Vereinbarungen zu verringern, und beabsichtige, noch aktiver mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um einen vollständigen Übergang zur Verwendung nationaler Währungen zu erreichen .

„Wir setzen uns dafür ein, den Anteil der Währungen unfreundlicher Länder bei gegenseitigen Vereinbarungen zu verringern, und beabsichtigen, noch aktiver mit Partnern auf der ganzen Welt und der Eurasischen Wirtschaftsunion zusammenzuarbeiten, um einen vollständigen Übergang zu nationalen Währungen und zur Verwendung nationaler Währungen bei gegenseitigen Vereinbarungen zu erreichen,“ sagte er.

Zuvor warf der russische Präsident Washington vor, den Dollar faktisch als Waffe eingesetzt zu haben, um andere Nationen zur Unterwerfung zu zwingen. In seiner Ansprache am Mittwoch zeigte sich Putin zuversichtlich, dass die Dezentralisierung des globalen Finanzsystems zu einer „Entpolitisierung der Arbeit im Wirtschaftsbereich“ führen werde.

Diese Dezentralisierung werde die Welt weniger abhängig von Krisen machen, die die Länder betreffen, die Weltreservewährungen ausgeben, und die Sicherheit der Finanzabwicklungen und der gesamten Weltwirtschaft gewährleisten und deren Entpolitisierung erleichtern, so der Präsident.(Südafrika warnt Putin vor drohender Verhaftung – Angriff auf den Kreml – harte Antwort gefordert (Videos))

Eurasische Wirtschaftsunion

Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) macht trotz der schwierigen internationalen Rahmenbedingungen Fortschritte. Der gegenseitige Handel innerhalb der Gewerkschaft nimmt stetig zu: Im Jahr 2022 stieg er um mehr als 10 %.

Der russische Präsident wies darauf hin, dass die EAWU auf einem Gipfel am Donnerstag Entscheidungen über die weitere Integration und Energiezusammenarbeit treffen werde.

„Morgen werden wir zusammen mit den Staats- und Regierungschefs der fünf hier anwesenden Staaten eine regelmäßige Sitzung des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrats abhalten, Entscheidungen über die weitere Vertiefung der Integration treffen und uns auf die Gewährleistung der Energie- und Ernährungssicherheit, der technologischen und finanziellen Unabhängigkeit sowie die Beschleunigung der digitalen Transformation, Beseitigung von Regulierungs- und Handelshemmnissen und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur konzentrieren“, erklärte Putin. Er betonte, dass das BIP der EAWU nur um 1,6 % zurückgegangen sei.

„Trotz der großen Krise der Weltwirtschaft und des Welthandels, erheblicher geopolitischer Risiken und des Unsicherheitsfaktors ging das Gesamt-BIP der Eurasischen Wirtschaftsunion für 2022 zurück, allerdings um 1,6 %, und einige Experten dort… sagten ein völlig anderes Szenario voraus, ein Szenario eines [wirtschaftlichen] Absturzes“, sagte Putin.

Neue Logistikwege und technologische Souveränität

Der russische Präsident wies darauf hin, dass Moskau der Schaffung neuer Logistikrouten zunehmend Bedeutung beimisst. Seiner Meinung nach hat die Dringlichkeit des Aufbaus neuer nachhaltiger Logistikketten und der beschleunigten Entwicklung internationaler Routen deutlich zugenommen.

Insbesondere verwies Putin auf den Bau des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors – einer multimodalen Route von St. Petersburg zum Hafen von Mumbai in Indien.

„Erst neulich haben wir mit unseren iranischen Kollegen eine Vereinbarung über den Bau eines Abschnitts der Rascht-Astara-Eisenbahn unterzeichnet “, sagte der Präsident.

„Dadurch wird es möglich, russische Häfen in der Ostsee und im Norden mit iranischen Häfen an der Küste des Persischen Golfs und des Indischen Ozeans zu verbinden. Der Bau einer neuen Niederlassung wird noch in diesem Jahr beginnen.“

Putin legte besonderen Wert auf die Gewährleistung der technologischen Souveränität als eine der vorrangigen Aufgaben der EAWU. Nach Angaben des Präsidenten verfügen die Länder der Union über ausreichendes wissenschaftliches, menschliches und industrielles Potenzial, um hochwertige High-Tech-Produkte herzustellen, die auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein könnten.

Putin betonte, dass technologische Unabhängigkeit tatsächlich der Schlüssel sowohl zur wirtschaftlichen als auch zur politischen Unabhängigkeit sei.

Wer ist für die Energiekrise in Europa verantwortlich?

„Ich möchte nicht auf das zurückkommen, worüber unsere Gegner ständig und viel geredet haben – über die Energiekrise in Europa. Aber ich möchte noch einmal fragen: Wer ist dafür verantwortlich?“ fuhr Putin fort.

Der russische Präsident wies darauf hin, dass sich die Energiepreise in Europa derzeit „wirtschaftlich gerechtfertigten“ nähern. Den Energiepreiserhöhungen gingen jedoch die Entscheidung Deutschlands im Februar 2022, das russische Pipelineprojekt Nord Stream 2 einzufrieren, sowie die Zerstörung der Nord Stream- Infrastruktur im September 2022 voraus.

Laut dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Seymour Hersh wurde die Nord Stream-Sabotage auf Wunsch der Biden-Regierung von US-amerikanischen und norwegischen Aktivisten durchgeführt.

„Die Jamal-Europa-Gasroute durch Polen wurde von Polen geschlossen. Haben wir sie geschlossen? Sie haben es getan“, fuhr Putin fort. „Zwei Leitungen der Gaspipelines durch die Ukraine – die Ukraine hat eine davon geschlossen. Wir haben es nicht getan. Über die zweite Leitung liefern wir übrigens Gas nach Europa, und die Ukraine, obwohl sie uns als Aggressor bezeichnet, kassiert erfolgreich Geld dafür.“

Laut dem russischen Präsidenten schießen diejenigen, die sich weiterhin für die unipolare Weltagenda einsetzen, sowohl sich selbst als auch „denjenigen, die immer noch gezwungen sind, ihrem Diktat zu gehorchen“, ins Bein.

…

